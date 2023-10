„Gemeinsam werden wir die Prophezeiung Jesajas erfüllen“ – Netanjahu am 19. Tag des Kriegsfilms Israel-Hamas

Ja, er hat es wirklich gesagt und sich auf jenes alttestamentliche Buch der Bibel bezogen, jenes Buch, an dem auch das jüdische Volk seine Lebensmission aufhängt, aber ohne jenes Neue Testament.

Das wurde hinzugefügt für die Dualität zwischen den verschiedenen Religionen, in denen die Christen ihren Messias in Form von Jesus schon hatten und die Juden noch auf diesen Messias warten (der dann für die Christen wieder der Antichrist sein wird). Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Das ist hier schon so oft wiederholt worden: Wenn Sie über die Religion lächeln, haben Sie übersehen, dass die gesamte Weltpolitik dem Drehbuch der Religion folgt. Und das zeigt sich in diesem 19. Kriegsfilm Israel gegen Hamas, mit Benjamin Netanjahus untenstehender Aussage.

„Gemeinsam werden wir die Prophezeiung Jesajas erfüllen“, schwärmte er am 25. Oktober in einer Rede an das israelische Volk. Werfen Sie selbst einen Blick auf diesen Meisterschauspieler im Drehbuch und lesen Sie weiter unten.

Was ist das also, diese Prophezeiung des Jesaja? Die Prophezeiung des Jesaja ist eine Sammlung von Botschaften und Visionen, die sich hauptsächlich um Themen wie Gottes Gericht, Erlösung und die Verheißung eines zukünftigen Messias drehen.

Jesaja prophezeit das bevorstehende Gericht über Israel und andere Völker wegen ihres Ungehorsams und ihrer Sünden. Er sagt die Wiederherstellung Israels und die Errichtung des Reiches Gottes auf Erden voraus.

Die Prophezeiung enthält messianische Vorhersagen, die die Geburt und die Mission des Messias ankündigen; des Messias, der Heil und Frieden bringen wird. Und dieser Messias wird die Krone Davids tragen(Jesaja 9,6) und als der große Friedensstifter angesehen werden.

Und wer wurde am 10. Juli 2023 zum König von Israel gekrönt? Richtig: Donald Trump. Ja, die Davidskrone wird in dieser Simulation für immer bestehen bleiben.

Das liegt daran, dass es immer derselbe Code ist, immer die Rematerialisierung des Backups, die sich in jeder Runde wiederholt, und so wird jedes Mal die David-Blutlinie aus diesem Code in einen Avatar in der Simulation rematerialisiert, der sich dann zum König über die Welt ausruft. (Große Trübsal: Eine biblische Prophezeiung für heute)

Derjenige, der diese Rolle dieses Mal (im aktuellen 200-Jahres-Zyklus) ausfüllen darf, ist „Ich bin der Auserwählte“ Donald Trump.

Was Netanjahu also tatsächlich gesagt hat, ist, dass es in diesem Kriegsfilm darum geht, die Einsetzung des Königs, des Weltherrschers aus der Blutlinie Davids, des Messias, zu realisieren.

Und das ist genau das, was Sie hier in allen bisherigen Artikeln lesen konnten, aber diesmal werden Sie es klar und deutlich aus dem Mund eines der Lakaien des Systems hören. Es ist eine Ansage, bei der Sie nicht wegschauen, sondern wirklich genau hinhören sollten.

Es handelt sich nicht um eine leichtfertige Bemerkung. Es ist das, worum es in dem gesamten Drehbuch geht.

Zumindest ist diese Messias-Geschichte (oder die Rolle des Antichristen, je nach Glaubenssystem) Teil des Drehbuchs, das die Tatsache verschleiern soll, dass wir es mit Plasmakuppel-Simulationen zu tun haben, in denen bestimmte Phänomene (wie das Phönix-Phänomen) auftreten und in denen versucht wird, durch die Verschmelzung von Plasmakuppelsystemen wieder schöpferische Kraft zu gewinnen.

Um das zu verstehen, muss man sich schon etwas anstrengen. Aber wenn Sie sich diese Mühe machen, werden Sie das ganze Drehbuch durchschauen.

Tun Sie es also tatsächlich. Lesen Sie diese beiden (leicht und innerhalb weniger Tage vergriffenen) Bücher Die Simulationskuppel erklärt alles und Der Phönix wird sich bald erheben und durchschauen Sie das Drehbuch.

Israelische Bombardierung des Krankenhauses in Gaza – Problem, Reaktion, Lösung gegenüber dem großen Friedensstifter?

Mal abgesehen davon, ob diese Art von Nachrichten Teil des Kriegshypes der Filmproduktion ist oder nicht, ist die Reaktion eindeutig: Die arabische Welt steht Kopf! All der Frieden, der vor einigen Jahren (unter Jared Kushners Abraham-Abkommen, das von Donald Trump vorangetrieben wurde) näher denn je zu sein schien, wurde durch dieses große Drama abrupt und unerbittlich vom Tisch gefegt.

Und genau das scheint die Absicht zu sein, wenn wir es im Kontext des Master-Drehbuchs und des Spiels Problem, Reaktion, Lösung auf dem Weg zur gewünschten Lösung sehen.

Was genau ist also die gewünschte Lösung in diesem Meisterskript? Diese Lösung besteht darin, dass Donald Trump in die Rolle des Antichristen gedrängt wird und dieser Antichrist seine Periode als Friedensstifter beginnen wird.

