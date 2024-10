Der „Schuldenberg“ der USA und Chinas setzt die ganze Welt unter Druck, berichtete die Zeitung „Bloomberg“ in ihrem Artikel. Wenn die Staatsverschuldungen nicht abgebaut werden, könnten die Folgen des nächsten globalen Schocks unvorhersehbar sein, glaubt der IWF.

Die Schuldenlast wächst in fast allen Ländern der Welt weiter, die Höhe der Staatsverschuldung könnte in diesem Jahr einen Rekordwert von 100 Billionen US-Dollar erreichen, was vor allem auf die Vereinigten Staaten und China zurückzuführen ist, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg in dem Artikel „The World’s $100 Trillion Fiscal Timebomb Keeps Ticking“.

Den Berechnungen der Zeitung zufolge wird die weltweite Schuldenlast Ende des Jahres 2024 bei 94,8 Prozent liegen. In den USA sind es 97,4 Prozent, in China 62,1 Prozent, in Japan 254 Prozent, in Frankreich 111,3 Prozent und in Großbritannien 103,2 Prozent.

Insgesamt haben die G7-Länder einen Schuldenstand von 125,9 Prozent, der bis zum Jahr 2050 auf 188 Prozent ansteigen könnte.

Bloomberg veröffentlichte seinen Artikel vor der Jahrestagung des IWF. Kristalina Georgiewa, die geschäftsführende Direktorin des Fonds, sagte zuvor in einer Rede, dass der „Schuldenberg“ der USA und Chinas die Welt unter Druck setze. Sie erklärte:

„Unsere Prognosen deuten auf eine unaufhaltsame Kombination aus geringem Wachstum und hoher Verschuldung hin (…) Die Regierungen müssen daran arbeiten, die Verschuldung zu reduzieren und Puffer für den nächsten Schock aufzubauen, der mit Sicherheit kommen wird, und vielleicht früher als wir erwarten.“

Die Ökonomen des IWF schließen nicht aus, dass die russische Zentralbank angesichts der steigenden Verschuldung und der Unsicherheit in den systemrelevanten USA und China ihren Leitzins auf der nächsten Sitzung anheben könnte, während die Zentralbanken Kanadas und Chinas ihn wahrscheinlich leicht senken werden. (Zinssenkungen, China-Stimulus, Bitcoin und Gold: Ist das der Startschuss für den finalen Melt-Up?)

Der Verwaltungsrat der Bank von Russland hat den Leitzins Mitte September von 18 Prozent auf 19 Prozent pro Jahr angehoben. Gleichzeitig stellte die Regulierungsbehörde fest, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich ist, um die Inflationsrisiken zu verringern.

Mittelfristig hat sich das Gleichgewicht der Inflationsrisiken deutlich zugunsten der Inflationsrisiken verschoben, fügte die Zentralbank hinzu.

Die Leiterin der Bank von Russland, Elwira Nabiullina, schloss im selben Monat die Fortsetzung der Politik der Zinserhöhung nicht aus. Die Regulierungsbehörde stellte fest, dass die jährliche Inflation Ende 2024 wahrscheinlich über der Prognose vom Juli (6,5 bis 7 Prozent) liegen wird.

Angesichts der laufenden Geldpolitik rechnet die Zentralbank jedoch mit einem Rückgang der Inflation auf 4 bis 4,5 Prozent im nächsten Jahr.

Die USA sind in einen Superzyklus eingetreten, der die Geldströme der Welt umverteilen wird

Die aktuellen Finanzregeln haben begonnen, Ergebnisse entgegen den Erwartungen zu bringen, was auf den Übergang der US-Wirtschaft in einen neuen Superzyklus hinweist, so Business Insider. Insbesondere, so die Zeitung, ist er durch hohe Fed-Zinsen gekennzeichnet.

Die US-Wirtschaft ist in einen neuen Superzyklus eingetreten, wie die den Erwartungen zuwiderlaufenden finanzpolitischen Ergebnisse zeigen, schrieb Business Insider (BI).

Der vorherige Superzyklus habe begonnen, als die Federal Reserve (Fed) 2008 ihren Leitzins auf null Prozent gesenkt habe, was weltweit zu Turbulenzen geführt habe, so das Nachrichtenportal. Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen drastisch, und die Anleger sahen sich ernsthaften Risiken gegenüber. In dem Artikel heißt es:

„Risikokapitalgeber haben Milliarden in Unternehmen wie Juicero und WeWork gesteckt, die keinen tragfähigen Plan für die Erzielung von Gewinnen hatten. Und da die Zinsen so niedrig sind, können sich Unternehmen plötzlich verschulden: Zwischen 2007 und 2017 hat sich die weltweite Verschuldung von Nicht-Finanzunternehmen auf 66 Billionen US-Dollar verdoppelt. Vor der Pandemie blieben die Inflation und das Lohnwachstum unter 3,9 Prozent.“