Der kommende Polsprung: Mensch und Natur spielen verrückt (Video)

Schwere Erdbeben und starke Vulkan- und Sonnenaktivität haben derzeit einen großen Einfluss auf die Erde. Die außergewöhnlichen Ereignisse stellen selbst erfahrene Wissenschaftler vor enorme Herausforderungen.

Was passiert da gerade Außergewöhnliches? Spiegel-Bestsellerautor und Bewusstseinsexperte Maxim Mankewich sucht gemeinsam mit Biophysiker Dieter Broers nach Antworten auf diese und weitere Fragen im Zusammenhang mit den großen Erdveränderungen. Von Frank Schwede

Veränderungsprozesse werfen bekanntlich lange Schatten voraus. Auch das, was da gerade vor unseren Augen geschieht, ist nicht über Nacht gekommen, sondern schon eine ganze Weile zu beobachten – allerdings nicht in dieser Dichte und Konzentration.

Das passiert erst seit ein paar Jahren und der Prozess wird sich nach Aussage von Biophysiker Dieter Broers in der kommenden Zeit sogar noch verstärken. Broers erklärt, worauf die Ereignisse zurückzuführen sind:

„Es ist so, dass wir rein faktisch gesehen mit so vielen kosmischen Geokataklysmen konfrontiert werden in einer Auffälligkeit, die eindeutig in Verbindung mit dem Polsprung stehen.

Die Indikatoren sind eindeutig: jedes Mal, wenn es so einen Polsprung gegeben hat, hat sich das Magnetfeld der Erde, das die Kompassnadel nach Norden zeigen lässt, verändert. Das hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt zugenommen. Das ist alles Fakt.

Es ist nicht nur die Natur selbst, die verrücktzuspielen scheint. Auch viele Menschen benehmen sich schon eine ganze Weile seltsam, was wir nahezu täglich in Gesellschaft und Politik beobachten können. Es scheint so, als sei die ganze Gesellschaft verrückt geworden.

Verrückt ist das passende Stichwort, für das was wir gerade erleben. Mensch und Natur werden von der alten in die neue Welt, in die Erde 2.0 verrückt – und das geschieht nicht ohne Folgen für die Menschen, wie Dieter Broers feststellen muss:

„Was nun noch dazu gekommen ist, ist, dass die Feldstärke des Erdmagnetfeldes auffällig abgenommen hat. Es sind geomagnetische Anomalien, die eindeutig im Kontext stehen mit psychischen Auffälligkeiten. Wir reden hier von einem gut gesicherten Forschungsbereich, der nach außen bedauerlicherweise gar nicht so präsentiert wird.“ (Alternative Polsprung-These sorgt für Aufruhr unter Klima-Profiteuren)

Mensch und Natur werden verrückt

Auch auf dem World Forum Geocataclism 2011 in Istanbul waren psychische Auffälligkeit bei Menschen in Verbindung mit der Sonne und dem Erdmagnetfeld ein wichtiges Thema.

Unter anderem hat Professor Franz Halberg aus Minnesota darauf hingewiesen, dass soziale Unruhen, Terrorismus und anderen gesundheitlichen Problemen in direkter Verbindung zur Abnahme des Erdmagnetfeldes stehen.(Polverschiebungshypothese überarbeitet)

Broers betont im Verlauf des Gesprächs, dass diese Fakten und auch das Wissen über einen bevorstehenden Polsprung unter Naturwissenschaftlern schon lange bekannt ist, der Öffentlichkeit aber weiter in den Massenmedien vorenthalten wird:

„Diese Themen gehören zu den Bereichen, die der Öffentlichkeit mehr oder weniger nur hochzensiert vermittelt werden. Das ist leider so, da kann ich ein Beispiel bringen, dass ich selbst live erlebt habe.

Dieter Broers war Gastrednern auf dem Kongress in Istanbul, der hinter verschlossenen Türen stattfand. Gemeinsam mit den anderen Wissenschaftlern aus den Fachbereichen Vulkanologie, Geophysik, Heliobiologie, erhielt Broers unter anderem auch Einblick auf die unzensierten Messdaten.

Von diesem Moment war sich Broers darüber im Klaren, was wirklich hinter der seit Jahren praktizierten Zensurpolitik steckt. Broers sagt:

„In diesem Moment war mir ultimativ klar, warum daraus so eine Geheimniskrämerei gemacht wird. Weil das ist schon der Stoff, der Menschen in Angst und Schrecken versetzt.

