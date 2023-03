Smart 15-Minuten Städte, selbstfahrende Autos, Transaktionsüberwachung: Die Falle schließt sich

Kennen Sie auch das Patent von Ford, das Ihr selbstfahrendes Auto zum Lieferanten zurückfährt, wenn Sie den Leasingvertrag nicht pünktlich bezahlen?

Praktisch auch, wenn sich die Türen eines Tesla-Autos mit unzerbrechlichen Scheiben verriegeln und Sie sauber zum Zellkomplex bringen. Und der Bericht, dass Donald Trump 10 neue intelligente Städte(Freedom Cities) bauen will. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Da sind wir in den Niederlanden schon ziemlich weit. Das mag im Moment noch Zukunftsmusik sein, aber richtig interessant wird es bei der Transaktionsüberwachung der Banken, die bereits 2008 gesetzlich verankert wurde, aber erst jetzt in vollem Gange ist, wenn der Scheckbetrag plötzlich auf 100 Euro steigt. Bingo!

Nicht, dass ich Ihnen Angst machen will, denn Angst ist genau das, worauf wir uns hier nicht einlassen wollen, aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass all die Technologie, die als nett und bequem eingeführt wird, weil wir einfach nur das lästige Verbrechen loswerden wollen, die Mausefalle ist, die genau so zuschlagen kann.

Sie wissen schon, das Telegrafenverbrechen mit einer kleinen Rakete hier und einer kleinen Bombe dort; gefährdete Kronzeugen und mehr von dieser Art von erfundenen Nachrichten, um die Massen glauben zu machen, dass wir im Wilden Westen leben und es nie genug Blau auf den Straßen gibt; selbst wenn Sie alle fünf Minuten ein Polizeiauto oder einen viel zu fetten BOA auf einem Roller vorbeifahren sehen.

Nun, wegen dieser Kriminalität, ganz zu schweigen von den AIVD-Terroristen, die als Dschihadisten nach Syrien gehen durften, nur um sie zurückzubringen. Das sollte nicht länger von all den böswilligen Niederländern finanziert werden können, die Geld an diese Selbstmordkommandos schicken.

Und dann all diese Geldwäscher, die mit Bargeld einkaufen! Lebensbedrohlich! Und deshalb muss jeder 100-Euro-Betrag überwacht werden. Und das ist zum Glück möglich, denn es gibt ein entsprechendes Gesetz. (15-Minuten-Städte oder die „15-Minuten-Gefängnisse“: Die Städte der Zukunft)

Dieses Gesetz gab es zwar schon 2008, aber damals haben die Banken nur selten nachgefragt, und ein paar Tausend Euro abzuhaken, macht man ohnehin nur beim Autokauf, also kann man das noch verantworten.

Bei 100 Euro (Sigrid Kaags Pläne) fängt es allerdings an, unangenehm zu werden. Vor allem, wenn Sie eines Tages an der Kasse stehen und feststellen, dass Ihr Konto gesperrt ist, bis Sie eine ausführliche Begründung für die Ausgabe des Geldes liefern.(Die 15-Minuten-Stadt: Eine Klimalösung? Oder nur eine „Entschuldigung für mehr Kontrolle“?)

Und die Banken haben Tausende von Menschen darauf trainiert, die Jagd jetzt schnell zu eröffnen. Zur Erinnerung: 10 mal ein Zehner bei Aldi sind auch 100 €.

Und im Supermarkt wimmelt es jetzt von Smartmetern. Verpackungen mit RFID-Chips bewirken Wunder! Oder wie wäre es mit unsichtbaren Nanotags? In der Smartcity weiß Ihr Kühlschrank, was drin ist, und wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was Sie ausgegeben haben, müssen Sie es irgendwoher geklaut haben.

Bitte erklären Sie das. Wenn Ihnen das jetzt schwerfällt und Sie das nicht ständig erklären wollen, können Sie auch einfach das CBDC akzeptieren, da es alles ordentlich für Sie aufbewahrt. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben ein aktives Bankkonto.

