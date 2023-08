Wurde Maui mit Energie- und Wetterwaffen in Schutt und Asche gelegt? 

Tagelang stand die Urlaubsinsel Maui auf Hawaii in Flammen. Mehr als achtzig Menschen kamen dabei ums Leben, Hunderte Häuser vielen den Bränden zum Opfer, darunter auch die historische Stadt Lahaina. Befürworter des Klimawandels machen wie immer die globale Erderwärmung für die Katastrophe verantwortlich – doch in Wahrheit könnte viel mehr dahinter stecken. Frank Schwede

(Titelbild: Das obere Foto wurde als Beweis des Einsatzes einer Energiewaffe im Internet kritiklos verbreitet, dabei handelte es sich um einen Brand 2018 in einer Ölraffinerie im US-Bundesstaat Ohio. Der Strahl soll ein Lichtstrahl-Naturphänomen sein – so die Faktenchecker im Mainstream)

Mehr als achtzig Todesopfer, Hunderte niedergebrannter Häuser und Tausende Obdachlose. Erst jetzt wird das Ausmaß der Wald- und Buschbrände auf Maui sichtbar.

Neben den Feuern im Westen der Ferieninsel waren auch auf den Nachbarinseln von Hawaii Anfang vergangener Woche Brände ausgebrochen, die sich aufgrund starker Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern schnell ausgebreitet hatten.

Mit einer Fläche von rund 1.900 Quadratkilometern ist Maui etwa halb so groß wie die spanische Ferieninsel Mallorca. Die unter Touristen beliebte historische Stadt Lahaina, die vor der Katastrophe rund 13.000 Einwohner zählte, wurde von den Flammen komplett zerstört.

Auch ein 150 Jahre alter Banyanbaum, der vor dem alten Gerichtsgebäude der Stadt stand und bei Touristen beliebt war, ist offenbar den Flammen zum Opfer gefallen.

„Der Banyanbaum ist eine Ikone“, sagt Kaniela Ing, eine hawaiianische Ureinwohnerin in siebter Generation aus Maui gegenüber Democracy Now. Die 16 Stämme des Baums erstrecken sich über fast einen Hektar, die grünen Blätter und Äste ragen 18 Meter hoch in die Luft und spenden dem darunter liegenden Park Schatten. Nun hoffen Baumpfleger, dass den Riesen noch zu retten ist.

Traurige Tatsache aber ist: Lahaina gibt es nicht mehr. Es ist nichts mehr übrig. Die Banken, die Supermärkte, die Kirche. Alles ist verschwunden. Das sagte Harry Donenfeld, der auf Maui lebt, einem ARD-Korrespondenten.

Laut aktuellen Zahlen des Pacific Desaster Center und der FEMA sind rund 2.200 Gebäude dem Flammenmeer zum Opfer gefallen, beschädigt oder zerstört worden. Laut ersten Schätzungen werden rund 5,5 Milliarden US Dollar, das sind umgerechnet 5,0 Milliarden Euro, für den Wiederaufbau benötigt. 14.000 Menschen haben die Urlaubsinsel bereits verlassen, weitere tausend werden folgen.

Laut Medien handelt es sich um die tödlichste Waldbrandkatastrophe der jüngsten US-Geschichte. Nach offiziellen Informationen tappen die Ermittler noch immer Dunkeln, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. War es ein Unfall, Brandstiftung oder ein technischer Defekt, der einen Funkenflug ausgelöst hat?

Menschen sprangen ins Meer, um sich zu retten

Die Flammen kamen so plötzlich, dass einige Menschen ins Meer sprangen, um sich in Sicherheit zu bringen. Gouverneur Josh Green sprach von der wahrscheinlich größten Naturkatastrophe in der Geschichte des US-Bundesstaates Hawaii.

War es wirklich eine Naturkatastrophe? Klar ist bisher nur, dass ein gefährliches Zusammenspiel von drei Faktoren die Brände so gefährlich gemacht hat: Wind, niedrige Luftfeuchtigkeit und ausgetrocknete Vegetation.

Laut Aussage eines Meteorologen waren große Unterschiede beim Luftdruck verantwortlich für die ungewöhnlich starken Passatwinde, die entstehen, wenn sich die Luft vom Hochdrucksystem nördlich von Hawaii, dem Nordpazifikhoch, zum Tiefdruckgebiet am Äquator des Staates bewegt.

Hurrikan „Dora“, der Anfang vergangener Woche südlich der Inseln vorbeizog, gab dem Tiefdruckgebiet weitere Nahrung, indem er den Luftdruckunterschied zusätzlich erhöhte.

Das Ergebnis waren die ungewöhnlich starken Passatwinde mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern, was sogar Meteorologen überrascht hat, weil „Dora“ sich eigentlich Hunderte Kilometer von Hawaii entfernt ausgetobt hat.