In meinem Buch Der Phönix wird sich bald erheben zeige ich ausführlich auf, warum Donald Trump der Auserwählte für die Rolle des Antichristen ist. Und wenn dem so ist, können wir kühne Vorhersagen machen, die im Moment vielleicht noch nicht logisch erscheinen, die aber im Laufe der Ereignisse klar werden.

Was wir erwarten können, sind die Dinge, die zu dieser Rolle des Antichristen gehören. Zum Beispiel wird er von den Toten auferstehen und Wunder vollbringen. Er wird auch von der islamischen Welt umarmt werden.

Diese Wunder sind durchaus erklärbar, wenn man die Prinzipien der der Simulationskuppel und der Materialisierung von Materie aus Code versteht. Einige Dinge lassen sich einfach mit dem aktuellen Stand der uns bekannten Technologie erklären, aber wenn man sich mit der Theorie der Simulationskuppel befasst, wird man auch entdecken, dass alle Technologie schon immer existiert hat.

Wenn zum Beispiel in diesem wunderbaren religiösen Buch erwähnt wird, dass der Tempel (von dem aus der Antichrist regieren wird) in drei Tagen wieder aufgebaut wird, könnten wir an die heutige Zementdrucktechnik und den Einsatz von Robotern denken.

Die Auferstehung des Antichristen von den Toten bedeutet, dass er zuerst sterben muss. In diesem Zusammenhang rechne ich mit einem Attentatsversuch auf Donald Trump. Ganz konkret erwarte ich sogar, dass dies im Kapitol geschieht, mit einem Attentatsversuch nach Art von Julius Cäsar auf ihn. In früheren Artikeln habe ich gezeigt, dass dies in einer New Yorker Theateraufführung aus dem Jahr 2017 dargestellt wurde, in der ein Donald Trump-ähnlicher Protagonist die Rolle des Julius Cäsar spielt (und lesen Sie weiter unter dem Video).

Rewind 10s Play Forward 10s 00:00 01:48 Mute Enter fullscreen Play

Die Tatsache, dass die Kriegsgewalt in Israel und im Gazastreifen jetzt wieder aufflammt, könnte ein Vorzeichen dafür sein, dass ein Alibi für die Sprengung der Al-Aqsa-Moschee und des goldenen Felsendoms geschaffen wird. Ich habe das in diesem Artikel beschrieben.

Es scheint daher wahrscheinlich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Donald Trump in die Rolle des Antichristen schlüpfen wird.

Und wenn dieser Antichrist dann von den Toten auferstehen soll, muss er erst „gemeuchelt“ werden. Und wenn das nach dem Drehbuch von Julius Cäsar abläuft, dann muss ihm bald eine Rolle im Kapitol gegeben werden. Wird das in der Rolle eines gewählten Präsidenten sein?

Wenn ja, müssen wir uns noch eine Weile gedulden, denn die US-Wahlen finden erst im November 2024 statt. In der Zwischenzeit wird es Trump ziemlich schwer gemacht, sich zur Wahl zu stellen, und die Biden-Administration setzt alle Mittel ein, um ihm die Teilnahme an den Wahlen unmöglich zu machen.

Wir können also davon ausgehen, dass Trump bald Sprecher des Repräsentantenhauses sein wird. Nicht umsonst wurde Kevin McCarthy aus diesem Amt entlassen und nicht umsonst ist die Wahl von Jim Jordan gestern gescheitert.

Bereits am 3. Oktober 2023 habe ich vorausgesagt, dass Donald Trump das Amt des Präsidenten des Repräsentantenhauses übernehmen wird. Dazu muss es erst einmal glaubhaft aussehen, dass kein anderer die volle Stimmenzahl auf sich vereinigen kann, und dazu muss es auch erst einmal glaubhaft aussehen, dass Trump die Rolle nicht selbst gewählt hat, sondern von seinen Parteikollegen dazu gedrängt wurde, weil sie keinen anderen finden konnten.

Das ist auch der Grund, warum Trump zunächst Jim Jordan in dieser Funktion unterstützt hat.

Die Bombardierung des Krankenhauses in Gaza wird der republikanischen Partei nun einen zusätzlichen Anreiz bieten, Trump zum Sprecher des Repräsentantenhauses zu wählen.

Denn dann wird er in der Lage sein, das unter Kevin McCarthy eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden einzuleiten und effektiv auf dessen Rücktritt zu drängen. Und das wiederum bietet ein wunderbares Alibi für einen Julius-Cäsar-ähnlichen Attentatsversuch auf Trump aus den Reihen der Demokratischen Partei.

Die Weichen für die bevorstehende Wahl von Donald Trump in eine Rolle auf dem Hügel von Golgatha werden also sorgfältig gestellt Hügel von Golgatha (Capital Hill). Alle Teile werden für den Attentatsschwindel und die wundersame Auferstehung in Stellung gebracht. Und alle Teile werden für den Wiederaufbau des Tempels in Stellung gebracht.

Und nicht zuletzt wird der Antichrist ein Friedensstifter sein. Das ist nur möglich, wenn es ihm gelingt, alle religiösen Menschen davon zu überzeugen, dass er der lang ersehnte Messias ist. Und dafür ist die Entfaltung der oben genannten Drehbuchpunkte so wichtig. Außerdem wird sich herausstellen, dass Trump aus der Blutlinie Davids (und damit aus der Blutlinie Judas und damit aus der Blutlinie Abrahams) stammt.

Und diese Tatsache wird in Verbindung mit den sich entfaltenden Ereignissen in den Schriften jeden Gläubigen weltweit auf die Knie zwingen, um ihn als den großen Retter und Friedensstifter anzubeten und zu umarmen.

Um einen Retter zu umarmen, muss zuerst ein großer Feind existieren.

…

am 30.10.2023