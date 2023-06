Numerologie: Rauch in New York, Diablo IV, angebliche Waldbrände in Kanada und drohende Klima-Lockdowns

Als Fortsetzung der früheren Zugentgleisungen und der vorgetäuschten Giftkatastrophe in Ohio war die letzte Woche voller Konditionierung und Training für die drohenden Klima-Lockdowns, als am 2. Juni angebliche Waldbrände in Kanada ausbrachen und New York in Rauch gehüllt war am 6. Juni – dem Veröffentlichungstermin des höchst satanischen und „erwarteten“ Videospiels Diablo IV. Von Joachim Bartoll

Wie Sie wissen, gibt es auf der Weltbühne keine Zufälle. Alles wird nach Zahlen geplant, geschrieben und erledigt.

Und alles ist voller Lügen und Täuschungen – und das wird sehr deutlich, wenn behauptet wird, dass NYC mit Rauch von Waldbränden bedeckt ist, die angeblich aus den Provinzen Ontario und Quebec stammen.

Komischerweise hatten einige meiner kanadischen Freunde noch nicht einmal von den Waldbränden gehört, als der Rauch nach New York drang. Und es gibt keine echten Bilder oder Live-Aufnahmen davon. Nur wenige wiederverwendete Archivfotos früherer Wild- und Waldbrände.

Also… Erstens steigt Rauch auf, er schwebt nicht am Boden. Zweitens sind die mutmaßlichen Waldbrände rund um Ontario mehr als 400 Meilen von NYC entfernt und Quebec ist mehr als 800 Meilen entfernt.

Außerdem haben sie laut Freunden, die an der Ostküste leben, noch nie Wetterverhältnisse gesehen, die Winde von Norden nach Süden wehen ließen, wie die Medien es glauben machen wollen.

In dieser Region der USA verlaufen Winde und Wetterbedingungen immer von Süden nach Norden oder von Westen nach Osten. Wie ein Freund in unserer Community Ungovernable.se schrieb :

„Wir sehen nie, dass das Wetter von Osten nach Westen oder von Norden nach Süden kommt.“ (Apple hat am 5. Juni sein VR/AR Vision Pro Headset vorgestellt – die geheime Numerologie der Jesuiten dahinter)

Darüber hinaus kommt es in den letzten Jahren immer wieder zu Waldbränden, da unsere Regierungen sie initiieren, um uns mit dem Schwindel über die Klimaagenda zu konfrontieren. (Whistleblowerin: Chemtrails sind keine Theorie, sondern eine Verschwörungstatsache (Video))

Allerdings wurden wir nie durch störenden Rauch gewarnt. Dies scheint ein neues Phänomen zu sein. Selbst wenn der Rauch einiger kleiner Waldbrände aufgrund der Kiefern und Tannen so unglaublich dicht und kompakt wäre, dass er 400 bis 800 Meilen lang in Bodennähe bliebe, bräuchte man tagelang geschickte Wettertechnik den Rauch nach NYC zu treiben, ohne dass er sich zerstreut und auflöst.

Und das wirft die dritte Frage auf: Wenn tatsächlich Rauch von den Bränden aufstieg, die am 2. Juni ausbrachen und der Weg mehrere Tage dauern würde, warum gab es dann keine Warnungen an die Öffentlichkeit?

Die Wetter-„Wissenschaftler“ und das Militär beobachten den Himmel wie Falken; Sie hätten diese Scheiße kilometerweit kommen sehen.Chinesische Spionageballons sind normalerweise bis weit in das US-Territorium hinein unsichtbar, aber das ist eine andere Geschichte .

Was genau ist dieser Rauch in NYC? Wer weiß? Es handelt sich höchstwahrscheinlich um ein von Menschenhand geschaffenes Übungs- und Konditionierungsinstrument, das zu ihrer rituellen Numerologie passt, auf die wir gleich noch eingehen werden.

Aber was auch immer es ist, es ist höchstwahrscheinlich nicht gesund. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie in diesen Gebieten leben. Freunde erzählten mir, dass es Hals und Lunge stark belaste, da einige unter trockenem Husten litten und einige sogar einen Arzt aufsuchen müssten.

Und es würde mich nicht überraschen, wenn danach viele Menschen krank würden. Eine weitere Ausrede und ein Rädchen in der Maschinerie der Klimaschutzagenda und der Umweltverschmutzung, die als Konditionierung und Programmierung dafür dienen, drinnen zu bleiben und sich zu verstecken.

