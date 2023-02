Trump: „Biden und Nuland suchen Konfrontation – jetzt stehen wir am Rand des 3. Weltkriegs“

Sehen Sie sich nur die globalistischen Kriegstreiber und die Waffenlobby an, die unsere Gegner mit Spenden unterstützen.

Sie sind die Kriegsfraktion.(Ukraine-Krieg: „Der Zusammenbruch der alten Ordnung“)

Ich bin der Präsident, der Frieden bringt, und zwar Frieden durch Stärke.

Es gab einen Grund, warum wir in meiner Amtszeit keine Konflikte hatten.

Es gab einen Grund, warum wir uns nicht in Kriege haben hineinziehen lassen.

Weil andere Länder uns respektierten.

Ich habe unser Militär von Anfang an komplett umgebaut.

Sie wollten sich mit den USA nicht anlegen.

Jetzt lachen sie uns aus.

Mit der richtigen Führung könnten wir den Ukraine-Konflikt in 24 Stunden beenden.

Am Ende meiner nächsten vier Jahre werden alle Kriegstreiber, Betrüger und Versager in den höheren Rängen unserer Regierung weg sein.

Wir werden eine neue Riege fähiger nationaler Sicherheitsbeamter haben, die vor allem daran glauben, die lebenswichtigen Interessen Amerikas zu verteidigen.

Vielen Dank.

#Agenda47: Here is how we stop the demented Warmongers and Globalists from profiteering off endless wars. It’s time to end their reign of terror and bloodshed! pic.twitter.com/aJacIpKQHx

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) February 21, 2023