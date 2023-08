Indien landet ein freimaurerisches CGI-Spielzeug auf dem Mond (Videos)

Nur wenige Tage nach der albernen Geschichte über das Scheitern des russischen Landers Luna-25, der angeblich auf die Mondoberfläche stürzte, werden wir erneut mit der schlimmsten gefälschten Mondlandung der Geschichte verspottet, die angeblich von einem CGI-gerenderten Spielzeugraumschiff aus Indien durchgeführt wurde. Von Joacim Bartoll

Während Russland mit dem gefälschten CGI-Krieg in der Ukraine symbolisch die Rolle des Bösewichts auf der Weltbühne spielt, steht Indien nun als „großer Leistungsträger“ symbolisch für den Untergang des Westens bzw. die „Verbrennung des Westens“ “ – wo der „Westen“ symbolisch im „reinigenden“ Feuer brennen muss, bevor er in ein neues Zeitalter eintritt.

Die NASA behauptet, sie seien 1969 auf dem Mond gelandet , wo sie einen „Mondbuggy“ gefahren und Golf gespielt hätten.

Insgesamt behaupten sie, zwischen 1969 und 1972 sechs bemannte Missionen zum Mond durchgeführt zu haben. Dann habe die NASA nach eigener offizieller Aussage alle Daten verloren und die Technologie zerstört, und nicht einmal 50 Jahre später sei sie in der Lage, sie zu rekonstruieren .

Das Beste, was wir im Jahr 2023 bekommen können, ist also ein unbemanntes Cartoon-Raumschiff, das angeblich auf der Oberfläche landet.

Natürlich hat es nie eine Mondlandung gegeben, aber 1969 haben sie es tatsächlich besser vorgetäuscht.

In Wahrheit können sie nicht zum Mond fliegen, und höchstwahrscheinlich ist der Mond nicht etwas, auf dem man landen kann. Es ist entweder Plasma, Eis oder eine Reflexion/Projektion.

Und wenn Sie immer noch an diesen Mondlandungs-Mist glauben, weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen soll, da Sie offensichtlich immun gegen Logik, Argumentation und jede Form von Urteilsvermögen sind.

Die gefälschte Landung Indiens selbst weist etwas auf, das Sie vielleicht auf einer High-School-Science-Fiction-Messe aus den frühen 80er Jahren oder in einem Computervideospiel aus den 80er Jahren gesehen haben. (Mondlandung: Die Freimaurerei und die Raumfahrt (Videos))

Es ist mit Absicht spöttisch schlecht. Allerdings ist darauf das freimaurerische Schachbrettmuster abgebildet, und wenn die albernen Triebwerke zünden, bilden sie ein hübsches freimaurerisches „M“, wodurch das „Raumschiff“ wie das freimaurerische Symbol des Quadrats und des Kompasses aussieht.

Außerdem heißt das Spielzeug „Chandrayaan-3“, wobei „3“ ein verstecktes umgedrehtes „M“ ist. Und natürlich wäre die offensichtliche Frage, wer dieses angebliche Filmmaterial tatsächlich aufgenommen hat.(Neues vom Mond: Ein Wissenschaftler sagte 1965, dass der Mond aus Plasma besteht – danach wurde es still um ihn (Video))

Von Dunkel zu Hell. Freimaurer-Logo auf Schachbrett.

Sicherlich werden sie wahrscheinlich behaupten, dass es tatsächlich eine Animation dessen war, was passiert ist, aber wir alle wissen sowieso, dass es eine Fälschung ist.

Und selbst wenn sie das zugeben, warum sollten wir uns dann mit solch einer schlechten Grafik lustig machen?

Jeder Computerkünstler in der Entwicklung von Computerspielen hätte in wenigen Stunden etwas Halbrealistisches schaffen können.

Allerdings berichtet jede einzelne Nachrichtenagentur, dass „Sehen Sie sich den Moment an, in dem Indiens Raumsonde Chandrayaan-3 Geschichte schrieb“, während die schlechte Animation stattfand.

Das nennt man Täuschung.

Und während in den sozialen Medien alle über die offensichtliche Fake-Landung lachen, werden alle offiziellen Kanäle und Mainstream-Medien mit Hurra und positiven Kommentaren gefälschter KI-Bot-Accounts und vielleicht auch ein paar leichtgläubiger Schafe überschwemmt.

Hier ist das offizielle Video:

Bei der schwedischen Kinderfernsehsendung Jalle, Julle & Hjulius aus den späten 70er Jahren waren die Spezialeffekte besser.

Vier AstroNots von der NASA für die CGI-Mondmission ausgewählt

Und schauen Sie sich das an. Die NASA enthüllt ihre nächste gefälschte Mondmission an einem Montag, dem Mondtag. Und da es sich um den 3. April handelte, war es auch der 93. Tag des Jahres, was perfekt mit der gefälschten Mondlandung am 20. Juli 1969 übereinstimmte, dem genau 201. Tag des Jahres für die Jesuiten. Und Sie wissen, wie gerne sie 201 mit 93 kombinieren …

Der Jesuitenorden = 201, 93

Orden der Illuminati = 201, 93

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 201, 93 (das Logo von Skull and Bones, Orden 322)

Mondmission mit Besatzung = 201, 93

Und vergessen Sie nicht, dass sie behaupten, die gefälschte Mondlandung habe um 22:56 Uhr stattgefunden , also in der 56. Minute der vollen Stunde, der Zahl, die die Gesellschaft Jesu darstellt, der ursprüngliche Name des Jesuitenordens.

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Und für die wichtigste Nummer, die Jesuit 201 – da diese Mission den Namen „Artemis-II-Mission“ tragen wird.

