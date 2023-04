Seltsame Himmelsphänomene: Schwebende Figur und ein getarntes Objekt in den Gewitterwolken (Videos)

Himmelsphänomene scheinen in den letzten Jahren zugenommen zu haben. Meldungen gibt es aus der ganzen Welt, vor allem aus den USA. Viele Augenzeugen halten das Schauspiel mit dem Smartphone fest und veröffentlichen ihre Videos anschließend im Netz. Lesen Sie hier drei interessante Beispiele aus den Vereinigten Staaten. Von Frank Schwede

Tacoma im US Bundesstaat Washington: Drei Augenzeugen beobachten von einem Betriebsgelände aus ein seltsames schwarzes Objekt, das sich an einem regnerischen Tag über den wolkenverhangenen Himmel durch die Luft bewegt. Ein Augenzeuge filmt die Szene.

Auf dem Video sieht man, wie das Objekt schwerelos und scheinbar ohne Antrieb über die Kleinstadt gleitet und hinter einer Hausfassade zu Boden geht. Bis heute ist nicht klar, um was es sich bei dem Objekt handelt. Ein Ballon oder eine Drohne scheiden nach Meinung der Augenzeugen aus.

Das Objekt ist vertikal und nach vorsichtigen Schätzungen rund 1,60 Meter groß. Es ist schwarz und hat symmetrische Merkmale. Ist es möglicherweise eine Person, die in einem Regenschutzanzug mit einem futuristischen Fluggerät, etwa ein Jet-Pack, in der Luft unterwegs ist? Sehr unwahrscheinlich.

Ein Jet-Pack ist ein Raketenrucksack, mit dem man sich frei in der Luft bewegen kann. In diesem Fall wäre aber ein Abgasstrahl in Form von Wasserdampf zu erkennen, der aus zwei Düsen hinten am Rücken austritt. Das ist aber bei diesem Objekt nicht der Fall.

So ein futuristisches Gerät wurde bereits im James Bond-Streifen Feuerball aus dem Jahr 1965 verwendet. Ein weiteres Mal in der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Los Angeles im Jahr 1984.

Die Flugzeit dieser Geräte ist aber auf nur wenigen Sekunden beschränkt. Ausnahme ist ein Gerät des Herstellers Jetpack-Aviation, das Firmenangaben zufolge bei einer maximalen Flughöhe von rund dreitausend Meter und einer maximaler Geschwindigkeit von hundert Stundenkilometer, eine Flugzeit von bis zu zehn Minuten erreicht.

Für viel wahrscheinlicher halte ich in dem oben beschriebenen Fall eine große Plane oder Tüte, die mit dem Wind durch die Luft getrieben wurde. Wie wir wissen, herrschte an diesem Tag Regenwetter, in der Regel weht dabei häufig auch ein recht böiger Wind, der leichte Gegenstände wie etwa Autoabdeckplanen oder ähnliche leichte Gegenstände, durch die Luft wirbeln kann.

Planen oder große Tüten nehmen zuweilen skurrile Formen an, wenn sie vom Wind vor sich her durch die Luft getrieben werden. Flaut der Wind wieder ab, fallen sie förmlich in sich zusammen und gehen zu Boden, was hier offenbar der Fall ist.

Ein außerirdisches Raumschiff getarnt in Gewitterwolken?

Kyle im US Bundesstaat Texas: Hier filmte eine Augenzeugin mit ihrer Handykamera während eines heftigen Gewitters eine seltsame Struktur, die immer dann sichtbar wurde, wenn der Nachthimmel von heftigen Blitzen erhellt wurde.

Zwischen dicken Gewitterwolken wird plötzlich ein riesiges glockenförmiges Gebilde sichtbar, das in etwa die Form eines spanischen Sombreros hat. Da die Augenzeugin das Schauspiel über einen längeren Zeitraum filmte, fällt auf, dass sich das Objekt nicht von der Stelle bewegt.

Bei diesem Objekt ist eine genaue Beurteilung etwas schwieriger. Mein erster Gedanke ist, dass es sich um eine außergewöhnliche Wolkenformation handelt. Weil aber die Augenzeugin das Schauspiel über einen längeren Zeitraum festhielt, scheidet sie aber als Ursache aus, weil Gewitterwolken durch ständige Auf- und Abwinde ihre Form schon nach wenigen Sekunden verändern. Das Objekt hinterlässt den Eindruck, dass es intelligenten Ursprungs ist.