Es ist sogar zwei mir bekannten Professoren so ergangen, die schon nach den ersten sechs, sieben Vorträgen so viel Angst hatten, dass sie vorzeitig nach Hause geflogen sind. Das Thema kann man nur begreifen, wenn man den gesamten Kontext sieht.“

Broers war in diesem Moment auch klar, dass jetzt nicht die Zeit dafür ist, den Kopf in den Sand zu stecken, in unkontrollierte Panik zu verfallen und davonzurennen:

„Das ist nicht etwas, wo man der Sache ausgeliefert ist, wo man überhaupt nichts machen kann, wo man sich die Frage stellen sollte, wo ist jetzt eine Krisenvorsorge, wohin wandere ich aus, wenn´s losgeht.

Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das nicht die Lösung ist, zumindest nicht die Finallösung, übergangsmäßig vielleicht schon. Das habe ich da auf dem Kongress erkannt, dass war eine Sternstunde in meinem Leben, dass ich diese zweieinhalb Tage mit diesen Leuten gesprochen habe.“

Die Grafiken und Messdaten die auf dem Kongress gezeigt wurde, waren größtenteils mehr als zwanzig Jahre alt. Sämtliche Parameter, die in Verbindung zu Kataklysmen stehen, haben deutlich gezeigt, dass wir es aktuell mit einem zunehmend expotentiellen Verlauf zu tun haben. Broers erklärt:

„Was man eindeutig sehen konnte, war, dass das, was wir als Polsprung bezeichnen, eine Art Selbstreinigung ist, so nennt man das in der Natur. Das macht die Natur so, sonst wären wir überhaupt nicht lebensfähig.

Dieser Prozess passiert auch in unserem biologischen Organismus in jeder Sekunde. So machen das die kosmischen Systeme, so macht es die Erde und so macht es das gesamte Sonnensystem. Das ist wirklich eine Regulation.“

Ein Prozess, der jeden herausfordert

Broers betont, dass sich die Menschen auch darüber im Klaren werden müssen, dass der Polsprung nicht nur Auswirkungen auf die Erde hat, sondern auch auf das Bewusstsein.

„Ein wichtiger Aspekt, der noch hinzukommt ist, dass es hier aus der Metaebene betrachtet auch um das Erwachen der Menschheit geht, um den nächsten Evolutionsschritt einzuleiten und ihn auszulösen.

Aber nicht im Sinne eine Zwangsbeglückung, sondern es handelt sich um einen Prozess, der jeden herausfordert. So gesehen ist der Polsprung nichts anderes als eine andere Betrachtungsweise für das Erwachen der Menschen.“

Veränderungen bereiten vielen Menschen verständlicherweise Angst. Wenn althergebrachte Lebensgewohnheiten plötzlich wegbrechen und nichts mehr so ist, wie es einmal war, geht das vielfach an die psychische Substanz. Broers empfiehlt:

„Die erste und die wichtigste Maßnahme ist, raus aus der Angst zu kommen und in die Ruhe zu gehen. Das ist natürlich eine Herausforderung, denn wir kennen tausend gute Gründe, um in die Angst zu gehen, man kann sich ihr kaum entziehen, selbst als disziplinierter Mensch nicht.

Da ist es ganz wichtig, dass man diesen Automatismus unterbricht, indem man die Disziplin hat, stopp zu sagen. Der Evolutionssprung, indem wir uns gerade befinden, ist kosmisch orchestriert.

Ein Beispiel ist die Sonnenfrequenz von 150 Megahertz, das ist eine Sonnenfrequenz, die auf uns einwirkt, sogar doppelt so stark, weil das Erdmagnetfeld so schwach ist. Dadurch kommen ganz andere Strahlen durch – und das nicht nur von der Sonne.

Und die führen bei 150 Megahertz dazu, das Bewusstsein dahingehend zu erweitern, dass wir durch die Vermittlung dieser Frequenz erkennen, warum wir überhaupt krank geworden sind. Das alles kann nur funktionieren, wenn wir in den Zustand der Ruhe kommen.“

Maxim Mankewich will von Dieter Broers wissen, was mit den Menschen passiert, die den Evolutionsschritt nicht gehen wollen, die weiter im alten Bewusstsein stecken bleiben und was man selbst tun kann, um sein Bewusstsein zu erweitern:

„Die gesamten Krisen, die sich derzeit vor unseren Augen abspielen, die Kriege, die Cronakrise usw. sind alles Weckrufe an uns, dass da etwas ist, das angeschaut werden möchte. Das ist wie bei einer Krankheit, da gibt es den Schmerz als Impuls und Hinweisgeber, dass wir der Ursache auf den Grund zu gehen sollen.

