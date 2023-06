Achtung Täuschung! Hacker versprechen, das europäische Bankensystem in den nächsten 48 Stunden zu zerstören (Video)

Am 14. Juni 2023 wurde behauptet:

DRINGEND! Mehrere Computer-Hacker-Gruppen mit einer langen Erfolgsgeschichte hochwirksamer und verheerender Computerangriffe haben den „stärksten Cyberangriff in der Geschichte“ angekündigt, der innerhalb der nächsten 48 Stunden europäische Banken stürzen wird.

Mehrere Hackergruppen planen angeblich einen groß angelegten Computerangriff auf das europäische Bankensystem.

Hacktivisten von „Killnet“ und Vertreter der lange als besiegt geltenden „Revil“ sowie Mitglieder von „Anonymous“ sagen, sie hätten sich zusammengeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen.

Vereinfacht gesagt haben russische Hacker den europäischen Banken den Krieg erklärt.

Laut Quellen, die es gesehen haben, wurde bereits ein noch nicht veröffentlichtes Werbevideo zu diesem Angriff erstellt. Im Video selbst soll ein namentlich nicht genannter Vertreter von „Killnet“ alle aktiven Gruppen zu zerstörerischen Aktivitäten gegen das europäische Bankensystem aufgerufen haben.

„Das ist kein DDoS-Angriff, die Spiele sind vorbei. Kein Geld – keine Waffen – kein Kiewer Regime – diese Formel wird funktionieren“, versprach der maskierte Mann.

Der Anführer von „Killnet“, der sich unter dem Spitznamen „Killmilk“ versteckt, bestätigte, dass die Vorbereitungen für den Angriff bereits im Gange seien. Es wird erwartet, dass es in den nächsten 48 Stunden beginnt.

Der Cyberangriff könnte der größte in der Geschichte sein.

Der Vertreter von „Revil“ wiederum erklärte, dass „die Welt verrückt geworden ist“, und der Grund dafür sei seiner Meinung nach Geld. Er erklärte auch, dass es das europäische Bankensystem sei, das die EU regiere.

„Kein Geld, kein Problem. Revil ist mit der europäischen Finanzinfrastruktur hinreichend vertraut“, drohte der Vertreter der Gruppe.

Ein Mitglied von Anonymous wies außerdem darauf hin, dass europäische Finanzinstitute Zeuge des „stärksten Cyberangriffs in der jüngeren Geschichte der Welt“ werden. Er forderte sie auf, auf den kommenden Schlag vorbereitet zu sein, und erklärte auch, dass es „zu spät sein wird, etwas zu reparieren“, wenn er zuschlägt.

„Viele europäische Banken werden ins Visier genommen, und wir werden gnadenlos zuschlagen“, schloss der Vertreter von Anonymous.

SEHR KOMFORTABEL FÜR KLAUS SCHWAB UND DAS WEF

Klaus Schwab, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), warnt seit langem und bekräftigt dies kürzlich, dass eine Art monströser, weltweiter Cyberangriff die zivilisierte Welt lahmlegen und verheerender sein würde als ein tatsächlicher Krieg.

„Achten Sie auf das beängstigende Szenario eines umfassenden Cyber-Angriffs, der … die Stromversorgung, den Transport, die Krankenhausdienste völlig zum Erliegen bringen wird … die Covid-Krise würde als kleine Störung angesehen werden … im Vergleich zu einem großen Cyber-Angriff …“ -Klaus Schwab

“Pay attention to the frightening scenario of a comprehensive Cyber Attack which will bring to a complete halt…power supply, transportation, hospital services…the Covid Crisis would be seen as a small disturbance…in comparison to a major Cyber Attack…” -Klaus Schwab pic.twitter.com/VzuD5ilMkr — Liz Churchill (@liz_churchill10) July 11, 2022

Ist es für ihn nicht ein bisschen praktisch, dass diese angeblichen „Hacker“ plötzlich „den größten Cyberangriff der Geschichte“ ankündigen?

