Spontane Todesfälle durch 5G und Impfstoffe werden erklärt, wenn man versteht, wie das Herz funktioniert

Rudolf Steiner sagte: Das Herz ist keine Pumpe! Als ich das zum ersten Mal hörte, klang es sofort lächerlich.„Was denn, das Herz ist keine Pumpe? Ich spüre doch deutlich, wie mein Herz pumpt!„

Ich begann jedoch an der Idee der Pumpe zu zweifeln, als ich hörte, dass der Blutdruck am Ausgang des Herzens nicht höher ist. Jeder, der schon einmal eine Pumpe installiert hat, weiß, dass der Druck in den Leitungen direkt nach der Pumpe am höchsten ist. Von Martin Vrijland

Durch die Länge des Rohres nimmt er allmählich ab, aber genau hinter der Pumpe ist der Druck am höchsten. Warum ist das beim Herzen nicht der Fall?

Es ist bekannt, dass rote Blutkörperchen negativ geladen sind, und es ist weniger bekannt, dass bei einer bestimmten Ernährung der Säuregehalt des Blutes abnimmt und diese Ladung wiederhergestellt wird.

Diese negative Ladung im Blut ist wichtig, denn wenn alle roten Blutkörperchen eine negative Ladung haben, stoßen sie sich gegenseitig ab. Dadurch wird verhindert, dass sich die roten Blutkörperchen gegenseitig anziehen, was zu Blutgerinnseln führen kann, mit allen Konsequenzen.

Dies könnte zu einem Hirninfarkt oder zur Verstopfung von Venen in den Gliedmaßen führen (was im Extremfall eine Amputation zur Folge haben könnte), und so weiter. Blutgerinnsel sind das Letzte, was Sie wollen.

Ich habe mich gefragt, warum seit den Impfungen so viele „Defibrillatoren“ hier und da aufgestellt worden sind. In manchen Städten hängen sie alle paar hundert Meter. Das ist alles seit den Impfungen eingeführt worden. Und so ein Gerät gibt eine Art elektromaschinellen Schock, der das Herz wieder „pumpen“ lässt. (Studie zeigt, dass geimpftes Blut mit mRNA des COVID-Impfstoffs kontaminiert ist)

Es ist eigentlich ganz logisch, dass, wenn Blut negativ geladen sein muss, um ein Verklumpen zu verhindern, das Graphenoxid in den Impfstoffen eine nachteilige Wirkung darauf hat.(Erhöhte Übersterblichkeit im Dezember 2022: Gefährlicheres Corona Virus oder geschwächtes Immunsystem bei Geimpften?)

Das liegt daran, dass Graphenoxid ein Supraleiter ist. Das bedeutet, dass elektromagnetische Störungen von außen an jeder Stelle des Blutstroms auftreten können. Und elektromagnetische Störungen bedeuten eine Störung des Gleichgewichts der negativ geladenen roten Blutkörperchen.

Tatsächlich kann sie die Polarität schwächen oder sogar umkehren (je nach der Menge der Strahlung – die zum Beispiel von einem 5G-Netz kommt).

Stellen Sie sich also vor, Sie haben dieses Graphenoxid im Blut und gehen die Straße entlang, wo Sie die elektromagnetische Strahlung eines solchen 5G-Netzes auffangen. Diese Strahlung bringt die negative Ladung Ihrer roten Blutkörperchen akut aus dem Gleichgewicht. Einige Blutzellen können sogar positiv geladen werden.

Dann kommt es zu einer akuten Blutverklumpung und damit zu einem akuten Blutgerinnsel. Das Herz versucht, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren, aber es gelingt ihm nicht, solange die äußere Strahlung die Ladung Ihrer roten Blutkörperchen noch beeinflusst. Sie können dann akut tot umfallen.

Plötzlich verstand ich. Das Herz ist tatsächlich keine Pumpe! Sie verwenden diese Defibrillatoren, weil das Herz ein elektromagnetischer Impulsgeber ist. Es pumpt kein Blut, sondern sendet einen elektromagnetischen Impuls durch die Venen. Die Venen sind wie hohle Stromleitungen.

Das Herz gibt einen positiv geladenen elektromagnetischen Impuls ab, der sozusagen durch die Venenwand wandert, um die negativ geladenen roten Blutkörperchen im Schlepptau durch die Venen zu nehmen.

Würde das Herz drücken, um das Blut durch die Venen zu befördern, wäre der Blutdruck direkt an der Öffnung des Herzens höher. Das Gegenteil ist der Fall.

Nicht, dass ich diese Theorie von Rudolf Steiner hätte, aber ich stelle mir so vor, dass das Herz ein elektromagnetischer Impulsgeber ist. Dieser Impuls läuft durch die Venenwände und ist positiv geladen.

Dadurch zieht er die negativ geladenen roten Blutkörperchen hinter dem Puls an, wodurch das Blut in Bewegung gerät. Das Herz ist also keine Flüssigkeitspumpe, sondern das Herz ist ein elektromagnetischer Impulsgeber.

Dieser Impuls zieht das Blut im Schlepptau mit. Die negative Ladung der roten Blutkörperchen ist also äußerst wichtig.

Wenn Graphenoxid das Blut aus seiner natürlichen negativen Polarität herausnehmen kann (weil es ein Superleiter ist), dann hört das Blut nicht nur auf zu fließen, sondern kann auch verklumpen.

Ein „Defibrillator“ kann einen kurzzeitig stärkeren elektromagnetischen Impuls durch die Venen abgeben, als das Herz von Natur aus in der Lage ist zu tun, und so das Blut bis zu einem gewissen Grad wieder in Gang bringen, aber das Problem ist der Einfluss der Polarität des Graphenoxids im Blut der Geimpften.

Graphenoxid ist der tödliche Inhaltsstoff des Impfstoffs. Sobald eine geimpfte Person das 5G-Gebiet betritt, ist sie buchstäblich in Gefahr.

Was meinen Sie dazu? Ist diese Aussage zutreffend oder glauben Sie immer noch, dass das Herz eine altmodische mechanische Muskelpumpe ist?

Denken Sie darüber nach.

