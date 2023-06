US-Militäranalyst: Ukrainische Gegenoffensive und NATO-Taktik stößt auf Russlands Verteidigungsmauer

Der amerikanische Kolumnist und Militäranalyst Scott Ritter schreibt: Im Laufe der letzten Tage hat die Ukraine zwei ihrer am besten ausgebildeten und am besten ausgerüsteten mechanisierten Brigaden in Offensivoperationen gegen verschanzte russische Verteidiger im Saporoschje-Sektor der Front eingesetzt.

(Titelbild: Livekarte der Kampflinie in der Ukraine)

Diese beiden Brigaden waren für diesen Auftrag sorgfältig ausgewählt worden, da sie mit modernen westlichen Panzern und Infanterie-Kampffahrzeugen ausgestattet waren, von westlicher Artillerie unterstützt wurden und NATO-spezifische Taktiken verwendeten, die auf von der NATO bereitgestellten Geheimdienstinformationen und der NATO-Einsatzplanung beruhten.

Kurz gesagt, diese beiden Brigaden stellten eine hochrangige NATO-Fähigkeit dar, den Inbegriff der Verbindung zwischen der Ukraine und dem kollektiven Westen in ihrem andauernden Krieg zur Zerstörung Russlands. Sie versagten.

Während sich die Welt mit den Bildern von zerstörten, in den USA hergestellten M-2 Bradley-Infanterie-Kampffahrzeugen und in Deutschland hergestellten Leopard 2A6-Panzern auseinandersetzt, die zurückgelassen und in der ukrainischen Steppe brennen, wird die harte Wahrheit über die Sinnlosigkeit ihrer größeren Pläne sichtbar – die strategische Niederlage Russlands – beginnt zu dämmern.

Die Realität ist jedoch, dass die Ukraine ihr erklärtes Ziel, die russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen und die Landbrücke zwischen der Krim und Russland selbst zu durchbrechen, nie erreichen würde.

Dabei handelte es sich um eine von den westlichen Unterstützern der Ukraine propagierte Hirngespinste, um die Ukrainer dazu zu motivieren, das Äquivalent eines Massenselbstmordes zu begehen, um den russischen Verteidigern ähnlich unerschwingliche Verluste zuzufügen.

Der Westen hoffte, dass Russland durch diese Verluste demoralisiert werden und ein ausgehandeltes Ende des Konflikts zu Bedingungen akzeptieren würde, die sowohl für die Ukraine als auch für ihre westlichen Verbündeten akzeptabel sind. Bisher sind die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten gescheitert.

Die Ursache dieses Scheiterns lässt sich auf zwei Dinge zurückführen. Erstens hatten die Ukraine und ihre NATO-Verbündeten eine geringe Meinung über die Kampffähigkeiten der russischen Armee und insbesondere der in der Region Saporoschje stationierten Streitkräfte, und zweitens waren die unrealistischen Erwartungen an die NATO-Ausbildung und -Ausrüstung, die der ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt worden waren, gesetzt. Den ukrainischen Streitkräften wurde die Aufgabe übertragen, die russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. (NATO-Staaten könnten Bodentruppen in die Ukraine entsenden – „Wollen Sie tatsächlich Hyperschallangriffe auf Europa?“ (Videos))

Das von der Ukraine und ihren NATO-Partnern als Schwerpunkt der Gegenoffensive ausgewählte Gebiet wurde von der 42. Guards Motorized Rifle Division, Teil der 58. Combined Arms Army, gehalten.

Das Institute for the Study of War, eine in den USA ansässige Denkfabrik mit engen Verbindungen zu den USA und der NATO, behauptete, dass die Truppen der 42. Guards Motorized Rifle Division „überwiegend aus mobilisierten Rekruten und Freiwilligen bestehen und daher wahrscheinlich mit einigen Problemen konfrontiert sein werden, aber unter mit schlechter Ausbildung und Disziplin leiden.“

300x250

Darüber hinaus warf es mindestens einem der untergeordneten Regimenter – dem 70. motorisierten Schützenregiment – ​​vor, in der Anfangsphase der Sondermilitäroperation im Jahr 2022 schlechte Leistungen erbracht zu haben.

Es ist daher vernünftig anzunehmen, dass Militärplaner der NATO und der Ukraine auf der Grundlage geheimdienstlicher Auswertungen vermeintliche Führungs- und Kontrollschwächen und eine schlechte Moral der russischen Streitkräfte aufgedeckt haben, die in Kombination mit einer schlechten Leistung in der Vergangenheit davon ausgegangen sind, dass die russischen Verteidigungsanlagen im Saporoschje-Sektor mit Soldaten der 42. Garde-Motorschützendivision unter der Last eines Angriffs im NATO-Stil zusammenbrechen würde und es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen, tief in die russischen Verteidigungsanlagen einzudringen.