Artemis-II-Mission = 201

Orden der Illuminaten = 201

Der Jesuitenorden = 201

Die NASA ist eine freimaurerische Organisation und alle AstroNots sind Freimaurer, deshalb heißt die sogenannte „weibliche“ Astronotin Christina „Koch“, weil sie mit einer solchen geboren wurde – sonst wäre „sie“ nicht im Club. Sie lieben es einfach, sich über den Namen lustig zu machen und einem genau zu sagen, was los ist.

Auch diese freimaurerische Mondmission mit Besatzung wurde am 3. April, dem 93. Tag des Jahres, enthüllt.

Mondmission mit Besatzung = 93

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 93 (das Logo von Skull and Bones, Orden 322)

Quadrat und Zirkel = 93 (das Logo der Freimaurerei)

Orden der Illuminaten = 93

Saturn = 93 (ihr Sonnengott)

Denken Sie daran, dass der Orden der Illuminaten vom Jesuitenpriester Adam Weishaupt gegründet wurde und der Orden der Illuminaten später mit Hilfe der Söhne des Gründers des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, die moderne Freimaurerei infiltrierte und gründete.

Sie gründeten die Freimaurerei „Skull and Bones“, und heute sind die Illuminaten der Orden, der die Unterhaltungsindustrie, insbesondere die Musikindustrie und Hollywood, kontrolliert.

Und die NASA ist einfach eine Erweiterung von Hollywood, aber mit viel weniger beeindruckender CGI, da ich vermute, dass es schwierig ist, leichtgläubige Idioten für eine solche Organisation zu rekrutieren, wenn sie lieber in Hollywood oder in der Werbung arbeiten könnten, viel mehr Geld verdienen und nicht unterschreiben müssten ihr Leben in NDAs verschwenden.

Diese Enthüllung erfolgt also 108 Tage vor dem Jahrestag der gefälschten Mondlandung vom 20. Juli 1969.

Orden der Illuminati = 108 (auch bekannt als Orden der Unterhaltungsindustrie)

Die Zeitspanne bis zum Jahrestag der vorgetäuschten Mondlandung beträgt 15 Wochen und 3 Tage, also 153 .

Die Illuminaten = 153

Jesuitenorden = 153

Die verborgene Hand, die die Welt regiert = 153

Zählt man nun seit dem letzten Jahrestag der falschen Mondlandung im Jahr 1969, kommen wir auf genau 257 Tage, und 257 ist die 55. Primzahl.

Sie sagen, dass es „fünfzig Jahre“ her ist, seit die letzte bemannte Mondmission der Freimaurer losgeschickt wurde, und dass sie „vier Astronauten“ auf diese Mission schicken werden.

Fünfzig Jahre = 55

Vier Astronauten = 55

NASA = 55, 55

Was die vier Astronoten betrifft, so stehen sie mit Wiseman an der Spitze, wie bei den „Weisen“ und als Hommage an Neil Alden Armstrong.

Wiseman = 84, 105

Neil Alden Armstrong = 84, 105

Tatsächlich ist die Artemis-II-Mission eine Hommage an den Freimaurer Neil Alden Armstrong und ihre Meister im Jesuitenorden.

Artemis-II-Mission = 201, 84

Neil Alden Armstrong = 201, 84

Der Jesuitenorden = 201, 84

Natürlich ist Wiseman derzeit 47 Jahre alt, wie im 47. Grad des Freimaurerkompasses, und die Mission besteht darin, „den Mond zu umrunden“. Außerdem ist 47 mit „Zeit“ und „Geschichte“ verbunden.

Runde den Mond = 47

Beachten Sie, dass CNN seinen Artikel um 7:47 Uhr, in der 47. Minute der Stunde, aktualisiert hat, um die Wortmagie und den Code zu stärken.

Der andere Astronot, Hansen, ist ebenfalls 47 , während Glover 46 und der kleine Koch 44 ist . Sie nennen die Mission jenseits des Mondes auch einen „Mondvorbeiflug“. Und der Mond wird vom Krebs regiert. Wir haben also zusätzlich 46 und 44 .

Mondvorbeiflug = 46

Societas Iesu = 46 (Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden)

Katholisch = 46 (Jesuitenorden der Katholischen Kirche)

Jenseits des Mondes = 44

Krebs = 44

Natürlich ist Krebs das vierte Sternzeichen, ebenso wie die vier Astronoten. Und die Namen der Astronoten sind…

Reid Wiseman = 120, 69, 69, 114, 720

Illuminati = 120, 69, 69, 114, 720

Reid Wiseman = 177, 69

Der Jesuitenorden = 177, 69

Victor Glover = 158, 67, 144, 948

Freimaurerei = 158, 67, 144, 948

Victor Glover = 68

Artemis II = 68

Die Freimaurer = 68

Christina Koch = 66

Zahl des Tieres = 66

Mond = 66

Jeremy Hansen = 187, 56, 1122

Gesellschaft Jesu = 187, 56, 1122 (auch bekannt als „Der Jesuitenorden“)

Jeremy Hansen = 56, 61

Mondmission = 56, 61

Freimaurerritual = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Freimaurer = 56

Ich könnte weitermachen, aber mir läuft die Zeit davon. Und wir alle wissen, dass alles, was die NASA tut, fake ist, um die kindische Idee des Weltraums und des Heliozentrismus am Leben zu erhalten.

Es ist Pseudowissenschaft für die leichtgläubigen Köpfe von Erwachsenen, die sich einfach weigern, erwachsen zu werden. Es ist wirklich sehr traurig. Und in diesem Stadium könnte der Glaube an die Mondlandung von 1969 als Test für Intelligenz, Urteilsvermögen und Leichtgläubigkeit dienen.

Niemand, der älter als 7 ist, sollte ernsthaft an die Mondlandung glauben.

Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde = 666

…

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 26.08.2023