Was haben König Karl III., der Papst und die kanadischen Inuit gemeinsam? Treffen Sie die größten Landbesitzer der Welt

Die britische Königsfamilie unter der Leitung des frisch gekrönten Königs Karl III. besitzt weltweit 6,6 Milliarden Hektar Land. Das ist mehr als 37-mal so viel wie der weltweit Zweitplatzierte, die katholische Kirche. Die meisten der 25 größten privaten Landbesitzer sind australische Rinderfarmen, aber sie werden von den Inuit in Kanada übertroffen.

Der alte McDonald hatte eine Farm. Das von seinen Nachkommen geführte Unternehmen ist heute der vierzehntgrößte private Grundbesitzer der Welt.

Halten Sie Ihre E-i-i-i-o’s fest: Dies ist nicht der Bauer, der als Kinderreim bekannt ist. Dieser apokryphe MacDonald wurde wahrscheinlich im frühen 20. Jahrhundert in Amerika in ein traditionelles Volkslied eingefügt.

Diese McDonalds (ohne das Zwischenzeichen -a-) betreiben in Australien seit 1827 Landwirtschaft, als die ersten Rinder nach Tasmanien verschifft wurden.

Ein Viehimperium

Im Jahr 1947 kaufte Jim McDonald Brightlands Station, eine riesige Ranch im Bundesstaat Queensland. In den darauffolgenden Jahrzehnten hat die Familie immer wieder Land in der Nähe hinzugefügt, um ihren Viehbetrieb „dürresicher“ zu machen.

Nach sieben Generationen und 190 Jahren besitzt das Weingut der Familie McDonald, das heute als MDH Proprietary Limited firmiert, 150.000 Stück Vieh auf 14 Grundstücken im riesigen Outback Australiens. Es handelt sich um einen der größten Rinderbetriebe des Landes. Tatsächlich ist es mit seiner Gesamtfläche von 8,3 Millionen Acres (12.972 Quadratmeilen oder 33.597 Quadratkilometern) ungefähr so ​​groß wie Maryland oder Belgien.

Eine Rinderfarm, die so groß ist wie eine ganze souveräne Nation, ist in Australien keine Seltenheit, da hier einige der weltweit größten Agrarunternehmen ansässig sind – sowohl hinsichtlich der Fläche als auch des Umsatzes.

MDH mag zwar der vierzehntgrößte Landbesitzer der Welt sein, aber in Australien selbst ist das Konglomerat, das früher als McDonald’s-Farm bekannt war, flächenmäßig immer noch kleiner als sieben andere Mega-Farmen und eine Mega-Mine. Von den 25 größten Landbesitzern der Welt befinden sich 16 vollständig und zwei weitere teilweise in Australien.

So heißt es in einem neuen Bericht des Madison Trust , der die größten privaten Landbesitzer der Welt auflistet.

Auch Mehrheitseigentümer von Tottenham Hotspur

Wie aus der Übersicht dieses Berichts hervorgeht, kann MDH dem ältesten und größten Agrarkonzern Australiens nicht das Wasser reichen. Die Australian Agricultural Company (AA Co) ist wie MDH auf Rindfleisch spezialisiert und verwaltet 17,3 Millionen Acres (ca. 27.000 Quadratmeilen oder 70.000 Quadratkilometer), was etwa 1 % der gesamten Landfläche Australiens ausmacht. Das ist erheblich größer als West Virginia und fast genau so groß wie die Republik Irland. (Globalistischer Krieg gegen Stickstoffemissionen, der die gesamte globale Nahrungsmittelversorgung gefährdet)

300x250

AA Co, der siebtgrößte private Grundbesitzer der Welt, befindet sich jetzt mehrheitlich im Besitz des britischen Milliardärs Joe Lewis, der seinen Anteil an dem Unternehmen im September 2022 auf über 50 % erhöhte. Lewis, der der 39. reichste Mensch in Großbritannien ist auch Mehrheitseigentümer des Fußballvereins Tottenham Hotspur.

Herr Lewis kann jedoch nicht behaupten, der Besitzer der größten Farm der Welt zu sein. Diese Auszeichnung geht an die Megafarm der Stadt Mudanjiang im Nordwesten Chinas, nahe der russischen Grenze. Mit einer Fläche von 22,2 Millionen Acres (etwa 35.750 Quadratmeilen oder 80.000 Quadratkilometern) ist es etwas größer als Maine und fast so groß wie Österreich.

