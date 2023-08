Russland will kein neues ukrainisches Territorium mehr besetzen – Selenskyj (sichtlich mitgenommen) ruft „totale Mobilisierung“ aus (Videos)

Im Moment gebe es auch keine Grundlage für eine Einigung zwischen der Ukraine und Russland, die Militäroperation in der Ukraine werde auf absehbare Zeit fortgesetzt – so der Kremlsprecher in einem Interview mit der „New York Times“.

Laut Peskow wolle Moskau kein weiteres ukrainisches Territorium mehr besetzen, das über jenes hinausgeht, was bisher schon annektiert wurde. (businessinsider)

„Wir wollen nur das Land kontrollieren, das wir bereits in unsere Verfassung geschrieben haben.“

Zu diesen Regionen gehören die 2014 annektierte Krim und seit 2022 die Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson, auf deren Territorium die Kämpfe andauern.

Pjotr Tolstoi, der stellvertretende Duma-Sprecher der Duma, meinte auf die Frage, wie Russland den langwierigen Krieg finanzieren würde:

„Mit dem Öl, das wir über Indien nach Europa verkaufen.“

Russland umgeht zwar die EU-Ölsanktionen dadurch, dass es Waren nach Fernost verkauft, während die dort raffinierten Produkte wieder in den Westen weiterverkauft werden.

Allerdings sind durch die größeren Entfernungen sowie die höheren Transportkosten, und durch die erheblichen Rabatte die Einnahmen Moskaus aus dem Ölverkauf im Vergleich zum letzten Jahr eingebrochen. (Ukraines Kanonenfutter: Das seltsame Leben und der sinnlose Tod ausländischer Söldner)

Selenskyj ruft „totale Mobilisierung“ aus – Berichte über Straßensperren und Exekutionen von „Frontverweigerern“

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer neuen Videoansprache (sichtlich mitgenommen) eine „totale Mobilisierung“ für die bereits gescheiterte ukrainische Gegenoffensive ausgerufen.

Dazu passen Berichte über Pläne der Ukraine, im Ausland lebende Exil-Ukrainer wieder in die Heimat zu bringen, um sie an die Front zu schicken.

Kommt nun die „totale Mobilisierung“?

Kryptisch sprach Selenskyj:

„Wenn es jemandem bereits so vorkommt, als sei der Krieg „da draußen“ und jemand anderes sollte den Krieg gewinnen, dann müssen wir zur Realität zurückkehren. Nur wir alleine werden das mit allen Menschen durchstehen.“

Zelensky urged Ukrainians to total mobilization.

“If it already seems to someone that the war is “out there” and that someone else should win the war, then we need to return to reality. Only we will get through this with all the people,” he said. pic.twitter.com/K6mvqeWVh8

