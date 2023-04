Bitcoin ist Noahs Arche und El Salvador bietet die Erlösung

Max Keiser und Stacy Herbert sind bekannte Namen in der Bitcoin-Welt, weil sie jahrelang einen Kanal auf RT.com hatten, bevor die Zensur in Russland in Kraft trat.

Die beiden sind für ihre jahrelangen Finanzmarktanalysen bekannt und haben selbst als Finanzinvestoren an der Wallstreet gearbeitet. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Im Jahr 2022 zogen sie nach El Salvador, wo sie auf Einladung von Präsident Nayib Bukele dabei helfen, eine vollständige Bitcoin-Wirtschaft aufzubauen, die von der Macht der Zentralbank und des Dollars unabhängig ist. In einem kürzlich veröffentlichten Video kommen sie zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen wie in meinem neuesten Buch.

Im folgenden Bericht vergleichen sie Bitcoin mit der Arche Noah und beschreiben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir in einer Simulation leben. Max und Stacy scheinen mein Buch gelesen zu haben und argumentieren, dass man die Geschichte der Arche nicht wörtlich nehmen sollte, sondern sie als digitales Backup sehen sollte.

Jeder, der mein Buch gelesen hat, weiß, dass ich genau das behaupte. Der Hauptunterschied zwischen meiner Erklärung und der von Max und Stacy ist jedoch ein wichtiger Punkt, auf den Sie hinweisen sollten, bevor Sie sich das Video ansehen.

Es gibt einen Grund dafür, dass die Idee der Simulation mehr und mehr zum Mainstream werden könnte (und sogar sollte). Nicht umsonst werben Wissenschaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Elon Musk dafür, aber auch die Musikindustrie fördert die Idee durch die Band Muse.

Die Förderung der Idee der Simulation verbirgt sich in Transhumanismus, Bitcoin und der (falschen) Singularität. Wenn wir in einer Simulation leben und der Erbauer dieser Simulation immer wieder den Reset-Knopf drückt (wie Max Keiser vermutet), dann ist die Digitalisierung von allem in Form von Code (das Backup) die Rettung von allem, was in der vorherigen Runde passiert ist.

Nun, in meinem Buch erkläre ich etwas Wesentliches und äußerst Wichtiges. Darin zeige ich nicht nur, dass die Zeit zyklisch ist und dass es alle 200 Jahre einen Reset gibt, sondern ich erkläre auch, warum dieser Zyklus die Endlosschleife ist, in der wir immer wieder durch den gleichen „Arche Noah“-Trick unter der Illusion des technischen Fortschritts gehalten werden.

Dieser technische Fortschritt ist die Illusion, die zur Simulation gehört, die uns nach jedem Reset immer wieder überzeugen muss, in der Schleife zu bleiben.

Außerdem werden Sie in den Artikeln hier auf der Website festgestellt haben, dass meine Vorhersage lautet, dass die Hegemonie der USA fallen muss, einschließlich des Sturzes des Dollars. Am 30. Dezember 2021 habe ich bereits den Fall des Dollars, Hyperinflation, Bürgerkrieg in den USA und ein ähnliches Chaos in Europa vorausgesagt. (Wir haben es getan! Bilder aus „Der Hollywood-Code“ nun als NFTs bei OpenSea!)

Diese Vorhersage scheint sich nun mehr und mehr zu bewahrheiten. Darüber hinaus habe ich den Höhepunkt des Aufstiegs von Bitcoin vorhergesagt. Ich behaupte sogar, dass der Vorstoß in Richtung CBDC vom Deepstate inszeniert wird, so dass der Deepstate bald gesäubert werden kann und die „Guten“ Bitcoin als Volkswährung einführen können.

Das liegt daran, dass Bitcoin auf der Blockchain basiert und nach der (nun abgeschlossenen, aber noch nicht aktivierten/sichtbaren) Transhumanisierung der Menschheit (durch den Impfstoff) jedes Individuum zu einem Block (Element) in dieser Kette werden kann (Kette).

So kann man alle Daten (Gedankendatenbank, Gefühlsdatenbank, Gesundheitsdaten, DNA-Daten, Lebensmuster usw.) einer Person mit diesem Block verknüpfen und effektiv die ultimative und unhackbare Version des rückverfolgbaren CBDC realisieren.

