US-General: Die Munition der USA und der NATO-Verbündeten geht gefährlich zur Neige

Dies ist kein Zeitpunkt, an dem die Munition knapp werden sollte. Im Nahen Osten könnte jederzeit ein großer Konflikt ausbrechen, und dank der Rücksichtslosigkeit der Biden-Regierung könnten die USA bald gleichzeitig Kriege mit Russland und China führen. Von Michael Snyder

Man könnte also meinen, dass unsere Militärführung absolut entschlossen wäre, dafür zu sorgen, dass wir ausreichend Munition vorrätig haben. Aber das tun wir nicht. Tatsächlich sind unsere eigenen Vorräte aufgrund der Lieferung so großer Munitionsmengen in die Ukraine gefährlich niedrig geworden. Dies ist etwas, was General James Hecker kürzlich während einer Podiumsdiskussion kommentierte …

In einer Podiumsdiskussion mit den Luftwaffenchefs des Vereinigten Königreichs und Schwedens während der Global Air & Space Chiefs‘ Conference des Chief of the Air Staff in London forderte der Generalkommandant der USAFE, James Hecker, der auch die US-Luftstreitkräfte in Afrika leitet, die anderen Mitglieder der Organisation des Nordatlantikpakts dazu auf, den Status ihrer Waffenvorräte genau unter die Lupe zu nehmen.

„Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir eine Bestandsaufnahme darüber machen, wo wir in unserem Waffenstatus in den 32 NATO-Ländern stehen, und im Vergleich zu unserem Stand sind wir immer weiter zurückgefallen“, sagte Hecker, der den erwarteten Beitritt Schwedens zur NATO zu den verbündeten Nationen zählte – ein Thema, das beim NATO-Gipfel in Litauen heftig diskutiert wurde.

Hecker befürwortet den Versand von Munition in die Ukraine, gibt jedoch zu, dass „unsere Munition gefährlich niedrig ist“ und er hofft, dass die Fabriken hier in den USA anfangen können, mehr zu produzieren …

„Wenn man sich die USA selbst anschaut – und lassen Sie uns nicht nur über die Munition sprechen, die wir kürzlich an die Ukraine verschenkt haben –, dann haben wir ungefähr die Hälfte der Anzahl an Jagdgeschwadern wie bei Desert Storm“, sagte Hecker und wies auf einen ähnlichen Rückgang der Jägerstärke im Vereinigten Königreich hin. (Die ukrainische Offensive ist gescheitert – russisches Militär eliminiert Söldner aus Europa, die für die Ukraine kämpften)

„Wir haben also nicht annähernd das, was wir im Kalten Krieg hatten. Jetzt fügen Sie hinzu, dass wir eine Menge Munition an die Ukrainer verschenken – was meiner Meinung nach genau das ist, was wir tun müssen –, aber jetzt sind wir gefährlich niedrig und manchmal, in manchen Fällen sogar zu niedrig, dass wir nicht genug haben. Und wir müssen die Industrie an Bord holen, um uns zu helfen, damit wir das in Gang bringen können.“

Aber natürlich haben die Fabriken hier in den USA bereits so schnell wie möglich Munition hergestellt. (Worum es im Ukraine-Krieg wirklich geht: BlackRock-Eliten und Petrodollar stehen vor dem Aus (Video))

Es ist geplant, die Kapazität zu erhöhen, aber der Bau neuer Anlagen braucht Zeit.

In Großbritannien stehen Militärs vor einer ähnlichen Krise …

Der ehemalige britische Verteidigungsminister und NATO-Generalsekretär Lord Robertson argumentiert, dass dem Vereinigten Königreich aufgrund des Krieges in der Ukraine und der nachlässigen Bemühungen des Landes, sie zu ersetzen, die Waffen- und Munitionsvorräte „gefährlich zur Neige“ gehen.

„Wenn man mit hochrangigen Militärangehörigen spricht, sogar mit denen, die gerade im Amt sind, werden einige ziemlich kategorisch sein, dass [Großbritannien] die Munitionsvorräte gefährlich zur Neige gehen“, erklärte Lord Robertson, der die Zurechtweisung; „Wir sind nicht Amazon“ des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace verteidigte, nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj eine Wunschliste aller Waffen erstellt hatte, die er von Großbritannien haben wollte.

