Die Welt scheint von einem wirklich schlimmen Fall von Kriegsfieber erfasst zu sein. Nationale Führer auf der ganzen Welt rasseln mit dem Säbel, und das sollte uns alle zutiefst beunruhigen.

Als es das letzte Mal einen „Weltkrieg“ gab, starben zig Millionen Menschen. Dieses Mal könnten es Hunderte Millionen oder sogar Milliarden Menschen sein. Heute besitzen wir buchstäblich die Fähigkeit, die gesamte Menschheit zu zerstören. Von Michael Snyder

Ein weltweiter Konflikt, in dem Atomwaffen zum Einsatz kommen, sollte also um jeden Preis vermieden werden, aber leider scheinen die Verantwortlichen sowieso absolut entschlossen zu sein, uns in einen solchen Konflikt zu drängen.

In den letzten Wochen gab es so viele alarmierende Entwicklungen. Im Folgenden finden Sie 11 Anzeichen dafür, dass der globale Konflikt bald völlig außer Kontrolle geraten könnte …

#1 Russland hat gerade einen Vertrag über die Stationierung taktischer Atomwaffen in Weißrussland unterzeichnet …

Die Verteidigungsminister Russlands und Weißrusslands hätten am Donnerstag ein Dokument über die Stationierung russischer taktischer Atomwaffen auf weißrussischem Territorium unterzeichnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das weißrussische Verteidigungsministerium.

Russland werde die Kontrolle über seine im benachbarten Weißrussland stationierten nichtstrategischen Atomwaffen behalten, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einer Unterzeichnungsveranstaltung mit seinem weißrussischen Amtskollegen Wiktor Chrenin in Minsk.

„Russland wird der Republik Belarus keine Atomwaffen übergeben: Die Kontrolle über sie und die Entscheidung, sie einzusetzen, verbleibt bei der russischen Seite“, sagte er.

Nr. 2 US-amerikanische und taiwanesische Beamte haben Berichten zufolge darüber gesprochen, Taiwan unter den „nuklearen Schirm“ der Vereinigten Staaten zu bringen.

Unnötig zu erwähnen, dass ein solcher Schritt einen Krieg mit China viel wahrscheinlicher machen würde … (Krisenvorsorge: Ausrüstung für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln)

Angesichts der zunehmenden Kriegslust Chinas im asiatisch-pazifischen Raum scheint die Nachfrage nach einem „Atomschirm“ der USA in Taiwan zu wachsen.

Der Wunsch nach einem solchen „nuklearen Schutzschirm“ gegen eine mögliche Invasion Chinas – der Japan und Südkorea bereits von den Vereinigten Staaten (USA) zur Verfügung gestellt wird – hat Berichten zufolge Unterstützung von Verteidigungsexperten in Taiwan erhalten.

Der „Atomschirm“ der USA wird nicht die Stationierung von Atomwaffen in Taiwan vorsehen, sondern dafür sorgen, dass die „einzige Supermacht“ der Welt auf einen Atomangriff Chinas während einer Invasion des Inselstaates mit Sachleistungen reagiert.

#3 Die Russen haben gerade einen Haftbefehl gegen US-Senatorin Lindsey Graham erlassen …

Das russische Innenministerium hat am Montag einen Haftbefehl gegen US-Senator Lindsey Graham erlassen, nachdem er sich zu den Kämpfen in der Ukraine geäußert hatte.

In einem bearbeiteten Video seines Treffens am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, das von Selenskyjs Büro veröffentlicht wurde, stellte Graham, ein Republikaner aus South Carolina, fest, dass „die Russen sterben“ und bezeichnete die US-Militärhilfe für das Land als „die beste“ Geld, das wir je ausgegeben haben.“

#4 Ein hochrangiger Taliban-Kommandeur prahlt damit, dass „wir den Iran bald erobern werden“ …

Die Taliban drohten am Sonntag damit, dass sie den Iran erobern könnten, da die Spannungen wegen Wasserstreitigkeiten zwischen Afghanistan und dem Iran zunehmen und dabei mindestens drei Menschen ums Leben gekommen sind.

In einem von den Taliban veröffentlichten Video warnte ein hochrangiger Befehlshaber der in Afghanistan herrschenden Terrororganisation, dass die Taliban die Revolutionsgarde der Islamischen Republik „mit mehr Leidenschaft“ bekämpfen würden als sie gegen die US-Streitkräfte lämpften. Er fügte hinzu, dass die Taliban „den Iran bald erobern werden, wenn die Taliban-Führer grünes Licht geben.“

#5 Israel hat in den letzten Monaten die Zahl der Angriffe auf iranische Ziele auf syrischem Territorium verdoppelt …

Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte am Montag, dass er während seiner mehrmonatigen Amtszeit „die Angriffe auf den Iran in Syrien verdoppelt“ habe.

Gallant enthüllte auch den geheimen Seekrieg Teherans gegen Israel und präsentierte neue fotografische Beweise von fünf verschiedenen Schiffen, mit denen Teheran eine weitere Front gegen den jüdischen Staat errichtet.

