Warum Russland nicht auf Atomwaffen setzen wird

Seitdem sich herausgestellt hat, dass Putins „militärische Sonderaktion“ in der Ukraine nur im sarkastischen Sinne „besonders“ war, gibt es Artikel, die sich mit der Frage befassen, ob Putin zum nuklearen Knopf greifen könnte.

Im Großen und Ganzen kommen diese Artikel aus zwei verschiedenen Lagern: von Militäranalysten, die sich mehr auf die praktischen Grenzen taktischer oder schwach wirksamer Atomwaffen konzentrieren und die dazu neigen, zu glauben, dass Putin verrückt sein müsste, um sie einzusetzen, und von Politikwissenschaftlern (die wir früher „Kremlinologen“ nannten), die sich fragen, ob er wirklich so verrückt ist, und die zu der Ansicht neigen, dass er es nicht ist.

Etwas ungewöhnlich an dem jüngsten Artikel von Brigadegeneral a.D. Kevin Ryan in UnHerd – in dem er argumentiert, dass Putin „eine taktische Atomwaffe“ einsetzen wird – ist, dass er ein ehemaliger hochrangiger Militär ist, der, anstatt sich mit den praktischen militärischen Fragen von Atomwaffen auf dem Schlachtfeld zu befassen, in Putins öffentlichen Äußerungen und dergleichen nach Anzeichen und Vorzeichen für ihren möglichen Einsatz sucht.

Seine interessante und vielseitige militärische Biografie könnte jedoch einen Hinweis darauf geben, warum das so ist – ich denke, man kann sagen, dass er eher ein Mann der Politik/Intelligenz und Kremlinologie ist. Ich musste mir seine Biografie ansehen, weil mich seine Annahmen über taktische Atomwaffen ziemlich erschreckt haben:

Heute könnte ein einziger Nuklearschlag in der Ukraine einen ukrainischen Gegenangriff mit nur wenigen russischen Todesopfern vereiteln. […] Zehntausende von Ukrainern werden tot sein, leiden oder mit den Folgen der Explosion zu kämpfen haben.

Es ist besorgniserregend, denn es scheint, als ob er tatsächlich behauptet, dass Putin lediglich eine einzige taktische Atomwaffe einsetzen wird und dass dies ausreichen würde.

Dabei wird die tatsächliche Wirksamkeit einer solchen taktischen Atomwaffe stark überschätzt, insbesondere wenn sie auf ein dicht besiedeltes Gebiet abzielt, um eine hohe Anzahl von Menschen zu töten.

Dies ist ein bedeutender Fehler, da die fehlerhafte Annahme über die überwältigende Wirksamkeit taktischer Atomwaffen das gesamte Argument untergräbt.(Überlebensfähigkeiten: Tipps zum Bau eines improvisierten Atomschutzbunkers)

Um meinen Standpunkt zu verdeutlichen, führten Freeman Dyson und die „Weisen“ des Pentagon während des Vietnamkriegs eine Studie durch. Diese Studie schätzte, dass für eine effektive Durchführung einer Bombenkampagne wie der Operation „Rolling Thunder“, jedoch unter Verwendung von Atombomben, der Abwurf von 3.000 Bomben pro Jahr erforderlich wäre.

Selbst dann würde dies nur ausreichen, um „den Feind daran zu hindern, große Massen von Männern in konzentrierten Formationen zu bewegen“. Mit solchen und anderen politischen Überlegungen gelang es den Analysten, die Militärs davon abzuhalten, das Thema erneut aufzugreifen.

Natürlich ist der Vietnamkrieg nicht direkt mit dem Krieg in der Ukraine vergleichbar, und dies lässt auch die anderen wichtigen Gründe außer Acht, warum taktische Atomwaffen eine sehr dumme Idee sind (die ich bereits angesprochen habe).

300x250

Aber der Punkt bleibt – mit größerem Nachdruck, angesichts der verbesserten Luftabwehr der Ukraine – dass taktische Atomwaffen keine Wunderwaffe für Putin sind.

Warum hält sich der Mythos so hartnäckig? Ich denke, er lässt sich zum Teil psychologisch erklären: Wir wurden jahrzehntelang darauf trainiert, nicht nur einen Atomkrieg, sondern auch die Radioaktivität selbst zu fürchten, und deshalb übertreiben wir die Auswirkungen dieser Waffen.

