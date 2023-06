Insider-Job: Kanadische Brände blockieren die Sonne – weniger Energie und Gesundheitswarnungen!

Seit Beginn der kanadischen Waldbrände hat die US-Ostküste Schwierigkeiten, ausreichend erneuerbare Energie zu produzieren.

Berichten zufolge hindert der Rauch, der den Himmel bedeckt, das Sonnenlicht daran, die Sonnenkollektoren zu erreichen, die jetzt während der Waldbrände in Spitzenlastzeiten 56 Prozent weniger Energie produzieren als vor Ausbruch der Waldbrände.

PJM Interconnection LLC, ein regionaler Netzbetreiber, der Illinois bis North Carolina abdeckt, sagt, dass seine Solarstromerzeugungskapazität seit Beginn der Waldbrände um 25 Prozent zurückgegangen sei.

Naturalnews.com berichtet: Während Waldbrände wie dieser eher im Westen der USA vorkommen, geben diese Brände im Osten der anderen Seite des Landes einen Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn Wetterereignisse die „erneuerbare“ Energie beeinträchtigen.

Die von Konzernen kontrollierten Medien geben dem „Klimawandel“ die Schuld, aber Tatsache ist, dass es zu Waldbränden kommt. Und wenn dies der Fall ist, kann der Himmel eine dunstige braune oder orange Farbe annehmen, wodurch verhindert wird, dass natürliches Sonnenlicht die stromerzeugenden Solarpaneele erreicht.

Sicher, sie könnten „grün“ sein und keine „Emissionen“ erzeugen. Aber wenn es zu einem Waldbrand kommt, produzieren sie am Ende auch keinen Strom. Dies ist die Situation in ganz Neuengland und Teilen des Mittleren Westens.

„Eine Situation wie diese ist wirklich beispiellos“, sagte Matt Kakley, ein Sprecher von ISO-New England. „Wir haben nicht viele historische Daten, auf die wir zurückblicken können. Es gibt etwas Lernen in Echtzeit.“

Zum Glück für Neuengland macht Solarenergie nur etwa 3 Prozent der gesamten Stromerzeugung in der Region aus, sodass die Verluste minimal sind. Wenn jedoch die Wünsche der Linken in Erfüllung gehen, wird die gesamte Energieerzeugung zu einer Kombination aus Sonne und Wind, die beide nicht funktionieren, wenn die Wetterbedingungen nicht optimal sind.

Denken Sie daran, dass Kohle, Öl und Gas unabhängig vom Wetter laufen. Lediglich die „erneuerbare“ Energie hat Schwierigkeiten, mitzuhalten, wenn kein Wind weht oder so viel Rauch am Himmel ist, dass man die Sonne kaum noch sehen kann.

Damit „erneuerbare“ Energiequellen zuverlässig funktionieren, müssen die Wetterbedingungen perfekt sein. Da sich das Wetter ständig ändert, wird auch die Erzeugung „erneuerbarer“ Energie immer stark schwanken. (Waldbrände in Kanada: Daten vs. Hysterie)

Einer der derzeit am stärksten betroffenen Staaten ist New York, das zwischen dem 6. und 7. Juni 1.466 Megawatt (MW) an Solarenergie verloren hat .

300x250

„Was die Größenordnung angeht: Ein einziges Megawatt reicht ungefähr aus, um 800 bis 1.000 Haushalte mit Strom zu versorgen“, berichtete The Verge .

Auf der anderen Seite hat all der Rauch Berichten zufolge die Temperaturen in der gesamten Region gesenkt, was bedeutet, dass weniger Menschen ihre Klimaanlagen betreiben müssen, um kühl zu bleiben. Nicht, dass man bei all dem Rauch die Fenster öffnen könnte.

Das Biden-Regime plant, bis zum Jahr 2035 den gesamten Strom des Landes in „schadstofffreie“ Quellen wie Solarenergie umzuwandeln – auch wenn die Herstellung all dieser Solarpaneele überhaupt eine ganze Menge „schmutziger“ Energie erfordert.

Bereits im September 2020 reduzierten historische Waldbrände in Kalifornien die Solarstromerzeugung im Golden State um etwa 30 Prozent. Im Gegensatz zu Neuengland ist Kalifornien viel stärker auf Solarenergie angewiesen, die etwa 14 Prozent der Energieproduktion des Staates ausmacht.

300x250 boxone

Im selben Jahr kam es aufgrund der extremen Wetterbedingungen und der damit verbundenen Brände zu einer Rekordzahl an Stromausfällen.

Der Rauch kanadischer Waldbrände verdunkelt den Himmel und löst bei Millionen Menschen Gesundheitswarnungen aus

Die Waldbrandsaison in Kanada hat dieses Jahr katastrophal und feurig begonnen. Nach Angaben des Ministeriums für natürliche Ressourcen des Landes brannten bis Anfang Juni bereits über 8,1 Millionen Hektar Land nieder.