MEHR:

Haben die Vereinigten Staaten nicht eine offizielle öffentliche Richtlinie verabschiedet, nach der ein Cyberangriff mit einer militärischen Reaktion beantwortet werden kann?

Das gilt hier umso mehr. . . Schauen Sie, wer dies angeblich ankündigt: „Russische“ Hacker.

Oh, Mensch, wie praktisch. Die NATO ist für ihre „Luftverteidigungsübung“ 2023 in Europa stationiert und brennt darauf, sich auf der Seite der Ukraine in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine einzumischen.

Pünktlich kündigen „russische“ Hacker einen Großangriff auf das europäische Bankensystem an, während all diese NATO-Truppen und -Flugzeuge direkt in der Nähe der Ukraine stationiert sind!

Wenn dieser Cyber-Angriff tatsächlich stattfindet und europäische Banken zerstört wird, könnte die NATO dies einfach als Grundlage für die Behauptung nutzen, sie seien „angegriffen“ worden (natürlich von Russland) und pfui, dann wird Artikel 5 des NATO-Vertrags in Anspruch genommen, die NATO-Truppen dringen in die Ukraine ein und die russischen Atomraketen fliegen.

Für meinen Geschmack ist das alles etwas zu praktisch.

IMMER NOCH MEHR . . .

Die Meldung kam am Montag, dann war Mittwoch und heute ist Freitag…

Wurden wir nicht alle vor einigen Jahren von verschiedenen Leuten gewarnt, dass die Welt plötzlich von einigen Cyber-Angriffsproblemen bei Banken erfahren würde, bevor TPTB („The powers that be“ / Die die herrschen) das System zum Absturz brachte? Hat uns diese Warnung vor Jahren nicht gesagt, dass die Angriffe spät in einer Woche beginnen, an einem FREITAG explodieren und die Banken möglicherweise für Wochen lahmlegen würden?

Mensch, wie praktisch, dass die heutige Ankündigung von Hackers all diese Details nahezu perfekt widerspiegelt!

Leute, das _____ KÖNNTE _____ das WEF/TPTB sein, das das tut. Man müsste den Kopf in den Sand stecken, um es nicht zu sehen.

Sie kennen die Übung: Holen Sie sich etwas BARGELD von der Bank – um davon leben zu können. . . RECHNUNGEN NICHT ZU BEZAHLEN.

Wenn diese Leute tun, was sie sagen, ist es durchaus ____MÖGLICH____, dass Bankomat-/DEBIT-/KREDITkarten offline gehen. Und so wie Europa, so geht es auch Amerika, da alle Banken weltweit miteinander verbunden sind.

Also keine Panik – planen Sie.

Denken Sie daran, Ihre Fahrzeuge aufzutanken, Lebensmittel, Wasser, Medikamente und etwas Geld zum Leben bereitzuhalten. Für Essen, nicht für Rechnungen. Die Bills können warten, wenn es ums Überleben geht.

Nachtrag

Ich habe in den sozialen Medien jemanden gefunden, der eine Kopie der oben erwähnten Videoankündigung gepostet hat:

Here is footage released by „REvil“ and Killnet about taking down the European banking system. Since when did REvil ransomware group go on camera and publicly disclose their plans prior to attack? And why is „REvil“ wearing a Slipknot mask? pic.twitter.com/2LaQLHQZKe — vx-underground (@vxunderground) June 14, 2023

In dem Buch „Hollywood-Code 2“ wird in dem Kapitel „V wie Vendetta: Der inszenierte Revolutions-Terror hinter der Anonymous-Maske (2005)“ folgendes aufgedeckt:

Ironischerweise ist es auch möglich, dass Guy Fawkes selbst ein Agent des britischen Geheimdienstes war, der die berüchtigte, frühe „False Flag“ Aktion durchführte, um Katholiken als „Terroristen“ (55) zu bezeichnen. Dann, als Satan, ist das nur eine List einer gelenkten Anti-Establishment-Rebellion, die dem Establishment wie Kitt in die Hände spielt. Die Anforderung der V-Maske, von den Rebellen von „Anonymous“, die Bevölkerung zu Terroranschlägen oder Hackerangriffen zu bewegen, befeuert nur die Pläne des Establishments. (56)

