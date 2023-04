Neuer DUMBs-Trailer: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen (Video)

Unterirdische DUMBs, die durch Überschall-Züge verbunden sind, sind ein empfindliches Thema für die Elite. Ihre Mainstream-Unternehmensmedien (MSM) begraben also die DUMBs und deren Schatten-Budget für verdeckte Operationen. (Webseite: Veterans Today, „Elite Underground“)

Stellen Sie sich für einen Moment eine Realität vor, in der alle von Futuristen vorhergesagten Technologien bereits erfunden wurden und derzeit von wenigen Privilegierten genutzt werden.

Es gab zahlreiche Berichte über wissenschaftliche Erfindungen, die nie das Licht der Welt erblickten, obwohl sie perfektioniert und bereit waren, auf den Markt zu kommen. Gerüchte über diese radikalen Erfindungen reichen bis in die Zeit der postindustriellen Revolution im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zurück und haben sich bis heute fortgesetzt. (Auszug aus dem Buch: „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“)

Würde jemals ein Dokumentarfilm produziert werden, der auf der verschwörerischen Geschichte unterdrückter Technologien basiert, dann müssten alle Personen vorgestellt werden, von Erfindern, die entweder plötzlich starben, vermisst wurden oder in Vergessenheit gerieten, bis zu technischen Ingenieuren, deren Pläne auf mysteriöse Weise von Wissenschaftlern vereitelt – besser gesagt, gestohlen – wurden, und sie ihre Patente verloren ohne eine gültige Erklärung erhalten zu haben.

Immer noch skeptisch? Fündig werden Sie bei Nikola Tesla (1856-1943), auch bekannt als Elektromagier. Es wird gemunkelt, dass die meisten geheimen Technologien auf den Werken des in Kroatien geborenen serbisch-amerikanischen Wissenschaftlers, Erfinders, Physikers und Elektrotechnikers basieren.

Tesla war nach Ansicht vieler, der am meisten unterschätzte Wissenschaftler der Geschichte. Um zu verstehen, was er in seinem ereignisreichen Leben erreicht hat, muss man an die Möglichkeit der Existenz der „Splitter-Zivilisation“ glauben und letztendlich ihre Natur verstehen.

So revolutionär Nikola Teslas bekannte Erfindungen und Experimente auch klingen mögen, es sind seine seit langem unterdrückten Erfindungen, die unzählige Theorien hervorgebracht haben.

Wenn solche Technologien tatsächlich existieren, würde dies wahrscheinlich bestätigen, dass es eine verdeckte Zivilisation gibt – wir nennen sie lieber eine „Splitter-Zivilisation“ –, die heimlich und autonom auf unserem Planeten residiert.

Die Mitgliedschaft einer solchen Gruppe wäre wahrscheinlich eine Kombination aus hochrangigem Militärpersonal, höchstrangigen Geheimdienstagenten sowie Vertretern der Schattenregierung und vielen Mitgliedern der globalen Elite, dem einen Prozent, das durch ihre Macht und ihren Einfluss die Mehrheit beherrscht, die neunundneunzig Prozent. Obwohl alle Bürger verschiedener Nationen verschiedene Sprachen sprechen, würden sie durch das gemeinsame Ziel der Erlangung der Macht über die Massen oder der Neuen Weltordnung vereint sein.

Aufgrund ihrer nahezu unendlichen Finanzierungsquellen – die größtenteils aus „schwarzen Kassen“ stammen – würde diese Splitter-Zivilisation über Technologien verfügen, die den Verstand eines Laien sprengen würden. Die verdeckte Zivilisation würde unvorstellbare, verheimlichte Tarnkappen-Waffen einsetzen, um stille Kriege gegen verwundbare Nationen zu führen. Solche Waffen könnten sogar den Wechsel des Wetters und die Schaffung sogenannter Naturkatastrophen erleichtern.

Die Schattengestalten dieser Splittergruppe stellen auf die eine oder andere Weise gesichtslose Mittelsmänner an, die wiederum „Auftragnehmer“ damit beschäftigen, investigative Reporter oder Bürgerjournalisten zum Schweigen zu bringen, die nahe dran sind, Beweise für ihre Existenz aufzudecken.