300x250 boxone Die fünf größten Privatgrundbesitzer der Welt: das britische Königshaus, die katholische Kirche, die Inuit Kanadas und ein australischer Bergbaumagnat. ( Quelle : Madison Trust)

Der Betrieb verfügt über rund 100.000 Milchkühe, das sind 50-mal mehr als die größten europäischen Milchviehhalter. Es wurde 2015 gegründet, um den russischen Markt zu bedienen, nachdem EU-Sanktionen gegen Russland aufgrund der Annexion der Krim verhängt worden waren.

Zumindest mit Milch dürften die Russen zurechtkommen: Der Hof produziert 800 Millionen Liter pro Jahr.

Australiens größtes Unternehmen

Dennoch ist Herr Lewis nicht der größte private Landbesitzer in Australien. Dieser Preis geht an die Bergbaumagnatin Gina Rinehart, die große Teile ihres eigenen Landes und der USA besitzt.

1992 erbte Rinehart Hancock Prospecting von ihrem Vater und schaffte es, aus dem bankrotten Bergbauunternehmen ein florierendes Unternehmen zu machen, das zum größten Unternehmen Australiens und zu einem der größten Bergbauunternehmen der Welt wurde.

Rinehart selbst ist Australiens reichste Person und war 2012 die reichste Frau der Welt (heute nur noch die neuntreichste Frau mit einem Nettovermögen von 23,5 Milliarden US-Dollar). Insgesamt besitzt sie knapp 24 Millionen Acres Land (37.450 Quadratmeilen oder etwa 97.000 Quadratkilometer). Das ist eine größere Fläche als Indiana oder Portugal.

Land, Wasser und Eis

Dennoch ist das weit entfernt von dem Land, das das Inuit-Volk von Nunavut, Kanadas größtem und nördlichsten Territorium, gemeinsam besitzt. Passenderweise bedeutet Nunavut „Unser Land“ in Inuktitut, der Sprache der Ureinwohner der Inuit.

Das Gebiet wurde 1999 offiziell von den Nordwest-Territorien getrennt und ist damit auch Kanadas neueste Verwaltungsunterteilung auf höchster Ebene.

Einige Jahre zuvor hatte die kanadische Regierung im Rahmen des Nunavut Land Claims Agreement von 1993 große Teile des Territoriums den Einheimischen zugesprochen. Diese beliefen sich auf 87,5 Millionen Acres (ca. 136.720 Quadratmeilen bzw. 354.000 Quadratkilometer), was etwa in der Mitte liegt Größen von New Mexico und Montana, oder etwa ein Deutschland. Damit sind sie die drittgrößten privaten Grundbesitzer der Welt.

Ein weiteres Inuit-Gebiet liegt weltweit auf Platz fünf. Hierbei handelt es sich um Land, das gemeinsam von den Ureinwohnern in der Inuvialuit Settlement Region (ISR) im nördlichen Teil des Yukon und in den Nordwest-Territorien gehalten wird. Mit 22,5 Millionen Acres (35.150 Quadratmeilen bzw. 91.000 Quadratkilometern) sind diese Ländereien etwas größer als die chinesische Megafarm.

Die ISR ist eine der vier Inuit-Regionen Kanadas. Zusammen mit Nunavut, Nunatsiavut (in Labrador) und Nunavik (in Québec) bildet es das Heimatland der Inuit, das zusammen als Inuit Nunangat („das Land, das Wasser und das Eis der Inuit“) bekannt ist.

Die unteren 20 der 25 größten Landbesitzer der Welt sind überwiegend Australier. ( Quelle : Madison Trust)

Das katholische Reich

Der Papst ist der Herrscher des kleinsten Staates der Welt, des Vatikans. Aber die katholische Kirche, die er leitet, ist nicht nur die größte einzelne Religionsgemeinschaft auf der Erde (mit etwa 1,3 Milliarden Mitgliedern), sondern dank der zahlreichen Kirchen, Klöster, Abteien, Schulen und Gemeinden auch der zweitgrößte private Grundbesitzer und anderer Arten von Immobilien der Welt, die es überall auf der Karte besitzt. Schätzungen zufolge besitzt die Kirche weltweit etwa 177 Millionen Hektar Land (rund 277.000 Quadratmeilen oder 716.000 Quadratkilometer). Das ist größer als Texas und doppelt so groß wie Deutschland.

