Neues aus der geistigen Welt: Der große Abschied – der letzte Countdown!

Nach der Reinigung kommt der große Abschied. Der letzte Countdown, die End- bzw. Schlussrunde der alten Welt beginnt.

Guten Tag,

die energetischen Geschehen verlaufen immer schneller. Nach dem Oktavenwechsel und der großen Reinigung habe ich die Info aus der geistigen Welt gekommen, dass es nun “ganz schnell” gehen wird und der große Abschied beginnt. Wir werden uns von vielen (innerlich und äußerlich) verabschieden müssen. Von Egon Fischer

Dieser Beitrag gliedert sich wieder in zwei Teile.

Im ersten frei zugänglichen Teil werde ich nach einer kurzen energetischen Rundschau genauer auf die USA Wahl und mögliche Wahlergebnisse im November 2024 eingehen. Dann werde ich auf einige weitere Auswirkungen des Oktavenwechsel eingehen.

Im zweiten Teil werde ich nochmals das Thema “US Wahl” behandeln, vorallem welche Auswirkungen das Wahlergebnis auf Europa haben könnte. Dann werde ich im zweiten Teil auf einige Auswirkungen des Oktavenwechsel eingehen, die besonders alte Seelen beachten sollten.

Eine kurze energetische Rundschau

In der Schweiz hat sich seit dem letzten Beitrag energetisch nichts geändert. In Österreich und Deutschland hingegen ist ein fahler, gelblicher Nebel aufgetaucht.

Dies ist meist eine symbolische Darstellung, dass die Bevölkerung manipuliert und getäuscht wird. Worauf sich die Täuschung bezieht, kann ich nicht sagen. Da es immer etwas dauert, bis sich die Energien auf die 3D Ebene auswirken, könnte es sein, dass sich die Manipulation und Täuschung auf die Berichterstattung über die US Wahl bezieht.

Was die USA, Israel und London betrifft, hat sich die energetische Situation drastisch verschlechtert. Im letzten Beitrag habe ich berichtet, dass ich aus der geistigen Welt die Info bekommen haben, dass die USA und Israel bereits energetisch tot sind.

Vor ein paar Tagen hatte ich dazu ein paar Visionen. London ist im Meer untergegangen. Israel und die USA sind im Boden versunken. Etwa 2 Tage später hatte ich eine Vision, wie die USA, während sie im Boden versinken, zersplittern. Bei den Visionen muss man immer beachten, dass ein künftiges Geschehen symbolisch dargestellt wird.

London wird also höchstwahrscheinlich nicht tatsächlich im Meer versinken, es ist viel wahrscheinlicher, dass in der Vision dargestellt wird, dass London gründlich „gereinigt“ wird, weil Wasser und Meer sehr oft für einen Reinigungsprozess stehen. (Neues aus der geistigen Welt: Auf energetischer Ebene wird es immer lichter. Auf der 3D Ebene kurzfristig finsterer und destruktiver)

300x250

Die USA Wahlen am 5. November 2024 – The Final Countdown?

Ich werde in diesem Beitrag sehr detailliert auf die Wahl in den USA eingehen, weil vieles dafür spricht (sowohl astrologisch gesehen als auch nach den Infos aus der geistigen Welt bzw. den von mir wahrgenommen energetischen Phänomenen), dass diese Wahl der letzte Countdown für den Wertewesten ist, also die Endrunde bzw. die Schlussrunde des Wertewestens eingeläutet wird.

Und das betrifft nicht nur die USA, sondern hat massive Auswirkungen auf die ganze Welt, insbesondere den Nahen Osten, China und natürlich Europa und da wiederum besonders stark auf Deutschland.(Neues aus der geistigen Welt: Die große Reinigung hat begonnen)

300x250 boxone

Im zweiten Teil dieses Beitrags werde ich näher erklären, warum aus geistiger und energetischer Sicht mit der US Wahl die Schlussrunde des Wertewestens beginnt. Der Auflösungsprozess wird sich vermutlich jahrelang ziehen, aber aus geistiger Sicht ist er nicht mehr vermeidbar. Und wir werden in Europa bereits 2025 konkrete Auswirkungen der US Wahl erleben.

Wie ich schon öfters hinwies, gibt es eine große Korrelation zwischen den energetischen Phänomenen, die ich wahrnehme, den Infos aus der geistigen Welt und astrologischen Konstellationen. Sehr viele Astrologen haben schon seit längerer Zeit progonistiziert, dass es in den USA zu großen Veränderungen kommen wird.

Dominik Burch, ein klassischer Astrologe, hat am 6. Oktober auf Youtube das Video “Wer wird der nächste US-Präsident? –Traditionelle Astrologie” veröffentlicht. In dem Video bespricht er das Horoskop von Kamala Harris und die Transite am Wahltag. Er kommt zum Schluß, dass das Horoskop grundsätzlich viele Konstellationen für einen Wahlsieger aufweist.