Die Lagerbestände sind aufgebraucht und es gibt einfach nicht genügend Produktionskapazitäten, um den Ukrainern das zu liefern, was sie brauchen.

Die Russen haben also vorerst einen erheblichen Vorteil.(Nach NATO-Gipfel: Ukraine-Einfrieren funktioniert nicht, denn Russland greift nun an)

Sie können weit mehr Munition auf die Ukrainer abfeuern, als die Ukrainer auf sie zurückfeuern können.

Und all diese militärische Hilfe, die wir der Ukraine leisten, führt auch dazu, dass wir uns noch weiter verschulden.

Jede einzelne Sekunde und jeder einzelne Tag leiht sich die US-Regierung genug Geld, um einen brandneuen Luxus-SUV im Wert von 60.000 US-Dollar zu kaufen …

Nun stellt ein neuer Bericht von The Center Square fest, dass es sich dabei um die Höhe der Kredite handelt, die die Bundesregierung aufnimmt.

Jede Sekunde. Jede Stunde. Täglich. Die ganze Woche. Den ganzen Monat.

Das heißt, die Kreditaufnahme reicht aus, um an einem Tag etwa 86.400 solcher Fahrzeuge zu kaufen.

Während Sie diesen Absatz gelesen haben, vergingen noch einige weitere Sekunden.

Und jetzt sind wir noch tiefer verschuldet.

Aber obwohl wir so viel Geld leihen und ausgeben, schrumpft unser eigenes Militär immer weiter, und das liegt daran, dass die meisten jungen Amerikaner heutzutage überhaupt kein Interesse daran haben, beim Militär zu dienen.

Sogar Kinder aktueller Militärangehöriger wurden ausgeschaltet. So erklärte der 18-jährige Aden Gilbert kürzlich gegenüber Fox News, warum er nicht vorhat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten …

Aden Gilbert wuchs mit Kriegsfilmen auf, kämpfte in Videospielen gegen feindliche Kämpfer und hörte sich die Geschichten seines Vaters über das Marine Corps an. Er überlegte, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, überlegte es sich aber anders, als er sah, dass das Land und seine Führung in eine Richtung gingen, die im Widerspruch zu seinen Werten stand.

„Wenn wir dem Aufwachen Priorität einräumen und die Mehrheit der Amerikaner nicht wirklich schützen können …“ Was bringt es, ein Militär zu haben?“ Gilbert fragte Fox News. „Lohnt es sich wirklich, sich Ideologien anzuschließen und unser Leben für Ideologien aufs Spiel zu setzen, mit denen wir nicht einverstanden sind und die wir nicht unbedingt schützen wollen?“

Wenn man bedenkt, was die Biden-Regierung unserem Militär angetan hat, ist es schwierig, mit ihm zu streiten.

Unser Militär ist hervorragend darin geworden, Diversity-Seminare abzuhalten und Pride-Märsche zu organisieren.

Aber was passiert, wenn wir tatsächlich einen großen Krieg führen müssen?

Erst diese Woche warnte Wladimir Putin, dass Russland es als direkte nukleare Bedrohung betrachten würde, wenn die USA der Ukraine F-16-Kampfflugzeuge liefern würden …

Russland werde die Stationierung von F-16-Kampfflugzeugen in der Ukraine als direkte nukleare Bedrohung für den Kreml betrachten, warnte Putins Außenminister.

Sergej Lawrow sagte, Russland habe die USA, Großbritannien und Frankreich privat vor den großen Risiken gewarnt, die mit der geplanten Übergabe moderner Kampfflugzeuge an Kiew verbunden seien.

Er deutete an, dass der Einsatz von F-16 – für den derzeit ukrainische Piloten ausgebildet werden – dazu führen könnte, dass Putin taktische Atomwaffen entfesselt.

Beide Seiten eskalieren immer weiter und mit jedem Tag nähern wir uns einem nuklearen Konflikt ein wenig.

Aber es wird keine Friedensgespräche geben. Joe Biden erklärte kürzlich, dass wir „so lange wie nötig“ in den Krieg in der Ukraine verwickelt sein werden, und auch die Russen haben absolut keine Pläne, nachzugeben.

Wir rollen also mit Hochdruck auf das Undenkbare zu und sind völlig unvorbereitet auf den Tag der Abrechnung, wenn er endlich kommt.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 20.07.2023