Stellen Sie sich vor, Sie werden dauerhaft gesperrt, weil Sie Ihr CO2-Limit überschritten und trotzdem mehr Fleisch gekauft haben. Und dann stellen Sie sich vor, Ihre Bank entscheidet: auf Eis gelegt. Kein Geld mehr. Dann können Sie sich vielleicht 100 € von Ihrem Nachbarn leihen. Aber er wird es nicht tun, weil er dann auch unter die Lupe genommen wird.

In der smarten Stadt beschließen Sie also, in einen dieser bargeldlosen Supermärkte zu gehen und sich etwas zu essen in die Tasche zu packen, denn ja, irgendwann muss man sowieso essen. Nun, dann schließen sich die Tore und möglicherweise auch die Schiebetür, und Sie werden vom Sicherheitsdienst herausgepickt, weil die intelligenten Zähler genau wissen, was sich in Ihren Taschen befindet.

Wenn es Ihnen dann gelingt, in einem Geschäft außerhalb der intelligenten Stadt etwas zu essen zu kaufen und in Ihren Tesla zu steigen, können die intelligenten Zähler im Auto möglicherweise Ihre Türen verriegeln, weil Sie als Dieb erkannt werden.

Und natürlich kann das Auto Sie selbstständig zur Polizei bringen. Die Polizei weiß bereits genau, was Sie getan haben, weil das Auto es ihr gemeldet hat. Das ist auch bei Verkehrsdelikten nützlich. Das alles kann automatisch gemeldet und geregelt werden. Clever, oder?

In der Smartcity ist Ihre Toilette, Ihr Wasserhahn, Ihr Kühlschrank, Ihre Matratze: alles ist mit der zentralen Überwachung verbunden!

Ihre Smartwatch zeichnet Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck, Ihren Atemrhythmus und andere Merkmale auf, so dass die Versicherungsgesellschaft genau weiß, ob Sie Ihre täglichen Pflichtübungen machen. Und wenn Sie einen Wein trinken und sich ab und zu eine Zigarette anstecken, weiß Ihre Versicherung das dank der DNA-Tags in den Zigaretten.

Ihre App weist Sie darauf hin, dass Sie Ihre Verhaltensmuster sofort anpassen sollten, und erhöht automatisch Ihre Prämie. Sie können nichts dagegen tun, denn die Toilettenanalyse zeigt Ihnen, was alles aus dem Darm Ihres ungesunden Lebensstils kommt. Hätten Sie doch nur tapferer und gesünder gelebt.

George Orwell wird in seinem Grab liegen und über die uns um die Ohren fliegenden Neusprech-Wörter lachen. Freiheitsstädte und 15-Minuten-Städte sind natürlich Smartcities, die Ihnen jegliche Freiheit rauben.

Ja, man kann sich im Rahmen der Überwachung (innerhalb eines 15-Minuten-Radius) frei bewegen; genau wie ein Hund mit einem GPS-Halsband, der einen aber auf Schritt und Tritt schockiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält.

Wer jetzt noch nicht erkennt, dass China nur das Beispiel war und dass all dies um uns herum bereits weit fortgeschritten und einsatzbereit ist, hat einfach nicht aufgepasst.

Die Falle schließt sich, und Donald Trump ist nicht Ihr Retter. Er ist nur die andere Maske auf dem gleichen Gesicht im Spiel des Guten gegen den Bösen.

Ach ja, und wenn Sie jetzt denken: „Na ja, die bauen ja immer noch an diesen Smartcities, das wird also noch eine Weile dauern“.

Ja, das ist der Ablenkungstrick. In Wirklichkeit leben Sie schon längst in einer Smartcity. Zählen Sie einfach die Anzahl der Kameras und Sensoren um Sie herum. Zählen Sie sie in Ihrem eigenen Haus, in Ihrer Straße, in Ihrer Nachbarschaft.

Und dann zählen Sie die Sensoren in Ihren Haushaltsgeräten: Ihr intelligentes Soundsystem, Ihr intelligenter Fernseher, Ihr Smartphone, Ihr intelligenter Stromzähler, Ihr Auto und so weiter und so fort.

Diese Geräte beobachten und belauschen Sie bereits rund um die Uhr. Und viele Geräte verfügen sogar über diese Sensoren, ohne dass Sie es wissen.

All diese Informationen fließen in die Sammlung großer Datenmengen ein.

Du lebst bereits in einer Smartcity. Smart ist sie nicht!

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 10.03.2023