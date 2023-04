Hollywood-Star gibt zu, dass Eliten mit Kindern und Adrenochrom handeln: „Der schlimmste Horror, den ich je gesehen habe“ (Video)

Der Hollywood-Schauspieler Jim Caviezel, der die Rolle des Jesus in Mel Gibsons Epos Die Passion Christi spielte , hat zugegeben, dass Kinder von Hollywood-Eliten entführt und gehandelt werden.

Die Elite der Unterhaltungsindustrie „vergewaltigt und ermordet“ Kinder für Adrenochrom, so Caviezel, der das Problem des Kinderhandels in Hollywood während eines Auftritts auf der Clay Clark’s Health and Freedom Conference in der Nähe von Tulsa, Oklahoma, ansprach, während er für seinen neuen Film wirbte.

Laut Caviezel, der derzeit für seinen neuen Film Sound of Freedom wirbt , sind die Hollywood-Eliten süchtig nach Adrenochrom und „guten Kindern am Leben“, um ihre Dosis der Droge zu bekommen, die als Chemikalie im Körper von verängstigten Kindern freigesetzt wird.

Sound of Freedom erzählt die Geschichte von Tim Ballard, einem ehemaligen CIA-Agenten, der seinen Job als Special Agent bei Homeland Security Investigations (HSI) aufgibt. Frühe Berichte deuten darauf hin, dass der Film VIP-Pädophilie und Kinderhandel aufdeckt.

Caviezel enthüllte auch, dass Tim Ballard, der Autor, den er in dem Film porträtiert, „da unten Kinder rettet, während wir hier sprechen, weil sie Kinder gerade aus den dunkelsten Winkeln der Hölle holen, in Müllhalden und an allen möglichen Orten. Die Adrenochromierung von Kindern, schau…“

Caviezal ist ein Hollywood-Veteran mit Hauptrollen in Blockbustern wie Pay It Forward, The Thin Red Line, The Count of Monte Cristo und Frequency. Der Mann kennt sich in Hollywood aus, weshalb es so beeindruckend ist, dass er sich meldet und seine Karriere – und sogar sein Leben – riskiert, um das Böse an der Spitze der Branche aufzudecken.

Es ist nicht das erste Mal, dass Caviezel den Horror des Kinderhandels durch die Hollywood-Elite aufdeckt und ihn als „den schlimmsten Horror, den ich je gesehen habe“ bezeichnet. (Insider in französischer TV-Show sagte, Celine Dion und andere Promis nehmen Adrenochrom (Video))

„Im Grunde hat man Adrenalin im Körper und wenn man Angst hat, produziert man Adrenalin. Wenn Sie ein Athlet im vierten Viertel sind, haben Sie Adrenalin, das aus Ihnen herauskommt. Wenn ein Kind weiß, dass es sterben wird, wird sein Körper dieses Adrenalin absondern und sie haben eine Menge Begriffe, die sie verwenden, aber ähm… Es ist der schlimmste Horror, den ich je gesehen habe. Es schreit allein, auch wenn ich es nie gesehen habe. Diese Leute, die es tun, es wird keine Gnade für sie geben.“(Von Biden und Adrenochrom, die Geschichte eines Geheimdienstagenten)

Jim Caviezal ist nicht der einzige, der hervortritt und die Eliten bloßstellt. Mel Gibson, der Caviezal in Die Passion Christi inszenierte, hat Hollywood auch als „Höhle der Parasiten“ angeprangert , die sich „am Blut von Kindern ernähren“.

Auszug aus dem Buch „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“:

Wie wir nun gelernt haben, sind diese DUMBs keinesfalls reine Erfindungen von selbsternannten Whistleblowern, sondern existieren tief unter unseren Füßen. Die Kabale versucht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln diese Informationen zu schützen, zeitgleich nutzen Sie die Mainstreammedien, um z.B. vermeintliche Faktenchecker auf Themen wie DUMBs, Adrenochrom und mutmaßlich befreite Kinder anzusetzen und alles in einem Wisch zu einer Verschwörungstheorie umzuetikettieren.