#6 Die Hisbollah hat gerade große Militärübungen ganz in der Nähe der Grenze zu Israel durchgeführt …

Die Militärübung war nicht nur ungewöhnlich, weil sie öffentlich gemacht wurde – fast 400 Menschen waren anwesend, darunter Hisbollah-Anhänger und mehrere Journalisten –, sondern auch, weil sie nur 12 Meilen nördlich der israelischen Grenze durchgeführt wurde, etwas außerhalb eines Gebiets, in das Milizen keinen Zutritt haben im Rahmen einer Resolution des UN-Sicherheitsrates aus dem Jahr 2006.

#7 Den meisten Amerikanern ist das nicht bewusst, aber bald werden US-Truppen in Peru stationiert …

Die meisten Menschen in Peru und den USA scheinen es nicht zu wissen (angesichts der geringen Berichterstattung in den Medien in beiden Ländern), dass US-Militärpersonal bald in Peru landen wird. Die Plenarsitzung des peruanischen Kongresses am vergangenen Donnerstag (18. Mai) genehmigte den Einmarsch von US-Truppen auf peruanischen Boden mit dem angeblichen Zweck, „Kooperationsaktivitäten“ mit den peruanischen Streitkräften und der nationalen Polizei durchzuführen. (Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

#8 Bei gewaltsamen Zusammenstößen im Kosovo wurden mehr als zwei Dutzend NATO-Soldaten verletzt …

NATO-geführte Truppen und Polizisten stießen am Montag im Norden des Kosovo mit Demonstranten zusammen, während es zu einer anhaltenden Konfrontation zwischen den Behörden ethnischer Albaner und lokalen ethnischen Serben kam, die Warnungen ignorierten, Gemeindegebäude nicht zu beschlagnahmen.

Die Gewalt ereignete sich, nachdem die Polizei des Kosovo am Wochenende serbisch dominierte Gebiete im Norden der Region durchsucht und örtliche Gemeindegebäude beschlagnahmt hatte. Die Demonstrationen führten zu Verletzten auf beiden Seiten, wobei mehr als zwei Dutzend Nato-Soldaten verletzt wurden.

#9 Das US-Militär baut einen brandneuen Stützpunkt in Nordsyrien. Offenbar wird die Besetzung großer Teile des syrischen Territoriums durch die USA nicht so schnell enden …

Die von den USA geführte Anti-ISIS-Koalition baut eine neue Militärbasis in der nördlichen Provinz Raqqa in Syrien, berichtete The New Arab unter Berufung auf eine Quelle, die den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens (SDF) nahesteht.

Die USA unterstützen die SDF und halten (zumindest offiziell) etwa 900 Soldaten in Ostsyrien, wodurch die USA etwa ein Drittel des syrischen Territoriums kontrollieren können. Dem Bericht zufolge gibt es derzeit etwa 24 von den USA geführte Militärstandorte, die über ganz Ostsyrien verteilt sind .

#10 Nordkorea behauptet, die USA und Südkorea hätten gerade eine „Invasionsprobe“ durchgeführt …

Das südkoreanische und das US-Militär führten am Donnerstag große Feuerübungen nahe der Grenze zu Nordkorea durch, obwohl der Norden gewarnt hatte, dass er eine sogenannte Invasionsprobe vor seiner Haustür nicht dulden werde.

Die Übungen, die erste von fünf Runden scharfer Feuerübungen bis Mitte Juni, markieren den 70. Jahrestag seit der Gründung des Militärbündnisses zwischen Seoul und Washington. Nordkorea reagiert auf solche großen südkoreanisch-amerikanischen Übungen typischerweise mit Raketen- und anderen Waffentests.

#11 Aufgrund von „Sicherheitsbedenken“ werden Dutzende „Satellitentelefone für die Notfallkommunikation“ an Mitglieder des US-Senats ausgegeben …

Angesichts der wachsenden Besorgnis über Sicherheitsrisiken für Kongressmitglieder wurden über 50 Senatoren Satellitentelefone für die Notfallkommunikation zur Verfügung gestellt, sagten Personen, die mit den Maßnahmen vertraut sind, gegenüber CBS News. Die Geräte sind Teil einer Reihe neuer Sicherheitsmaßnahmen, die den Senatoren vom Senate Sergeant at Arms angeboten werden, der kurz nach dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 die Macht übernahm .

Die Satellitentelefontechnologie wurde allen 100 Senatoren angeboten. CBS News hat erfahren, dass mindestens 50 Personen die Telefone angenommen haben. Die Verwaltungsmitarbeiter des Senats empfehlen den Senatoren, diese während ihrer Reisen in unmittelbarer Nähe aufzubewahren.

Eine so dramatische Maßnahme haben wir noch nie erlebt.

Bereiten sie sich auf etwas vor?

Ich wünschte, ich wüsste es.

Was ich jedoch weiß, ist, dass wir sicherlich in einer Zeit der „Kriege und Kriegsgerüchte“ leben , und es wird definitiv nicht viel brauchen, um uns über eine Grenze zu bringen, die nie wieder überschritten werden kann.

Aber im Moment achten die meisten Menschen in der westlichen Welt einfach nicht darauf, was vor sich geht.

Die meisten von ihnen gehen einfach davon aus, dass unsere Führer weise und kompetent sind und in der Lage sind, uns aus jedem nuklearen Konflikt herauszuhalten.

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 31.05.2023