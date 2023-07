Der Zweite Weltkrieg endet jetzt mit der endgültigen Niederlage der khasarischen Mafia

Das große NATO-Treffen in Vilnius, Litauen, letzte Woche markierte das wirkliche Ende des Zweiten Weltkriegs und die endgültige Niederlage der Nazis, so Quellen des britischen MI6, des russischen FSB und des Mossad. Das bedeutet, dass die khasarische Mafia, auch bekannt als sabbatistisch-frankistische Juden, mit ihrem Plan, 90 % der Menschheit zu töten, besiegt wurde. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Die KM-Fraktion, die diesen Planeten in eine riesige Tierfarm verwandeln will, die von einem „guten Hirten“ regiert wird, muss jedoch noch besiegt werden. Wie das Sprichwort sagt, verbringt das Schaf sein Leben in Angst vor dem Wolf, aber es ist der Hirte, der es tötet. Das bedeutet, dass der Völkermord zwar abgeblasen wurde, der Kampf gegen die digitale Sklaverei aber weitergeht.

Aus der Perspektive der Blutlinie betrachtet, findet dieser Kampf zwischen der britischen Fraktion unter der Führung von Königin Elisabeth II. und der deutschen Nazi-Fraktion statt, die mit Adolf Hitler verwandt ist. Zu Hitlers Verwandten gehören die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Hillary Clinton Rockefeller und Barack Obama.

Wie beim „offiziellen“ Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 haben wir auch hier den Russen zu danken. Ihr totaler Sieg über das Naziregime in der Ukraine beendete den jahrhundertealten Plan KMs, das alte satanische Königreich Khazaria wiederherzustellen und von dort aus die Welt zu beherrschen. (Eine geheime Offensive gegen die khasarische Mafia scheint sich zu entfalten!)

Auch die Menschen im Westen wissen das. Eine Twitter-Umfrage des britischen Politikers David Courten ergab, dass 77,5 % der Wähler es vorziehen würden, von Putin regiert zu werden. Man beachte, dass „Biden“ nicht einmal 5 % bekommt, aber irgendwie 80 Millionen Stimmen im Jahr 2020 bekommen hat?

Als Nächstes seht euch diese Fotos an, die der Presse zugespielt wurden und zeigen, wie der Nazi-Avatar Vladimir Zelensky öffentlich von Jens Stoltenberg, dem Chef der NATO, und anderen NATO-Führern gemieden wird. Damit ist Zelensky ein dead man walking.

Wie ihr aus dem nachstehenden Interview ersehen können, klingt Zelensky jetzt selbst wie ein geschlagener Cheftrainer am Ende einer Fußballsaison, der – in der Vergangenheitsform – sagt: „Sie haben uns sehr unterstützt. Ich möchte allen Amerikanern danken, die das verstehen.

Diese Niederlage veranlasste einen Sprecher des US-Außenministeriums zu der Aussage:

300x250

„Wir glauben, dass der Krieg ein strategischer Misserfolg für die Ukraine war…“

Reporter: „Meinen Sie nicht einen strategischen Misserfolg für Russland?“

Sprecher: „Es tut mir leid – entschuldigen Sie – ein strategischer Misserfolg für die Ukraine! Danke für die Korrektur!“

Selbst Vincenzo Mazzara von den faschistischen P3-Freimaurern gibt zu: „Der NATO-Gipfel in Vilnius war der Anfang vom Ende der westlichen Einigkeit im Ukraine-Konflikt… zum Glück für Russland, China und den Rest der Welt, einschließlich Europa und wahrscheinlich auch der Ukraine, ist dieses Unterfangen eindeutig gescheitert.“(Die khasarische Mafia versuchen verzweifelt, etwas Dramatisches herbeizuführen)

300x250 boxone

„Egal, was die NATO tut, sie wird scheitern. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Prozess umzukehren“, so der stellvertretende russische Außenminister Alexander Grushko.

https://tass.com/politics/1646663

Das US-Militär stimmt dem zu. Zelensky „befindet sich in einer außerordentlich verzweifelten Lage, er ist am Zerfallen. Seine Streitkräfte liegen in Trümmern, Hunderttausende von Menschen wurden umsonst getötet…. Es gibt keine Führung im Weißen Haus … Wir sind in den Händen eines Mannes, der geistig nicht ganz stabil ist. Wir werden mehr und mehr zu einem Dritte-Welt-Land…. Jemand muss gefeuert werden. Offensichtlich wissen wir, dass der Mann an der Spitze weg muss. Der Rest dieser Leute muss zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Colonel Douglas MacGregor, der faktische Anführer der Weißhelme des US-Militärs.

http://futuredefensevisions.blogspot.com/

Noch wichtiger ist, dass – genau wie bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen nach der ersten Niederlage der Nazis am Ende des Zweiten Weltkriegs – neue Kriegsverbrecherprozesse unvermeidlich sind.