Das sehr wohl Kinder aus den Fängen von Menschenhändlern befreit werden zeigt ein Projekt in den USA: „Operation Underground Railroad“ (OUR). Die OUR ist eine Organisation, die Kinder aus der Sexsklaverei befreit — und kaum jemand berichtet darüber.

Abb. 141: Screenshot der Webseite von „Operation Underground Railroad“

Wenn man sich mit den Themen moderne Sklaverei, Menschenhandel und Zwangsprostitution beschäftigt, findet man zahlreiche grauenhafte Geschichten, unfreiwillig das Ausmaß des Elends beschönigende offizielle Zahlen (Stichwort Dunkelziffer) und viel Ohnmacht auf Seiten der Opfer, Angehörigen und Helfer.

„Operation Underground Railroad“ (OUR)(158) wurde vom Ex-CIA- und Homeland-Security-Agenten Tim Ballard gegründet. Das Prinzip ist einfach: Ballard und seine Mitstreiter (u.a. Ex-CIA-Agenten und Navy Seals) reisen in Länder wie Thailand, Haiti oder Kambodscha, geben sich als Freier aus, die minderjährige Opfer suchen, und sobald die von ihren Zuhältern geliefert wurden, erfolgt der Zugriff – Opfer befreit, Täter verhaftet, danach folgt die wahre Arbeit: „Gesundungs-Programme“ für die Befreiten.

Die Organisationen „The Exodus Road“ und „International Justice Mission“ arbeiten mit ähnlichen Konzepten. Allein die mit Spenden finanzierte „OUR“ will in den drei Jahren ihres Bestehens über 3.000 Opfer befreit und 2.000 Täter überführt haben.

Und warum wird darüber kaum berichtet? Man findet so gut wie nichts, abgesehen von Kritik: Die Retter machen es sich zu einfach, riskieren das Leben der Opfer und lassen sie hinterher allein. Dass Ballard seine Arbeit mit einem vor Patriotismus und Pathos nur so triefenden Film inszeniert, mit ultrakonservativen Moderatoren wie dem Ex-TV-Moderator Glenn Beck gemeinsame Sache macht und auch noch bekennender Mormone ist, macht die Sache für die manipulativen Mainstreammedien sicher nicht zugänglicher, denn Ballards Aktionen sind einfach zu gut, um wahr zu sein.

Aber diese Organisationen gibt es wirklich. Sie befreien vergessene Kinder, denen auf herkömmlichen Wegen kaum zu helfen ist. Sie tun etwas gegen eines der größten Übel unserer Zeit. Warum nur wird darüber so gut wie nicht berichtet?

Zug der Sklaven: Die geheime Untergrundbahn in die Freiheit

Zehntausende Schwarze verdankten ihre Freiheit diesem Netzwerk: der Underground Railroad. Die illegale Flucht aus den Südstaaten war so gefährlich, dass bis heute nur wenig darüber bekannt ist.

Die echte Underground Railroad hatte keinen Fahrplan. Sie war ein sehr lockeres Netzwerk von einzelnen Helfern und Gruppen, Organisationen, die sich dem Kampf gegen die Sklaverei verschrieben hatten. Als „ein Modell der Demokratie in Aktion“, beschreibt sie der Historiker Fergus M. Bordewich, eine Grassroots-Initiative, die ohne zentrale Richtlinien auskam.

Jeder tat, was er für richtig hielt. Dabei arbeiteten entflohene Sklaven, freie Schwarze und Weiße zusammen. Was an sich schon eine Sensation war: eine gemeinschaftliche Bürgerrechtsbewegung, 100 Jahre vor der Bürgerrechtsbewegung „Civil Rights Movement“.

Die Metapher der Eisenbahn wurde konsequent durchgehalten. Agenten halfen Entschlossenen bei der Vorbereitung der Flucht, Schaffner führten die Fracht oder die Passagiere von einem Ort zum nächsten, meist im Dunkeln und zu Fuß.