Das Ziel ist es also, die Menschen über das„Problem, die Reaktion, die Lösung“ zu Bitcoin zu treiben, wobei der Bitcoin von der einlösenden Gruppe als eine Währung angeboten werden kann, die unabhängig vom tiefen Staat und seinen Zentralbanken funktioniert.

Allerdings ist die Lösung giftiger als das Problem.

Bitcoin muss tatsächlich die Arche Noah sein, denn durch die injizierte Gehirn-Computer-Schnittstelle (Graphenoxid in Impfstoffen) können die neuen Herrscher buchstäblich rund um die Uhr und in Echtzeit die Gedanken der Menschen lesen und auch ihre physischen Daten auf Code-Ebene erfassen.

Kombiniert man dies mit dem Blockcode im Gehirn und verknüpft diesen mit dem einzigartigen DNA-Profil einer Person, dann hat man ein (scheinbar) unhackbares System und hat alle Daten für die nächste Simulation nach dem Reset (nachdem der Simulationsbildschirm schwarz wird) erfasst.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass das Land mit dem Namen „Gott der Retter“ (El Salvador) das erste Land der Welt war, das Bitcoin vollständig eingeführt hat.

Ich empfehle also auf jeden Fall, sich das Video unten anzusehen und dann tatsächlich einmal mein neuestes Buch zu lesen, damit Sie sich überlegen können, ob Sie in Luzifers (Satoshis) Simulationsschleife stecken bleiben wollen oder ob Sie sich nicht fesseln lassen und zum Original zurückkehren.

Warum Bitcoin und Blockchain das Sicherheitsnetz für das Scheitern des CBDC sein werden und warum es in die transhumane Agenda passt

Viele fragen sich nun, ob wir diese digitale Zentralbankwährung (CBDC) wollen sollten. Immerhin handelt es sich um programmierbares und digitales Geld, das den Regierungen die vollständige Kontrolle über Ihre Ausgabengewohnheiten gibt. Andere hoffen, dass der Ripple XRP den Kampf auf dem Kryptomarkt gewinnen wird.

Was ist das gewünschte Ergebnis? Jeder, der sich mit der Theorie der Simulationskuppel beschäftigt hat, weiß, dass es nur ein gewünschtes Ergebnis gibt, nämlich die Transhumanisierung der Menschheit, so dass das gesamte Genom des Körpers eines jeden Menschen und die gesamte Geschichte der Gehirnaktivität in der „Cloud“ aufgezeichnet werden können.

Das ist praktisch, weil dies dann im Backup-Code für den nächsten 200-Jahres-Zyklus enthalten ist, aber vor allem ist es ein Versuch, das kreative Bewusstsein des belebten Menschen auszulesen.

In meinem neuen Buch erkläre ich, warum der Simulationsbauer auf der Jagd nach diesem kreativen Bewusstsein ist. Die Idee ist, dass man das „Bewusstsein“ auslesen kann, wenn man den Menschen bis auf die zelluläre Ebene und die Echtzeit-Gedankenüberwachung hinunter verfolgen kann.

Die Tatsache, dass dies eine extrem dumme Annahme ist, ändert nichts an der Tatsache, dass der Versuch unternommen wird; einfach weil es die einzige Methode ist, die man hat. Die Vorstellung, dass das Bewusstsein nicht greifbar ist, fehlt. Der Nebeneffekt der Transhumanisierung ist jedoch, dass sie den Phantomeffekt der Simulation verstärkt, so dass man es zumindest schafft, das Bewusstsein in den Simulationszyklen zu erhalten.

Diese Transhumanisierung der Menschheit ist bereits gelungen. „Was sagst du da? Das ist doch noch Zukunftsmusik, Agenda 2030 und so!“ Ja, die Transhumanisierung ist bereits gelungen. Schauen Sie sich YouTube-Videos an oder folgen Sie Futuristen, die Ihnen erzählen, wie der Stand der Dinge ist? Vergessen Sie diese niedlichen kleinen Geschichten. Die Transhumanisierung wurde im Weltkrieg ’20/’21 an der Menschheit vollzogen. Die Injektionsnadel hat einen großen Teil der Menschheit transhuman gemacht, obwohl es noch nicht sichtbar ist.