Das klingt nach einer Theorie, die Science-Fiction-Filmen oder Romanen vorbehalten sein sollte? Sie hätten Recht, bis auf einen wichtigen Punkt.

Viele der Machenschaften wurden von ehemaligen Ingenieuren und anderen Mitarbeitern des militärisch-industriellen Komplexes aufgedeckt. Die Liste der Whistleblower ist umfangreich und beeindruckend und reicht Jahrzehnte zurück.

Basierend auf den Berichten eben jener Whistleblower scheint die Unterdrückung wissenschaftlicher Technologien aus verschiedenen Gründen zu erfolgen. Manchmal geht es um Regierungen, die eine überlegene militärische Macht aufrechterhalten wollen. In anderen Fällen geschieht es aus finanziellen Gründen.

Wenn Sie sich wundern, wie diese verdeckte Zivilisation mit all ihren unterdrückten Technologien, Arbeitskräften und ihrer Ausrüstung ohne das Wissen der Öffentlichkeit existieren könnte, dann überlegen Sie, was sich unter der Oberfläche befindet. Buchstäblich.

Das ist richtig, wir sprechen über die verborgene schwarze Welt unter unseren Füßen – ein weiterer Favorit einer ewig existenten Verschwörungstheorie.

Was um Himmelswillen machen die Mächte unter der Erde und warum bauen sie solche Anlagen?

Wir beziehen uns natürlich auf geheime Untergrundanlagen, nicht auf offizielle Untergrundbasen, deren Zweck offensichtlich und deren Existenz allgemein bekannt ist und die zumindest in öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen offiziell anerkannt sind.

Bei der Recherche zu diesem Buch sind wir auf eine Reihe überzeugender Quellen gestoßen, die die Existenz zumindest einiger geheimer Bunker zu bestätigen scheinen.

Abb. 13: Erkennung und Charakterisierung von unterirdischen Einrichtungen, hier ein DARPA Design einer Untergrundanlage

Obwohl Sie kein Sherlock Holmes sein müssen, um diese Informationen zu erhalten, benötigen Sie Geduld und Zeit, um die Punkte zu verbinden. Aufgrund unserer Faszination für dieses Thema und der damit verbundenen klassifizierten Informationen glauben wir, dass wir die notwendigen Punkte verbunden haben, um Ihre Augen für eine andere Welt zu öffnen. Eine Welt konstruiert unter unseren Füßen!

Zu unseren Quellen gehören freigegebene Akten der US-Regierung, Universitätsberichte, Dokumente und Augenzeugenberichte von Bürgern, die über solche Stützpunkte gestolpert sind, sowie Interviews von ehemaligen Militärangehörigen, die behaupten in Untergrundbasen gearbeitet zu haben.

Bemerkenswert ist, dass die Sicherheit an den Eingängen zu bekannten und anerkannten unterirdischen Einrichtungen mindestens der Sicherheit an den Grenzkontrollpunkten entspricht, die die Nationen trennen.

Dies scheint der Theorie, dass es sich um eine „Splitter-Zivilisation“ handelt, etwas Gewicht zu verleihen, und diese kleine, aber mächtige Gruppe hat sich absichtlich von der offiziellen Gesellschaft oder von der Welt, wie wir sie kennen, getrennt. Richtiger gesagt, die globale Elite hat uns von ihrer Gesellschaft getrennt, weil sie in beiden Welten operieren können – über und unter der Erde.

Wir akzeptieren, dass das Konzept einer solchen abtrünnigen Gruppe immer noch schwer nachzuvollziehen ist, berücksichtigen jedoch die Kommentare von Daniel K. Inouye, US-Senator aus Hawaii, in seiner Zeugenaussage bei den Iran-Contra-Anhörungen von 1987:

„Es gibt eine Schattenregierung“, sagte Inouye, „mit einer eigenen Luftwaffe, einer eigenen Marine, einem eigenen Geldbeschaffungs-Mechanismus und der Fähigkeit, ihre eigenen Ideen von nationalem Interesse zu erfolgen, frei von jeglichen Kontrollen und frei von Gesetzen.“

Laut unseren Recherchen konnte diese „Splitter-Zivilisation“ aufgrund einer Reihe komplexer Ereignisse, die sich alle Mitte bis Ende des letzten Jahrhunderts überschnitten, so mächtig werden und weitgehend unter dem Radar bleiben.

