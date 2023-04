Die schockierende Entdeckung eines leitenden Einbalsamierers: „Schmutziges Blut“ und parasitäre Fasermassen bei Geimpften (Video)

Die Bestattungsunternehmerin und Einbalsamiererin Laura Jeffery sagte kürzlich vor der National Citizens Inquiry in Toronto, Ontario, aus und beleuchtete dabei ein beunruhigendes Phänomen, das sie seit der Einführung der experimentellen Covid-Impfstoffe beobachtet hat.

In ihrer Aussage erläuterte Jeffery detailliert Aspekte ihres Berufs, der in erster Linie dafür sorgt, dass Verstorbene in ihrer Erscheinung gut dargestellt werden.

Einbalsamierer wenden eine Technik an, bei der das Kreislaufsystem verstorbener Patienten entleert und mit Konservierungsflüssigkeiten aufgefüllt wird, sodass sie eine Person darstellen können, die ihrem Aussehen angemessen ist.

Jeffery hat jedoch alarmierende Anomalien bei der Einbalsamierung von Personen festgestellt, die die Impfstoffe erhalten haben.(Entschädigungszahlungen von Impfschäden: Lastenausgleichsgesetz ab 2024 – Zugriff auf Vermögen von Bürgern (Video))

Sie beschrieb das zurückfließende Blut als klebriger, dicker und dunkler mit winzigen, gerinnselartigen Punkten und nannte es „schmutziges Blut“. Außerdem begann Jeffery, weiße faserige Massen in den Venen der verstorbenen Personen in ihrer Obhut zu entdecken.

„Das ist eine Anomalie, die ich in 27 Jahren als Einbalsamierer und Bestatter noch nie gesehen habe. Ich habe damit im Frühjahr 2021 begonnen“, sagte Jeffery.

„Die Fasermassenklumpen sind fest. Sie sind ein genaues Abbild dessen, wie das Kreislaufsystem in unserem Körper aussieht. Oft ist in den Tentakeln der weißen Fasermassen ein aktuelles Geleegerinnsel eingearbeitet. Daher scheint es fast so, als würden sich die Massen von unserem Blut ernähren“, fuhr Jeffery fort und bezeichnete den Befund als eher parasitär als gerinnselartig. Jeffery sagte, die Massen würden mit der Zeit immer größer.

Jeffery hat beobachtet, dass sich der Einbalsamierungsprozess bei Personen, die den Covid-Impfstoff erhalten haben, von denen unterscheidet, die nicht geimpft wurden. (Impfschäden – Schwer kranke Menschen, Tote und Gerichtsprozesse – Die Katastrophe hat begonnen)

Jeffery hat festgestellt, dass diese Personen häufig mehr Schwellungen und Verfärbungen an den Gliedmaßen aufweisen, insbesondere in dem Bereich, in dem der Impfstoff verabreicht wurde.

Diese neuen Erkenntnisse werden erst seit dem Frühjahr 2021 beobachtet und sind in all den Jahren, die sie in der Branche tätig ist, noch nie aufgetreten.

„Ich war schockiert, dass die Menschen, die ich sah, mit einer solchen Menge dieses Materials in ihrem Kreislaufsystem lebten; das zeigt, dass etwas falsch ist – sehr falsch. Ich verstehe nicht, warum ich als Bestattungsunternehmerin diejenige bin, die die Sache anprangert, denn wir haben ein System, das sich um uns kümmern sollte, aber das hat es nicht getan, also bin ich hier“, sagte Jeffery.

Jeffery war beunruhigt über ihre Erkenntnisse und hat eine E-Mail-Adresse ConcernedFDs@gmail.com eingerichtet, um Mitteilungen zu erhalten und eine Diskussion über diese Erkenntnisse zu ermöglichen. Sie hat auch Kontakt zu anderen kanadischen Einbalsamierern aufgenommen, die ihre Bedenken teilen.

Die Auswirkungen der Ergebnisse von Jeffery sind besorgniserregend und decken weitere erschreckende Folgen der Covid-Impfung auf. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Aussage von Jeffery gründlich untersucht wird, um das ganze Ausmaß des Problems zu ermitteln und festzustellen, ob es Grund zur Sorge gibt. Wie Jeffery selbst feststellte, „ist etwas falsch – sehr falsch“.

Die Öffentlichkeit verdient Antworten, und es ist wichtig, dass die Gesundheitsbranche die Verantwortung übernimmt und sie liefert.

Nationale Befragung der Bürger

Die Nationale Bürgerbefragung (NCI) ist eine Initiative einer Gruppe besorgter Kanadier, die die Wahrheit über den Umgang der kanadischen Regierung mit der Covid-Pandemie herausfinden will.

