Schumann-Resonanz Ausschlag: Ein spiritueller Krieg tobt zwischen den Licht- und Dunkelkräften (Video)

In vier Wochen ist die erste Hälfte des Jahres 2023 rum. Viele Menschen, die mit sehr viel Optimismus in das Jahr gestartet sind, zeigen sich enttäuscht, dass sich bisher wenig bis gar nichts auf der Weltbühne verändert hat.

Möglicherweise aber täuscht der Eindruck nur. Physiker Dieter Broers schaut gemeinsam mit dem kanadischen Filmemacher Frank Jacob auch im Monat Mai hinter die Kulissen und betont noch einmal die Macht des menschlichen Geistes auf das Weltgeschehen. Von Frank Schwede

Frank Jacob, der sich gerade in den USA aufhält, registriert eine allgemeine Unruhe im Land. Jacob sagt

„Viele Menschen glauben, dass der lang angekündigte Wandel kurz bevor steht. Auf jeden Fall hat man hier das Gefühl, dass etwas Großes kommt. Das Gefühl ist weit verbreitet in den USA.“

Ob das Gefühl nur täuscht, oder ob sich tatsächlich bald etwas tut, darüber herrscht allgemeines Rätselraten. Tatsache scheint, dass sich bereits in vielen Bereichen des Alltags so etwas wie allgemeiner Frust breitmacht, eine Art lähmende Stimmung, weil immer mehr Menschen spüren, dass sich etwas verändern muss, dass es so nicht weiter gehen kann.

Fast schon fühlt es sich an, als ob gerade ein Kampf stattfindet, zwischen der Gruppe der positiven Fraktion und der herrschenden Elite, die alles auf eine Karte setzt, dass sich Dinge so weiterlaufen.

Nach Einschätzung vieler Beobachter dürfte das Ergebnis bei etwa fünfzig zu fünfzig liegen, sodass weder die eine noch die andere Gruppe es schafft, das Ruder rumzureißen, was uns gegenwärtig den Zustand des Stillstands beschert. Mehr dazu am Ende des Beitrags.

Eine andere Möglichkeit ist, dass sich tatsächlich viele Dinge hinter der Bühne verändern, über die in der Öffentlichkeit so gut nicht berichtet wird. Ähnlich war das auch kurz vor dem Fall der Mauer, die für viele, wenn nicht sogar für die Mehrheit der Bevölkerung, überraschend kam.

Vieles war zwar damals in der Mache, doch haben die Systemmedien nicht darüber berichtet, um weiter den Anschein zu erwecken, dass alles in bester Ordnung ist. (Letzter Weckruf – die Erde tritt in die finale Phase der Zeitenwende ein (Video))

Ein weiterer wichtiger Punkt ist nach Aussage von Beobachtern der Ausgang des Ukrainekriegs, der mit großer Wahrscheinlichkeit darüber entscheiden wird, wie es mit der NATO und dem Tiefen Staat künftig weitergehen wird.

Ganz sicher wird sich der Tiefe Staat das Zepter nicht so leicht aus der Hand nehmen lassen, sodass damit zu rechnen ist, dass auf dem Höhepunkt des Krieges mit einem Eskalationsszenario zu rechnen ist, also eine Art falsche Flagge Inszenierung, möglicherweise im Atomkraftwerk Saporischschja.(Drei berühmte Propheten im Angesicht der Apokalypse und was ihre Visionen für die Menschheit bedeuten)

Droht eine falsche Flagge-Inszenierung in der Ukraine?

Aktuell zeigt sich IAEA-Chef Rafael Grossi extrem besorgt über die Sicherheitslage rund um das AKW. Grossi betont, dass es jederzeit zu einem schweren Atomunfall kommen kann. Sind das bereits erste Hinweise auf eine geplante Aktion?

Die moskautreue Verwaltung im Gebiet um den Atommeiler kündigte bereits Evakuierungen an. Möglicherweise ist dort tatsächlich etwas in Vorbereitung – ob real oder vorgetäuscht, spielt keine Rolle.

Tatsache ist, dass der Tiefe Staat kurz davor ist, die Nerven zu verlieren, weil sich die Dinge in der Ukraine offenbar nicht zu seinen Gunsten entwickeln.

Doch zurück zum Realitätsabgleich, dessen zentrales Thema auch diesmal der Polsprung ist, der anscheinend auch anders zu verlaufen scheint, als von Experten vorausgesagt wird. Davon ist auch Dieter Broers überzeugt, der das Szenario schon eine ganze Weile mit Spannung verfolgt.

Ben Davidson vom YouTube-Blog SuspiciousObservers glaubt, dass wir nur neun Meilen vom Polflip entfernt sind. Seinen Berechnungen nach könnte es bereits in zwei Monaten soweit sein.

Mitte März wurde aber gemeldet, dass die Polwanderung laut Gene Berads bei 40 Grad zum Stillstand gekommen ist. Tatsache ist, dass in den letzten Jahren beide Pole ihre Position um bis zu 150 Kilometer zum Äquator hin verändert haben. Und es ist ganz klar, dass die Pole bald wechseln werden wie es schon oft in der Erdgeschichte geschehen ist.

Ein Ereignis, dass nach Meinung von Forschern extrem schnell geschehen kann, sogar innerhalb von 36 Stunden. Broers betont in seiner Sendung noch einmal, dass der Polsprung eigentlich längst hätte stattfinden müssen, was oder wer dafür verantwortlich ist, dass das Ereignis auf die lange Bank geschoben wird, bleibt ein Geheimnis.

In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis, dass sich beim Polsprung das Magnetfeld der Erde um rund zehn Prozent abschwächt. Das bedeutet, dass der Erde der Schutz gegen Sonnenwinde, Sonnenstürme und Kosmische Strahlung verloren geht.

