Augenzeuge: Prinz Andrew soll bei Ukraine-Besuch Kinder missbraucht und entführt haben (Video)

Die englischsprachige indische Newsseite „news nine“ berichtet, dass der britische Prinz Andrew bei einem Besuch der Ukraine im Juni Kindern sexuell belästigt haben soll. „news nine“ stützt sich dabei auf die Zeugenaussage eines Kellners, der den Vorfall beobachtet haben will. Die Informationen sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Prinz Andrew sieht sich erneut mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Die neuen Vorwürfe sollen einen Besuch von Andrew in der Ukraine im Juni dieses Jahres betreffen, wie die englischsprachige indische Newsseite news nine berichtet.

Andrew soll demnach zu der Delegation gehört haben, als der britische Außenminister James Cleverly die Ukraine besuchte. Laut news nine soll es dabei in einem Kiewer Nachtclub zum Missbrauch von Kindern durch Andrew gekommen sein.

Die Newsseite stützt sich auf Aussagen von James Obasi, einer Person nigerianischer Herkunft, die laut eigenen Angaben mit der Betreuung der britischen Delegation in dem Club in Kiew betraut gewesen sein will.

Obasi erklärte in einer Videoaussage, er sei Augenzeuge des gesamten Vorfalls gewesen. Er sei von dem Club angewiesen worden, sich um einen VIP-Gast zu kümmern, und habe schnell festgestellt, dass es sich dabei um Prinz Andrew gehandelt habe. Er habe gesehen, so Obasi, wie zwei Kinder zu Andrew in den Raum gebracht wurden. Es soll sich dabei um einen zehnjährigen Jungen und ein zwölfjähriges Mädchen gehandelt haben.

Andrew habe ihn gebeten, Essen und Getränke für die beiden Kinder zu besorgen, so Obasi weiter. Als er mit den Lebensmitteln für die Kinder in den Raum zurückgekommen sei, will er gesehen haben, dass Andrew die Kinder „an unangemessenen Stellen“ berührt habe.

Daraufhin sei er mit dem Essen und den Getränken erst einmal wieder umgekehrt und sei weggegangen. Nachdem er nach einer Weile wieder zurückgekehrt sei, will er gesehen haben, dass die Kinder in einem „kritischen Zustand“ gewesen sein sollen. (Menschenopfer berichten: 27 Zeugen der Blutsekte (Video))

Die Kinder sollen laut seinen Aussagen kaum Kleidung am Körper gehabt haben. Zudem hätten sie verängstigt gewirkt und ununterbrochen geweint. Obasi in seinem Videostatement:

„Die Kinder waren fast vollständig entkleidet. Sie verhielten sich seltsam, als ob sie betäubt oder betrunken wären.“

Und weiter:

„Der Prinz war aufgeregt, seine Augen funkelten seltsam.“

Obasi fügte hinzu, dass er versucht habe, sich um die Kinder zu kümmern, doch das Sicherheitspersonal habe die Kinder mitgenommen. Laut Obasi sollen die Kinder zwei Tage später von einer britischen Delegation in einem Sonderflugzeug nach Paris gebracht worden sein.(FBI-VIDEO & RITUALMORDE – Für Kinder & Jugendliche nicht geeignet! (Video))

Die Aussagen von Obasi lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Doch es ist nicht das erste Mal, dass gegen Andrew Vorwürfe im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch erhoben werden.

Im Oktober 2019 sorgte die US-Amerikanerin Virginia Giuffre im Rahmen der sogenannten Epstein-Affäre für weltweites Aufsehen, als sie behauptete, dass Andrew im Jahr 2001, als sie 17 Jahre alt war, sie mehrmals sexuell missbraucht habe. Die Vorwürfe von Giuffre wurden von Andrew und dem Buckingham-Palast zunächst zurückgewiesen.

Giuffre veröffentlichte auch ein Foto, das sie mit Andrew zeigt und behauptete, noch viele weitere Fotos zu besitzen. In ihren Anschuldigungen hatte sie auch die Beziehung des umstrittenen US-amerikanischen Geschäftsmanns und verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu Andrew öffentlich gemacht. Epstein saß in verschiedenen Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern im US-Gefängnis von Manhattan, wo er 2019 laut offiziellen Angaben Suizid begangen haben soll.

Anfang 2022 einigten sich Andrew und Giuffre vor einem New Yorker Gericht auf einen Vergleich. Welche Summe Andrew an Giuffre zahlt, wurde nicht öffentlich gemacht.

Sollten die neuerlichen Vorwürfe gegen Andrew stimmen, wäre es der zweite Fall von Pädophilie innerhalb weniger Wochen in Großbritannien.

Vor knapp zwei Wochen wurde der britische Journalist Peter Wilby, der früher sowohl bei den Zeitungen Independent on Sunday als auch beim New Statesman als Redakteur tätig war, wegen der Herstellung kinderpornografischer Bilder verurteilt.