Eines davon war die offensichtliche Ankunft von Außerirdischen – einige Whistleblower behaupten es seien keine E.T.s, sondern Menschen aus der Zukunft gewesen – die angeblich um die Zeit des weit verbreiteten und dennoch klassifizierten Roswell-UFO-Vorfalls in New Mexico im Jahr 1947 begann.

Der nächste Grund war der Kalte Krieg, dessen Forderungen nach „nationaler Sicherheit“ und die daraus resultierende schädliche Geheimhaltungskultur dazu führten, dass die Regierungen ermutigt wurden, ihren Bürgern gegenüber weniger rechenschaftspflichtig zu sein.

Diese übereinstimmenden Faktoren verursachten alle einen „perfekten Sturm“ für den Bau und die Verwaltung von unterirdischen Stützpunkten durch den militärisch-industriellen Komplex, Geheimdiensten sowie privaten Unternehmen.

Diejenigen, die nicht anerkannte unterirdische Einrichtungen erforscht haben, sind sich fast einig, dass die Stützpunkte aus schwarzen Budgets finanziert werden, die durch eine Kombination aus Bankstern, Menschenhandel, Drogenkriegen und Gewinnen aus (hauptsächlich mineralischen) Ressourcen finanziert werden, die aus Ländern der Dritten Welt geplündert wurden.

Abb. 14: Untergrundanlagen, U-Bahn-Shuttle-Service, Alien-Schiff Landeplatz oder Lagereinrichtung die im Westen der USA existieren

Das US-Programm zum Bau dieser unterirdischen Bunker ist als DUMB oder „Deep Underground Military Bases“ bekannt. DUMBs sind offenbar seit den späten 1940er Jahren in Betrieb und es gibt angeblich Hunderte solcher Stützpunkte in fast allen Bundesstaaten des amerikanischen Festlandes – doch wie wir in den nachfolgenden Analysen feststellen werden, gibt es diese Bauten auf etlichen anderen Kontinenten. …

Mehr dazu erfahren Sie im Buch „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen".

Das Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . . . . S. 5

1 Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien . . . S. 8

2 DUMBs weltweit . . . . . . .S. 37

2.1 Giganten unter der Erde: Geheime Untergrund-Städte der Militärs . . . . S. 46

2.2 Washington DC und das Pentagon, USA . . . . . . S. 57

2.3 Raven Rock Mountain, USA . . . . . . . . . . .S. 70

2.4 Denver Airport, USA . . . . . . . . . . .S. 72

2.5 Fort Detrick, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

2.6 Mount Weather, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. 97

2.7 Wright-Patterson Air Force Base, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

2.8 Cheyenne Mountain Complex, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 112

2.9 Area 51, USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

3.0 Dulce Base, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

3.1 Kapustin Yar, Russland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

3.2 Yamantau und Kosvinsky Kamen, Russland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 138

3.3 Pine Gap, Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 147

3.4 Dimona / Negev, Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 153

3.5 Reichstag, Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 159

3.6 Flughafen BER, Stuttgart 21 und Ramstein, Deutschland. . . . . . . . . S. 182

4 Das Montauk Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 201

5 Phil Schneider: Leben und Tod eines Whistleblowers. . . . . . . . . . . . S. 210

6 Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs . . . . . . . . . . . . . S. 223

7 Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente . . . . . . . . . . . . . . S. 237

8 Survival in DUMBs, wie die Elite überleben will . . . . . . . . . . . . . . . .. S. 268

9 Die Klon-Basen der Kabale: Doppelgänger auf Bestellung. . . . . . . . S. 278

Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 289

Über den Autor . . . . . . . . . . . S. 317

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 03.04.2023