Tatsächlich hat Gouverneurin Kathy Hochul erst Ende 8. Juni angekündigt, dass eine Million N95-Masken in staatlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.(Geheimakte Chemtrails und welche Folgen Wettermodifikation für Klima und Umwelt hat (Video))

Rauch wie dieser, den wir jetzt in New York sehen, ist also nicht auf Waldbrände, Umweltverschmutzung oder andere Klimapropaganda zurückzuführen. Der Nebel wird höchstwahrscheinlich von Ihrer eigenen Regierung erzeugt und dieser Agenda zugeschrieben.

Und selbst wenn ein Teil davon auf Waldbrände zurückzuführen ist, wurden diese Brände von Ihrer Regierung gelegt und die Wetterbedingungen, die Rauch nach NYC bringen, wurden manipuliert.

Allerdings vertraue ich auf die Tatsache, dass das alles von Menschenhand geschaffen und als Ritual durch die Zahlen freigesetzt wurde. Und die angeblichen Waldbrände, die niemand wirklich gesehen hat, werden als Deckmantel und als Konditionierungs- und Programmierinstrument für den Klimaschwindel genutzt.

Und darauf sind wir durch Filme und TV-Serien längst programmiert. Im Jahr 2017 hatten wir die Fortsetzung von Blade Runner namens Blade Runner 2049, eine futuristische Saga über Transhumanismus in einer Stadt, die so stark verschmutzt ist, dass sie einen unheimlichen orangefarbenen Schimmer hat. Klingt das vertraut?

Dann, erst vor ein paar Monaten, sahen wir die südkoreanische dystopische Fernsehserie „Black Knight“, die uns eine verschmutzte Zukunft zeigte, in der Überlebende auf Elite-Lieferfahrer angewiesen waren, die sie mit Waren und Sauerstoff versorgten.

Und was Rituale und Zahlen angeht, ich hatte nicht wirklich Zeit, alles durchzugehen.

Allerdings finde ich es merkwürdig, dass das höchst satanische und gehypte Spiel „Diablo IV“ das am 6.6.23 veröffentlicht wurde, wie 6/6/(2×3), wie im Jahr 666 . Der Tag, an dem NYC in Rauch gehüllt wurde.

Das letzte Mal, dass NYC in Rauch gehüllt war, war der inszenierte und gefälschte Anschlag vom 11. September 2001. Von diesem Datum bis zum 6. Juni 2023 zählt man genau 1134 Wochen am Tag.

Wenn Sie sich für Computer und Spiele interessieren und ein wenig über „Leet-Speech“ Bescheid wissen, sollten Sie sofort sehen, was „1134“ bedeutet.

Ja, bei der Leet-Sprache werden einfach die Zahlen 0–9 als Zeichen verwendet und Wörter gebildet. 1134 ist also „LLEH“, was wie „Lilith“ klingt, das satanische Aushängeschild des Spiels „Diablo IV“.

Im Umkehrschluss bedeutet es jedoch, dass sie, da sie immer satanistische Dinge tun, „HELL “ und in der Werbung für „Diablo IV“ in NYC hieß es: „Willkommen in der Hölle, New York.“ 6.6.23.“

1134 = LLEH = HÖLLE im Rückwärtsgang.

Natürlich ist New York in der alten sumerischen Chiffre „ 666 “. Sehr passend.

New York = 666

Ja, alles ist skriptgesteuert. Und der Rauch, oder was auch immer es ist, steht im Zusammenhang mit dem 11. September und dem Veröffentlichungsritual von „Diablo IV“. Sie lieben es einfach, mehrere Rituale zu einem zu kombinieren.

Natürlich passt der Satz „Willkommen in der Hölle“ sehr gut zu ihren freimaurerischen und satanischen Ritualen.

Willkommen in der Hölle = 148, 203, 58, 59, 1218, 888

Satanisches Ritual = 148, 203, 1218, 888

Morningstar = 148, 58, 888

Die Freimaurer = 148, 203, 58, 1218, 888

Freimaurerei = 58, 59

Und wenn man den Wortlaut auf dem Poster aufschlüsselt, wie in „Diablo IV“, „Welcome to Hell“, „New York“ und „6.6.23“, ist er mithilfe von Repziffern sehr synchronisiert. Sehr schlau.

Diablo IV = 444

Luzifer = 444

Freimaurer = 444

Willkommen in der Hölle = 888

Satanisches Ritual = 888

Morgenstern = 888

Zeit des Biests = 888

Die Freimaurer = 888

New York = 666

Amerikanisches Biest = 666

Ein nummerierter Mann = 666

Sohn der Sünde = 666

Dämonischer Sohn = 666

Hexerei = 666

Illusion = 666

6,6,23 = 6,6.(2×3) = 6,6,6 = 666

Wenn Sie mehr über diese Rituale und die Entwicklung des Rauchs in NYC erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Seite, wo wir und die Menschen, die in diesen Gegenden leben, diskutieren und unser Wissen teilen.

…

