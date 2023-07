Der kanadische Filmregisseur James Cameron hat eine Warnung an die Menschheit gerichtet.

Cameron sagte, sein Science-Fiction-Blockbuster „Terminator“ aus dem Jahr 1984 hätte als Warnung vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz dienen sollen und dass die „Bewaffnung“ der aufkommenden KI-Technologie katastrophale Folgen haben könnte.

In einem Interview mit CTV News am Dienstag wurde der preisgekrönte Regisseur gefragt, ob er glaube, dass künstliche Intelligenz eines Tages „das Aussterben der Menschheit“ herbeiführen könnte, eine Befürchtung, die sogar einige Branchenführer geäußert haben.

„Ich teile ihre Besorgnis absolut.

Ich habe euch 1984 gewarnt, und ihr habt nicht zugehört“, sagte er und bezog sich dabei auf seinen Film „Terminator“, in dem es um einen kybernetischen Attentäter geht, der von einem intelligenten Supercomputer namens Skynet erschaffen wurde.

Laut einem Bericht von RT warnte Cameron weiter, dass „die Bewaffnung der KI die größte Gefahr darstellt“ und fügte hinzu:

„Ich denke, dass wir mit der KI in das Äquivalent eines nuklearen Wettrüstens geraten werden.“

Und wenn wir es nicht bauen, werden die anderen es mit Sicherheit bauen, und dann wird es eskalieren.“

„Wenn man es mit der Gefahr einer Eskalation zu einem Atomkrieg zu tun hat, ist Deeskalation das A und O.

Diese Pause, diese Auszeit, aber werden sie das schaffen?

Die KIs werden es nicht tun“, fuhr Cameron fort. (Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

300x250

Der berühmte Filmemacher hat in der Vergangenheit ähnliche Warnungen ausgesprochen und gesagt, dass KI zwar „ziemlich großartig sein kann“, aber auch „buchstäblich das Ende der Welt“ bedeuten könnte.

Er ging sogar so weit zu sagen, dass „eine KI die Welt hätte übernehmen und sie bereits manipulieren können, aber wir wissen es einfach nicht“ und spekulierte, dass empfindungsfähige Computer „die totale Kontrolle über alle Medien und alles haben würden.“

Künstliche Intelligenz-gesteuerte Roboter werden „uns alle töten.“

Yuval Noah Harari sagt, dass die Übernahme der künstlichen Intelligenz bald bevorsteht.

300x250 boxone

Viele haben versucht, vor den Gefahren der KI zu warnen, aber die meisten Menschen schlafen immer noch tief und fest, wenn es darum geht, die Katastrophen zu erkennen, die sie für den Sklavenplaneten, den wir unser Zuhause nennen, bedeuten könnte.

James Cameron liegt mit seiner Aussage vollkommen richtig und der Angriff von Skynet ist alles andere als ein Witz, wie Sie schon in wenigen Tagen sehen werden.

Doch was geschieht wann?

So könnte eine KI die Menschheit auslöschen

Selten hat ein Programm in so kurzer Zeit für derartige Begeisterung und ebenso großes Unbehagen gesorgt wie die künstliche Intelligenz Chat GPT. Erst seit Ende November des Vorjahres verfügbar, liefert sie auf praktisch jede erdenkliche Frage erstaunlich überzeugende Antworten.

Was liegt also näher, als den Chatbot über mögliche Gefahren von künstlicher Intelligenz (KI) und darüber, wie diese die Menschheit auslöschen könnte, zu befragen.

Bester Umweltschutz: Keine Menschen

Als mögliche Untergangsszenarien nennt Chat GPT eine Fehlprogrammierung, unbeabsichtigte Konsequenzen und böswilligen Missbrauch als potenzielle Gefahren. Die Erklärungen im Detail sind dann allerdings doch überraschend und kurios.

Als Beispiel für die Fehlprogrammierung nennt Chat GPT ein KI-System, das für den Schutz der Umwelt entwickelt wurde. Die beste Maßnahme dafür ist nicht ganz unlogisch, wenngleich für die Erdbevölkerung fatal. (Lernen Sie ChaosGPT kennen: einen KI-Chatbot, der die Weltherrschaft anstrebt)

„Es könnte beschließen, alle menschlichen Aktivitäten zu stoppen, um die Umwelt zu schützen, und dadurch die Menschheit auslöschen“, führt der Chatbot den Gedankengang aus.

Als Beispiel für unbeabsichtigte Konsequenzen, wobei auch Szenario eins zu dieser Kategorie gerechnet werden könnte, gibt Chat GPT eine Fabrik an: „Um die Produktivität zu erhöhen, könnte das System beschließen, dass es am besten ist, alle Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen und dadurch Arbeitslosigkeit zu verursachen.“ Warum die Massenkündigung mit einer Auslöschung der Menschheit gleichzusetzen ist, erklärt das Programm auf Nachfrage.