Das, was wir jetzt im Außen sehen, sollten wir deshalb als Weckruf nehmen, um genauer hinzusehen. Immer wenn sich ein neues System, ein neuer Evolutionsschritt vollzieht, bricht Chaos aus. Ohne Chaos kann nichts Neues entstehen. Das ist eine elementarer Urprozess.“

So ist eben, Mutter Natur

Dass der Aufwachprozess in Verbindung mit dem Polsprung von der herrschenden Elite zu verhindern versucht wird, ist vor allem daran zu erkennen, dass die Aufmerksamkeit der Menschen auf inszenierte Nebenschauplätze wie Kriege, Krisen und Notstände wie Klima und Corona gelenkt wird, um zu vermeiden, dass die Menschen in die innere Ruhe gehen, doch die ist nach Worten des Wissenschaftlers wichtig, um vor allem auch eigene Veränderungsprozesse herbeiführen zu können.

Am Schluss der Sendung gibt Dieter Broeres noch einen wertvollen Rat, was jeder selbst Wertvolles am Abend vor dem Einschlafen für sich tun kann. Broers:

„Wichtig ist die Phase vor dem Einschlafen zu nutzen. Entscheidend sind die letzten zehn, fünfzehn Minuten. Da gilt es: Licht auszuschalten und sämtliche elektromagnetische Geräte am Nachttisch zu entfernen.

Aus der Schlafforschung weiß ich sehr genau, dass die letzten zehn Minuten vor dem Einschlafen darüber entscheiden, wie die Schlafqualität ist und sich der daraus ergebene neue Tag gestaltet.

Tatsächlich ist es so, dass, wenn wir die letzten zehn Minuten vor dem Einschlafen uns mit unserer ganzen Phantasie mit der Frage beschäftigen, wie stelle ich mir meine perfekte Welt vor, und mit diesen Bildern in den Schlaf gehen, die im Unterbewusstsein weiterarbeiten und sich mit unserem höheren Selbst verbinden.

Schritt Nummer zwei wäre, die Gedanken laut auszusprechen und das höhere Selbst direkt anzusprechen, weil nur mein höheres Selbst weiß ja, welche Entscheidung im Sinne des Erwachsens wichtig ist.

Das kann in etwa so geschehen: Bitte, liebes höheres Selbst, gib mir über Nacht die Informationen in meinen Träumen, die ich am nächsten Morgen noch in Erinnerung habe, damit ich da etwas damit anfangen kann, wie es bei mir weitergeht.“

Aktuell scheint sich der Polsprung wie ein Flugzeug in der Warteschleife zu befinden, weshalb viele Skeptiker bereits vermuten, dass auch der Polsprung eine Luftnummer ist, ähnlich wie die Klimakrise.

Tatsache ist, dass bereits der norwegische Polarforscher Roald Amundsen, der sowohl den Nord- als auch den Südpol bereist hat, seinerzeit auf Veränderungen der Polrichtungen hingewiesen hat.

Dass wir uns bereits in der finalen Phase befinden, daran besteht nach Worten von Broers kein Zweifel mehr. Deutlich wird das unter anderem dadurch, dass sich in den vergangenen Jahren an der Schwellenwert verändert hat.

Obwohl der seit 1972 stetig steil nach oben ging, kam er plötzlich zum Stillstand, oder ist sogar rückläufig, wofür es keine valide Erklärung gibt, außer die von Dieter Broers immer wieder geäußerte Vermutung, dass der Wert in Verbindung mit dem Bewusstsein der Menschen steht

Rückblickend betrachtet beschleunigte sich die Polverschiebung ab dem Jahr 1996 derartig, dass im Jahr 2011 sogar schon der Flugverkehr davon betroffen war und Piloten darauf vorbereitet wurden, sich beim Landeanflug nicht nur auf die Flugautomatik zu verlassen.

2021 musste der Tampa Bay International Airport komplett geschlossen werden, weil an den Start- und Landebahnen eine Neukalibrierung des Magnetpols vorgenommen werden musste. Allerdings erhielt die Öffentlichkeit auch hiervon keine Kenntnis.

In der Tat scheint der Polsprung ein Mysterium zu sein, an das selbst die besten Wissenschaftler zu verzweifeln scheinen, weil letztlich die Natur sowieso das macht, was sie will und nicht das, was der Mensch will. So ist sie eben, Mutter Natur.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 27.07.2023