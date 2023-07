Chemtrails: Was haben Climate Engineering und Morgellons gemeinsam? (Videos)

Teile die Wahrheit!

Obwohl Chemtrails als „Verschwörungstheorien“ abgetan werden, werden sie im „Mainstream“ immer häufiger und offen als Tatsachen diskutiert. Kürzlich hat die Europäische Kommission zu Gesprächen über die Risiken von Geoengineering aufgerufen, wobei Chemtrails als Beispiel genannt wurden.

Im Jahr 2018 behaupteten einige unabhängige Forscher, dass Morgellons-Fasern nicht nur im Körper von Menschen, sondern auch in der Umwelt gefunden würden.

Sie folgerten, dass diese und andere Krankheitserreger unter anderem über die Inhalation infolge von Chemtrails in den Körper der Menschen gelangten.

Ende Juni forderte die Europäische Kommission Gespräche auf höchster internationaler Ebene über die Risiken eines möglichen Einsatzes von Klima-Geoengineering.

Der Exekutiv-Vizepräsident der Kommission erklärte gegenüber Reportern: „Dies ist ein Problem mit globalen Anzeichen und erheblichen Risiken. Niemand würde auf unserem gemeinsamen Planeten allein Experimente durchführen.“

Eine Art von Geoengineering ist die sogenannte stratosphärische Aerosolinjektion, bei der Flugzeuge winzige Partikel freisetzen, berichtete Euro News . (Chemtrails: Wird die Massenvergiftung unseres Himmels einen tödlichen Feldeffekt verursachen? (Video))

Das Versprühen von Partikeln oder Chemikalien aus Flugzeugen wird umgangssprachlich als chemische Spuren oder Chemtrails bezeichnet.

Wie wir bereits berichtet haben, gibt es Geoengineering schon seit Jahrzehnten. Kann man es also wirklich als „experimentell“ bezeichnen oder im Kontext einer „möglichen Verwendung“ bezeichnen?

Wie Business Insider berichtet, sprühte 1950 ein Schiff der US-Marine direkt vor der Küste von San Francisco mit einem riesigen Schlauch eine Mikrobenwolke in die Luft und in den berühmten Nebel der Stadt.(Vor 16 Jahren wurde den Vereinten Nationen mitgeteilt, dass Chemtrails schlecht für die Landwirtschaft und die natürlichen Ressourcen seien)

Das Militär testete, wie sich ein Angriff mit biologischen Waffen auf die 800.000 Einwohner der Stadt auswirken würde. Die Menschen in San Francisco hatten keine Ahnung.

Erst in den 1970er Jahren erfuhren die Amerikaner, wie Dr. Leonard Cole in dem Buch „Clouds of Secrecy: The Army’s Germ Warfare Tests Over Populated Areas“ schrieb, „dass sie jahrzehntelang als Versuchstiere für ihre Behörden und Regierung gedient hatten.“

Climate Viewer News hat zahlreiche Sprühprogramme des US-Militärs aus der Luft dokumentiert. Dazu gehören Sprühen im Rahmen von Wetterschutz- und Entlaubungsprogrammen, Insektenbekämpfung und die Freisetzung radioaktiver Stoffe.

Climate Viewer News verfügt außerdem über eine Liste mit Hyperlinks, die die Geschichte der Aktivitäten der 1947 gegründeten US Air Force Aerial Spray Unit zeigt.

Der Vorwand für die Durchführung von Chemtrail-„Experimenten“ besteht in letzter Zeit darin, die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern.

Im Jahr 2021 wurde beispielsweise bekannt gegeben, dass Bill Gates in ein Solar-Geoengineering-Projekt investiert, um die Sonne zu verdunkeln und „einen globalen Kühleffekt auszulösen“.

Wie wir häufig festgestellt haben, ist das katastrophale Narrativ von der „globalen Erwärmung“ und der „Klimawandel“ ist ein Betrug.