„Pravda TV“ berichtete am 19. November 2013:

„Die Anonymous-Maske zeigt das Gesicht von Guy Fawkes. Die einzige von Guy jemals eingeführte Revolution geht auf eine fürchterliche und korrupte Ursache zurück. Fawkes war ein Söldner, ein bezahlter Attentäter, der en masse Mordanschläge für gewissenlose, machthabende Männer ausführte.

Diese Männer an der Macht (Jesuiten) würden den Tod von vielen Menschen in Kauf nehmen, nur um die Dominanz des Vatikans (des Papstes) aufrechtzuerhalten.

England gedieh unter ihrem idealistischen und gelehrten König. Eine Gruppe von jesuitischen Edelmännern heuerte Guy Fawkes an, das Parlament in die Luft zu sprengen. Der Plan ging daneben und man erwischte die Verschwörer.

Guy Fawkes war also im Endeffekt nichts anderes als ein jesuitisch/katholischer Attentäter.

Wenn du der Meinung bist, dieses Gesicht als Symbol für „Revolution“ gegen die „NWO“, Bankerfamilien, globale Elite etc. benutzen zu wollen, ist es so, als würde ich mit einer Joseph Goebbels Maske auf einer Antifa Demo gegen Nazis protestieren…

Ergo: Hackfressenproduktion plus (+) Kinderarbeit mal (x) Ausbeutung der Dritten Welt minus (-) Skrupel geteilt durch (/) Menschenwürde gleich (=) globale Revolution. lächerlich @anonymous!

Wer jetzt noch nicht vom Glauben an eine anonyme Plastikmasken-Religion abgefallen ist, dem ist wirklich nicht zu helfen.“ (57)

V wie Vendetta hat einen Hauptpunkt – verwaltete, hegelsche dialektische künstliche Rebellion inmitten alchemistischer Transformationsbilder. Setzen Sie Ihre Maske auf und schnappen Sie sich Ihr Richard Dawkins-Buch und Ihre Comics, die Revolution wird im Fernsehen übertragen! V (ähnlich wie die PsyOp „Q“) ist das heiße Thema einer Einkaufszentrum-Rebellion.

Ist der Hollywood-Anarchismus realistischer? Ist Hollywoods Darstellung der Erschaffung des Revolutionärs „Anonymous“ ein echter Akt des Trotzes und der Rebellion? Oder füttert uns Hollywood mit einer weiteren vorgefertigten falschen Revolution, die nur die nächste Phase der „Revolutionen“ des Establishments einleitet und auf Social Engineering abzielt?

Pravda TV schrieb dazu am 10. Dezember 2015:

„Für viele gilt das Hacker-Kollektiv Anonymous als Hoffnung im Kampf gegen die Auswüchse der Globalisierung und des Turbo-Kapitalimus, doch spätestens seit es nach den jüngsten Terroranschlägen von Paris dem IS den Krieg erklärt hat, stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Gruppierung – gibt es doch mittlerweile etliche ernstzunehmende Anhaltspunkte dafür, dass es sich hierbei wieder einmal um eine False-Flag-Operation der Geheimdienste gehandelt hat.

Außerdem sollte es auch Anonymous nicht entgangen sein, dass der IS genauso wie bereits Al Kaida von der US-Regierung geschaffen wurde, um durch den nie enden wollenden, weil nie zu gewinnenden ‚War on Terror‘ einen Freibrief zu bekommen, jedes beliebige muslimische Land in Nahost anzugreifen und eigenmächtig ‚Regime Changes‘ herbeizuführen, um USA-freundliche Marionettenregierungen zu installieren.