Nicht nur das, astrologisch wäre es sogar möglich, dass Kamala Harris Präsidentin wird und dann ein zweites Mal zur Wahl antritt und nochmals Präsidentin wird. Aber es gibt im Transit-Horoskop eine Wildcard, die alles umwerfen kann (ab ca. 16:30 Minuten). Astrologisch geht es um den Uranus-Transit über Kamala Harris Geburts-Jupiter, der in Harris Geburtshoroskop ganz wichtig ist, wenn es um die Karriere / die Präsidentschaft geht.

Und Herr Burch stellt dann fest: “Mit Uranus ist es so, das einzige, was man bei Uranus mit Sicherheit voraussagen kann, ist, dass man nichts mit Sicherheit voraussagen kann.” Der Uranus kann so etwas ähnliches sein wie ein schwarzer Schwan. Er erklärt auch, dass die Sache mit dem Wahltag vermutlich nicht abgeschlossen ist. Er meint dann (ca. 19:04 Minuten): “Das deutet darauf hin, dass wir am 5. November noch nicht wissen, was eigentlich Sache ist”.

Dann analysiert Herr Burch das Horoskop von Donald Trump. Auch bei Donald Trump ist wieder der Uranus ganz wichtig, was das Ganze völlig unberechenbar macht. Aber auch Trump hat irgendwie ein “Siegerhoroskop” und “Sieger-Transite”.

Burch meint dann abschließend (ab ca. 31:00 Minuten), dass beide Horoskope “Sieger-Horoskope” sein könnten, weil jedes Horoskop einige “Sieges-Indikatoren” beinhaltet. Aus seiner Sicht kann astrologisch jeder der beiden Präsident werden.

Und dann sagt er etwas ganz bemerkenswertes (ab 31:55): “Ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster raus …. Ich glaube, beide werden gewählt. Gewählt oder als zum Präsidenten erklärt. … Egal, wer nachher als Gewinner oder Gewinnerin erklärt wird, es ist völlig klar, dass die andere Seite dies nicht akzeptieren wird.”

Dann erklärt Herr Burch noch, dass es aus seiner Sicht eher wahrscheinlich ist, dass Kamala Harris zu Präsidentin erklärt wird und in der Folge eventuell sogar ein zweites Mal zur Präsidentin gewählt wird. Donald Trump wäre dann ein Revolutionär und es könnte dann sein, dass innerhalb der nächsten 8 Jahre die USA in einen sehr großen innerlichen Konflikt abrutschen (bis hin zu Abspaltungen / Sezessionen).

Das ganze Video kann man hier ansehen.

Auch der Astrologe Hans Gerhard Wicklein hat sich die Horoskope und die Transite von Kamala Harris und Donald Trump angesehen. Im Youtube-Video “Astrologische Monats-Prognose für die Zeit im Tierkreiszeichen Skorpion vom 23. Oktober bis 21. November 2024” kommt Wicklein zum Schluss (ab ca. 24:30 Minuten), dass man aus astrologischer Sicht keinen eindeutigen Gewinner erkennt.

Er meint dann, dass die Trump-Anhänger eher in eine Enttäuschung kommen, obwohl astrologisch das Horoskop von Kamala Harris kein Präsidentenhoroskop ist, sondern eher ein Horoskop von jemanden, der im Hintergrund arbeitet.

Bereits einige Tage nach der Wahl, am 9.11.2024, haben sich die Planetenkonstellationen ziemlich drastich geändert und Herr Wicklein meint: „Die Euphorie und Leichtigkeit und die großartigen Träume der Vortage und Visionen scheinen so irgendwie an der Realität zerbrochen zu sein.“ Und es dürften eher die Trump-Anhänger sein, die entäuscht sein werden.

Eine neue Energie tauchte auf – eine Manifestationsenergie?

Vor einigen Wochen hat mich eine Bekannte darüber informiert, dass sie eine neue Energie wahrgenommen und gespürt hat, sie aber (noch) nicht weiß, wie diese Energie wirkt. Damals konnte ich diese Energie noch nicht wahrnehmen und spüren.

Seit einer Woche kann ich sie manches Mal wahrnehmen, spüren und erste Auswirkungen machen sich bemerkbar. Es ist aber noch zu kurz, dass ich mir ein abschließendes Urteil bilden kann. Diese Energie wirkt sehr hell und funkelnd, wie Fehenstaub und hat meiner Meinung nach eine Tendez zur Manifestation. Das heißt, dass sich mit dieser Energie vermutlich der Manifestationsprozess beschleunigt und intensiviert.