Bahnhöfe nannte man die Häuser, in denen sie Unterschlupf fanden, das konnten Dachböden, Ställe, Keller sein, manchmal auch ein Heuhaufen oder ein Federbett. Bahnhofsvorsteher versteckten sie, versorgten sie mit Kleidung und Essen, Spender gaben Geld.

Es ranken sich viele Legenden um die Untergrundbahn – was auch damit zusammenhängt, dass es einer der wenigen Momente in der Geschichte der Sklaverei ist, in der Weiße eine positive Rolle spielten: Abolitionisten, Menschen mit Mitgefühl, Angehörige religiöser Gemeinschaften, allen voran die pazifistischen Quäker, für die die Sklaverei ein „nationales Übel“ war. Die Bibel legte ihrer Meinung nach die „Goldene Regel“ fest – „was ihr wollt, dass es euch die Leute tun, das tut auch ihr ihnen“ (Matthäus 7: 12).

Kein Mensch weiß, wie viele tatsächlich entkommen konnten und nicht gleich im nächsten Sumpf geschnappt wurden. Die Aktionen liefen so heimlich wie möglich, selbst die Fluchthelfer auf einer Bahnstrecke kannten einander oft nicht, konnten nicht weiter sehen als bis zur nächsten Station.

Je weniger der Einzelne wusste, desto geringer die Gefahr, verraten und erwischt zu werden.

„OUR“ schreibt auf seiner Website:

„Seit der Gründung im Dezember 2013 haben wir die Experten der Welt für Extraktionsmaßnahmen und zur Bekämpfung des Kinderhandels zusammengestellt, um der Sklaverei von Kindern ein Ende zu setzen.

Die Ops-Teams von ‚OUR‘ bestehen aus hochqualifizierten Mitarbeitern, die koordinierte Identifizierungs- und Extraktionsbemühungen leiten. Sie sind ehemalige CIA-Agenten, oder Mitglieder von früheren und aktuellen Strafverfolgungsbehörden. Diese Operationen stehen immer in Verbindung mit örtlich zuständigen Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt.

Sobald die Opfer gerettet sind, beginnt ein umfassender Prozess, der Gerechtigkeit für die Täter und Genesung und Rehabilitation für die Geretteten Überlebenden umfasst. Es ist Zeit für Privatpersonen und Organisationen, sich zu erheben und zu helfen. Es ist unsere Pflicht als freies und gesegnetes Volk.

In den letzten sechs Jahren seines Bestehens hat „OUR“ 3.300 Opfer gerettet und half bei der Verhaftung von mehr als 2.000 Menschenhändlern auf der ganzen Welt.

Die Partner, die wir stärken, haben gemeinsam dazu beigetragen, das Leben von mehr als 10.000 Überlebenden zu retten, die versklavt, ausgebeutet oder gefährdet waren.“

Das sind die echten Helden des Alltags, mit realen Taten und wirklich geretteten Kindern. Das sind keine dubiosen Theorien von 1.000, 50.000 oder 100.000 befreiten Kindern durch das „gute Militär“ – als ob das Militär jemals ein Volk von seinen Machthabern erlöst hätte und dann für ein Paradies auf Erden sorgen würde, ausgerechnet das undemokratische und hierarchische Militär!

Das die Kabale uns ihr Treiben immer wieder ganz dezent und subtil unter die Nase reibt, kann man im Kino, Internet oder Fernsehen erkennen. Dort werden Geschichten erzählt, die dem Max Mustermann als Fiktion vorkommen, wobei das genaue Gegenteil der Fall ist.

Whistleblower wie Anneke Lucas, Fionna Barnett oder Anne Marie van Blijenburgh haben am eigenen Leib erfahren, was es heißt als Kinder rituell missbraucht zu werden und von exklusiven Party’s sprechen, auf denen die Elite ihre perversen Phantasien auslebt. Genau das hatte Stanley Kubrick in seinem Werk Eyes Wide Shut deutlich gezeigt und wahrscheinlich musste er deshalb sterben. (siehe das Buch „Der Hollywood-Code“).

Mehr Fakten erfahren Sie im neuen Buch „Illuminatenblut 2″ im Kapitel „Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland“