Darüber hinaus kam es ständig zu Lügen und Vertuschungen in Bezug auf Covid und seinen „Impfstoff“. Wie wir inzwischen alle wissen, sollten wir nichts, was globalistische Organisationen oder ihre Marionetten – einschließlich ihrer Medien, Politiker, „Experten“ oder Organisationen und Stiftungen – veröffentlichen, für bare Münze nehmen.

Ein Thema, das wir in unseren vielen Artikeln im Laufe der Jahre noch nicht behandelt haben, ist die Morgellons-Krankheit.

Da das Thema Geoengineering und Chemtrails von globalistischen Organisationen und ihren Marionetten offen diskutiert wird, scheint es ein angemessener Zeitpunkt zu sein, das Morgellons-Gespräch wieder aufzunehmen.

Was ist Morgellons-Krankheit?

Nach Angaben der Morgellons Research Foundation handelt es sich bei der Morgellons-Krankheit um eine kaum verstandene Erkrankung.

Zu den Symptomen gehören Juckreiz, Beiß- und Krabbelgefühle, aus der Haut austretende „Fäden“ oder Fasern, geringfügige bis entstellende Hautläsionen, Gelenkschmerzen, schwächende Müdigkeit, Veränderungen der Wahrnehmung, Gedächtnisverlust, Stimmungsstörungen und schwerwiegende neurologische Manifestationen.

Bisher haben wir keine Ahnung, ob Morgellons-Hautläsionen und damit verbundenes Material wie farbige Fasern (1) biologische Wirkstoffe sind, (2) von solchen Wirkstoffen produziert werden, (3) Produkte des Versuchs des Körpers sind, sich von Krankheitserregern zu befreien, oder ( 4) ein abweichendes Körpersystem, das nichts mit irgendeinem Wirkstoff zu tun hat. Häufig gestellte Fragen , Morgellons Research Foundation

Im Jahr 2008 schrieb Jan Smith, die zu diesem Zeitpunkt seit zehn Jahren bei Morgellons lebte, auf, was sie auf ihrer Reise entdeckt hatte. Ihre Website hieß ursprünglich Morgellons Exposed und heißt jetzt Morgellons Research Foundation. Ein Archiv von Morgellons Exposed on the Wayback Machine finden Sie HIER .

„Morgellons [ist eine] Krankheit, bei der bei Menschen Fasern aus der Haut wachsen, die bei 926 Grad Celsius brennen und nicht schmelzen“, schrieb Smith.

Eine private Studie zur Bestimmung der chemischen und biologischen Zusammensetzung dieser Fasern hat gezeigt, dass die Außenhülle der Fasern aus hochdichten Polyethylenfasern (HDPE) besteht.

Das Fasermaterial wird üblicherweise bei der Herstellung von Glasfasern verwendet … Es wurde außerdem festgestellt, dass dieses Material in der gesamten Welt der Bionanotechnologie als Verbindung zur Einkapselung einer viralen Proteinhülle verwendet wird, die aus einem Viron (1/150 DNA, RNA) besteht, RNAi – mutierte RNA) oder RNAsi lineare oder Ringplasmide für spezifische Funktionen enthält.

Die toxikologische pathologische Identifizierung von Gewebebiopsien einer mit Morgellons diagnostizierten Person ergab das Vorhandensein von kontinuierlichem Siliciumdioxid oder Glasröhrchen mit Silikon.

Zu diesem Zeitpunkt leide ich an Silikose, die keine bekannte Ursache hat, außer dem Vorhandensein von Silizium-Nanotechnologie in meinem Körper.

Morgellons Nanotechnology Exposed , Jan Smith, 18. Januar 2008

Morgellons und Chemtrails

Die Morgellons Research Foundation weist auf zwei Videos hin, die „angesehen werden müssen“. Die Videos wurden ursprünglich vom Carnicom Institute veröffentlicht , das von Clifford Carnicom gegründet wurde und auf seiner Website einen Abschnitt zur Morgellons-Forschung hat.

Im ersten Video erklärte Carnicom, dass der Zweck des Videos darin bestehe, die biologischen Folgen von Chemtrails oder das, was er „Aerosol-Operationen“ nennt, zu diskutieren. Die besondere biologische Konsequenz, die er und die Heilpraktikerin Dr. Gwen Scott besprachen, war Morgellons.