Sollte es sich, wie mittlerweile viele Beobachtern vermuten, tatsächlich um Brandstiftungen handeln, wussten die Täter über die für das Feuer günstigen Bedingungen genauestens Bescheid – oder wurden sie sogar durch Wettermanipulation erzeugt?.

Erst kürzlich haben die Behörden von Griechenland bekanntgegeben, dass die Waldbrände auf Rhodos nicht das Ergebnis einer globalen Erderwärmung waren, sondern vorsätzlich gelegt wurden, vermutlich von Klimaterroristen, die zunehmend zu einer ernsthaften Bedrohung werden.

Linke Befürworter der Klimakrise behaupten nämlich, dass jedes Wetterereignis, vor allem Hurrikans, Trockenheit Flutkatastrophen, dem Klimawandel zuzuschreiben seien. Deshalb glauben sie, dass all diese Katastrophen vermeidbar wären, wenn die Menschen weniger Auto fahren und aufhören Fleisch zu essen.

Immer wieder kam es in den letzten Jahren entlang der US Westküste zu mysteriösen Waldbränden, die seltsamer Weise immer von heftigen Winden begleitet wurden. Und wie immer wurde nachher behauptet, dass der Klimawandel Schuld sei.

Mittlerweile steht fest, dass die Mehrzahl der Brände absichtlich gelegt werden und meistens auf das Konto militanter Klimaschützer geht, die auch Flughäfen und den Verkehr auf den Straßen blockieren, oder Kunstwerke mit Farbe beschmieren, um auf diese Weise auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und das Klimanarrativ in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern.

Doch die menschengemachte Klimakrise ist ein Schwindel, mehr noch, sie ist zu einer neuen „Grünen Religion“ geworden, um den Menschen jede Form von Freiheit zu nehmen.

Feuer durch Laserwaffen

Und genau diese grüne Klimadiktatur wird von nahezu sämtlichen westlichen Regierungen vorangetrieben, was daran zu erkennen ist, dass die Taten militanter Klimaschützer vor Gericht nahezu ungeahndet bleiben.

Sollte es sich auch auf Maui um gezielte Brandstiftung handeln, müssen die Täter über die für das Feuer günstigen meteorologischen Bedingungen genauestens Bescheid gewusst haben. Eine andere Theorie ist, dass auch der Hurrikan Teil des Plans war und mit HAARP-Technologie erzeugt wurde.

Die Feuer könnten mit einer gerichteten Energiewaffe, etwa mit einem Laser Weapon System von Lockheed Martin ausgelöst worden sein. Dieser Laser kann von Schiffen, Hubschraubern und Militärfahrzeugen eingesetzt werden.

Mittlerweile liegt sogar entsprechendes Filmmaterial aus allen Erdteilen vor, das Angriffe mit Energiewaffe zeigt. Unter anderem aus Paradise Valley in Kalifornien. Sind auch die Feuer auf Hawaii ein gezielter Energiewaffenangriff auf die Bevölkerung?

Ja, glauben viele Beobachter, weil die Vorgehensweise nahezu immer dieselbe ist. Starke Winde und plötzlich ausbrechende Feuer aus, die sich in Windeseile zu einem riesigen Wald- und Buschfeuer ausbreiten.

Im Oktober 2017 wütete auch in der Region um San Francisco eine gigantische Feuerwalze. Die apokalyptischen Bilder gingen um die Welt. Im Verlauf einer Woche loderten gleich 22 Brandherde in Kalifornien.

Mehr als 20.000 Menschen mussten evakuiert werden, 3.500 Häuser gingen in Flammen auf, 31 Menschen verloren ihr Leben. Vor allem Häuser und Autos wurden zerstört, während oftmals die Bäume in den Vorgärten unversehrt blieben.

Auf Rhodos nahezu dieselben Bilder. Häusern, die aussahen, als seien sie durch einen Hochofen geschoben worden, Felgen und Autoscheiben, die regelrecht geschmolzen waren.

Für einen klassischen Waldbrand sind solche Bilder eher ungewöhnlich. Dafür gibt es nur eine logische Erklärung, dass es sich hier um den Einsatz einer Energiewaffe handelt.

Zu den Energiewaffen gehören neben Laser- und Skalarwellenwaffen unter anderem auch Plasmakanonen. Sogenannte DEWs (Directed Energy Weapon) zählen zu einer neuen Waffensystemen-Generation, die dazu in der Lage sind, mit gebündelter Energie militärische und natürlich auch zivile Ziele anzugreifen und zu zerstören.

Bei den Feuern auf Rhodos und Maui könnte der Angriff direkt aus dem Weltraum erfolgt sein, von einem Superlaser, in dem mehr als 300 einzelne Laser zu einem großen gebündelt werden.

Dieser Laser kann jeden Punkt der Erde ins Visier nehmen. Entwickelt wurde er bereits in den 1980er Jahren unter der Regierung von Ronald Reagan im Rahmen des SDI-Programms.