Während die Kämpfe in Saporoschje noch nicht beendet sind, zeigen die ersten Ergebnisse auf dem Schlachtfeld, dass die Männer der 42. Garde-Schützen-Division entgegen den Erwartungen der Ukraine und ihrer NATO-Partner ihre Aufgaben professionell erfüllten und den ukrainischen Angriff entscheidend abwehrten.(Putin: Die ukrainische Offensive ist vollständig gescheitert – Ukraine erleidet auf dem Schlachtfeld schwere Verluste (Videos))

300x250 boxone

Dem 70. motorisierten Schützenregiment wurde eine sehr gute Leistung unter schwierigen Bedingungen zuteil. Das Gleiche gilt für das 291. motorisierte Schützenregiment und das 71. motorisierte Schützenregiment sowie für Soldaten der Spezialeinheiten der 22. Spetsnaz-Brigade.

Analysten des ISW stellten bei der Bewertung der anfänglichen Erfolge der russischen Verteidiger fest, dass „die russischen Streitkräfte offenbar ihre formelle taktische Verteidigungsdoktrin als Reaktion auf die ukrainischen Angriffe umgesetzt haben“.

Dies hätte natürlich niemanden überraschen dürfen, da der Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Region Saporoschje Generaloberst Alexander Romantschuk ist, der Mann, der für die Konzeption der modernen russischen Verteidigungsdoktrin verantwortlich ist.

Im April 2023 war Romanchuk, der zu dieser Zeit Rektor der Combined Arms Academy der Streitkräfte der Russischen Föderation (das Äquivalent des Command and General Staff College der US-Armee in Fort Leavenworth) war, Mitautor eines Artikels mit dem Titel „Perspektiven zur Verbesserung der Effizienz von Verteidigungseinsätzen der Armee“.

In dem Artikel stellte Romanchuk fest, dass die Hauptaufgabe einer verteidigenden Streitmacht darin besteht, „die Initiative des vorrückenden Feindes zu neutralisieren, das heißt, ihn in einen Zustand zu bringen, in dem er nicht mehr mit den eingesetzten Kräften weiter vorrücken kann. Letztendlich ermöglicht dies, seine Initiative und Aktivität zu reduzieren und die Initiative zu ergreifen, indem Sie zu einer entscheidenden Gegenoffensive übergehen, um den Feind mit Stoßgruppen zu besiegen.

Dies stellt eine Neuformulierung der Doktrin der Sowjetzeit dar. Tatsächlich verweist Romantschuk auf die Niederlage der deutschen Offensivoperationen in der Nähe des Plattensees im März 1945 als ideale Umsetzung dieser Doktrin und unterstreicht „ein kühnes Manöver der Reserven … insbesondere der Artillerie, den geschickten Einsatz von Panzerabwehrreserven, wachsamen Hindernisabteilungen und der Anordnung von Feuerhinterhalten durch die russischen Streitkräfte, um den deutschen Angriff abzuwehren.

Romantschuk wiederholte in seinem Aufsatz jedoch nicht einfach die alte Lehre. Stattdessen betont er das Konzept der „verstreuten Kräfte“ beim Aufbau eines Verteidigungssystems, das auf dem modernen Schlachtfeld bestehen kann. „Eine verteilte Verteidigungsoperation sollte eine logische Reaktion auf einen überlegenen Feind sein“, schreibt Romanchuk.

Eine solche Operation „basiert auf der Beibehaltung wichtiger Gebiete, Objekte und Verkehrsknotenpunkte in getrennten Hauptrichtungen“ und ist „durch eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte und Ressourcen in den Gebieten sowie den dezentralen Einsatz von Formationen und militärischen Einheiten der Streitkräfte und Spezialeinheiten gekennzeichnet.“

Anschließend beschrieb Romanchuk das ideale Einsatzschema für diese „verstreuten Kräfte“ – eines, das sich auf drei separate „Verteidigungsverantwortungszonen“ konzentriert, die durch Entfernungen zwischen 8 und 12 Kilometern voneinander getrennt sind.

Diese Lücken werden durch russische Artillerie geschlossen. Die erste „Zone“ ist die „Abdeckungszone“, deren Aufgabe darin besteht, die Hauptachsen des feindlichen Vormarsches zu definieren.

Die nächste „Zone“ ist die „Hauptverteidigungslinie“, die dazu dient, feindliche Angriffe mithilfe von Hindernisgürteln und Feuerkraft (Artillerie und Luftangriffe) zu stoppen.

Die letzte „Zone“ ist die „Reserve“, die für die Durchführung von Gegenangriffen verantwortlich ist, die darauf abzielen, die angreifenden Streitkräfte in ihre ursprünglichen Positionen zurückzudrängen.

Romantschuks Doktrin war die Blaupause für das in Saporoschje angewandte russische Verteidigungssystem. Tatsächlich wurde Romantschuk von seiner Lehrtätigkeit an der Combined Arms Academy abgezogen und zum Kommandeur des Saporoschje-Sektors ernannt.

Mit anderen Worten: Die Stelle, die von der NATO und dem ukrainischen Geheimdienst als „Schwachstelle“ im russischen Verteidigungssystem ausgewählt wurde, wurde von Russlands führendem Spezialisten für Verteidigungskämpfe entworfen und unter sein direktes Kommando gestellt.

