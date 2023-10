hartgeld.com Walter K. Eichelburg verstorben

Wie wir als PRAVDA TV Redaktion gerade schockiert erfahren müssen ist Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg nach schwerer Krankheit verstorben.

Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und allen Freunden und Bekannten, möge die Erinnerung an Ihn, den Menschen die ihn liebten und schätzten, stets Kraft geben in dem Moment der Trauer.

Ein Leuchtturm in der alternativen Medienszene ist von uns gegangen. Wir sind traurig…

…

Hier die Meldung bei hartgeld.com:

In tiefer Trauer gebe ich den Lesern von Hartgeld.com bekannt, dass Herr Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Cornelia Eichelburg

Ehefrau

Walter K. Eichelburg wurde am 16.4.1952 in St. Michael im Lungau geboren. Er war der Ururenkel von Friedrich Freiherr von und zu Aichelburg (1786-1832). Nach Absolvierung der Elektrikerlehre ging er auf Anraten seines Onkels Benedikt Schaiter, dem Bürgermeister von St. Michael im Lungau, nach Wien.

Dort schloss er die fünfjährige HTL (Höhere Technische Lehranstalt) in der Abendschule mit einem Notenschnitt von 1,0 ab und erlangte somit die Hochschulreife.

Anschließend studierte er auf der Technischen Universität Wien Informatik und schloss dieses Studium mit Auszeichnung ab. Als Diplomarbeit fertigte er ein Ultraschallgerät an, das in österreichischen Krankenhäusern viele Jahre zur Standardausrüstung im Bereich Pränataldiagnostik gehörte.

Eichelburg arbeitete in einem Technikunternehmen in Wien und wurde von diesem laufend rund um die Welt entsandt, um Partnerunternehmen technische Innovationen näherzubringen.

Seine Hochbegabung im technischen Bereich war als Inselbegabung ein wesentliches Merkmal seiner autistischen Persönlichkeitsstörung, die ihn sein ganzes Leben begleitete und dieses erschwerte.

Im Jahr 2006 begab er sich in die Selbständigkeit und baute die Internetseite Hartgeld.com in den ersten sechs Jahren völlig alleine auf. Es war ihm ein Anliegen, den Lesern die Zusammenhänge des Finanzsystems und der Wirtschaft im Allgemeinen verständlich darzustellen.

Mit großer Begeisterung arbeitete er täglich bis zu 12 Stunden am Computer.

Ab Sommer 2012 beschäftigte er zwei Mitarbeiter, um Zeit für die Partnersuche zu haben. Er suchte eine Partnerin, die zu ihm hält. Mit großer Freude schloss er 2013 den Bund der Ehe mit Cornelia.

Aufgrund der Veröffentlichung von Kommentaren, die den Straftatbestand der Verhetzung erfüllten, wurde er im September 2020 für die Dauer von 20 Monaten in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht. Nach eigenen Angaben wurde er vom dortigen Personal stets gut behandelt.

Im März 2023 begann er am Comeback von Hartgeld.com zu arbeiten. Am frühen Abend des 23. Juni 2023 erlitt Eichelburg eine Gehirnblutung, an deren Folgen er am 12. August 2023 im Beisein seiner Ehefrau im Krankenhaus verstarb.

Sie haben die Möglichkeit, ein Kondolenzschreiben an die e-mail-Adresse info@hartgeld.com zu senden. Teilen Sie mit, ob dieses auf hartgeld.com veröffentlicht werden darf oder nicht.

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum Corpus

Quellen: PublicDomain/hartgeld.com am 03.10.2023