Denkt bitte daran, dass die russische Regierung der UNO in den letzten 18 Monaten umfassende Beweise vorgelegt hat, die belegen, dass die USA die Produktion biologischer Waffen in Labors in der Ukraine finanziert haben. Insbesondere hat das russische Militär „Joe Biden“ (oder vielmehr seine Rockefeller/Nazi-Marionettenmeister) beschuldigt, die Biowaffenproduktion durch sein in der Ukraine ansässiges Biolaborunternehmen Metabiota zu orchestrieren.

Als Bedingung für den Frieden fordert Russland eine Untersuchung durch den UN-Sicherheitsrat wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgrund von Verstößen gegen den Vertrag über biologische Waffen – und steht kurz davor. Darauf steht die Todesstrafe.

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Die russische Militäraktion gegen die Ukraine hat die Freisetzung neuer Varianten von COVID-19 gestoppt.

Hier könnt ihr sehen, wie der russische General Igor Kirillov die Öffentlichkeit über das US-Netzwerk für biologische Kriegsführung und Hunter Bidens Metabiota informiert.

Auch im Westen werden Beweise vorgelegt. Eine systematische Überprüfung von 325 Autopsien, die zeigt, dass die COVID-19-Impfung 74 Prozent der Todesfälle verursacht oder wesentlich dazu beigetragen hat, wurde innerhalb von 24 Stunden ohne triftigen Grund vom Preprint-Server SSRN der Zeitschrift The Lancet entfernt. Damit reiht sich die Studie in eine wachsende Zahl zensierter Studien über die möglichen Schäden von COVID-19-Impfstoffen ein.

Diese unbeholfenen Vertuschungsversuche scheitern, da selbst Zeitschriften wie Science inzwischen Beweise für Impfschäden zugeben.

https://www.vtforeignpolicy.com/2023/07/science-magazine-finally-admitted-the-mrna-vaccines-dangerous-side-effects/

In der Zwischenzeit sprach Robert F. Kennedy Jr. den Elefanten im Raum an, als er tweetete:

„Die USA und andere Regierungen entwickeln ethnisch ausgerichtete Biowaffen… eine Studie aus dem Jahr 2021 über das COVID-19-Virus zeigt, dass bestimmte Rassen unverhältnismäßig stark betroffen sind… Die Furin-Cleave-Andockstelle ist am kompatibelsten mit Schwarzen und Kaukasiern und am wenigsten kompatibel mit ethnischen Chinesen, Finnen und aschkenasischen Juden. In diesem Sinne dient sie als eine Art Konzeptnachweis für ethnisch gezielte Biowaffen.“

https://nypost.com/2023/07/15/rfk-jr-says-covid-was-ethnically-targeted-to-spare-jews/

Dies bestätigt den Bericht des KM Neocons Project for a New America Century, in dem ethnisch spezifische Biowaffen als „nützliches politisches Werkzeug“ bezeichnet werden.

Das ist einer der vielen Gründe, warum die KM hart zu Fall gebracht werden wird.

Die khasarische Mafia, die sich nirgendwo mehr verstecken kann, hat einen Staatsstreich in Israel versucht, um das Land in ein modernes Masada zu verwandeln, wo sie bis zum bitteren Ende zu kämpfen gedenkt.

Dies führte zu einer Spaltung der nicht-satanischen Juden. Sogar die New York Times veröffentlichte einen Leitartikel von Thomas Friedman, in dem es heißt: „…wenn die Interessen und Werte einer US-Regierung und einer israelischen Regierung so weit auseinanderklaffen, ist eine Neubewertung der Beziehungen unvermeidlich.“

Noch wichtiger ist, dass der israelische Gottkönig Benyamin Netanyahu nach seinem Versuch, die Macht in Israel zu übernehmen, zusammengebrochen ist. Nachrichtenberichten zufolge liegt er im Krankenhaus und erholt sich von einem „Hitzschlag“, aber Quellen des Mossad sagen

„Die Geschichte von Bibi ist nicht so, wie sie in den Medien dargestellt wird. Er hatte einen Schlaganfall und ist derzeit nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Das Ausmaß des Schadens ist noch nicht bekannt. Was gezeigt wird, sind CGIs und Doppelgänger“.