Kann es also sein, dass Anonymous mittlerweile ganz andere Ziele verfolgt, als es zunächst den Anschein hatte? Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass eine Organisation, die bei vielen große Erwartungen geweckt hat, von innen heraus zersetzt wird und innerhalb weniger Jahre sang- und klanglos in der Bedeutungslosigkeit verschwindet – oder noch schlimmer: die Fronten gewechselt hat.

Für dieses Phänomen hat sich die noch sehr schmeichelhafte Formulierung ‚gelenkte Demokratie‘ etabliert, wobei diese Lenkung offenbar nur eine Richtung zu kennen scheint, um den Karren blindwütig gegen die Wand zu fahren. Treffender könnte man auch von einer „postdemokratischen Gesellschaft“ sprechen bzw. einer ‚Demokratur‘ – einer Demokratie also, die nur noch auf dem Papier existiert und in der das Volk in Wirklichkeit überhaupt nichts mehr zu melden hat, indem es alle vier Jahre seine Stimme in einer Urne „abgibt“, anstatt sie zu erheben. Und so leben viele weiter beständig in der Illusion, dass „alle Macht vom Volke ausgeht“, was sich immer mehr nur als schöne (Wahl-)Sonntagsrede entpuppt – und weiter nichts. …

Nachdem Anonymous in der Vergangenheit hauptsächlich dafür bekannt war, sich mit Gegnern wie Scientology, staatlichen Behörden, transnationalen Konzernen und Urheberrechtsgesellschaften anzulegen und früher selbst im Visier des FBI war, will ihm nun also eine Anonymous-Splittergruppe namens „Ghost Security Group“ geheimes Material des IS zur Verfügung stellen. Bestätigt wird diese Information von Michael S. Smith, einem Berater des US-Kongresses, der als Vermittler fungiert.

Mittlerweile soll sich auch diese Splittergruppe weiter aufgespalten haben, indem ein Teil der Gruppe die Daten und Informationen weiter verkauft, anstatt sie frei und öffentlich zugänglich zu machen, wie es dem üblichen Hacker-Ethos entsprechen würde.

Nach eigenen Angaben ist das gesamte Anonymous-Kollektiv beim Sammeln von Daten so erfolgreich, dass es bislang 101.000 Twitter-Accounts und 5.900 Propagandavideos enttarnt haben soll. Dazu erklärt Smith: ‚Anti-Terror-Experten in den USA und in Übersee haben die Daten der Hacker alle als sehr hilfreich empfunden. Sie helfen den Beamten tatsächlich sehr, terroristische Aktivitäten zu erkennen, zu überwachen und zu verhindern, sowohl online als auch offline.‘

Eine Gruppe, deren Tätigkeit in anderen Zusammenhängen noch als kriminell eingestuft wurde und noch 2012 zur Verhaftung einiger Aktivisten führte, soll nun also der „Staatssicherheit“ dienen – allein bei diesem Begriff müssten bei dem einen oder anderen bereits die Alarmlampen angehen.“ (58)

Da der Online-Trend des „Anarchismus“ zuzunehmen scheint, können wir dies meiner Meinung nach direkt auf Propagandafilme wie Matrix und V wie Vendetta zurückführen.

Im Fall von V wie Vendetta‘s historischen Bezügen zum Anarchismus hat sich das „non serviam“-Prinzip damit als rein negatives Prinzip im extremsten Sinne im Weltgeschichtlichen herausgearbeitet.

Anarchismus ist eine leere Philosophie, die keine positive Aussagephilosophie der Anthropologie oder der menschlichen Psyche und des Nous (und als deren Voraussetzung Gott selbst), der menschlichen Ethik und Ästhetik (jenseits von leeren Phrasen wie „Freiheit“) bietet.

Es ist nicht nur leer, es ist auch historisch gesehen eine waffenähnliche Philosophie, zusammen mit ihren revolutionären Cousins (Kommunismus, Faschismus, etc.), die für die Schwächung eines rivalisierenden Staates durch eine ausländische Macht entwickelt wurde. (59)

…