Experten warnen, dass in einer typischen Waldbrandsaison zu dieser Jahreszeit in Kanada nur etwa 600.000 Acres verbrannt wären.

Unterdessen standen am 6. Juni Millionen Amerikaner im Mittleren Westen und im Nordosten unter Luftqualitätswarnungen , als Rauch, der von über 400 gemeldeten aktiven kanadischen Waldbränden nach Süden zog, die Skyline von Manhattan verdunkelte und die Luftqualität in mehreren US-Bundesstaaten beeinträchtigte.

Die Waldbrände in Kanada waren so heftig, dass sie Rauchwolken in die USA schickten, wo Bewohner von Dakota bis Massachusetts mit rauchiger Luft zu kämpfen haben.

Forscher sagen, dass wärmere Temperaturen und trockenere Bedingungen in den letzten vier Jahrzehnten zu häufigeren, extremen Waldbrandereignissen in Nordamerika und auf der ganzen Welt beitragen.

Nach Angaben des National Weather Service (NWS) unterliegen Millionen von Menschen in der östlichen Hälfte der USA derzeit Luftqualitätswarnungen und werden aufgefordert, Aktivitäten im Freien einzuschränken.

Die Luftqualitätswerte in New York nähern sich dem Niveau von Doha und Neu-Delhi

Der aktuelle Luftqualitätswert in New York City lag bei 159, eine ungesunde Zahl, die nahe an den Werten anderer Städte wie Doha (Katar) und Neu-Delhi (Indien) liegt.

In vielen westlichen Bundesstaaten wie Kalifornien, wo es in den letzten Jahren zu riesigen Waldbränden kam, ist rauchiger Dunst häufiger geworden.

Der aschegraue Himmel und die verkohlten Gerüche, die Anfang Juni über Manhattan herrschten, waren jedoch unbekannt.

Mark Levine, Präsident des Bezirks Manhattan, twitterte ein Foto der Skyline von seinem Büro aus und stellte fest, dass der Rauch stark genug sei, um das Empire State Building zu verdecken.

In einem Interview sagte Levine, dass er seit Anfang Juni mehr Menschen gesehen habe, die Masken trugen, und fügte hinzu, dass die Rauchmenge „sowohl beispiellos als auch erschütternd“ sei.

Wie andere Städte, die die Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19) erlebt haben, sagte Levine, dass die Bürger „ein kleines Trauma verspüren, weil sie an die Zeiten zurückdenken, in denen das Atmen selbst ein Risiko darstellen könnte.“

Kathy Hochul, die Gouverneurin von New York, und die staatlichen Ministerien für Umweltschutz und Gesundheit haben für mehrere Regionen, darunter die Stadt und Long Island, eine Gesundheitswarnung zur Luftqualität herausgegeben.

Darüber hinaus warnten die Beamten die Anwohner, anstrengende Aktivitäten im Freien einzuschränken.

Dr. James McDonald, der amtierende staatliche Gesundheitskommissar, riet denjenigen, „die besonders empfindlich auf die Auswirkungen erhöhter Schadstoffwerte reagieren“, wie z. B. sehr kleine Kinder und Menschen mit bereits bestehenden Atemwegsproblemen wie Asthma oder Herzerkrankungen, dies zu vermeiden und Zeit im Freien verbringen, sofern dies nicht erforderlich ist.

Jose Arias, ein Bewohner Manhattans, verglich die Atmosphäre scherzhaft mit der im Film „Red Dawn“.

Arias sagte auch, dass der Rauch die Stadt „irgendwie komisch“ riechen ließ. Mit Bezug auf die Terroranschläge vom 11. September fügte Arias hinzu, dass er „seit den Twin Towers“ nicht mehr so ​​viel Rauch wie diesen gesehen habe.

Die kanadischen Waldbrände dauern seit Wochen von Küste zu Küste an.

Jonathan Wilkinson, der kanadische Minister für natürliche Ressourcen, warnte, dass diese Waldbrandsaison „die schwerste in der Geschichte des Landes sein könnte, wenn der aktuelle Trend anhält“.

Daten aus Kanada deuten darauf hin, dass mindestens 50 Prozent der Waldbrände von Menschen verursacht werden, oft versehentlich. Die andere Hälfte werde jedoch durch Blitzeinschläge entzündet, erklärte Piyush Jain, außerordentlicher Professor an der University of Alberta und Forschungswissenschaftler beim Canadian Forest Service.

Environment and Climate Change Canada, die offizielle Wetterdatenagentur des Landes, berichtete, dass der letzte Monat einer der heißesten Maimonate seit Beginn der Aufzeichnungen in Westkanada war.

Jain sagte, eine Überprüfung von Daten aus dem Jahr 1979 lege nahe, dass extreme Brandereignisse weltweit zugenommen hätten.