Der Grund ist, weil gut zu erkennen ist, wie Blitze an dem Objekt abzuprallen scheinen, oder möglicherweise sogar von dem Objekt aufgenommen werden. UFO-Forscher vermuten, dass Besatzungen von Raumschiffen die elektromagnetischen Kräfte eines Gewitters nutzen, um über ein Portal durch Raum und Zeit zu reisen.

Gewitter verfügen über ein hohes Maß an elektromagnetischer Energie, möglich, dass sich im Zentrum von Gewittern Wirbel oder Portale öffnen. Häufig werden Raumschiffe in Gewitterwolken beobachtet.

Das Objekt scheint die Größe eines Hochhauses zu haben. Handelt es sich hier tatsächlich um ein außerirdisches Mutterschiff, dass sich zum Zeitpunkt es Unwetters über der Region aufgehalten hat, um möglicherweise das Gebiet zu schützen?

Der Gedanke ist naheliegend, nur wissen wir derzeit leider zu wenig über Außerirdische und deren Technologie, um die Theorie zu bejahen. Bisher ist die Wolkentheorie die plausibelste. Untertassenförmige Wolken werden übrigens häufig bei Föhnwetterlage über den Bergen beobachtet.

Oder hat es was mit der Bruderschaft der Glocke zu tun?

Was hat es mit der geheimnisumwobenen »Glocke« auf sich?

1945 verließ ein streng geheimes Hightech-Waffenprojekt mit dem Codenamen »die Glocke« seinen Bunker in Niederschlesien – und mit ihm auch der SS-General Hans Kammler. An Bord des Ultralangstreckenflugzeugs vom Typ Junkers 390 verschwanden die Glocke, Kammler und sämtliche Projektunterlagen für immer von der Bildfläche. Die SS hatte den Großteil der Wissenschaftler und Techniker, die an diesem Projekt gearbeitet hatten, bereits im Vorfeld ermordet. So verschwand eine Geheimwaffe, die als »kriegsentscheidend« eingestuft worden war.

Aber welche bahnbrechenden physikalischen Geheimnisse waren mit der Glocke verbunden? Denn um sie zu schützen, scheuten überlebende Nazis selbst nach dem Krieg keine Mittel.

Der Autor Joseph P. Farell hat sich auf die Erforschung wenig dokumentierter Aspekte in der Wissenschaft und Geschichte spezialisiert. Er enthüllt in diesem reich bebilderten Buch eine Reihe exotischer Technologien, die im Dritten Reich erforscht wurden.

Er wirft ein neues, verstörendes Licht auf die gängige Sichtweise über den Ausgang des Zweiten Weltkrieges – aber auch auf den Roswell-Vorfall und Majestic-12, das mysteriöse Geheimkomitee der amerikanischen Regierung zur Unterstützung der UFOs.

Verräterischer Flügelschlag

Die dritte und letzte Beobachtung kommt ebenfalls aus den USA, allerdings ist nicht bekannt, wo sie stattgefunden hat. Hier beobachtete ein Augenzeuge ein leuchtendes, kugelförmiges Objekt bei klarem Wetter in der Nähe eines Verkehrsflugzeugs, das einen auffällig dicken Kondensstreifen oder Chemtrail hinter sich lässt.

Der Augenzeuge konnte sich beim besten Willen nicht erklären, was das ist, deshalb griff auch er zum Smartphone und veröffentliche das Video im Netz. Die Kugel scheint weit weg zu sein und sich augenscheinlich höher als das Flugzeug zu bewegen.

Wie sich aber später herausgestellt hat, täuscht der Eindruck. Über ein spezielles Softwareprogramm ist der Flügelschlag eines großen Vogels zu erkennen, der sich zwar in großer Höhe durch die Luft bewegt – allerdings deutlich unterhalb des Flugzeugs. Wir haben es hier also mit einer optischen Täuschung zu tun.

Die Natur gibt uns viele Rätsel auf, die oft nicht nach den Gesetzen der Schulwissenschaft gelöst und beantwortet werden können, weil wir die Antworten dahinter nach den noch gültigen Paradigmen nicht finden können. Wenn wir Kontakt mit der Wahrheit aufnehmen wollen, müssen wir uns einem völlig neuen Bewusstsein öffnen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 05.04.2023