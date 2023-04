Insider warnen: HAARP wird „biblische Katastrophen“ schaffen, um eine „neue Weltordnung“ einzuleiten (Video)

Die HAARP-Forschungseinrichtung wird von der globalistischen Elite genutzt, um das Wetter der Welt zu kontrollieren, die Agenda des Klimawandels zu beschleunigen und Feinden Schaden zuzufügen, so Insider, die die Welt warnen, dass die Todesstrahlentechnologie von Nikola Tesla von HAARP zur Unterstützung des Klimawandels von der Elite eingesetzt wird, mit dem Ziel, die Menschheit zu unterwerfen.

Die amerikanische Forschungsinitiative namens HAARP ist seit Anfang der 1990er Jahre aktiv. Obwohl das Projekt eine Reihe von Zielen hat, wird die Weiterentwicklung der Funkkommunikationstechnologie als sein Hauptaugenmerk angesehen.

„HAARP ist der weltweit leistungsfähigste Hochleistungs-Hochfrequenzsender zum Studium der Ionosphäre“, heißt es in einer Universitätsmitteilung der University of Alaska.

„Der Betrieb der Forschungseinrichtung wurde am 11. August 2015 von der United States Air Force an die University of Alaska Fairbanks übertragen, was es HAARP ermöglicht, die Erforschung der ionosphärischen Phänomenologie über ein kooperatives Landnutzungs-Forschungs- und Entwicklungsabkommen fortzusetzen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung weiter.

Aber so viel zum offiziellen Bericht. Mit immer mehr Berichten über bizarres und unmögliches Wetter auf der ganzen Welt … lohnt es sich zu fragen, was HAARP wirklich vorhat?

Viele Menschen in der Nähe der Forschungseinrichtung warnen davor, dass HAARP verwendet wird, um das Weltwetter zu kontrollieren und geopolitische Spannungen zu manipulieren.

Ein rumänischer General, dem vertraulicher Zugang zu der Einrichtung gewährt wurde, behauptete später, dass das High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) nie eingestellt wurde, sondern im Laufe der Jahre kontinuierlich verbessert und aktualisiert wird.

Der Geo-Engineering-Experte General Emil Strainu diskutierte die Gefahren von HAARP mit Mitgliedern der serbischen Medien. Er nannte es die „Waffe der Apokalypse“ und sagte dem Journalisten Dragan Vujicic, dass es möglicherweise für Wirtschaftskrieg, Klimawandel und Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden könne. HAARP hatte jedoch harmlose Wurzeln als wissenschaftliches Unterfangen zur Untersuchung der Eigenschaften und des Verhaltens der Ionosphäre.

„Das HAARP-System ist seit 1993 in Betrieb“, sagte Strainu. „Die Anzahl der Antennen und Sender ist von Jahr zu Jahr gestiegen, wobei mehr als 180 Antennen und Hauptgeneratoren im Einsatz sind. Heute hat HAARP die höchste Leistung in seiner Geschichte und kann überall auf der Welt entfernte Missionen durchführen.“

Strainu erläuterte drei Hauptrichtungen des Geoengineering. Das erste ist das Carbon Geoengineering, das darauf abzielt, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Zweitens ist es Solar-Geoengineering, das versucht, die Menge der absorbierten und in die Erdatmosphäre abgegebenen Sonnenstrahlung zu modifizieren. (HAARP-Superwaffe wird für „apokalyptische“ Geokriegsführung verwendet, warnt ein rumänischer General)

Militärisches Geoengineering, die dritte Richtung, nutzt Umweltmodifikationstechnologien für militärische Zwecke in allen drei Umgebungen – Land, Meer und Luft. Laut Strianu scheint das aktuelle Problem des „Klimawandels“ durch solche Geoengineering-Projekte verursacht zu werden, die jahrzehntelang heimlich durchgeführt wurden.

Die leistungsstärkste HAARP-Installation befindet sich in Gakona, Alaska, die 2014 geschlossen wurde und zwei Jahre später, 2016, in den Zuständigkeitsbereich der University of Alaska Fairbanks (UAF) überging. Strianu wies jedoch darauf hin, dass dies eine Tarnung der US-Armee sei und die Central Intelligence Agency, dort die HAARP-Operationen fortzusetzen.

