Analyst: Globalisten nutzen Wetterwaffen, um Städte zu zerstören, damit sie sie mit einer Polizeistaatsinfrastruktur wieder aufbauen können (Videos)

naturalnews.com schreibt: Am 25. Oktober traf der Hurrikan Otis der Kategorie 5 im mexikanischen Bundesstaat Guerrero auf Land. Bei Redaktionsschluss wurden 46 Menschen getötet und 58 Menschen vermisst . Es hinterließ ein albtraumhaftes Szenario im beliebten Touristenziel Acapulco.

Der Medienökologe James Martinez – einer der wichtigsten Befürworter der Low-Energy Nuclear Reactions (LENR) oder Kaltfusionstechnologie, die als stabiler Lieferant der Kernfusion und mögliche zukünftige Energiequelle für die Menschheit gilt – war Zeuge der verheerenden Katastrophe .

In einem kürzlichen Interview mit Mike Adams, dem Gründer der Videoplattform für freie Meinungsäußerung Brighteon.com , sprach Martinez über die schreckliche Erfahrung und die Möglichkeit, dass bei der jüngsten Katastrophe Geoengineering von „Wetterwaffen“ durchgeführt wurde.

Ihm zufolge wurde er von der Präsidentschaftskandidatin Dr. Claudia Sheinbaum nach Mexiko eingeladen, um zu sehen, wie mit LENR die nächste Generation der Energieerzeugung im Land zum Leben erweckt wird.

Er hatte eine tolle Zeit in dem Touristenort, bemerkte aber sofort, dass die architektonischen Strukturen des Ortes geändert werden sollten, noch bevor ihnen bewusst war, dass ein Supersturm kommen würde.

Er war mit einigen einflussreichen Leuten unterwegs, als ihnen klar wurde, dass tatsächlich ein großer Taifun bevorstand. Er ging davon aus, dass die Öffentlichkeit vorab informiert worden sei.

Er erzählte, dass sie beschlossen hätten, zum Anwesen zurückzukehren und einfach ein paar Drinks zu trinken. „Und als wir dann im Eröffnungsbereich saßen, der die Bucht überblickte, stieg der Windfaktor zwischen 21:30 und 22:00 Uhr enorm an. Wir dachten nicht, dass es zu einer Kategorie fünf kommen würde. Aber genau um Mitternacht, meine Güte. (5,3 Milliarden Dollar wurden 2022 für Direktenergiewaffen ausgegeben: Ist das neue Zeitalter der „klimatischen Kriegsführung“ da?)

Kollegen erhielten Anrufe mit der Aufforderung, da rauszukommen. Und es gab keinen Ort, an den wir gehen konnten, um da rauszukommen.“

Da sie nur Gäste des Hauses waren, suchten sie Zuflucht in der Residenz am gegenüberliegenden Ende des Hauses, einem riesigen Bauwerk und einem sehr berühmten architektonischen Wahrzeichen.

„Und vor diesem Anwesen steht ein riesiger alter Baum, der uns beschützt hat“, sagte er. Als sie aufwachten, existierte der Baum nicht mehr, die Räume waren überflutet und was sie sahen, war völlige, völlige Verwüstung . „Das hat also stattgefunden, aber es wurde heruntergespielt“, sagte er.

„Es sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert“, witzelte Adams und Martinez stimmte schnell zu. „Hier wird es für mich interessant, weil ich sehr misstrauisch gegenüber dem Grund war, warum die Hafenbehörden oder die Regierung von Acapulco die Öffentlichkeit nicht vor dem Vorfall gewarnt haben“, sagte er.

300x250

Wie der Befürworter der Kalten Fusion inspizierte, gab es draußen keinen Lärm, keine Flugzeuge und keine unmittelbaren Rettungsaktionen. „Acapulco wurde offiziell zerstört. Alle Boote in der Bucht, auch das, auf dem ich am Vortag war, waren gesunken. Und es war sehr ruhig, da es überhaupt keinen Strom gab“, bemerkte er und fügte hinzu, dass er damit rechnete zumindest Polizei- oder Militärhubschrauber zu sehen, die den Menschen helfen und ihnen sagen, was ihre Anweisungen sein würden.

„Ich vermutete, dass es sich um eine Wetterwaffe handelte, die gegen Acapulco zum Bau einer 15-Minuten-Stadt eingesetzt wurde“, sagte er. Adams stimmte zu und wies darauf hin, dass Acapulco ein Zentrum der freien Meinungsäußerung und der Freiheit der politischen Zugehörigkeit sei.

Dies macht das einst malerische Reiseziel zum Ziel des Stadtplanungskonzepts, das die Regierung für ihre totale Kontrolle und Tyrannei umsetzen will.