Das postapokalyptische Genre (ob es sich nun um eine nukleare oder biologische Apokalypse handelt) ist seit Jahrzehnten eine allgegenwärtige Facette unseres gemeinsamen kulturellen Lebens, und der Kalte Krieg ist für diejenigen von uns, die ihn erlebt oder sogar miterlebt haben, immer noch sehr präsent.

Verstehen Sie mich nicht falsch – ein umfassender nuklearer Schlagabtausch wäre so schlimm, dass es besser wäre, bei einer der Explosionen getötet zu werden, als zu überleben. Aber wir sind in den vergangenen Jahren so, nun ja, frittiert worden.(Atomschlag, was tun?)

300x250 boxone

Der Unfall in Fukushima, der hauptsächlich auf dem weithin widerlegten „linearen Modell ohne Schwellenwert“ des Strahlenrisikos beruht, hat, anstatt zu zeigen, wie sicher die Kernkraft ist, auch wenn das Kraftwerk von einem verdammten Tsunami getroffen wird, genau das Gegenteil bewirkt: Die Menschen sind in Panik geraten, genau wie bei Covid.

Und natürlich hat Deutschland jetzt seine Atomkraftwerke geschlossen – vermutlich aus Angst vor einem wilden Szenario, wie es in dem historischen Drama Tschernobyl so falsch dargestellt wurde. Es geht um Sicherheit – und um den neuen Millenarismus, der sich in öffentlichen Buß- und Kasteiungshandlungen wie Net Zero und Maskentragen ausdrückt.

Aber es hat sich herausgestellt, dass auch die Russen sehr empfänglich für die Angstmacherei vor Atomwaffen sind. Ein komisches Beispiel dafür gab es offenbar kürzlich in der Ukraine. Nach der Vereinbarung Großbritanniens, die Ukraine mit Panzerabwehrgeschossen aus abgereichertem Uran (DU) zu beliefern, erzählte Putin einen Unsinn darüber, dass DU eine „nukleare Komponente“ sei.

Daraufhin folgten Berichte über russische Soldaten, die sich in größerer Zahl als sonst (vielleicht nur ein paar Hundert, aber immer noch signifikant) ergaben, anstatt sich diesen furchterregenden „nuklearen“ Waffen zu stellen – was die Befehlshaber vermutlich dazu zwang, zu erklären, dass Putin wieder einmal Unsinn redete. Leider kann ich diese Berichte nicht verifizieren, daher sollte man sie mit Vorsicht genießen, aber sie scheinen einigermaßen glaubwürdig zu sein.

Natürlich ist abgereichertes Uran nicht spaltbar und stellt keine radiologische Gefahr dar – dem Uran wurde das spaltbare Isotop U-235 entzogen -, aber selbst radiologisch unbedenkliche Nebenprodukte von allem, was „nuklear“ ist, machen manchen Menschen Angst, und so musste es natürlich Artikel in den westlichen Medien geben, die uns erklären, warum abgereichertes Uran nicht gefährlich ist. (Putin: „Krieg gegen Russland wieder entfesselt“ – mit Atomkoffer im Moskau gesichtet? Auftritt eines Double?)

Was die psychologische Wirkung einer Atombombe betrifft, so habe ich bereits die wahrscheinliche Reaktion der russischen Truppen auf eine Explosion mit geringer Sprengkraft skizziert, die meiner Meinung nach überhaupt nicht gut wäre – vorwiegend angesichts der ohnehin schon sehr schwachen Führung, Ausbildung, Moral und des Zusammenhalts der Truppen, die in solchen Szenarien bekanntermaßen wichtige Faktoren darstellen.

Und es gibt einige Hinweise darauf, dass in einem taktischen Nuklearkrieg die Zahl der neuropsychiatrischen Opfer sehr hoch sein wird“, obwohl es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass sich solche Studien auf beide Seiten konzentrieren, die diese Waffen besitzen und einsetzen.

Dennoch würde der russische Einsatz taktischer Atomwaffen, auch wenn er höchst unvorhersehbar ist, zweifellos die eigene Kampfkraft beeinträchtigen – vielleicht sogar ganz erheblich. Denn wir alle haben Angst vor Atombomben und vor Strahlung.

Die Reaktion der russischen Bevölkerung wäre wahrscheinlich auch ziemlich schlecht, denn „wenn es etwas gibt, das die Russen mehr fürchten als Putin, dann ist es ein Atomkrieg – und jetzt ist er derjenige, der ihn näher bringt“.