Unterdessen blockierten israelische Demonstranten am Dienstag Autobahnen und versammelten sich auf dem Flughafen von Tel Aviv, um den Widerstand gegen das Justizreformpaket der rechtsgerichteten Regierung zu verstärken, das nach Ansicht der Gegner die Demokratie bedroht. Ein Regimewechsel in Israel scheint unausweichlich.

Ähnliche Dinge passieren in Europa. In Deutschland macht die stark unterstützte rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) die kontrollierte Auflösung der EU zu einem ihrer Hauptziele für die kommenden Europawahlen. Sie fordert außerdem die Auflösung der EU-Währungsunion und die Wiedereinführung der D-Mark. Sowohl Österreich als auch Ungarn befürworten solche Schritte. Mit anderen Worten: Die Situation in Mitteleuropa wird wieder so, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg war, als starke deutsche und österreichisch-ungarische Verbündete die Kontrolle hatten. https://www.euractiv.com/section/politics/news/german-far-right-works-for-eus-controlled-dissolution/ In Frankreich warnt der ehemalige Leiter der französischen Spionageabwehr DGSE, Pierre Brochand, vor einem drohenden Bürgerkrieg. „Wenn wir nichts oder nur wenig tun, werden wir entweder auf eine fortschreitende Implosion des sozialen Vertrauens in Frankreich zusteuern … oder auf Konfrontationen, die Frankreich zu einem Land machen, in dem man überhaupt nicht mehr leben kann … In den Augen aller sind wir jetzt der ‚kranke Mann‘ des Kontinents, des Sicherheitsrats, der G7 und der G20.“ Die Situation hat einen Punkt erreicht, an dem 74 Prozent der Franzosen der Meinung sind, dass es zu viele Einwanderer in ihrem Land gibt und 62 Prozent wollen, dass Frankreich EU-Verträge und EU-Gesetze missachtet, um die Einwanderung zu stoppen. https://rmx.news/france/former-head-of-french-counter-intelligence-agency-blasts-decades-of-mass-colonizing-immigration/ Die britischen „Sieger“ schlagen unterdessen vor, die militärischen Auftragnehmer der NATO mit einem Plan bei Laune zu halten, der Deutschland zu einem wichtigen logistischen Zentrum für eine 300.000 Mann starke Armee machen soll. Sie versprechen, die Produktion von Munition und schweren Waffen zu erhöhen, um die Soße zu verteilen. In ihrem Plan werden Deutschland, Großbritannien und Kanada Litauen, Estland und Lettland beschützen. Die polnische Regierung ihrerseits träumt von einem wiederbelebten polnisch-litauischen Commonwealth. Ein weiterer großer Preis wird der „Wiederaufbau der Ukraine“ sein. Der besiegte Zelensky unterzeichnete Verträge, die weite Teile der Ukraine, einige der fruchtbarsten Ackerflächen der Welt, an BlackRock abtreten. Jetzt, da seine Fraktion verloren hat, werden viele dieser Verträge nichtig sein. Die Briten hoffen, mit dem Geld stattdessen Freunde in Mitteleuropa zu kaufen, heißt es beim MI6. Zurück auf der US-Ranch fällt die Regierung zusehends auseinander. Ein Zeichen dafür ist das zunehmend unberechenbare Verhalten der derzeitigen „Führer“. Zuerst sahen wir, wie der falsche, maskierte Biden die Augenbrauen hochzog, als er dabei gefilmt wurde, wie er an einem kleinen finnischen Mädchen knabberte und schnüffelte. Dann sagt die sogenannte Vizepräsidentin Kamala Harris: „Wenn wir in saubere Energie und Elektrofahrzeuge investieren und die Bevölkerung REDUZIEREN, können mehr unserer Kinder saubere Luft atmen und sauberes Wasser trinken.