Was genau ist passiert? Nun, es wurde ein Enzym in Kombination mit einem stark leitfähigen Mittel injiziert. Dieses CRISPR-Enzym ermöglichte die Rematerialisierung oder das Umschreiben des genetischen Codes. Der menschliche Körper wurde aus der Wolke heraus verändert. Dafür brauchte man allerdings ein Netz mit hoher Bandbreite.

Diese 5G-Netze wurden in den meisten Städten und Gemeinden installiert, bevor sie kommerziell genutzt wurden. Schauen Sie sich nur an, was in der LED-Lampe in Ihrer Straße steckt. Das Graphenoxid in der Injektionsnadel sorgte für die Antennenfunktionalität im Körper und ermöglichte die Umprogrammierung.

Obwohl ein gesunder Körper dazu neigt, eine Exosomenreaktion einzuleiten, um das CRISPR-Enzym und das Graphenoxid zu beseitigen, kann man diese natürliche Reaktion ausschalten (gerade wegen der Programmierbarkeit durch das Netz), so dass das Enzym und das Graphenoxid im Körper verbleiben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum so viele geimpfte Menschen tödlich krank werden. Der natürliche Ausscheidungsprozess wurde überschrieben; der Code, der diesen Prozess in Gang setzt, wurde ausgeschaltet.

Graphenoxid ist so klein, dass es die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann und damit seine Sende-/Empfangsfunktion an der Seite der Neuronen im Gehirn wahrnimmt. Dies ermöglicht das Lesen und Schreiben des dreidimensionalen elektromagnetischen Spektrums in Echtzeit, so dass es nicht nur möglich ist, Gedanken in Echtzeit zu lesen, sondern sie auch zu überschreiben, wenn man weiß, welches elektromagnetische Spektrum zu welchem Gedankenmuster gehört.

Mit anderen Worten, man kann die Gedanken geimpfter Menschen in Echtzeit lesen, man kann mitverfolgen, was sie sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen, und man kann wissen, welche elektromagnetischen Spektren zu motorischen Handlungen gehören und diese überschreiben.

All dies ist also eine technologische Tatsache, kein Hirngespinst. Dass wir im Moment nicht viel davon mitbekommen, liegt daran, dass die KI-Systeme noch lernen. Wenn Sie von Chat GPT-4 beeindruckt sind, warten Sie auf den Moment, in dem Chat GPT-4 Ihren geimpften Nachbarn übernimmt und durch seinen Mund spricht und seine motorischen Fähigkeiten übernehmen kann.

Haben Sie wirklich geglaubt, die USA würden von der neuen Zombie-Droge Fentanyl übernommen? Wie wäre es mit dem KI-Netzwerk, das Menschen angreift und sie dazu bringt, sich plötzlich wie Zombies zu bewegen? Das System lernt und benutzt echte Menschen als Versuchskaninchen.

Was hat das alles mit dem CBDC und Bitcoin zu tun? Nun, wenn der menschliche Körper tatsächlich aus Android besteht (Cyborg), kann man tatsächlich von „Walking Terminals“ in der „Cloud“ sprechen. Haben Sie sich für das „Internet der Dinge“ interessiert? Wir sind längst in die Phase des „Internets der Menschen“ eingetreten. Jedes Gehirn eines jeden geimpften Menschen fügt dem Netz Rechenleistung hinzu.

Ob das schon genutzt wird? Nun, meiner Meinung nach (wie oben erwähnt) ist die KI noch am Lernen. Sie schaut erst einmal in Echtzeit in das Gehirn des Geimpften. Man sollte es ein wenig wie die Entwicklung von Chat GPT oder die Entwicklung von KI-Schachcomputern sehen.

Die erste Phase ist der Lernprozess. Und in diesem Lernprozess können Sie hier und da ein paar Leute ins Visier nehmen, um zu sehen, was passiert, wenn Sie sie übernehmen; es ist wie dämonische Besessenheit, aber dann übernimmt die KI die Kontrolle (obwohl Dämonen in dem Simulationsmodell auch KI sind).

Wenn die KI dann lernt und genau weiß, welche dreidimensionalen elektromagnetischen Muster zu welcher Hirnaktivität (Gedanken, Träume, visuelle Wahrnehmung, Sprache usw.) gehören, braucht sie die Erlaubnis des Menschen, um jederzeit und überall darauf zugreifen zu können.