Die NATO und die Ukraine gingen davon aus, dass Russland nicht über die militärischen Kapazitäten verfügte, um seine eigene Militärdoktrin erfolgreich umzusetzen. Sie gingen davon aus, dass den russischen Führungsstäben die nötige Kommunikation fehlte, um die komplexen Operationen zu koordinieren, die zur Umsetzung dieser Doktrin erforderlich sind, und dass die russischen Streitkräfte – insbesondere diejenigen, die kürzlich mobilisiert wurden – fehlte es sowohl an Training als auch an Moral, um unter stressigen Kampfbedingungen gute Leistungen zu erbringen.

Sie lagen in beiden Punkten falsch.

Die schlechte Einschätzung der russischen Militärkapazität durch die NATO und die Ukraine spiegelte ihre eigene übertriebene Einschätzung der ukrainischen Einheiten wider, die mit dem Angriff auf die russischen Verteidigungsanlagen in Saporoschje beauftragt waren, nämlich die 33. und 47. mechanisierte Brigade.

Beide Einheiten erhielten moderne NATO-Ausrüstung, darunter Leopard-Panzer (33.) und Bradley- Infanterie-Kampffahrzeuge (47.). Die Offiziere und Männer beider Einheiten erhielten die beste Ausbildung, die die NATO für moderne Operationen mit kombinierten Waffen anbieten konnte, einschließlich wochenlanger Spezialausbildung in Deutschland, die sich auf Zug-, Kompanie- und Bataillonstaktiken und Operationen konzentrierte, bei denen Feuerkraft und Manöver bei der Durchführung von offensiven Operationen integriert wurden.

Die ukrainischen Truppen, die Seite an Seite mit ihren NATO-Ausbildern arbeiteten, führten sie zunächst mithilfe von Computersimulationen in die Komplexität des modernen Schlachtfelds ein, bevor sie sich auf das Feld begaben, um eine realistische praktische Ausbildung mit der von der NATO bereitgestellten Ausrüstung zu absolvieren, die sie verwenden würden gegen die Russen.

US-„Experten“ wie Mark Hertling, ein pensionierter General der US-Armee, glaubten, dass die Kombination aus fortschrittlicher westlicher Militärausrüstung und überlegenen Taktiken im NATO-Stil „den aufstrebenden kombinierten Waffenteams der Ukraine schnelle Manöver ermöglichen wird“, die in der Lage sind, die russischen Verteidiger in der Ukraine zu überwältigen. Er hatte Unrecht.

Hertling und seine aktiven NATO-Brüder hätten gut daran getan, den Worten von General Christopher Cavoli, dem Oberbefehlshaber der NATO in Europa, zuzuhören, als sie im vergangenen Januar vor einer schwedischen Verteidigungskonferenz sprachen.

„Das Ausmaß dieses Krieges [dh des russisch-ukrainischen Konflikts] steht in keinem Verhältnis zu all unseren jüngsten Überlegungen“, bemerkte Cavoli.

Die Schlussfolgerung aus dieser Enthüllung ist, dass die NATO weder ausgebildet noch ausgerüstet ist, um die Art von Kampf zu führen, den sie von der Ukraine gegen Russland fordert.

Die traurige Wahrheit ist, dass es keine NATO-Streitkräfte gibt, die in der Lage wären, die der Ukraine übertragenen Angriffsaufgaben erfolgreich durchzuführen.

Niemand zweifelt am Mut und Engagement der ukrainischen Streitkräfte, die gegen die Verteidigungsbarriere von Generaloberst Romantschuk geworfen wurden.

Aber Mut und Engagement können die Realität nicht überwinden, dass der NATO sowohl hinsichtlich der Ausrüstung als auch der Doktrin die Fähigkeit fehlt, Russland in einer Konfrontation mit Streitkräften erfolgreich zu besiegen, insbesondere wenn Russland dabei seine doktrinären Stärken (Verteidigungseinsätze) ausspielt. Die NATO versucht, etwas zu tun (einen Angriff auf vorbereitete Verteidigungsanlagen), mit dem sie keine Erfahrung hat.

Darüber hinaus warfen die NATO und das ukrainische Oberkommando die ukrainischen Brigaden ohne ausreichende Feuerunterstützung in die Fänge der russischen Verteidigungskette, was bedeutete, dass die Russen ihre Überlegenheit in Artillerie und Luftwaffe maximieren konnten, um die ukrainischen angreifenden Kräfte vor ihnen zu neutralisieren und zu vernichten, bevor sie den von einem „Hochtempo-Manöver“ erwarteten Schwung erzeugen konnten.

Das Endergebnis: Die russische Realität übertrumpfte auf dem Schlachtfeld die NATO-Theorie, und wieder einmal war es das Militär der Ukraine, das den höchsten Preis zahlte .

Darüber hinaus gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sich diese Situation in absehbarer Zeit, wenn überhaupt, ändern wird, was ein schlechtes Vorzeichen für die künftige Zukunft der Ukraine und der NATO ist.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 11.06.2023