“ Sie haben guten Grund, psychisch instabil zu sein. Zum einen bestätigte FBI-Direktor Wray, dass gegen Joe Biden wegen ukrainischer Bestechungsgelder strafrechtlich ermittelt wird, bevor er versuchte, einen Rückzieher zu machen, als ihm klar wurde, was er preisgegeben hatte. Als Nächstes kannst du dir ansehen, wie Wray sich windet, als der Abgeordnete Matt Gaetz die WhatsApp-Nachricht von Hunter Biden in das Kongressprotokoll einträgt und Wray dann während seiner Aussage unter Eid bloßstellt: „Du scheinst darüber nicht neugierig zu sein – fast schon verdächtig neugierig. Schützt du die Bidens?“ Apropos Schutz der Bidens: Das Justizministerium hat den internationalen Sexhandel mit Minderjährigen aus der Liste der „besorgniserregenden Bereiche“ gestrichen, während der Film „Sound of Freedom“, der sich gegen Kinderhandel richtet, die Kinokassen dominiert. Ein Autor namens Mike Rothschild sagte auf CNN, der Film sei aus einer „moralischen Panik“ und „QAnon-Konzepten“ entstanden. https://thepostmillennial.com/cnn-discourages-viewers-from-watching-anti-pedophile-movie-sound-of-freedom Diese Kriminellen sind so verzweifelt auf der Suche nach Kindern, die sie foltern können, um Adrenalin zu gewinnen, dass sie es jetzt auf geimpfte autistische Kinder abgesehen haben, wie polnische Geheimdienstquellen berichten. Sie sagen, holländische Ärzte hätten ein „Heilmittel“ für Autismus gefunden:] „Es ist … Euthanasie.“ „Wie viele satanische Rituale werden die KM den Menschen noch vorsetzen, bevor sie verhaftet, vor Gericht gestellt und hingerichtet werden?“, fragt eine Mossad-Quelle. DIE JUSTIZ SCHREITET VORAN. Letzte Woche hat zum Beispiel der Generalstaatsanwalt von Florida Mark Zuckerberg [Rockefeller] aufgefordert, vor dem Rat für Menschenhandel auszusagen. Die andere Sache, die passiert, ist ein kompletter Zusammenbruch der sozialen Ordnung in den USA. Das jüngste Beispiel: Der Stadtrat von Washington, D.C., stimmte am 11. Juli für ein Notstandsgesetz zur öffentlichen Sicherheit, das Richtern und Strafverfolgungsbehörden mehr Macht einräumt. Damit reagierte er darauf, dass die Zahl der Tötungsdelikte, sexuellen Übergriffe, Raubüberfälle, Gewaltverbrechen, Diebstähle und Brandstiftungen im vergangenen Jahr um 17, 35, 52, 33, 117 bzw. 300 Prozent gestiegen ist, nachdem sie bereits ein Rekordniveau erreicht hatte. https://www.zerohedge.com/political/dc-council-passes-emergency-bill-crime-rates-soar Diese Verbrechenswelle ist nicht auf überwiegend schwarze Gebiete wie Washington DC beschränkt. Im mehrheitlich weißen Bundesstaat Washington zum Beispiel ist die Zahl der Tötungsdelikte im Vergleich zu 2019 um 96% gestiegen – ein Allzeithoch. https://www.zerohedge.com/political/homicides-soar-96-washington-state-after-passage-gun-restrictions Diese Situation wird sich noch verschlimmern, da der jüngste Anstieg der Zinssätze immer mehr Amerikaner in die finanzielle Verzweiflung treibt. Um nur ein Beispiel zu nennen: „Es ist wahrscheinlich die schlimmste Zeit für Autoversicherer seit mindestens 30 Jahren“, sagt Neil Alldredge, Geschäftsführer des Branchenverbandes National Association of Mutual Insurance Companies. https://www.zerohedge.com/markets/auto-insurers-hit-worst-crisis-30-years-sends-premiums-skyrocketing Diese Art von Trend spiegelt sich im ganzen Land und in allen Wirtschaftszweigen wider. Deshalb suchen knappe Amerikaner in Panik nach „Pfandleihern in meiner Nähe“. Der Suchtrend stieg Anfang Juli auf ein Rekordhoch http://theeconomiccollapseblog.com/do-you-remember-the-chaos-that-underwater-properties-caused-in-2008-and-2009-well-it-is-starting-to-happen-again/ Egal, ob die Wirtschaft zusammenbricht oder nicht, die KM hat nicht vor, leise in die Nacht zu gehen. Mit digitaler Zensur, digitalen Zentralbankwährungen und einem Totalitarismus, der mit dem „Klimawandel“ begründet wird, wollen sie die Kontrolle