Die Untersuchung wird von einem Expertengremium durchgeführt und soll eine Plattform bieten, auf der Einzelpersonen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse im Kontext der Pandemie mitteilen können. Ferner soll die NCI Beweise und Informationen sammeln, die genutzt werden können, um Regierungsbeamte für ihr Handeln während der Pandemie zur Rechenschaft zu ziehen.

Chris, ein Mitglied von Police On Guard for Thee, informierte über die NCI und die Bedeutung der Bürgerbeteiligung, um Regierungsbeamte zur Rechenschaft zu ziehen.

Und kanadische MSM schweigen. Es ist absolut entsetzlich.

And Canadian MSM is silent. It’s absolutely horrific. pic.twitter.com/MgfZ4GvrLu — ChatterBoxMuse ❂ (@ChatterBox_Muse) April 7, 2023

Studie aus Dänemark: Spike-mRNA im Blut noch nach 28 Tagen nachweisbar

Im Zusammenhang mit den gentechnischen Impf-Präparaten wurden von den Verantwortlichen eine ganze Reihe von Falschinformationen verbreitet. Wie zum Beispiel, dass der Impfstoff vor Infektion und Weitergabe schütze, Herdenimmunität erzeuge oder dass er im Muskel verbleibe und nicht ins Blut übergehe (Mückstein et al).

Diese Mis- und Dis-Information wurde nirgends der Zensur unterworfen, aber sehr wohl der Widerspruch seriöser Wissenschaftler.

Eine brandneue Studie aus Dänemark stellt nun fest:

Wir fanden überraschenderweise Fragmente der COVID-19-Impfstoff-mRNA bis zu 28 Tage nach der Impfung im Blut von chronischen HCV-Patienten, die mit mRNA-Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna geimpft worden waren.

Die Studie mit dem Titel „SARS-CoV-2 spike mRNA vaccine sequences circulate in blood up to 28 days after COVID-19 vaccination“ (SARS-CoV-2-Spike-mRNA-Impfstoffsequenzen zirkulieren im Blut bis zu 28 Tage nach der COVID-19-Impfung) hatte zunächst nichts mit Corona und den Impf-Präparaten zu tun, sondern sollte auftretende Hepatitis C Infektionen nach der mRNA-Impfung überwachen.

Die Erkenntnisse über den Verbleib von Impfstoff im Blut, sind offenbar ein unerwarteter Fund.

Zur Überwachung der HCV-Infektion wurde RNA aus Patientenplasma extrahiert und die RNA-Sequenzierung auf der Illumina-Plattform durchgeführt. Bei 10 von 108 HCV-Patientenproben wurden im Blut bis zu 28 Tage nach der COVID-19-Impfung vollständige oder Spuren von SARS-CoV-2-Spike-mRNA-Impfstoffsequenzen gefunden.

Der Schutz der mRNA durch die Lipid-Nanopartikel, die den Transport zu Körperzellen bewerkstelligen, ist offenbar sehr stark.

… von den 108 Patientenproben wiesen 10 Proben (9,3 %) Teil- oder Vollsequenzen der Impfstoff-mRNA-Sequenz auf (Abb. 1), die ein bis 28 Tage nach der Impfung identifiziert wurden. Es bestand eine ~100%ige Identität zwischen den im Plasma gefundenen mRNA-Nukleotidsequenzen und der spezifischen mRNA des verabreichten Impfstoffs. Für die 10 Proben waren im Median 5,5 Millionen Rohdatenpaare verfügbar (siehe Tabelle S1).

Breite und Tiefe der Abdeckung der Impfstoff-mRNA-Sequenzen reichten von Vollständigkeit bzw. >20.000 bis zu kurzen Fragmenten mit einer Abdeckungstiefe von 100 (Abb. 1). Keine der negativen oder HCV-positiven Kontrollen hatte SARS-CoV-2 übereinstimmende Reads.

Die Forscher folgern daraus die Erkenntnis „sollte zu weiteren Forschungen über das Design von Lipid-Nanopartikeln und die Halbwertszeit dieser und mRNA-Impfstoffe im Menschen führen.“

Die WHO und ihre Hintermänner in Industrie und Oligarchenzirkeln will in der Neufassung des internationalen Pandemievertrags mehr Zensur und Maßnahmen gegen Dis- und Mis-Information festschreiben.

Da kann sie gleich bei sich selbst mit der Zensur beginnen. Die zur Begründung der Ausrufung der Pandemie und der Massenimpfkampagne gemachten Behauptungen werden Stück für Stück als unwahr und falsch entlarvt.

…

Quellen: PublicDomain/rairfoundation.com am 13.04.2023