Die Kosmische Strahlung entspricht in diesem Fall etwa der Stärke im Weltraum, die zu multipler Mutation und DNA-Veränderung führen kann, wenn man der Strahlung über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist.

Interessant ist, dass die Weltraumorganisationen NASA und ESA seit 2010 keine Daten mehr zum Polsprung veröffentlicht haben. Möglicherweise um Panik in der Bevölkerung zu vermeiden.

Kohärenz zwischen Polsprung und Naturkatastrophen

Broers kommt noch einmal auf das World Forum Geocataclism 2011 in Istanbul zu sprechen und zitiert Professor Elchin Khalilov, der auf dem Kongress in seiner Eröffnungsrede sagte:

„Die Zeit ist gekommen, um die gesammelten geowissenschaftlichen Daten zu verwerten, um einen tieferen Blick auf die globalen Veränderungen in der Natur zu werfen, um ihr Ausmaß für die nachhaltige Entwicklung der Zivilisation zu erkennen. Weltweit ist vielen Wissenschaftlern klar, dass diese Veränderungen nicht nur das Klima beeinflussen, sondern praktisch das gesamte Volumen der Erde, von ihren Kern bis zur Atmosphäre und Magnetosphäre.“

Auf dem Kongress, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wurde das Fazit geschlossen, dass zwischen den intensiveren Naturkatastrophen und dem nahenden Polsprung eine Kohärenz besteht.

Seit 1998 ist ein starker Anstieg der Zahl großer Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Tsunamis (katastrophale, mittlere und schwache) mit teils hohen Opferzahlen zu beobachten, was nach Aussage von Ben Davidson auch in Verbindung mit den Sonnen-Eruptionen steht, weil Erdbeben ein elektrisches Ereignis sind, die durch Solare-Ströme ausgelöst werden.

Aber nicht nur auf die Erde und das Erdmagnetfeld haben Sonnen-Eruptionen Einfluss, sondern auch auf die Psyche von Menschen und Tieren. Das beweist unter anderem die Schumann-Resonanz, die am 20. April 2023 einen Spitzenwert erreicht hat.

Dieter Broers weist in diesem Zusammenhang auf die Untersuchungen von Franz Halberg hin, dem Begründer der Chronobiologie. Broers sagt:

„Franz Halberg hat auf dem Kongress die Auswirkung und die Zusammenhänge der Schumann-Frequenz auf die Psyche der Menschen erläutert. Er kam zu dem Ergebnis, dass das Erwachen der Menschheit mit der Veränderung des Erdmagnetfeld und der Sonneneruptionen steht.“

Welch enormen Einfluss der menschliche Geist in Verbindung mit dem Bewusstsein auf die gesellschaftliche Ordnung hat, beweist ein Experiment aus dem Jahr 1974 in vier Städten im mittleren Westen der USA.

Dort nahm rund ein Prozent der Bevölkerung an einer Transzendentalen Meditation teil, was zur Folge hatte, dass die Kriminalitätsrate in der Region zu sinken begann. In diesem Fall spricht man vom Maharishi-Effekt, benannt nach dem Inder Maharishi Mahesh Yogi, der 1957 den Kreis Transzendentale Meditation gründete, eine „Geistige Erneuerungsbewegung“.

Gesellschaftliche Effekte, die von Wissenschaftlern und Anhängern der Transzendentalen Meditation beobachtet wurden, sind unter anderem ein Rückgang von Kriminalität, Unfällen, kriegerischen Aktivitäten oder Krankheiten und gleichzeitig eine Zunahme positiver Trends in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Für einen globalen Effekt sind rund achttausend Menschen an einem Ort notwendig.

Das Massenbewusstsein entscheidet

Diese Studie und weitere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass in Städten und Ortschaften der Trend wachsender Kriminalität umgekehrt wird, wenn dort lediglich ein Prozent der Bevölkerung die Technik der Transzendentalen Meditation ausübt.

Das dürfte wohl der endgültige Beweis sein, dass jeder Mensch sehr viel Macht auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik hat. Und natürlich sind diese Studien auch der herrschenden Elite bekannt, weshalb sie mit allen Mitteln versucht, dass diese Informationen die breite Öffentlichkeit nicht erfährt.

Die Dinge auf der Erde könnten sehr schnell eine positive Wende nehmen, wenn Geist und Bewusstsein der Menschheit auf Frieden ausgerichtet sind. Damit wäre das Ende des Tiefen Staates besiegelt.

Solange aber Chaos und Krieg herrschen und die Psyche der Menschheit auf negative Weise beeinflusst wird, etwa orchestrierte Ereignisse wie Corona, kann das globale Massenbewusstsein, das für ein sofortiges Ende von Krieg, Not und Leid benötigt wird, kaum oder nur schwer erreicht werden.

Was wir gerade erleben, ist in erster Linie ein spiritueller Krieg, der über das Bewusstsein geführt wird. Die herrschende Elite, die mit Hilfe von satanischen Ritualen bestimmte negative Ereignisse auf der Erde manifestiert, gegen eine Gruppe spirituell erleuchteter Meister, die über Massenmeditationen versucht, gegen die satanische Kräfte zu kämpfen.

Ein Kräftemessen, das aktuell zu einer Art Pattsituation geführt hat. Keine Partei kommt richtig zum Zuge. Weder die satanische Elite noch die gute Seite sind in der Lage, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Vergleichbar ist das mit Tauziehen oder Armdrücken. Wenn die eine Seite glaubt zu siegen, reißt die andere Seite schnell das Ruder zurück.

Wie lange noch wird dieser Zustand anhalten – und vor allem: wer wird der Sieger sein?

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.05.2023