Putin hat die nukleare Karte gespielt, in der Hoffnung, den Westen zur Kapitulation zu bewegen, aber die Russen hören ihn auch, und selbst der Einsatz einer einzigen Atomwaffe könnte der Katalysator für seine Absetzung sein – auf die eine oder andere Weise.

In diesem Zusammenhang ist es auch erwähnenswert, dass die russische Nukleardoktrin es Putin nicht erlauben würde, taktische Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen (selbst wenn sie überzeugt sind, dass Teile der Ukraine eigentlich zu Russland gehören), denn wie auch immer man es dreht und wendet, die „Existenz“ Russlands steht nicht auf dem Spiel.

Die Nukleardoktrin in ihrer jetzigen Form wurde 2010 verfasst und strenger gefasst als zuvor, indem die Hürde für den Einsatz von Atomwaffen erhöht wurde, wobei Putins wichtigster Verbündeter und möglicher Nachfolger Nikolai Patruschew für diese Änderung plädierte. Der entsprechende Wortlaut wurde 2014 unverändert gelassen.

Da eine veröffentlichte Doktrin, die strenger ist als die tatsächlichen Absichten eines Landes, aus Sicht der Abschreckung keinen Sinn ergibt, ist es daher recht unwahrscheinlich, dass die Realität von der erklärten Doktrin abweicht.

Außerdem richten sich die nuklearen Drohungen Russlands nicht gegen die Ukraine, sondern gegen den Westen – und zielen offenbar darauf ab, die Waffenlieferungen zu stoppen.

Ferner würde Putin mit ziemlicher Sicherheit weitere Schritte unternehmen, bevor er den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen könnte: eine Gesetzesänderung, die es Wehrpflichtigen erlaubt, in der Ukraine zu kämpfen, die Anordnung einer vollständigen Mobilisierung, die Entsendung von viel mehr militärischen Luftfahrzeugen in den Krieg, die Beendigung des Getreidehandels und vielleicht auch andere Dinge wie der Versuch, das Montreux-Übereinkommen zu brechen, um mehr Marineeinheiten ins Schwarze Meer zu bringen, und wahrscheinlich auch ein demonstrativer Atomtest im Schwarzen Meer oder in Nowaja Semlja.

General Ryans Auffassung, dass Putins angebliche Stationierung taktischer Atomwaffen in Weißrussland die Absicht beweist, diese auch einzusetzen – und nicht nur ein opportunistischer Trick, um Weißrussland endgültig in die russische Umlaufbahn zu bringen und den Westen zu bedrohen -, macht aus operativer Sicht wenig, aus politischer Sicht aber Sinn.

Um General Ryan gegenüber fair zu sein, er argumentiert nicht, dass wir im Westen einer nuklearen Erpressung nachgeben sollten, sondern vielmehr, dass wir eine Antwort planen sollten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Plan jemals benötigt wird, sehe ich ganz anders, aber natürlich ist es viel besser, einen zu haben und ihn nicht zu brauchen, als umgekehrt – und eine solche Planung wird vermutlich bereits stattgefunden haben.

Trotz der stoischen Haltung von General Ryan kann ich mich jedoch nicht des Eindrucks erwehren, dass das Schüren von Ängsten, dass der nukleare Geist aus der Flasche ist, wie er es ausdrückt, eine Art von Angst hervorruft, die für Putin nützlich ist.

Genauso wie sich die Klimaalarmisten um die Menschen zu sorgen scheinen, die in 100 Jahren aufgrund einer geringfügigen Klimaveränderung sterben könnten, sich aber nicht um die Menschen scheren, die jedes Jahr in Großbritannien aufgrund ihrer verrückten Politik an der Energiearmut sterben, denken viele Menschen, die über ihre Angst vor einem Atomkrieg sprechen (wenn auch nicht General Ryan), nicht an die Menschen, die jetzt aufgrund einer kollektiven Angst vor einer „Eskalation“ sterben, die dazu geführt hat, dass wir die Ukraine nicht rechtzeitig mit den benötigten Waffen versorgt haben.

Putins Atomwaffen sind also in gewissem Sinne bereits eingesetzt worden, denn Atomwaffen sind hervorragend zur Abschreckung geeignet – aber niemals gut zum Einsatz.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/dailysceptic.org am 13.06.2023