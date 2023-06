Der Club of Rome ist verantwortlich für die satanische Entvölkerung und transhumanistische Pläne (Video)

Oft wird gefragt, wer hinter der satanischen transhumanistischen Neuen Weltordnung steckt und was die „Eliten“ tun, um sich vor all den Biowaffen zu schützen, die sie zur Entvölkerung der Erde einsetzen.

Es gibt einige Whistleblower, die diese Frage beantwortet haben. Dr. John Coleman schrieb Bücher und gab hervorragende Interviews über den Club of Rome, das streng geheime Leitungsgremium der satanischen Illuminati-Elite – der diese Welt gehört. Wenn Sie wissen möchten, warum die gesamte Politik ein Puppenspiel ist, erklärt er es hervorragend.

Laut dem Autor und Whistleblower Dr. John Coleman ist der Club of Rome (COR) dafür verantwortlich, die satanischen Pläne der Entvölkerung und des Transhumanismus voranzutreiben.

The Daily Expose beschrieb den COR als „ultrageheimes Leitungsgremium der satanischen Illuminati-Elite, die diese Welt besitzt“. Coleman schrieb 1970 in seinem Buch „The Club of Rome“ über diese Organisation , nachdem er die Gruppe ein Jahr zuvor entlarvt hatte.

The Expose zitierte auch einen Substack-Artikel der integrativen Medizinerin Dr. Ana Mihalcea, der Colemans Arbeit erläuterte .

„Der COR ist die wichtigste ‚Denkfabrik‘ der Neuen Weltordnung. Er wurde auf Befehl des Komitees der 300 gegründet und seine Existenz wurde bis zu den Feierlichkeiten zum Silberjubiläum seiner Gründung [1968] 25 Jahre später in Rom geleugnet 1993]“, schrieb Coleman.

„Der COR spielt eine entscheidende Rolle bei allen internen und externen Planungen der US-Regierung . Er hat nichts mit Rom, Italien oder der katholischen Kirche zu tun.“ (Deagels Entvölkerungsprognose 2025: Ein apokalyptische Katastrophe wird durch offizielle Übersterblichkeitszahlen in Millionenhöhe und vertrauliche Pfizer-Dokumente gestützt)

Mihalcea zitierte Colemans Buch und verwies auf verschiedene Bemerkungen von Willis Harman vom AdR zur transhumanistischen Agenda.

Harman bemerkte, dass „19 Bilder des Menschen verschiedene Epochen dominieren – und aus jeder extrahiert er solche Merkmale, die seiner Meinung nach nützlich sind, um das industriell-technologische Bild zu ersetzen.“

Er fügte hinzu, dass der COR und das Komitee „hoffen, diese Programme nachzuahmen“, die schließlich „die Menschen auf der Welt … in geistlose Sklaven verwandeln“ und ein „neues dunkles Zeitalter“ einläuten würden.

„Wir müssen das industrielle, technologische Bild des Menschen schnell ändern. Unsere Analysen der Natur der heutigen gesellschaftlichen Probleme führen zu dem Schluss, dass die Bilder vieler, die die letzten zwei Jahrhunderte dominiert haben, für das postindustrielle Zeitalter unzureichend sein werden.

Das Bild vom Menschen, der für diese neue Welt geeignet ist – nicht neu, da das Konzept, ein satanisches, viertausend Jahre alt ist –, muss gesucht, synthetisiert und dann in die Gehirne der Menschheit eingebaut werden.“

Coleman skizziert in seinem Buch mehrere Wege, mit denen Harman dies erreichen will – darunter „Frauenbefreiungsbewegungen“ und das Experimentieren mit „neuen Familienstrukturen“ wie Alleinerziehenden-, Lesben- und Schwulenhaushalten.

Die Leute fragen sich, warum die transhumanistische Agenda satanisch ist, und er erklärt dies in seinem 1970 veröffentlichten Buch „ The Club of Rome “:

Um das Weltgeschehen verstehen zu können, müssen wir erkennen, dass die vielen tragischen und explosiven Ereignisse des 20. Jahrhunderts nicht einfach von selbst passiert sind; sondern dass sie nach einem gut ausgearbeiteten Plan geplant wurden. Wer waren die Planer und Schöpfer bedeutender Ereignisse?