Das britische Empire – aber größtenteils nur dem Namen nach

Doch selbst das ist im Vergleich zum größten privaten Grundbesitzer der Welt, dessen Besitztümer mehr als 37-mal größer sind als der der katholischen Kirche, noch ein kleines Bier.

Dies ist die britische Königsfamilie, an der Spitze König Karl III. Die Windsors besitzen weltweit mehr als 6,6 Milliarden Hektar Land. Das sind 10,3 Millionen Quadratmeilen (26,7 Millionen Quadratkilometer) oder mehr als dreimal so groß wie Brasilien. Es macht mehr als ein Sechstel der Landfläche des Planeten aus. (29 % der Erdoberfläche sind trockenes Land, was etwa 36 Milliarden Acres, 57 Millionen Quadratmeilen oder 146 Millionen Quadratkilometern entspricht).

Ist das überhaupt möglich? Haben die Forscher einen Dezimalpunkt verlegt?

Nun, die Zahl wird oft wiederholt, aber abgesehen davon, ob es die richtige Zahl ist, ist die Eigentumsfrage etwas abstrakt. Als Souverän von Großbritannien und Nordirland sowie mehreren anderen Ländern des Commonwealth (darunter Kanada, Australien und Neuseeland, um nur die größten zu nennen) hat König Charles „technisch gesehen“ das Eigentum an den Reichen, über die er herrscht, entweder vollständig oder teilweise.

Generell ist dieser Eigentumsbegriff so passé und nicht durchsetzbar, dass er lediglich symbolischen Charakter hat.

Beispielsweise sind etwa 89 % von Kanada „Kronland“. Um genau zu sein, sind 41 % bundesstaatliches Kronland und 48 % provinzielles Kronland. Dies gilt jedoch als öffentliches Land und unterscheidet sich vom Privatgrundstück des Monarchen.

Angesichts dieser Zahlen wird es zwangsläufig gewisse Überschneidungen zwischen den kanadischen Territorien geben, die als „Besitz“ von König Charles gelten, und denen, die unter der Kontrolle der Inuit stehen.

Es gibt jedoch auch das sogenannte Crown Estate, ein Immobilienportfolio im Vereinigten Königreich, das theoretisch im Besitz des britischen Monarchen ist, aber nicht Teil seines Privatbesitzes ist.

Es ist auch kein Staatseigentum, obwohl der Großteil der Einnahmen in das britische Finanzministerium fließt. Der König erhält 25 % des Jahresüberschusses des Crown Estate als „staatlichen Zuschuss“, wobei darin vorübergehend auch 10 % enthalten sind, die speziell für die Renovierung des Buckingham Palace vorgesehen sind.

Der aktuelle Zuschuss beträgt rund 86 Millionen Pfund (109 Millionen US-Dollar) pro Jahr.

Das Crown Estate umfasst Immobilien von bezaubernd geheimnisvoll bis hin zu langweilig kommerziell:

Ungefähr 55 % der Küstenabschnitte (Strände) des Vereinigten Königreichs, jedoch nicht auf den Orkney- und Shetlandinseln.

Nahezu der gesamte Meeresboden des Vereinigten Königreichs (vom mittleren Niedrigwasser bis zur 12-Seemeilen-Grenze).

241 Gewerbe-, Wohn- und Büroimmobilien im Zentrum von London, darunter der Apple Store in der Regent Street.

Vollständiger Besitz eines Einkaufszentrums in Worcester und 50 % der Anteile an Einkaufszentren in Oxford und Exeter. Plus mehr als ein Dutzend weitere Einzelhandels- und Einkaufsmöglichkeiten.

Darüber hinaus hat die königliche Familie über das Herzogtum Lancaster und das Herzogtum Cornwall die direkte Kontrolle über riesige Immobilienbestände (und deren Einkommen) im gesamten ländlichen England und Wales, aber auch (über das Herzogtum Lancaster) über das prestigeträchtige Savoy Hotel in London.

Auch wenn König Charles mit dem Buckingham Palace im Zentrum von London und Windsor Castle direkt vor der Tür sowie verschiedenen anderen Residenzen im gesamten Vereinigten Königreich nicht wirklich ein Sechstel des Festlandes der Erde besitzt, hat er doch eine große Auswahl, wo er sein Grundstück und seinen möchte Hut am Ende des Tages ablegen möchte.

…

Quellen: PublicDomain/bigthink.com am 20.06.2023