300x250 boxone

Martinez enthüllte auch, wie Häuser, Autos, Telefonmasten usw. nach einem Krieg wie eine entmilitarisierte Zone aussahen. Ihm zufolge waren bei jedem Auto, das draußen stand, die Fenster zersprungen.

„Und die meisten Leute sind schnelle Autos gefahren, die Fenster sind ein Hauptproblem, es gibt Aerodynamik und all diese anderen Dinge. Es war wirklich ungewöhnlich zu sehen, dass das Glas in den Autos aussah, als wäre es von einer Art ungewöhnlicher elektronischer Waffe explodiert, verriet er.“

Gleichzeitige Entvölkerungsaktionen weltweit

Irgendwann in der Show sagte Adams, dass Globalisten jetzt jede Menge Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, um die Menschheit zu unterdrücken, da sie alle unterdrücken wollen. Er erwähnte die vergessene Katastrophe der Brände in Lahaina, Hawaii im August, bei denen Rohre schmolzen und das Wasser darin mit giftigen Chemikalien verunreinigt wurde. (US-Goldreserven in der Vatikanstadt – Energiewaffen in Hawaii vom Tiefen Staat wegen geretteten Kindern eingesetzt (Video))

Die Beamten prüfen nun die einzelnen Grundstücke auf Kontamination. Erste Tests haben bereits das Vorhandensein des krebserregenden Benzols und anderer Chemikalien aufgedeckt, aber die Beamten beginnen erst, das Ausmaß des Problems zu verstehen. Sie haben den Kern der Brandzone noch nicht umfassend beprobt.

„Viele Menschen glauben, dass direkte Energiewaffen im Spiel waren. Es war ganz klar, dass die Regierung involviert ist, das Wasser abgestellt hat und zugelassen hat, dass Brände einen großen Teil der Stadt überwuchert und ausgelöscht haben“, sagte Adams und betonte, dass Tausende von Menschen dort vom Feuer eingeschlossen waren und Kinder vermisst werden.

„Und wir haben seit dem 7. Oktober, als die Hamas Israel angriff, nichts mehr von den vermissten Kindern gehört.“

Für ihn führen die Globalisten ein Gaza-ähnliches Experiment für die gesamte Menschheit durch. „Ich habe gesagt, dass nichts ohne ihre Erlaubnis hinein- oder hinausgeht, so wie Israel Gaza zu einem Konzentrationslager unter freiem Himmel mit vollständig überwachten Grenzmauern gemacht hat. Es gibt Einschränkungen bei der Kalorienzufuhr, sogar Einschränkungen bei der Technologie. Das ist das Vorbild für uns alle“, beklagte er.

Geoengineering.watch berichtet weiter:

Konflikt, Kontamination und völliger Zusammenbruch, alle Räder sind jetzt in Bewegung.

„Mikroplastik in den Wolken: Schock für Wissenschaftler und Anlass zur Sorge“ . „Wolken sind voller Mikroplastik, was Wissenschaftler verwirrt und beunruhigt“.

Es kommen immer wieder neue Schlagzeilen über unseren mit giftigen Partikeln gefüllten Himmel, obwohl die gesamte sogenannte Klimawissenschaftsgemeinschaft immer noch vorgibt, keine Ahnung zu haben.

Patente zur Wettermodifikation fordern ausdrücklich „vernetzte Polymere“, auch Mikroplastik genannt. Patent Nr. US6315213B1 ist ein Beispiel. Jetzt wird uns gesagt, dass ein „gefährlicher Faktor X im Eis der Erde lauern könnte“ und dass „Zombieviren“ „aufwachen“.

Ist dieses Narrativ nur ein weiterer Nebelvorhang, um die Spuren biologischer Kriegsführung zu verwischen? Wie lange dauert es, bis wir mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand prallen?

„Wir brauchen Geoengineering“, heißt es in einem Bericht des Time Magazine, das auf Klima-Engineering-Operationen drängt, die bereits seit über 75 Jahren im Einsatz sind und katastrophale Folgen haben.

„Gewitterasthma“ schickt Tausende in Notaufnahmen. Was steckt hinter diesen Stürmen? Extreme Dürren treffen alle Länder des Nahen Ostens, die nicht mit der „Außenpolitik“ der USA kooperieren.

Nur ein seltsamer Zufall der Natur, der der westlichen Machtstruktur völlig zugute kommt? Bloomberg News hat gerade berichtet, dass bis zu die Hälfte der US-amerikanischen und kanadischen Bürger aufgrund von Netzabschaltungen in diesem Winter möglicherweise keinen Strom mehr haben.

Ist das nur eine Vorhersage? Oder was ist geplant? Temperatur- und Wetter-Schleudertrauma-Szenarien verschlimmern sich von Tag zu Tag, Klimainterventionsmaßnahmen sind untrennbar mit all dem verbunden.

Wie lange dauert es, bis der kaskadenartige Zusammenbruch exponentiell verläuft?

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 21.11.2023