Die unheilige Dreifaltigkeit: Soros, Schwab und Bill Gates – Die Architekten unserer dystopischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Philanthropische Kooperationen:

Alle drei Personen waren an philanthropischen Bemühungen beteiligt, die sich oft in Bereichen wie globale Gesundheit, Bildung und soziale Gerechtigkeit überschnitten. Ihre Stiftungen haben bei verschiedenen Initiativen zusammengearbeitet und Ressourcen gebündelt, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Aber am Ende ging es immer darum, wie viel Gewinn sie mit dem, was sie investieren, erzielen können.