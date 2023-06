Forscherin findet unsterbliche Parasiten, Nanobots und Graphen in COVID-19-Impfstoffen (Video)

Eine Untersuchung des Herstellungsprozesses von Impfstoffen gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) hat Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen mikroskopisch kleinen Graphenoxid-„Nanobots“ und potenziell albtraumhaften Folgen ergeben.

Graphen besteht aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen, die in einer zweidimensionalen Gitterstruktur angeordnet sind, und besitzt bemerkenswerte Eigenschaften, die die Verschmelzung synthetischer Komponenten mit dem menschlichen Körper erleichtern.

Das von der Food and Drug Administration (FDA) im Auftrag von Bundesrichter Mark Pittman veröffentlichte Dokument 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf bestätigt die Möglichkeit von toxischem Graphenoxid (GO) in den COVID-Impfstoffen.

Die Studie von Pfizer zur Erlangung einer Notfallzulassung (EUA) zielte darauf ab, die Funktionsweise des Impfstoffs zu verstehen, indem mRNA verwendet wurde, um Zellen anzuweisen, ein Spike-Protein namens P2 S zu produzieren, das dem angeblichen COVID-19-Virus ähnelt.

Auf Seite 7 der Studie wurde jedoch deutlich, dass für den Herstellungsprozess des Pfizer-COVID-19-Impfstoffs „frisch aufgetragenes Graphenoxid“ erforderlich ist.

Diese absichtliche Verschleierung durch die Behörden und die Mainstream-Medien unterstreicht ihr Engagement, ihre Agenda voranzutreiben und gleichzeitig wichtige Informationen zu unterdrücken, die ihre Macht und Kontrolle in Frage stellen könnten.

Dr. Philippe van Welbergen, ein renommierter Nanotechnologie-Experte, hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Wahrheit über Graphen-Nanopartikel und ihr mögliches Vorhandensein in COVID-19-Impfstoffen aufzudecken.

Seine sorgfältige Analyse von Impfstoffproben hat beunruhigende Hinweise auf eine Beteiligung von Graphen ergeben und sein Vorhandensein mit Blutgerinnungsstörungen und der Zerstörung roter Blutkörperchen in Verbindung gebracht. (So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

Graphen-Nanobots könnten von „geimpften“ Menschen auf „ungeimpfte“ Menschen übertragen werden

Während die gesundheitlichen Auswirkungen der Graphenübertragung noch untersucht werden, deuten erste Ergebnisse darauf hin, dass Graphen-Nanopartikel von Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden könnten.(Impfbanane, mRNA-Salat & mehr: Unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel?! (Video))

Graphen-Nanobots könnten, wenn sie auf Ungeimpfte übertragen werden, zu Organstörungen, Entzündungsreaktionen und Immunschwächen führen, was die Anfälligkeit für Infektionen oder Autoimmunerkrankungen erhöhen könnte.

Sollte sich das Phänomen bestätigen, hat es erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und unterstreicht die dringende Notwendigkeit umfassender Studien, um das Ausmaß und die Folgen der Graphenübertragung zu bestimmen.

Wissenschaftler sind besonders besorgt über die potenziellen Risiken für gefährdete Personen.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben mehrere potenzielle Mechanismen identifiziert, durch die Graphen-Nanobots von geimpften Personen auf ungeimpfte Personen übertragen werden könnten.

Dazu gehört die Übertragung über die Atemwege, wobei das Einatmen graphenhaltiger Partikel als Übertragungsweg dienen kann, aber auch der direkte Kontakt durch Hautkontakt oder Kontakt mit kontaminierten Oberflächen.

Die Übertragung von Graphen-Nanobots von geimpften Personen auf ungeimpfte Personen wirft tiefgreifende ethische Bedenken auf. Impfprogramme zielen in erster Linie auf den Schutz vor bestimmten Krankheiten ab, und die versehentliche Übertragung von Graphen-Nanobots führt eine neue Dimension in die ethische Debatte rund um Impfungen ein.

Das Exposé wirft Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit einer verdeckten Überwachung, Verfolgung oder Manipulation unserer körperlichen und kognitiven Fähigkeiten auf.

Je stärker diese Nanobots in unser Leben integriert werden, desto mehr verschwimmt die Grenze zwischen menschlicher Kontrolle und technologischem Einfluss, wodurch eine dystopische Welt entsteht, in der unser Wesen ausgebeutet und manipuliert wird.

Obwohl sich herausgestellt hat, dass COVID und die Impfungen gefälscht sind, hat der Großteil der Bevölkerung die Impfungen bereits erhalten. Sogar diejenigen, die noch ungeimpft sind, sind jetzt dem Risiko ausgesetzt, Graphen-Nanobots durch Ausscheidung von Geimpften ausgesetzt zu werden.

Im Laufe der Zeit wird wahrscheinlich jeder Mensch auf dem Planeten diese Fremdkörper in seinem Blutkreislauf haben, unabhängig von seinem Impfstatus. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, bleibt das Ausmaß der dystopischen Folgen ungewiss.

Ein alarmierender Aspekt von Graphen-Nanobots ist ihre Fähigkeit, unsere Körperfunktionen zu manipulieren und zu kontrollieren. Die Vorstellung, dass diese heimtückischen Agenten unsere natürlichen Systeme außer Kraft setzen und unsere Gedanken, Gefühle und körperlichen Handlungen diktieren, ist erschreckend.