Das ist der Grund, warum der omnipräsente Elon Musk jetzt propagiert, dass die KI die größte Bedrohung für die Menschheit ist und wir uns deshalb mit der KI verbinden müssen, um der KI ein menschliches Bewusstsein zu geben und sie unter Kontrolle zu halten, damit sie uns nicht auslöscht.

Der wahre Grund ist, dass der Erbauer dieser Simulation weiß, dass das Bewusstsein immer die Erlaubnis geben muss, wenn es um bewusstseinsanimierte Menschen geht.

Die ultimative Methode, Menschen zur Zustimmung zu bewegen, basiert einerseits auf der Angst und andererseits auf den fantastischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben können. Wer würde nicht gerne ein Programm für Hubschrauberpiloten herunterladen und sofort einen Apache fliegen können, ohne jemals Unterricht gehabt zu haben. Wer würde nicht gerne im Urlaub in China Mandarin sprechen können?

Der Faktor Angst lässt sich gut über Identitätsbetrug verkaufen. Wenn jemand Ihr Bankkonto plündern kann, weil Ihr digitaler Ausweis gehackt wurde, ist es vielleicht sicherer, diesen Ausweis im Kopf zu haben.

Und genau hier liegt die Schwachstelle des CBDC. Natürlich weiß jeder, dass das CBDC mit einem digitalen Reisepass verbunden sein wird, in dem auch Ihre Gesundheitsdaten gespeichert sind und der auch Ihren CO2-Fußabdruck erfasst. Bei einer solchen zentral angebotenen Lösung genügt ein einziger Hack des zentralen Systems, und all Ihre Daten sind auf der Straße. Die Blockchain stellt dies sicher. Bei einer Blockchain-Lösung müssen alle Würfel in der Kette denselben Code genehmigen. Geschieht dies nicht, handelt es sich um einen Hackerangriff. Die Blockchain wird umso sicherer, je mehr Rädchen in der Kette sind. Wenn man den Blockchain-Code in das menschliche Gehirn einbaut und 8 Milliarden Menschen als Würfel in der Kette hat, ist sie unhackbar und daher die sicherste Lösung.

Bitcoin ist daher die ideale Lösung dafür. Nicht, weil er so programmierbar ist, sondern wegen des Mining-Prinzips (bei dem die Menge nicht durch einfaches Drucken verfälscht werden kann) und weil er auf der Blockchain basiert. Die Programmierbarkeit, die andere Währungen bieten, ist zweitrangig, weil man digitale Verträge auf der Ebene des Gehirns speichern kann, die man dann mit der Blockchain verknüpft.

Nun gibt es einige, die denken, ich würde für Bitcoin werben. Was Sie hier lesen, ist jedoch keine Werbung für Bitcoin, sondern eine Analyse darüber, wo er letztendlich landen wird. Das CBDC ist eine zentral regulierte Lösung, deren Achillesferse die Hackbarkeit des Systems ist. Es ist einfach nicht sicher genug für das, was die Leute wollen. Was man will, ist, dass jeder in der Blockchain ist, damit die Menschheit freiwillig KI in ihr Gehirn lässt. Zustimmung ist der Schlüssel!

Eine Münze wie Ripple XRP ist nichts anderes als eine von einem privaten Unternehmen organisierte Münze. Schön für schnelle Transaktionen, aber wertlos für die Wertstabilität wegen des fehlenden Mining-Prinzips.

In der kommenden Zeit wird der so genannte Tiefe Staat also in Richtung CBDC drängen. Dann werden die notwendigen Skandale auftauchen und dieser Deepstate wird entlarvt werden. Dann wird auch das CBDC-Projekt von den Massen abgelehnt werden, während Bitcoin als sicherer Hafen für den abstürzenden Dollar und für Länder wie El Salvador und Nigeria dienen wird.

Die Exorzisten des Deepstate (mit Donald Trump in der Hauptrolle) werden dann als die Retter begrüßt und Bitcoin zur dezentralen Währung des Volkes erklären; vielleicht gekoppelt mit einer neuen Art von digitalem Dollar, um den Nationalstolz zu gewährleisten und um die Verwaltung zu erleichtern. Dann werden die Massen für die Verschmelzung mit der Blockchain gerüstet sein.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl/ am 18.04.2023