Strianu erzählte auch, dass er in der HAARP-Einrichtung der UAF war und entdeckte, wie die Waffe eingesetzt wird. Er teilte mit, dass einige seiner Anwendungen das Verursachen von Explosionen beinhalten, die denen ähneln, die durch Atombomben verursacht werden; Veränderung der Umwelt und Schaffung von Hurrikanen, Tornados, Wasserhosen und Tsunamis in Gebieten, in denen sie normalerweise nicht auftreten.

Die Waffe kann auch Erdbeben und Vulkanausbrüche erzeugen, indem sie Gebiete stimuliert, die für solche Phänomene anfällig sind. Es kann auch Gehirnwellen verändern und das Denken der Menschen kontrollieren.

Angesichts der Enthüllungen des Generals zeigen viele in den sozialen Medien mit dem Finger auf HAARP, weil sie das massive Erdbeben im Februar 2022 verursacht haben, das die Türkei und Syrien getroffen hat. Die Katastrophe forderte mindestens 54.387 Tote.

Strianu ist nicht der Einzige, der an die Existenz einer Geoengineering-Waffe glaubt. Seine rumänische Landsfrau, Senatorin Diana Iovanovici Sosoaca, argumentierte während einer Rede im rumänischen Parlament, dass das Erdbeben in der Türkei möglicherweise das Ergebnis einer Geowaffe war, die die Globalisten gegen Ankara eingesetzt haben. Der Trotz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegenüber den Globalisten, so der Gesetzgeber, komme bei diesen nicht gut an.(HAARP als Waffe: Universität bestätigt „Externe Manipulation der atmosphärischen Schichten der Erdbebengebiete“ (Video))

Sosoaca wies darauf hin, dass 10 Länder ihre Botschaften geschlossen und ihre Botschafter wenige Tage vor der Veranstaltung abgezogen haben. Und „zehn Sekunden vor dem Auftreten der sogenannten Erdbeben haben die Türken diese (Öl- und Gas-)Pipelines geschlossen.“

Sie wies auch auf die „150 Nachbeben [des] verheerenden Erdbebens, das zweite stärker als das erste“, als Beweis dafür, dass die Beben künstlicher Natur sind.“ Sie fügte hinzu, dass Geowaffen „seit sehr langer Zeit existieren“ und „bisher verwendet wurden, ohne zu viele Opfer zu fordern, wahrscheinlich für Experimente“.

„Nun ist es in die Tat umgesetzt worden“, bemerkte der Senator. „Aber niemand hätte gedacht, dass Menschen sterben müssten – so viele Menschen und auf so schreckliche Weise.“

Zahlreiche Social-Media-Beiträge haben behauptet, dass HAARP verwendet wird, um Stürme und Hitzewellen zu erzeugen. Einige haben sogar vorgeschlagen, es als Instrument zu verwenden, um den Klimaalarmismus zu übertreiben und die Menschen empfänglicher für Klimasperren zu machen. Schlimmer noch, HAARP soll ein Werkzeug zur Entvölkerung der Welt sein.

Diese vernichtenden Anschuldigungen sind Anscheinsbeweise für einen absichtlichen Angriff auf die Türkei durch die globalistische Elite unter Verwendung der HAARP-Technologie.

Es tauchen weitere Beweise dafür auf, dass HAARP zur Waffe gemacht wurde. Laut dem bekannten brasilianischen Physiker Dr. Fran De Aquino verändert das voll funktionsfähige HAARP-Netzwerk nicht nur das Wetter und geophysikalische Ereignisse, es kann auch den Raum und die Schwerkraft verzerren – sogar die Zeit!

Dr. De Aquino behauptet auch, dass HAARP die legendäre „Todesstrahl“-Waffe von Nikola Tesla verwendet, um das Wetter und Naturkatastrophen auf der ganzen Welt zu kontrollieren.