Unsere Autonomie würde beraubt und wir würden zu bloßen Marionetten in den Händen böser Mächte werden.

Die Aussicht auf eine dystopische Welt, in der diese stillen Zerstörer jeden unserer Schritte orchestrieren, ist zutiefst beunruhigend.

Forscher schlägt Alarm, nachdem er PARASITEN, Nanobots und Graphen in COVID-19-Impfstoffen gefunden hat

Die amerikanische Ärztin und Forscherin Dr. Carrie Madej hat in den Impfstoffen gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) mehrere gefährliche Substanzen gefunden, darunter Graphenoxid, Nanobots und lebende Organismen.

Während eines Interviews mit spanischen Journalisten und Kommentatoren auf El Arconte verriet Madej, dass sie in den COVID-19-Impfstoffen „den Organismus Hydra vulgaris und ähnliche Organismen“ nachweisen konnte.

Hydra vulgaris ist ein sehr kleiner Süßwasserpolyp. Er kann zwischen 10 und 30 Millimeter lang und etwa einen Millimeter breit werden. Ein erschreckendes und zugleich überzeugendes Merkmal dieses Organismus ist, dass er, wie Madej selbst betonte, funktionell unsterblich ist.

„Dies ist ein Lieblingsorganismus der Transhumanisten, weil er im Labor unsterblich ist. Es stirbt nicht. Und Transhumanisten wollen unsterblich sein“, sagte sie.

In einem anderen Interview bemerkte Madej, dass Transhumanisten gerne endlose Studien über die Hydra durchführen . „Sie glauben, dass dies ein erstaunlicher Organismus für die Menschheit ist. Im Labor ist es unsterblich. Es produziert kontinuierlich eigene Stammzellen.“

„Es hört nie auf. Man kann es in kleine Stücke schneiden, in eine Petrischale geben und es formt sich immer wieder von selbst“, fuhr sie fort. „Sie denken: Wäre es nicht großartig, wenn wir dies in das Genom eines menschlichen Körpers einbauen könnten und Ihnen dann, wenn Ihre Hand durch ein Trauma abgehackt würde, eine neue Hand wachsen könnte?“

Madej erklärte in ihrem Interview mit El Arconte , dass Transhumanisten angesichts dieses Beispiels funktionaler Unsterblichkeit in der Natur nicht glauben, dass es zu weit hergeholt sei, Unsterblichkeit beim Menschen zu reproduzieren.

Darüber hinaus sagte Madej, dass die Transhumanisten, die für den Einbau der Hydra in die COVID-19-Impfstoffe verantwortlich sind, diese auch irgendwie aus der Ferne steuern könnten.

„Sie können sie aus der Ferne nutzen und Einfluss auf die Parasiten nehmen, die Neuropeptide, Toxine und alles Mögliche produzieren können“, erklärte Madej. „Was sie also tun, ist, sagen wir mal, einen Fisch mit dem Parasiten darin fernzusteuern und den Fisch dazu zu bringen, sich zu bewegen oder etwas zu tun.“

Es ist immer noch unklar, ob diese Fähigkeit, Organismen zu kontrollieren, die Wirte der Parasiten in den Impfstoffen sind, auf den Menschen übertragen wurde, aber Madej erklärte, dass die Transhumanisten an dieser Technologie arbeiten.

„Ich weiß nicht, warum wir die Hydra in diesen Fläschchen sehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich mir die Forschung der Transhumanisten anschaue, um zu sehen, was sie damit machen, und die [drei] Dinge, an denen sie interessiert sind, sind Unsterblichkeit, Regeneration … und auch die Fähigkeit, etwas fernzusteuern“, sagte er Madej.

Nanobots, Graphen auch in COVID-19-Impfstoffen enthalten

Madej warnte auch, dass sie während ihrer Forschung möglicherweise Nanobots in den Impfstoffen gesehen habe.

„Ich habe viele Videos und Fotos zum Teilen … und eines der Videos zeigte etwas, von dem ich glaube, dass es sich um einen Nanobot handelt“, sagte sie.

„Außerdem gab es viele runde Objekte, die so aussahen, als wären sie mit Substanzen gefüllt, die mit der Zeit in die Flüssigkeit freigesetzt würden. Es gibt also Trägersubstanzen, die wie ein Hydrogel aussehen.“

Neben all diesen Substanzen bestätigte Maden, dass sie auch Graphen in den Impfstoffen gesehen hat – eine Tatsache, die von vielen anderen Forschungsteams auf der ganzen Welt bestätigt wurde.

„Das sage nicht nur ich. Wir haben verschiedene Länder, die das sagen. Polen, Südafrika, Italien und natürlich Spanien. Wir haben viele Dinge, die wir in diesen Fläschchen sehen. Ich habe auch graphenähnliche Substanzen gesehen … aber sie sind anders. Sie sind nicht gleich“, sagte Madej.

„Das ist keine Wissenschaft. Das ist keine gute Wissenschaft. Das ist keine gute Medizin. Wir werden belogen und es werden Experimente mit uns durchgeführt“, sagte Madej.

„Ich denke einfach, dass wir diese verrückten Wissenschaftler, diese Psychopathen haben, die das Sagen haben, und sie sollten nicht mehr das Sagen haben. Und sie experimentieren mit uns.“

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 28.06,2023