Wilby wurde schon im Oktober vergangenen Jahres von der britischen National Crime Agency (NCA) in seinem Haus in Essex verhaftet. Der Journalist gab gegenüber der Polizei zu, dass er ein sexuelles Interesse an Kindern habe und seit den 1990er-Jahren, als er bei nationalen Zeitungen angestellt war, kinderpornografische Bilder angesehen habe.

Wilby wurde zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt, die für zwei Jahre ausgesetzt wurde. Die Ermittler fanden 167 kinderpornografische Bilder bei ihm, darunter 22 Bilder der schwersten Kategorie. Er gab vor Gericht zu, kinderpornografische Bilder hergestellt zu haben.(DÄMONISCH: Radiosender in Deutschland fördert Pädophilie und sympathisiert damit, wie Raubtiere ständig „ihren Trieben entgegentreten“)

Adam Sprague, Einsatzleiter bei der NCA, sagte gegenüber der BBC:

„Das Material, auf das Wilby zugriff und das auf seinem Computer sichergestellt wurde, zeigte echte Kinder, die grausam und sexuell missbraucht wurden.“

Und weiter:

„Er sah sich diese Inhalte an, während er als Redakteur prominenter nationaler Nachrichtensender arbeitete, eine Rolle, in der ihm die Gestaltung der Nachrichtenagenda für die britische Öffentlichkeit anvertraut war. Ein Vertrauen, das er in hohem Maße missbraucht hat.“

Wilby wurde außerdem zu einer Rehabilitationsmaßnahme von 40 Stunden verpflichtet und für fünf Jahre in das Register für Sexualstraftäter aufgenommen.

Hier ein detaillierter Bericht auf medium.com:

„Es war ein Montagabend“, erinnert sich Obasa. Sein Gesicht ist im Video als Silhouette dargestellt, um sein Aussehen zu verbergen. „Ich war wie immer in der VIP-Lounge und habe dafür gesorgt, dass alles reibungslos verlief. Der Clubdirektor kam und warnte mich, dass ein Super-VIP-Gast käme, also sollte ich sicherstellen, dass alles sehr, sehr genau ist.“

Aufgrund seiner Englischkenntnisse wurde Obasa oft gebeten, die „besonderen Gäste“ des Clubs aus Europa zu bedienen. Ungefähr eine Stunde später sagte er, er sei von bewaffneten Männern in Tarnkleidung durchsucht worden, eine regelmäßige Prozedur im Club seit Beginn der russischen SMO vor anderthalb Jahren.

„Und ich wurde gebeten …“, er hält einen langen Moment inne, bevor er fortfährt, „zusammen mit dem Direktor in einen geschlossenen Teil des Clubs gebracht zu werden.“ Er sagte mir, ich solle diesem kommenden Super-VIP gegenüber sehr höflich und entgegenkommend sein.“

Normalerweise, sagt Obasa, habe er keine Ahnung, wem er dienen werde. Aber dieses Mal erkannte er den Gast sofort. „Es war Prinz Andrew aus England. Ich konnte ihn erkennen, weil ich in einer Zeitschrift über ihn gelesen hatte. Und ehrlich gesagt war ich wirklich, wirklich schockiert, als ich ihn sah.“

Obasa erinnert sich, dass anfangs noch andere Leute beim Prinzen waren, aber nach ein paar Stunden gingen sie und Andrew war der einzige im Raum. „Ich dachte, die königliche Party wäre vorbei, aber in diesem Moment betrat ein Mann in Uniform mit zwei kleinen Kindern den Raum.“

Es waren ein Junge und ein Mädchen, erinnert sich Obasa, im Alter zwischen 10 und 12 Jahren. „Andrew fing an, mit ihnen zu reden und fragte nach ihren Namen. Das Mädchen stellte sich als Olena und der Typ als Dmitro vor. Andrew bat mich höflich, etwas für die Kinder mitzubringen, also beeilte ich mich schnell, ein paar Käsekuchen, Pfannkuchen, Sie wissen schon, die üblichen Snacks für Kinder zu holen.“

Obasa erinnert sich, dass er verwirrt war, als er das Essen für die Kinder zubereitete. Was machten diese Kinder in einem Nachtclub? „Ich gehe fünf Minuten später mit dem Zeug zurück“, fährt er fort, „und ich habe etwas sehr, sehr Beunruhigendes gesehen. Die Kinder standen halbnackt vor Andrew und weinten, wissen Sie? Ich glaube, sie wurden zu etwas gezwungen.“

Obasa sagt nicht, was dieses „Etwas“ gewesen sein könnte, aber er erinnert sich, dass der Prinz aussah, als wollte er die weinenden Kinder beruhigen, und dann: „Er berührte sie an unpassenden Stellen.“