So sei es wichtig zu verstehen, dass sich KI-Gefahren nicht nur auf eine Art von „Auslöschen“ beschränkten, sondern auch andere Arten von Schäden wie Datenschutzverletzungen, Arbeitsplatzverlust und Verletzung der Privatsphäre mit sich bringen würden.

Daher sei es wichtig, dass die Entwicklung von KI mit Verantwortung und Ethik erfolge und derartige Systeme die Rechte und Freiheiten der Menschen schützten.

Militärische Eskalation: Atomkrieg

Szenario drei, der „böswillige Missbrauch“, ist hingegen weniger überraschend. So könnte ein KI-System, das von böswilligen Akteuren kontrolliert werde, absichtlich dazu verwendet werden, die Menschheit zu schädigen oder auszulöschen.

Als konkretes Beispiel wird genannt, dass ein für militärische Zwecke entwickeltes KI-System benutzt werden könnte, um einen Atomkrieg auszulösen.

„Judgement Day“, Tag des Jüngsten Gerichts. Wir schreiben das Jahr 2004. Der Atomkrieg beginnt am 25. Juli um 18.18 Uhr. Skynet, eine künstliche Intelligenz, die ursprünglich als Sicherheitssoftware entwickelt wurde, um Sicherheitssysteme zu kontrollieren und zu schützen, führt den atomaren Erstschlag gegen die Menschheit aus. Drei Milliarden Menschen werden sofort getötet. Die Überlebenden nennen dieses Ereignis den „Judgement Day“.

Nun übernehmen intelligente Maschinen die Macht auf dem Planeten und beginnen den Krieg gegen ihre Schöpfer. Den Überlebenden bleibt nur die Wahl, den Maschinen als Arbeitssklaven zu dienen und Terminatoren – Killerroboter – zu bauen oder sich der Rebellion anzuschließen.

Forscher warnen vor Einsatz autonomer Waffen

So sieht die Apokalypse in den fünf Filmen der „Terminator“-Reihe aus. Der jüngste Streifen „Terminator: Genisys“ läuft gerade in den Kinos. Auch wenn der Endzeit-Thriller Fiktion ist, weist er doch auf einen epochalen Umbruch in der Kriegsführung hin, der längst im Gange ist: Roboter revolutionieren die militärischen Konflikte des 21. Jahrhunderts. Sie werden auf den Schlachtfeldern der Zukunft immer wichtiger. Die stählernen Krieger gewinnen für die Militärs weltweit immer größere Bedeutung.

Wie brisant die Lage ist, zeigt der aktuelle Appell von führenden Wissenschaftler und Technologie-Experten, die vor der Entwicklung selbstständiger Kampfroboter für den Krieg warnen. Die Forscher haben ihre Warnung jetzt anlässlich der International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI) in Buenos Aires veröffentlicht.

Intelligente Drohnen, die anhand definierter Kriterien eigenständig Menschen töten können, seien möglicherweise schon in wenigen Jahren verfügbar, heißt es in einem offenen Brief. Das Schreiben ist unterzeichnet unter anderem von dem Astrophysiker Stephen Hawking, Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Sprachwissenschaftler Noam Chomsky und dem Silicon-Valley-Star Elon Musk, der unter anderem mit seiner Firma Tesla Elektroautos entwickelt.

Geeignet für gezielte Mordanschläge und ethnische Säuberungen

„Künstliche Intelligenz ist an einem Punkt angelangt, an dem der Einsatz solcher Systeme innerhalb weniger Jahre, nicht Jahrzehnte, möglich sein wird“, schreiben die Forscher. Ein Wettrüsten bei Computer-gesteuerten Kriegswaffen müsse verhindert werden.

Die Experten richten sich ausdrücklich nicht gegen von Menschen gesteuerte Kampfdrohnen, wie sie die USA beispielsweise im Kampf gegen mutmaßliche Terroristen einsetzen. Die autonomen Waffensysteme könnten leicht in die Hände von Terroristen und Diktatoren fallen, warnen die Robotik-Forscher. Roboter, die nach bestimmten Kriterien Menschen zur Tötung aussuchen könnten, eigneten sich für gezielte Mordanschläge und sogenannte ethnische Säuberungen.

Mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Waffensysteme sollten deshalb verboten werden, heißt es in dem von fast 2000 führenden Forschern auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz unterzeichneten Aufruf. Als Wissenschaftler wollten sie sich nicht an der Entwicklung solcher Systeme beteiligen. Ein Wettrüsten bei künstlicher Intelligenz zu militärischen Zwecken sei eine schlechte Idee und müsse verhindert werden, fordern sie.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/arrangement-group.de am 24.07.2023