Entvölkerungsagenda: COVID-Impfungen verursachten mehr als 13 Millionen Todesfälle und „seltene“ Krankheit

Teile die Wahrheit!

Die neueste wissenschaftliche Analyse der verfügbaren Daten zeigt, dass „Impfstoffe“ gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) bisher weltweit mindestens 13 Millionen Menschen getötet haben, darunter etwa 3,7 Millionen Menschen in Indien.

Dr. Denis Rancourt ist promovierter Physiker und hatte zahlreiche Postdoc-Forschungsstellen an renommierten Institutionen in Frankreich und den Niederlanden inne, bevor er Physikprofessor an der University of Ottawa in Kanada wurde.

Er ist der Mann, der beziffert hat, dass die durchschnittliche Sterblichkeitsrate durch COVID-Impfungen aller Altersgruppen etwa bei einem von 2.000 Menschen liegt, eine unglaublich hohe Zahl im Vergleich zu den offiziellen Daten.

Tatsächlich haben COVID-Impfungen offiziell noch nie jemanden getötet und sind völlig „sicher und wirksam“. Dr. Rancourts Arbeit erzählt jedoch eine ganz andere Geschichte – und eine, die dringend im Namen der Hunderten Millionen Menschen erzählt werden muss, die durch Täuschung diese tödlichen Injektionen erhalten haben.

Am 17. Mai sagte Dr. Rancourt in Ontario bei der National Citizens Inquiry (NCI) aus, einer von Bürgern geleiteten Untersuchung der kanadischen COVID-Reaktion. Er hat außerdem mehr als 30 wissenschaftliche Berichte über COVID verfasst, darunter einige für eine neue gemeinnützige Organisation namens Correlation.

„Es gibt einen starken Zusammenhang mit Armut, was einer der Beweise dafür ist, dass man sagen kann, dass es sich nicht um ein Virus handelt“, sagte Dr. Rancourt während der Anhörung und betonte die Tatsache, dass arme Menschen am stärksten von den Impfungen betroffen seien und die Tatsache, dass COVID kein Virus ist.

„Egal, wie man es aufteilt, es gibt absolut keinen Zusammenhang mit dem Alter, was der endgültige Beweis dafür ist, dass es sich nicht um COVID handeln kann.“ (Völkermord im Namen der „Eliteherren“, die diesen teuflischen Plan im Namen des Finanz-Digital-Militär-Komplexes ausführen)

Da alle westlichen Länder während der Pandemie aufgehört haben, Antibiotika zu verschreiben, wurden Patienten wegen bakterieller Lungenentzündung nicht ordnungsgemäß behandelt

Erinnern Sie sich an alles während der COVID-Zeit, als die Medien uns berichteten, dass Menschen an COVID-„Komplikationen“ wie einer bakteriellen Lungenentzündung starben?

Es stellt sich heraus, dass der Grund dafür, dass so viele Menschen daran starben, darin liegt, dass westliche Nationen während der COVID-19-Krise keine Antibiotika mehr verschrieben haben.

„Während der COVID-Zeit haben alle westlichen Länder die Antibiotika-Verschreibungen um 50 Prozent gekürzt, sodass sie keine bakterielle Lungenentzündung behandelten“, erklärte Dr. Rancourt und führte weiter aus, dass sich die Lage nach dem Start der Operation Warp Speed noch weiter verschlechtern werde.

300x250

„Die Altersstruktur der Übersterblichkeit hat sich mit Beginn der Impfphase verändert“, fügte Dr. Rancourt hinzu.

„Diese Spitzenwerte treten an ganz bestimmten Hotspots auf, aber synchron auf der ganzen Welt […], was aus epidemiologischer Sicht absolut unmöglich ist, weil die Zeit von der Aussaat einer Infektion bis zum plötzlichen Anstieg der Sterblichkeit völlig ungewiss ist.“

Einer der großen Ausreißer bei der angeblichen „Ausbreitung“ von COVID sind die einzigartigen nationalen oder staatlichen Grenzen, ab denen die Krankheit offenbar aufgehört hat, Menschen zu töten. (Der Club of Rome ist verantwortlich für die satanische Entvölkerung und transhumanistische Pläne (Video))

300x250 boxone

Der Grund dafür liegt natürlich nicht darin, dass die Krankheit an einer Landes- oder Staatsgrenze tatsächlich aufhört, sich auszubreiten, sondern darin, dass die Krankheit von Anfang an „impfbar“ war.

Anders ausgedrückt: Länder und Staaten, die die Impfungen stark vorangetrieben haben, verzeichneten einen entsprechenden Anstieg der Übersterblichkeit, während ihre Nachbarn, die sie nicht so stark vorangetrieben haben, weitaus weniger Todesfälle verzeichneten.

Wenn die Ursache all dieser übermäßigen Todesfälle wirklich nur „COVID“ wäre, wären nationale und staatliche Grenzen für die Ausbreitung des Virus irrelevant gewesen.

„Sehen Sie, als Folge der Einführung des Impfstoffs gibt es eine höhere Sterblichkeitsrate“, erklärte Dr. Rancourt. „Der große Höhepunkt [im Süden der USA] fällt mit [dem] Impfgerechtigkeitsprogramm [programm] zusammen.“

Es ist kein Geheimnis mehr, dass COVID-Impfungen töten.(Wuhan-Virologe gibt zu, dass Covid als „Biowaffe“ zur Entvölkerung der Welt entwickelt wurde (Video))

„Seltene“ Impfverletzungen werden im hochgeimpften Peru zum nationalen Gesundheitsnotstand

Eine „seltene“ Impfverletzung namens Guillain-Barré-Syndrom (GBS) hat die Aufmerksamkeit der peruanischen Gesundheitsbehörden auf sich gezogen. Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte rief den 90-tägigen nationalen Notstand aus, nachdem in Krankenhäusern in ganz Peru ein „ungewöhnlicher Anstieg“ von GBS festgestellt wurde.