„Durch direkte physische Beweise wurde ein Zusammenhang zwischen der sogenannten Morgellons-Erkrankung und Luftproben hergestellt, deren Geschichte inzwischen zehn Jahre zurückreicht. Insbesondere eine Reihe von Proben, die zu Beginn meiner Arbeit an die US-Umweltschutzbehörde geschickt wurden … im Jahr 1999 oder 2000“, sagte Carnicom.

Dr. Scott erklärte, das sei mehr als Morgellons-Fasern, denen wir ausgesetzt seien. Es erfolgt ein Angriff auf unseren Körper mithilfe eines komplexen Netzwerks aus Krankheitserregern und anorganischem Material.

„Wir haben Fasern, wir haben Schwermetalle, wir haben Bakterien, Pilze, Viren, alle möglichen Dinge, die irgendwie synergetisch zu wirken scheinen. Nichts davon ist gut für den Menschen“, sagte sie.

Dr. Scott sagte, dass sie mit einer Person in Kontakt gestanden habe, die an der Entwicklung einiger dieser komplexen Krankheitserregernetzwerke beteiligt gewesen sei:

„Er hat mir erzählt, dass die meisten dieser Krankheitserreger genetisch verändert wurden, sodass Ihr Immunsystem nicht weiß, dass sie vorhanden sind. Sie sind verborgen, sie sind anders, sie können überwinden. Ich werde nicht auf Einzelheiten eingehen, aber sagen wir mal, das sind keine durchschnittlichen Bakterien, Viren, Pilze – und natürlich sind Schwermetalle im menschlichen Körper sowieso nicht durchschnittlich – und diese Fasern, diese ungewöhnlichen Fasern oder Drähte, die wir sehen.

Wir wissen, dass zumindest einige davon absichtlich über die Luft in uns gelangen [z. B. Chemtrails]. Derselbe Herr hat mir gesagt, dass es uns auch über unsere Lebensmittelversorgung geliefert wurde.“

Morgellons | Clifford Carnicom mit Dr. Gwen Scott Teil 1, 16. Dezember 2018 (32 Min.)

Wenn das obige Video von YouTube entfernt wurde, können Sie es HIER im Internetarchiv ansehen .

Im zweiten Video sagte Dr. Scott: „Seit unserer letzten Diskussion hat mich ein Herr angerufen, der an einigen [der Gestaltung dieses Netzwerks von Krankheitserregern] beteiligt war. Als er dabei war, hatte er das Gefühl, etwas zu tun, um den Soldaten vor Ort in diesem Land zu helfen. Ihm wurde gesagt, dass diese Dinge aus Flugzeugen auf den Feind gesprüht würden, Aerosolsprays, und dass sie Soldatenleben retten würden.“

„Er erklärte … [dass] jedes Organ in Ihrem Körper eine bestimmte Frequenz hat und auf dieser Frequenz arbeitet, und wenn Sie diese Frequenz elektromagnetisch unterbrechen, können Sie alle möglichen ernsthaften, sogar tödlichen Probleme verursachen.“

Er sprach auch über Bereiche des Gehirns und die Gedankenkontrolle – und so orwellianisch das auch erscheinen mag, wissenschaftlich ist es offenbar sehr real. Und aus Cliffords Arbeit kennen wir seit Jahren die elektromagnetischen Eigenschaften dessen, was in unserer Luftversorgung als Folge des Aerosolversprühens geschieht.

„Er hatte das Gefühl, dass die Fasern metallischer Natur waren.“

Morgellons | Clifford Carnicom mit Dr. Gwen Scott Teil 2, 2020 (32 Min.)

Wenn das obige Video von YouTube entfernt wurde, können Sie es HIER auf Daily Motion ansehen .

Ausgewähltes Titelbild: Morgellons-Fasern im Umweltwasser (links), Morgellons-Fasern im Spinnennetz (rechts). Quelle: Chemtrails und Morgellons – Es ist schlimmer als Sie dachten! Morgellons-Forschungsstiftung

…

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 20.07.2023