De Aquino, dessen Studien über High-Power ELF Strahlung zeigen, die durch modulierte HF-Erwärmung der Ionosphäre erzeugt wird, können Erdbeben, Wirbelstürme und lokalisierte Erwärmung verursachen. Er lüftet den Schleier, der die HAARP-Zauberer verbirgt – und im Gegensatz zum einstigen Zauberer von Oz haben die HAARP-Zauberer einige echte Macht zu ihrer Verfügung.

Die wissenschaftliche Arbeit des Physikers – die 30 andere wissenschaftliche Arbeiten zitiert, von denen viele von Fachleuten begutachtet wurden – offenbart viel mehr als der unglaubliche Titel verspricht.

-HAARP stört die Schwerkraft über dem Pazifischen Ozean

-HAARP kann die Schwerkraft manipulieren

Die meisten Forscher von HAARP vermuteten schon länger, dass die Technologie Erdbeben auslösen und Wirbelstürme entfachen kann. De Aquinos Studien tendiert dazu, diese Vermutungen zu bestätigen, geht aber noch weiter.

Durch die Verwendung hoher Frequenzen, sagt er, kann HAARP die Schwerkraft modifizieren und sogar kontrollieren, indem es Gravitationswellen lokal blockiert.

De Aquino behauptet, dass schwere Objekte bewegt und sogar transportiert werden können, indem „Gravitationsabschirmungen“ geschaffen werden. Die ELF-Technologie kann „Gravitationsabschirmungsmäntel erzeugen, die aus Schichten von Halbleitern mit hoher Durchschlagsfestigkeit bestehen, die zwischen zwei Metallfolien und Isolierschichten angeordnet sind. Der Gravitationsabschirmungsmantel kann so hergestellt werden, dass er nur 1 Millimeter dick ist.“

Das Stavros-HF-Pendelexperiment hat HAARP-Eigenschaften: De Aquinos Behauptung wird tatsächlich durch die Experimente eines anderen Physikers, Dimitriou Stavros von der TEI-Athen, Fakultät für Elektrotechnik in Griechenland, unterstützt. Stavros demonstrierte erfolgreich eine elektromagnetische Wechselwirkung mit dem Gravitationsfeld.

Aus seiner Zusammenfassung:

Es wurde festgestellt, dass die Periode der Pendelschwingungen eines aufgehängten elektromagnetischen Resonanzkreises, der durch Viertelwellenlängen-Übertragungsleitungsabschnitte gebildet wird, durch elektrische Parameter des ihn antreibenden Oszillators beeinflusst wird. Von besonderem Einfluss scheint die Größe des Resonanzstroms zu sein, die vom effektiven Qualitätsfaktor (Q) des HF-Schwingkreises und der Eingangstreiberleistung abhängt.

Am erstaunlichsten ist jedoch, dass De Aquino behauptet, dass die ultimative Kraft von HAARP seine Fähigkeit ist, die Zeit zu verzerren.

Die Zeitdilatation, ein relativistischer Effekt, der in Einsteins Spezieller Relativitätstheorie beschrieben wird, entsteht durch Masse, die sich der Lichtgeschwindigkeit nähert und die Schwerkraft beeinflusst, indem sie die Raumzeit krümmt.

Wird HAARP verwendet, um Raum-Zeit-Reisen zu erstellen?

Die Arbeit von De Aquino zeigt, dass die Masse, wenn sie einem einheitlichen elektromagnetischen ELF-Feld ausgesetzt wird, relativ zu äußeren Beobachtern in eine andere Zeit übergehen kann. Es geschieht künstlich und nach Belieben.

Es wird stark vermutet, dass ein Großteil der HAARP-Technologie Teslas Arbeit ist – aktualisiert und verbessert – und auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen des 21. Jahrhunderts aufbaut.

Also, wofür wird HAARP verwendet? Wetterkriege? Geophysikalische Ereignisse auslösen? Manipulation der Schwerkraft? Raumzeit krümmen? Einige denken, dass die Technologie die Menschen bereits in den Wahnsinn treibt.

Wenn Sie etwas über Nikola Tesla wissen, wissen Sie, dass das FBI ihn vor seinem Tod besuchte und Tausende und Abertausende von Seiten mit Entwürfen und Erfindungen beschlagnahmte. Diese Erfindungen wurden Eigentum der US-Regierung.