Das wäre grundsätzlich eine tolle Sache, wenn man keine destruktiven Gedanken, Gefühle oder destruktive Muster hat. Wie schon erwähnt, ich habe noch zu wenig Erfahrungen mit dieser Energie gemacht, aber es deutet sich an, dass es sich um eine Art “Manifestationsenergie” handelt. Diese Energie wirkt natürlich nicht nur individuell sondern auch auf globale Prozesse. Damit könnte sich auch die Manifestation der Auswirkungen der US Wahl massiv beschleunigen und intensivieren. Dann würde der Wertewesten und unser politisches System schneller kollabieren als wir glauben. Es wird sehr schnell gehen Vor ein paar Tagen habe ich aus der geistigen Welt eine kurze und ominöse Info bekommen. Sie lautet einfach und schlicht: “Es wird alles sehr schnell gehen.” Leider habe mir meine geistigen Kollegen keinerlei zusätzliche Info gegeben, sodass ich nicht weiß, worauf sich das “Schneller-Gehen” bezieht. Ich persönlich vermute, dass diese Ankündigung mit der Ankunft der neuen Energie zusammen hängt. Wenn diese neue Energie tatsächlich die Manifestation beschleunigt, ist es logisch, dass alles viel schneller abläuft als bisher vermutet. Mit oben verbinden, durchfließen lassen und erden Im letzten Beitrag habe ich drauf hingewiesen, dass in diesen turbulenten Zeiten eine gute und stabile Verbindung nach oben, sehr hilfreich ist. Aber es reicht nicht, sich nur mit oben zu verbinden. Man sollte die Energie von oben ohne Verzerrungen durchfließen lassen. Verzerrungen entstehen durch Wunschdenken, Ablehnungen, Bewertungen, inneren Anteilen und Mustern. In esoterischen und spirituellen Kreisen nennt man das oft: Man muss innerlich leer werden. In der Zen-Tradition wird oft dazu die Formulierung “Die Tasse muss leer sein” verwendet. Innerlich leer werden Das “innerlich leer Werden” ist nicht so einfach, aber manche können es einfach. Da ich oft körperliche Probleme hatte und habe, habe ich eine Reihe von körperorientierten Therapeuten konsultiert. Und bei den Behandlungen beobachte ich nicht nur die “körperlichen” Aktionen, sondern auch was dazu parallel energetisch geschieht. Bei drei Therapeuten (ein Heilmasseur, ein Ostheopat und ein Vertreter der craneosacralen Richtung) habe ich bemerkt, dass da sehr viel sehr hoch schwingende Energie durch meinen Körper fließen. Also habe ich so nebenbei angemerkt, dass ich den Eindruck habe, dass er (der Therapeut) heilende Hände hätte und ich fragte, wie er das macht. Alle drei haben die gleiche Antwort gegeben: Ich mache mich zuerst innerlich völlig leer und dann lasse ich es einfach geschehen. Ich vermute, dass diese drei Therapeuten alte Seelen sind, die das in früheren Leben gelernt haben, denn in dieser Zeit innerlich leer zu werden, ist eine große Herausforderung und wenn man es erlernen will, muss man sich schon einiger Dinge bewusst werden. Näheres in späteren Beiträgen. An dieser Stelle möchte ich mich von den Lesern des freien, öffentlichen und kostenlosen Blogs verabschieden. Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute und bleibt im Auge des Zyklons. Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch Info zum Song “The Final Countdown”

Es gibt einen Film und einen Song mit diesem Titel. The Final Countdown (deutsch „Der endgültige Countdown“) ist ein Lied der schwedischen Hard-Rock–Band Europe, das von Joey Tempest geschrieben und von Kevin Elson produziert wurde. Es erschien 1986 auf dem gleichnamigen Album und war dessen erste Single-Auskopplung. Das Lied ist das bekannteste und erfolgreichste von Europe. (Quelle: Wiki) Wer sich den Song anhören möchte:

Eine sehr gute Cover-Version stammt von SYMPHONIKA ON THE ROCK

The Final Countdown | Europe Cover – Rock Orchestra

Der Songtext auf deutsch

(Quelle: https://www.songtexte.com/uebersetzung/europe/the-final-countdown-deutsch-3d6a1ff.html ) Wir brechen zusammen auf

Aber dennoch ist es ein Abschied

Und vielleicht werden wir zurückkommen

Zur Erde, wer kann das sagen?

Ich schätze, daran ist niemand schuld

Wir verlassen den Boden (verlassen den Boden)

Werden die Dinge jemals wieder dieselben sein? Es ist der letzte Countdown

Der letzte Countdown

….

Es ist der letzte Countdown

Wir brechen zusammen auf

Der letzte Countdown

Wir werden sie alle so vermissen

Es ist der letzte Countdown

Der letzte Countdown … Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 22.10.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309