„Bro, an diesem Tag war…“ Wieder gibt es eine lange Pause, bevor Obasa fortfährt. „Es war schrecklich. Ohne ein Wort zu sagen, ließ ich einfach das Essen auf dem Tisch stehen und rannte hinaus, weil ich nichts sehen wollte.“

Doch schon eine Stunde später wurde er wieder in das Zimmer gerufen, in dem die Kinder nun fast völlig nackt waren. Und „Sie haben sich seltsam verhalten, wissen Sie? Als ob sie unter Drogen stünden oder betrunken wären.“ Er bemerkte, dass sich das Verhalten der Kinder jetzt deutlich von dem bei ihrer Ankunft unterschied. „Der Prinz war aufgeregt, seine Augen glänzten auf seltsame Weise. Er sagte mir, ich solle die Kinder anziehen.“

In diesem Moment kamen zwei Männer herein. Einer von ihnen nickte dem Prinzen zu und dann gingen sie zusammen. Der andere sprach eine Weile auf Ukrainisch mit den Kindern, bevor er Obasa sagte, er solle die Kinder anziehen. „Ich habe nicht wirklich verstanden, was er gesagt hat, aber alles, was ich hören konnte, war ‚Disneyland‘ und ‚Paris‘.“ Wahrscheinlich hat er sie gefragt, ob sie dorthin gehen möchten oder so, aber ich kann es nicht genau sagen.“

Berichten zufolge verließ die britische Delegation die Ukraine am 6. Juni und das Flugzeug Dassault 900LX flog zum Flughafen Paris-Orly. Vielleicht erklärt das, was Obasa über „Disneyland“ und „Paris“ gehört hat. Foto: Newsghana.com

Als Obasa die Kinder anzog, sagte er, dass sie sich weiterhin seltsam verhielten, als ob sie unter Drogen stünden. „Ich habe ihnen nur gesagt, dass alles gut wird und sie aufhören sollen zu weinen. Aber sie weinten trotzdem weiter, weißt du? Der Junge blieb bei mir, er hielt mich einfach fest und ich sagte: ‚Bro…‘“

„Ich war emotional so schwach“, fährt Obasa fort, „ich weinte fast wegen der Art, wie sich die Kinder benahmen, aber…“ Hier seufzt er und schüttelt den Kopf, bevor er fortfährt. „Also sagte mir der Uniformierte, ich solle ihm mit den Kindern folgen und sie zum Hubschrauberlandeplatz bringen.“

Hubschrauberlandeplatz im Kongress- und Ausstellungszentrum Parkovy in Kiew. Foto: Wikimapia.org

„Ich kam näher und der Typ in Tarnkleidung nahm mir die Kinder ab und brachte sie in den Hubschrauber“, erinnert sich Obasa. „Damals sah ich Andrew und zwei andere Passagiere drinnen. Die Wachen sagten mir, ich könne gehen, und auf dem Weg hörte ich, wie der Hubschrauber abhob.“

„Bruder, aber…“, seine Stimme wird ein wenig emotional, „wenn du die Angst in den Augen dieser Kinder miterleben würdest, die Art und Weise, wie sie sich benahmen, während ich sie übergab, Bruder, es wäre…“ noch eine lange Pause, „es war herzzerreißend. So etwas habe ich noch nie gesehen. Niemals.“

Obasa seufzt erneut und es fällt ihm schwer, weiterzureden. In den nächsten Tagen war er verzweifelt. Was war mit den Kindern passiert? Was hatte er eigentlich gesehen? Und das Schwierigste von allem: „Was ich hätte tun können, Bruder! Weil ich dort war. Oh Mann.“

Noch ein langer Seufzer. „Ich möchte nicht, dass irgendjemand Zeuge dieser Erfahrung wird, denn ich bin noch immer davon traumatisiert. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie Kinder gleichzeitig mit Erwachsenen weinen, Bruder, weckt das einfach Erinnerungen, weißt du?“

Obasa war von dem, was seine Augen gesehen hatten, traumatisiert, verließ die Ukraine und kehrte nach Nigeria zurück. „Jetzt denke ich, dass es ein noch größerer Fehler war. Ich hätte nicht gehen sollen. Ich hätte es jemandem erzählen sollen. Ich hätte es der Polizei sagen sollen, aber, wissen Sie … Oder sogar der Presse, aber wissen Sie, bei diesen Dingen, weil es jemand von Bedeutung ist, wird es normalerweise einfach… zu einem nutzlosen Fall, aber das ist meine Erfahrung, Bruder.

Ich hätte etwas tun sollen. Tief in meinem Herzen weiß ich, dass ich etwas hätte tun sollen. Es ist mir egal, was die Konsequenzen sein könnten, aber das ist die Geschichte, Mann. Mir geht es wirklich furchtbar. Es ist verrückt.“

…