Die Waldbrandsaison in Kanada wird voraussichtlich bis September dauern

Das kanadische Ministerium für natürliche Ressourcen warnte, dass von den mehr als 400 aktiven Waldbränden 249 außer Kontrolle geraten seien. Mehr als 26.000 Bewohner mussten Anfang Juni ihre Häuser verlassen und für Millionen herrscht weiterhin Luftqualitätswarnung.

Beamte sagten, dass die Waldbrandsaison in Kanada normalerweise von Mai bis September dauert und beginnt, wenn der Schnee schmilzt und abgestorbene Vegetation freigelegt wird, die schließlich zu Treibstoff für Brände wird.

Bergbau- und Energieunternehmen haben ihre Aktivitäten in Quebec eingestellt, weil die Provinzregierung den Zugang zu Gebieten, in denen sie arbeiten und in denen ein hohes Brandrisiko besteht, verboten hat.

Auf der Pressekonferenz warnte der kanadische Premierminister Justin Trudeau, dass es im Land „immer häufiger zu heftigen Waldbränden kommt, und zwar an Orten, an denen sie normalerweise nicht passieren.“

Er fügte hinzu, dass drei Provinzen, Alberta im Westen und Quebec und Nova Scotia im Osten, um Bundeshilfe gebeten hätten, um bei der Brandbekämpfung und anderen Hilfsmaßnahmen zu helfen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Kanada Hunderte von Militärangehörigen entsandt, um auf die Brände zu reagieren. Trudeau fügte hinzu, dass Hunderte Feuerwehrleute aus Ländern wie Australien, Frankreich, Neuseeland, Südafrika und den USA nach Kanada gekommen seien, um zu helfen.

Tipps zur Vorbeugung von Waldbränden

Wenn Sie viel Zeit im Freien beim Camping und Wandern verbringen, befolgen Sie die folgenden Tipps, um Ihren Teil dazu beizutragen, Waldbrände zu verhindern .

Überprüfen Sie die Wetter- und Dürrebedingungen

Bevor Sie losfahren, prüfen Sie die Wetter- und Dürrebedingungen, die sich auf die Brennbarkeit der Vegetation auswirken können.

Vermeiden Sie Aktivitäten mit Feuer oder Funken, wenn das Wetter heiß, trocken und windig ist. Wenn die Bedingungen nicht stimmen, wählen Sie nicht brennbare Optionen.

Bauen Sie Lagerfeuer an einem offenen Ort und fern von brennbaren Stoffen auf

Als verantwortungsbewusster Camper müssen Sie wissen, wie man ein Lagerfeuer richtig macht und löscht.

Befolgen Sie diese Tipps, um ein sicheres Lagerfeuer zu machen:

Entzünden Sie das Feuer an einem flachen, offenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien wie Gestrüpp, verrottenden Blättern und Nadeln oder Holzscheiten. ? Kratzen Sie alle Gräser, Blätter und Nadeln bis auf den mineralischen Boden ab. Schneiden Sie das Brennholz in kurze Stücke, stapeln Sie es innerhalb der freigelegten Fläche und zünden Sie dann das Feuer an. Beobachten Sie das Feuer. Löschen Sie es vollständig, bevor Sie den Bereich verlassen.

Löschen Sie Ihr Lagerfeuer, bis es kalt ist

Befolgen Sie die folgenden Tipps, um sicherzustellen, dass Ihr Lagerfeuer vollständig gelöscht ist:

Löschen Sie das Feuer mit mindestens einem Eimer Wasser. Rühren Sie die Reste des Feuers und das Wasser um. Fügen Sie einen weiteren Eimer Wasser hinzu. Rühren Sie die Reste des Feuers erneut um.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Lagerfeuer kalt anfühlt, bevor Sie den Bereich verlassen.

Halten Sie Fahrzeuge von trockenem Gras fern

Denken Sie bei Fahrten im Gelände daran, dass die Abgase eines Autos Temperaturen von über 1.000 Grad erreichen können. Vermeiden Sie es, über Flächen mit trockenem Gras zu fahren oder zu parken.

Überprüfen Sie die Bedingungen und Vorschriften, bevor Sie Feuerwerkskörper verwenden, oder ziehen Sie sichere Alternativen in Betracht

In Amerika entfachen Feuerwerkskörper jährlich über 19.000 Brände und schicken über 9.000 Menschen in die Notaufnahme. Überprüfen Sie immer die örtlichen Bundes-, Landes- und Stadtvorschriften, bevor Sie Feuerwerkskörper verwenden.

Bundesstaaten, Landkreise und Städte können unterschiedliche Gesetze und Vorschriften haben. Daher kann die Überprüfung der gebietsspezifischen Vorschriften Ihnen helfen, eine Strafe für den unzulässigen Einsatz von Feuerwerkskörpern zu vermeiden oder einen Waldbrand zu verursachen und zu bekämpfen.

Erwägen Sie sichere Alternativen zu Feuerwerkskörpern wie Leuchtstäben.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 15.06.2023