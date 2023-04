„Ernsthaftes Voranschreiten“ in der Ukraine prophezeit: Krieg bald vorüber? Das ist Putins Hellseher-Prognose

Wie geht es nach mehr als 13 Monaten im Ukraine-Krieg weiter? Eine selbsternannte Hellseherin will die Antwort kennen – und prophezeit Wladimir Putins Truppen schon in naher Zukunft durchschlagende Erfolge auf dem Schlachtfeld.

Mehr als 13 Monate tobt der Ukraine-Krieg bereits – mehr als 400 Tage, in denen sich weder auf der russischen noch auf der ukrainischen Seite ein klarer Gewinner abzeichnet.

Eine Russische Hellseherin behauptet nun, den Ausgang der „militärischen Spezialoperation“ dennoch zu kennen.

Russische Hellseherin prophezeit Wladimir Putin Erfolge im Ukraine-Krieg

Über die Prognose der vermeintlichen Hellseherin namens Alicia Artemyeva ist aktuell im britischen „Daily Star“ zu lesen. Demnach will Alicia Artemyeva beim Blick in die Zukunft erkannt haben, dass Wladimir Putin im weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges das Glück auf seiner Seite habe.

Putins Truppen stehe ein „ernsthaftes Voranschreiten“ im ukrainischen Nachbarland bevor, das wiederum „eine baldige Lösung“ des Konfliktes einleite, so die Hellseherin. Und weiter: Ihren Visionen zufolge werde der Westen zeitnah „zur Vernunft kommen“.

„Keine Chance gegen die russische Armee!“ Kremltreue Hellseherin feiert Putin schon als Kriegsgewinner

Dass Alicia Artemyeva ausgeprägte Sympathien für Kreml-Chef Putin hegt, ist der Kriegsprognose der Hellseherin deutlich anzumerken. Artemyeva gab an, die russische Armee werde sich „in all ihrer Pracht zeigen“ und einen „klaren Sieg über die Ukraine“ erringen.

Der selbsternannten Hellseherin zufolge sei der Ukraine-Krieg, der von Putin und seinen Schergen beharrlich als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet wird, bereits in seine Endphase eingetreten.

Was in den kommenden drei Wochen auf den Schlachtfeldern in der Ukraine geschehe, werde den Westen, „der die Nazis in Kiew noch unterstützt“, aufrütteln, so die Hellseherin.

Hellseherin behauptet: Entscheidung im Ukraine-Krieg steht unmittelbar bevor

„Jetzt nähern sich die Kämpfe dem Punkt, an dem sich alles auflösen wird“, so die Prognose der Russin. Bereits Mitte April sollen die ukrainischen Truppen demnach „verstehen, dass sie verlieren und keine Chance gegen die russische Armee haben. Ihnen geht die Luft aus, sie werden darnieder sinken.“

Mit Beginn des Monats Mai sollen sich der Vorhersage zufolge die russischen Truppen „beträchtlich nach vorn bewegen, und die Ukrainer werden nicht in der Lage sein, sich dagegen zu wehren“.

Zuvor stehe Putins Soldaten jedoch ein zäher April bevor, behauptete die Hellseherin weiter.(Was die Bibel voraussagt: Europa wehrt sich gegen seine königlichen Anführer!)

Putin-Hellseherin schockt mit Kriegs-Prophezeiung

Geht es nach der Hellseherin Mirella Gasanova soll der Ukraine-Krieg bald der Vergangenheit angehören. Laut Gasanova werde der ukrainische Präsident Selenskyj bald kapitulieren.

Seit nunmehr beinahe genau einem Jahr läuft der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Ein Ende des Konflikts ist nach wie vor nicht in Sicht.

Mirella Gasanova erklärte, dass die Ukraine kurz vor der Kapitulation stehe. „Es ist besser, nicht einmal über einen Friedensvertrag zu sprechen – jeder Vertrag ist wertlos, wenn er nicht durch Gewalt gestützt wird. Die russische Führung ist sich dessen bewusst, und wir werden bald Ereignisse erleben, die das Blatt des Konflikts wenden werden.“, so die Hellseherin.

Die (Invasion) wird enden, wenn es keine Bedrohung für unser Land vom Territorium der Ukraine aus gibt, und nur dann – die Anerkennung der Krim und neuer Regionen Russlands durch die Ukraine, die Beendigung der Unterdrückung der russischen Sprache, die Ablehnung von Offensivwaffen und die Aufnahme in die NATO – wird es einen Wechsel des politischen Regimes in der Ukraine geben“, so die Hellseherin weiter.

Für Putin dürften diese Aussagen wohl erfreulich sein.

Hellseherin Baba Wanga prophezeit Putin Weltherrschaft

In den sozialen Medien machen die Wahrsagungen von Hellseherin Baba Wanga die Runde. Mit der Aussage „Alles wird schmelzen, als wäre es Eis, alles bis auf Wladimirs Ruhm“, machte der „Nostradamus des Balkans“ auf sich aufmerksam.

Bereits öfters hat die bereits 1996 verstorbene Hellseherin ins Schwarze getroffen, so kündigte sie bereits den Terroranschlag am 11. September auf das World Trade Center an, ebenso den verheerenden Tsunami 2004 in Ostasien.

Auch eine „Krankheit“ vom damaligen US-Präsident Donald Trump soll in ihren Vorsehungen vorgekommen sein. Und Trump erkrankte im Herbst 2020 tatsächlich am Coronavirus. Bereits 1979 meinte sie mit dem Blick auf Russland.

„Niemand kann Russland stoppen. Alles wird von ihm aus dem Weg geräumt, und es wird nicht nur bewahrt, sondern auch zum Herrn der Welt.“

Die Aussagen Wangas sind aber mit großer Vorsicht zu genießen, sind ihre Aussagen meist sehr wage gehalten gewesen. Wäre es nach Wanga gegangen, wäre Putin nicht mehr am Leben. Der russische Präsident hätte bereits 2020 Opfer eines Attentats werden sollen.