In mindestens 18 der 24 Departements des Landes kam es im Juni zu mindestens einem Fall von GBS, was beispiellos ist. Seit Juni 2023 wurden in ganz Peru 182 Fälle gemeldet, von denen 147 entlassen wurden, 31 weiterhin im Krankenhaus behandelt werden und vier gestorben sind.

Die peruanischen Gesundheitsbehörden nehmen den alarmierenden Anstieg des GBS ernst

Mit dem neuesten Erlass von Boluarte werden den Krankenhäusern 3,2 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, um die Patientenversorgung zu verbessern und die Maßnahmen zur GBS-Erkennung und -Kontrolle zu verstärken.

Obwohl GBS nicht ansteckend ist, befassen sich die peruanischen Gesundheitsbehörden schnell mit der Beschaffung von menschlichem Plasma zur Herstellung von intravenösem Immunglobulin und menschlichem Albumin zur Unterstützung der Behandlung von GBS.

Der im El Peruano (Amtsblatt) veröffentlichte Erlass der Regierung warnt vor einer „ungewöhnlichen Zunahme“ einer seltenen Krankheit in kurzer Zeit, die die Gesundheitsdienste des Landes bedroht.

Der Anstieg der GBS „wirkt sich negativ auf die Kontinuität der Gesundheitsdienste aus, da nicht genügend strategische Ressourcen vorhanden sind, um auf das Volumen und die Komplexität der Fälle in den verschiedenen Gesundheitseinrichtungen zu reagieren“, warnte das Dekret.

GBS ist eine neurologische Erkrankung, bei der das Immunsystem einen Teil des peripheren Nervensystems angreift. Es beginnt oft mit einem Kribbeln in den Händen, Füßen und im Gesicht, bevor es zu Muskelschwäche und Lähmungen im ganzen Körper führt. In schweren Fällen kann GBS dazu führen, dass man „nicht mehr selbstständig atmen kann“.

Bei GBS funktionieren Immunzellen nicht richtig und greifen fälschlicherweise die Myelinscheiden der peripheren Nerven an. Laut Medical News Today : „Der Schaden hindert die Nerven daran, bestimmte Informationen, wie etwa Berührungsempfindungen, an das Rückenmark und das Gehirn zu senden. Dadurch entsteht ein Taubheitsgefühl. Darüber hinaus können Gehirn und Rückenmark keine Signale mehr an den Körper weiterleiten, was zu Muskelschwäche führt.“

GBS kann anhaltende Probleme wie Blutdruckschwankungen und unregelmäßigen Herzrhythmus sowie eine träge Darmfunktion und Urinretention verursachen. Etwa ein Drittel der Patienten leidet unter starken Nervenschmerzen.

Mit der richtigen Behandlung erholen sich die meisten Menschen von GBS, es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie wiederkehrende Muskelschwächen verspüren.

GBS ist eine bekannte Verletzung vieler Impfstofftypen

GBS kann bei Personen auftreten, deren Immunsystem nach der Genesung von einer Infektion geschwächt ist. Nach Angaben der Mayo Clinic können GBS-Symptome Wochen nach einer Infektion mit dem Influenzavirus, dem Zytomegalievirus, dem Epstein-Barr-Virus, dem Zika-Virus oder Hepatitis A, B, C und E auftreten.

GBS wird auch mit mehreren Impfstoffen in Verbindung gebracht. Die neuesten mRNA-Impfstoffe, darunter solche, die mit einem Adenovirus hergestellt werden (Johnson & Johnson, AstraZeneca) und solche, die gegen RSV (Respiratory Syncytial Virus) schützen sollen, wurden von den Aufsichtsbehörden wegen eines Anstiegs des GBS gemeldet.

Der J&J-Covid-19-Impfstoff wurde 2021 von der FDA mit einem Warnhinweis versehen, der Verbraucher auf das erhöhte Risiko aufmerksam macht, bis zu 42 Tage nach der Impfung an GBS zu erkranken .

Darüber hinaus stellte die US-amerikanische Food and Drug Administration fest, dass GBS ein mögliches Risiko durch den neuen RSV-Impfstoff von Pfizer für ältere Erwachsene darstellt.

Unter den 20.000 Empfängern, die die experimentellen Impfungen erhielten, gab es zwei Fälle von GBS. Die FDA empfiehlt nun, dass Ärzte auf GBS überwachen, nachdem ein Patient eine Pfizer-RSV-Impfung erhalten hat. Es ist auch bekannt, dass die lange Liste der Impfungen im Kindesalter in seltenen Fällen GBS verursacht.

Die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) sind sich des tödlichen und schwächenden GBS-Risikos durch Impfungen bewusst und erklärten, dass „sehr selten Menschen in den Tagen oder Wochen nach Erhalt bestimmter Impfstoffe an GBS erkrankt sind“.

Wie bei jedem anderen schwerwiegenden Gesundheitsproblem im Zusammenhang mit Impfungen behauptet das CDC jedoch, dass „die Vorteile der Impfung die Risiken bei weitem überwiegen“.

Dies gilt natürlich nicht für geimpfte Personen, die an GBS erkranken und nicht rechtzeitig behandelt werden oder an dieser schwersten Impfschädigung sterben. Mindestens ein Land – Peru – nimmt dieses Problem mittlerweile ernst.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 15.07.2023