Die Urheber dieser oft gewalttätigen und revolutionären Ereignisse gehören größtenteils Geheimgesellschaften an, die unsere Welt heimsuchen, so wie sie es schon immer getan haben.

Meistens basieren diese Geheimbünde auf Okkultismus und okkulten Praktiken, aber wie alle Geheimbünde, die geheime Regierungen bilden, werden sie vom Komitee der 300 kontrolliert .

Die schlecht informierten Menschen, die glauben, dass Teufelsanbetung, Dämonen und Hexerei aus der modernen Gesellschaft verschwunden sind, sind falsch informiert.

Heutzutage blühen okkulte Geheimbünde sowie Luziferianismus, Schwarze Magie und Voodoo auf und scheinen weitaus weiter verbreitet zu sein als ursprünglich angenommen.

Club of Rome , Dr. John Coleman, S. 7

COR will die „Ungewaschenen“ der Welt ausmerzen

Mihalcea veröffentlichte auch Colemans Vortrag aus dem Jahr 1994, in dem es um die Agenda des AdR ging, die Welt von den „Ungewaschenen“ zu befreien.

Sie verwies auf Äußerungen des ehemaligen Verteidigungsministers Robert McNamara, der während einer Konferenz mit den führenden Bankern der Welt sagte:

„Die größte Bedrohung, der sich die Welt heute gegenübersieht, ist die amerikanische Mittelschicht und Überbevölkerung.“ Vor diesem Hintergrund erklärte der Alternativmediziner, dass der COR darauf abzielt, die Weltbevölkerung um mindestens zwei Milliarden zu vernichten.

Um dieses Ziel zu erreichen, finanzierte der AdR die Erforschung biologischer Waffen. Coleman bemerkte während seines Vortrags: „Deswegen kam es plötzlich zu AIDS. In Sierra Leone, Afrika, fanden chemische und bakteriologische Kriegsexperimente statt. Sie nutzten das Lassa-Fieber-Virus für biologische Kriegszwecke, um Millionen von Menschen in der Region zu vernichten.“

Er gab bekannt, dass die Krankheitserreger zur weiteren Forschung an Institutionen wie die Harvard University in Massachusetts und den Hauptsitz des Centers for Disease Control and Prevention in Georgia gebracht wurden. „Menschenleben waren durch zahlreiche vom Menschen verursachte Viren wie HIV und Ebola gefährdet “, fügte er hinzu.

Coleman fuhr fort: „Die Regierung gab Millionen von Dollar an Fort Detrick, wo sie die gesamte Laborarbeit zu AIDS durchführte. Sie fügten AIDS in den Pockenimpfstoff ein und impften Menschen in Afrika und Brasilien und lösten so die AIDS-Epidemie aus.“

Der Autor und Whistleblower enthüllte auch, wie sich der COR und andere Eliten vor denselben Biowaffen schützen, die sie zur Ausrottung der Bevölkerung einsetzen. Ihr Geheimnis seien pflanzliche Verbindungen mit Zucker und der Schutz vor niederfrequenter Strahlung, sagte er.

Coleman erzählte, dass die Technologie von einem Virologen namens Gurtjev entwickelt wurde, der bewies, dass jedes Lebewesen einen Schwingungszyklus hat.

Gurtjev konnte auch den Schwingungszyklus tödlicher Viren messen und entdeckte, dass sie durch Verdoppelung ihres Schwingungszyklus sofort abgetötet werden können.

„Das ist eine der Verteidigungswaffen, die sie haben und die die Pest töten wird, wenn sie sie jemals bekommen. Die gleiche Technik wird Krebszellen töten“, bemerkte er.

„[Aber] die Ärzteschaft der Rockefellers und der Pharmaunternehmen wollte nicht, dass Sie das wissen.“

Kenne deinen Feind.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 25.06.2023