Die Hochfrequenz-Radiowellen von HAARP, die intensiviert, moduliert und an fast jeden Ort der Erde geleitet werden können, basieren auf einigen der fortschrittlichsten Arbeiten des legendären Erfinders und Visionärs Nikola Tesla. Tesla arbeitete jahrzehntelang an einer revolutionären Waffentechnologie, die er Teleforce nannte : ein mächtiger, tödlicher Todesstrahl, von dem Tesla behauptete, er würde die Kriegsführung für immer verändern.

Kürzlich haben bizarre Polarlichter und Störungen von Landmassen die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit gelenkt, dass Elemente der HAARP-Technologie bewaffnet wurden, um Teslas vernichtenden Todesstrahl zu übernehmen, der mit der Ausbreitung fokussierter Radiofrequenzen arbeitet, um die Bindungen zu stören, die Moleküle zusammenhalten, indem er nichtlineare Effekte von Intensität nutzt Strahlungsleistung.

Ist es ein Zufall, dass vor dem Erdbeben in der Türkei, das eine solche Zerstörung verursachte und so viele Menschenleben forderte, blaues Licht am Himmel beobachtet wurde?

Bereits 2009 hinterließ das Warnzeichen einer HAARP-Superwaffe ihre Unterschrift auf einer winzigen mexikanischen Insel im Golf von Mexiko. Die Insel mit dem Namen Bermeja war an einem Tag noch da und verschwand am nächsten Tag ganz einfach.

Das Rätsel wurde nie gelöst. Obwohl die offizielle Erklärung „globale Erwärmung“ und ansteigende Gewässer sind, ist der Golf im Jahr 2009 nicht messbar gestiegen, noch ist der Meeresboden gesunken.

Cleo Paskal, Associate Fellow am Royal Institute of International Affairs in London, merkt an : „Im September 2009 wurde berichtet, dass die winzige Insel Bermeja im Golf von Mexiko, obwohl sie seit Jahrhunderten auf Karten verzeichnet ist, keine Chance hatte länger zu finden.

Die mexikanische Regierung schickte Flugzeuge und Boote aus und benutzte Satelliten, um zu versuchen, es zu finden, aber es war weg. Und damit einhergehend erhob Mexiko einen großen Anspruch auf die kohlenwasserstoffreichen Gewässer des Golfs. Einige in Mexiko sagten, die CIA habe ihre Insel eindeutig in die Luft gesprengt, um ihren Pfahl zu untergraben.

Die Antwort der Vereinigten Staaten war klar: Keine Insel, kein Anspruch.“

Wie praktisch. Auf Knopfdruck verdampft?

Es wird behauptet, die Insel sei unerklärlicherweise verschwunden. Oder war es unerklärlich?

Zu der Zeit, als die Insel aufhörte zu existieren, wurden seltsame Phänomene im und um den Golf von Mexiko gemeldet. Es bildeten sich schimmernde Regenbogenwolken und ein massives Sprühen von Chemtrails fand statt. Gleichzeitig brachen mysteriöse Wirbel in den normalerweise ruhigen Gewässern aus.

Noch seltsamer ist, dass Seeleute in der Nähe von Bermeja am Tag seines Verschwindens von bizarren Lichtbrechungen am Himmel berichteten. Ihre Aussagen wurden als unbestätigte UFO-Berichte abgetan.

Doch die Energieentfaltung und die Wirbel sind verräterische Zeichen der HAARP-Aktivität. Die Art von Aktivität, die nichts mit der Analyse und dem Experimentieren mit der Ionosphäre zu tun hat und alles mit der Manipulation und Kontrolle der Menschheit zu tun hat.

Diese machthungrige Kabale aus Milliardären und Politikern hat lange geplant, die Massen zu versklaven, und jetzt machen sie ihren Schritt.

Aber dank Menschen, die sich weigern, ihrer Gehirnwäsche nachzugeben, Menschen wie Ihnen, findet es die globale Elite viel schwerer als sie dachte.

Video:

Quellen: PublicDomain/newspunch.com am 04.04.2023