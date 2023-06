20 vermummte Antifa-Schläger greifen in einem Schweizer Restaurant sieben Frauen an, die einer patriotischen Frauengruppe angehören (KEIN WORT IM MAINSTREAM)

Die Antifa griff eine patriotische Gruppe von Frauen an, die sich offen gegen die Masseneinwanderung und die Gewalt gegen europäische Frauen durch ausländische Bevölkerungsgruppen aussprachen.

In der Schweizer Stadt Bern hat eine Gruppe mutmaßlicher Linksextremisten sieben Frauen, die der französischen und schweizerischen konservativen Frauengruppe Collectif Némésis angehören, in einem Restaurant überfallen.

Die weiblichen Opfer berichten, dass 20 vermummte Männer die Frauen mit Stühlen, Flaschen, Messern und Pfefferspray angegriffen haben, wodurch die Frauen verletzt wurden.

In einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung teilte Collectif Némésis mit, dass „unsere Aktivistinnen traumatisiert sind und das Restaurant zerstört ist“. Zuvor hatte die Gruppe am Streik der Schweizer Frauen teilgenommen.

Die Gruppe veröffentlichte auch ein Video von einem der Aktivisten, der noch im Restaurant sprach. Im Hintergrund sind Glasscherben zu sehen, die von Personen zusammengefegt werden.

Aujourd'hui à Berne en Suisse, 7 militantes du Collectif Némésis étaient attablées dans un restaurant après une action pendant la grève féministe Suisse quand elles ont été violemment agressées par un groupe d'une vingtaine d'hommes antifas cagoulés. Jet de chaises et tables… pic.twitter.com/6fhLPyFbxh — Collectif Némésis (@NemesisNemesi75) June 13, 2023

„Mit Némesis hatten wir den Streik der Schweizer Frauen unterstützt, der jedes Jahr im Juni stattfindet. Wir waren in einem Restaurant, um unsere Aktion zu feiern, aber wir wurden von etwa 20 Antifa-Mitgliedern angegriffen, die Stühle und Tische gegen das Fenster warfen.

Es hört sich blöd an, aber sie haben sie ziemlich heftig geworfen. Danach warfen sie Tränengasgranaten, und mir wurde ein Messer ins Gesicht geworfen. Ich wurde auch mit einer Weinflasche am Ohr getroffen“, so die nicht namentlich genannte Aktivistin.

Dann erzählte sie, dass die Kellner des Restaurants herbeieilten, um die Frauen zu verteidigen.

„Es war ein ziemlich gewalttätiger Vorfall. Es war auch ziemlich schockierend“, sagte die Frau. „Wir versteckten uns unter den Tischen, unter der Bar, aber es war wirklich hypergefährlich.“

Die Gruppe zeigte auch das blutige Ohr einer der Frauen. Auch zerstörte Möbel und beschädigte Fenster sind auf dem Video zu sehen.

Einige prominente Frauenrechtlerinnen äußerten sich zu dem Vorfall.

„Geschlagene Frauen. Ein zerstörtes Restaurant. Weil sie des Rassismus bezichtigt werden. Weil sie es wagen zu sagen, dass die Belästigung auf der Straße hauptsächlich von Männern mit Migrationshintergrund ausgeht.

Ich sehe nur wenige Menschen – außer denen, die als ED bezeichnet werden -, die sich Gedanken über die Gewalt machen, die die Frauen von Collectif Némésis erleiden. Hallo, Feministinnen, ein bisschen Mut. Dieses ohrenbetäubende Schweigen bedeutet, dass sie es verdient haben“, schrieb Marguerite Stern, eine französische Frauenrechtsaktivistin und Mitbegründerin von Femelliste.

Erst in diesem Monat berichtete Remix News über die Gruppe, die dafür bekannt geworden ist, Berichte von Frauen zu veröffentlichen, die von Männern mit Migrationshintergrund und Ausländern sexuell belästigt oder missbraucht wurden.

In Kurzvideos erzählen die Frauen, wie sie von Männern mit Migrationshintergrund überfallen oder vergewaltigt wurden.

„Bei mir persönlich sind es immer die Maghrebiner, die mir folgen, nachpfeifen und mich beleidigen“, sagt Lea und erzählt, wie sie von einer großen Gruppe nordafrikanischer Männer sexuell belästigt wurde.

« Personnellement, c’est toujours par des personnes de type maghrébine que je me fais suivre ou que je me fait siffler ou insulter » explique Léa, 20 ans. Qu’en pensez-vous? Partagez-vous son constat sur le harcèlement de rue? Dites-nous tout en commentaire ! ⬇️ pic.twitter.com/yqX98SXRv8 — Collectif Némésis (@NemesisNemesi75) June 2, 2023

In einem anderen Video erzählt eine Frau, wie sie nach einer langen Zeit der sexuellen Belästigung in ihrer Nachbarschaft von einem schwarzen Mann bis in ihr Wohnhaus verfolgt wurde. Sie erzählt, wie der Vorfall sie traumatisiert hat.

🛑TÉMOIGNAGE🛑Cette semaine nous retrouvons notre porte-parole Mathilda qui nous raconte sa vie en tant que femme à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Si toi aussi tu veux témoigner et ne plus avoir peur d’identifier tes agresseurs, contacte-nous à l’adresse :… pic.twitter.com/4ZA2rDbEuY — Collectif Némésis (@NemesisNemesi75) May 31, 2023

Das Collectif Némésis wurde im Oktober 2019 in Paris gegründet. Laut eigener Aussage war die Enttäuschung über die feministische Bewegung eine wichtige Motivation für die Gründung der Gruppe.

Die Gruppe kritisiert Feministinnen, die „angeblich die Interessen (der Frauen) vertreten“, aber stattdessen „eine linke Ideologie über die Bedürfnisse der Frauen stellen“.

Die Gruppe verweist auf zahlreiche weitere Fälle von sexuellen Übergriffen von Ausländern auf europäische Frauen in verschiedenen Ländern.

„Wir haben alle die gleiche Beobachtung gemacht: Die Leute, die uns täglich angreifen, sind meist Ausländer. Wir haben Nemesis gegründet, weil die etablierten feministischen Organisationen nur sehr ungern über Fälle wie die sexuellen Übergriffe in Köln (die von Menschen nahöstlicher oder nordafrikanischer Herkunft verübt wurden) oder die massenhafte Vergewaltigung und Zuhälterei von minderjährigen britischen Frauen in Rotherham, Telford, Rochdale, Derby, Oxford usw. (die ausschließlich von Mitgliedern der indisch-pakistanischen Gemeinschaft organisiert wurden) sprechen.

Aber auch, weil Belästigung auf der Straße hauptsächlich das Werk von Männern aus einer anderen Kultur ist und feministische Vereinigungen versuchen, diese Tatsache zu verbergen, indem sie unsere sehr konkreten Probleme mit abstrakten Begriffen wie ‚Patriarchat‘ maskieren.“

…