behalten. Der Vorstoß in die digitale Diktatur begann mit einem Angriff auf Twitter. Das kurze Fenster der Pressefreiheit, das es dort gab, wurde geschlossen, indem die Konten von Leuten wie dem jüdischen Freiheitskämpfer Henry Makow und dem katholischen Freiheitskämpfer Erzbischof Carlo Vigano gesperrt wurden. https://www.lifesitenews.com/news/breaking-twitter-suspends-account-of-archbishop-carlo-maria-vigano/?utm_source=featured-news&utm_campaign=catholic Ein Insider hat dem Rumour Mill News Room erzählt, dass neue Algo’s eingeführt worden sind. Sie löschen Beiträge, Konten und verfolgen die Anzahl der Beiträge pro Konto, usw. Diese Konten werden jetzt unterdrückt. Twitter wird sich nicht mehr lange halten. In der EU tritt das Gesetz über digitale Dienste am 25. August in Kraft. Der übliche Jargon besagt, dass es darum geht, dich auf größeren Plattformen „sicher“ zu machen, aber in Wirklichkeit geht es nur darum, dass Brüssel sogenannte „Hassreden“ und „Desinformationen“ noch stärker kontrollieren kann. Dieses Durchgreifen gegen die digitale Wahrheit fällt mit einem weltweiten Vorstoß für „programmierbare“ digitale Zentralbankwährungen (CBDC) zusammen. Laut polnischen Geheimdienstinformationen teilt das Weltwirtschaftsforum den Regierungen mit, dass sie sich auf Milliarden von „Social-Credit-Gefangenen“ einstellen sollen, da weltweit Spionagegesetze verabschiedet werden Das WEF hat sich heimlich durch eine Hintertür Zugang zu Milliarden von Mobiltelefonen verschafft, um „schwarze Listen“ von Nutzern zu erstellen, die „politisch inkorrekte“ Ansichten vertreten und „falsche Wörter“ verwenden. Laut einer Person, die mit dem WEF vertraut ist, werden diese schwarzen Listen der so genannten „Bedauernswerten“ verwendet, um Menschen einen „Social Credit Score“ zuzuweisen, bevor in den nächsten Jahren das Social Credit System und die CBDCs offiziell eingeführt werden. CBDCs sind ein bargeldloses System, in dem es keine Privatsphäre bei Transaktionen gibt und in dem die Kaufkraft von Einzelpersonen und Gruppen nach Belieben ausgeschaltet werden kann. Das ist das Traumszenario eines Totalitaristen. https://alt-market.us/globalists-suggest-finance-shock-and-climate-controls-to-launch-their-great-reset/ Die BIZ sagt selbst, dass in einer neuen Art von Finanzmarktinfrastruktur (FMI) Geld oder Vermögenswerte zu „ausführbaren Objekten“ werden, die auf programmierbaren Plattformen verwaltet werden. https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2023e3.htm Das passiert jetzt überall auf der Welt. In Nigeria werden die Banknoten zu diesem Zweck vernichtet. Russlands Projekt der digitalen Zentralbankwährung (CBDC), der digitale Rubel, wird durch Gold gedeckt sein, aber es wird ihnen die Möglichkeit geben, dieses „Gold“ abzuschalten. https://cointelegraph.com/news/digital-rouble-russian-parliament-passes-a-digital-rouble-bill Frankreich und Indien haben jetzt auch vereinbart, den indischen Zahlungsmechanismus Unified Payments Interface (UPI) zu nutzen. Indische Touristen werden im Eiffelturm über UPI Zahlungen in Rupien vornehmen können“, sagte der indische Premierminister Narendra Modi. Wenn sich die Touristen „daneben benehmen“, wird diese Möglichkeit vermutlich wieder abgeschafft. Bleib stark! Lass sie niemals das Bargeld abschaffen. https://www.india.com/business/france-adopts-upi-system-agreement-indian-tourists-can-spend-in-rupee-at-eiffel-tower-pm-modi-6165500/ Im Rest des Westens wird der „Klimawandel“ zum Anlass genommen, diese Agenda voranzutreiben. Deshalb haben sie auch die Brände in Kanada gelegt. Jetzt sprechen sie von einer „Rekordhitzewelle“. Sieh dir die farbige Überlagerung des Unheils auf der Wetterkarte unten an. Ja, die Sommer in Spanien sind heiß. Letztes Jahr war das Farb-Overlay kaum rot, als es in Madrid 45 Grad erreichte. Jetzt ist es bei nur 36 Grad ein glühendes Violett. Die Schafe sind so leicht zu täuschen. Jetzt, wo die völkermordende Nazi-Fraktion der KM besiegt ist, geht die Fraktion der globalen Erwärmung in die Offensive und versucht, Billionen von Dollar zu ergattern. Hier kannst du John Kerry dabei zusehen, wie er mit „Biden“, einem falsch aussehenden „King Charles“ und einem Raum voller „Billionen-Dollar“-Investoren über den „beschleunigten Klimawandel“ spricht. Pünktlich zu diesem Ereignis ist es der deutschen Polizei wieder einmal nicht gelungen, Klimaaktivisten davon abzuhalten, den Flugverkehr aufzuhalten, indem sie sich an die Start- und Landebahnen klebten. Auf einem Flughafen hat jede Tür einen Code, alle Eingänge werden streng kontrolliert und die Sicherheit ist überall, Militär, Hunde usw. Wie kann dann eine Frau an der Startbahn kleben? Wer hat sie reingelassen? Auf jeden Fall basiert das alles auf Lügen. Der CO2-Gehalt ist heute niedriger als er es in mehr als 95 Prozent der Erdgeschichte gewesen ist. „Aber das wirst du nie erfahren, wenn du all denen zuhörst, die von der Lüge profitieren, dass die Erde bald zu heiß für das Leben sein wird und dass der CO2-Gehalt höher sein wird als in der gesamten Erdgeschichte“, sagte Patrick Moore, Mitbegründer von Greenpeace. „Fast alle kommerziellen Gewächshausproduzenten auf der ganzen Welt kaufen CO2, um es in ihre Gewächshäuser zu pumpen und so ihre Erträge zu steigern.“ Die Klimapandemie und der Schwindel sind die Mittel, mit denen sie sowohl eine größere Kontrolle als auch die Zerstörung des derzeitigen Wirtschaftssystems durch Abriegelungen, Geldstrafen, Kohlenstoffsteuern und mehr Regulierung erreichen können, während sie Geld drucken, als gäbe es kein Morgen, um eine verheerende Inflation zu erzeugen. Das alles führt zu höheren Preisen und weniger wirtschaftlicher Macht für die Massen. Sie müssen sicherstellen, dass sie uns in eine blinde, verzweifelte Lage bringen, damit wir ihr mageres universelles Grundeinkommen akzeptieren. Sie versuchen, uns abzuschalten, unsere Essgewohnheiten zu ändern, uns am Reisen zu hindern, Kühe zu töten und auf ineffiziente Energieformen umzusteigen – alles im Namen von 0,04% Kohlendioxid in der Atmosphäre, das zufällig der Hauptbaustein des Lebens auf diesem Planeten ist. Echte Experten sagen: „Wir sind etwa 1°c über dem kältesten Stand der letzten 10.000 Jahre.“ Dr. John F. Clauser, der 2022 den Nobelpreis für Physik erhielt, kritisierte die Klimanotstandserklärung als „gefährliche Korruption der Wissenschaft, die die Weltwirtschaft und das Wohlergehen von Milliarden von Menschen bedroht“. Und schließlich hat der polnische Geheimdienst festgestellt, dass „außerirdische, getarnte Energieverbraucherschiffe“ die Energie von Versammlungsorten wie Stadien, Kirchen, Krankenhäusern, Konzerten usw. abzapfen und die Menschen trotzdem dafür bezahlen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall verhalten sich die privaten Zentralbanken metaphorisch wie diese „Energieverbrauchsschiffe“, indem sie uns mit aus dem Nichts geschaffenem Geld die Lebensenergie aussaugen. In einer Zeit systematischer „Big-Tech“-Zensur und weit verbreiteter institutioneller Korruption sind wahrheitssuchende Medien und alternative Sichtweisen von entscheidender Bedeutung, und Jede Art von Unterstützung hilft mehr, als Sie denken!

Quellen: PublicDomain/liebe-das-ganze.blogspot.com am 18.07.2023