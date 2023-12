Der Trailer zu Grand Theft Auto VI ist ein Fest der freimaurerischen satanischen Symbolik (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Grand Theft Auto-Videospielserie war schon immer voller Freimaurer- und Illuminati-Symbolik sowie einer Menge Wortspiele und Witze, um die Spieler gegenüber all den geheimen Befehlen und satanischen Anspielungen zu desensibilisieren. Von Joachim Bartoll

Daher ist es keine Überraschung, dass der erste Trailer zum kommenden Grand Theft Auto VI am Montag, dem 4. Dezember 2023, veröffentlicht wurde, und nicht wie zuvor erwähnt am 5. Dezember, denn auf die Zahlen kommt es an.

Zunächst einmal – und das wird in jeder einzelnen Nachricht zum Trailer erwähnt – ist der Soundtrack „Love Is A Long Road“ von Tom Petty.

Nun ist der Freimaurer und Musikkünstler Tom Petty am 2. Oktober 2017 gestorben, und dieser Trailer zu GTA VI zeigt seinen Top-Hit aus seinem ersten Album, das am 4. Dezember, genau 322 Wochen am Tag nach seinem Tod, veröffentlicht wurde. (Rituale und Adrenochrome: Die dunkle Bedeutung von „The Watcher“, einer Netflix-Serie, die auf einer wahren Begebenheit basiert)

322 ist die symbolische Zahl und der Code für den Orden 322, auch bekannt als Skull and Bones Freemasonry, den größten Freimaurerorden in Nordamerika und neben dem Schottischen Ritus einer der einflussreichsten der Welt. (Satanisches Ritual: Dieses Weihnachten – Transhumanismus: Der Untergang der Menschheit)

Wenn wir auf den Jahrestag von Tom Pettys Todestag im nächsten Jahr zählen, geben Sie uns 3 0 3 Tage, wie 33 , die Freimaurer-Visitenkartennummer für alles, was sie in die Hände bekommen, den symbolischen Ehrentitel innerhalb des Schottischen Ritus und den Meisterlehrer Zahl innerhalb der Freimaurerei und Numerologie.

303 = 33

Natürlich enthält der Trailer mehrere visuelle „ 33 “-Anspielungen, die den freimaurerischen Befehlen Tribut zollen, die die Spielebranche beherrschen. Wie dieses Nummernschild des legendären Cheetah, geschrieben als „CH 33 TAH“.

Außerdem war es ein 90-Sekunden-Trailer.

90 Sekunden = 33

Tom Pettys erstes Album „Full Moon Fever“ mit dem Song „Love is a Long Road“ erschien am 24. April 1989. Der Trailer zu „Grand Theft Auto 6“ wurde am 4. Dezember veröffentlicht, genau 224 Tage nach dem Jubiläum Albumveröffentlichung.

Wenn es einen Tag früher veröffentlicht worden wäre, hätten wir rückwärts gesehen weitere 322 gehabt , die jedoch nicht mit Pettys Sterbedatum übereinstimmten, das viel wichtiger ist.

Außerdem ist 224 für sich genommen sehr bedeutsam, da „Grand Theft Auto 6“ in der englischen Gematria einfach zu „ 224 “ umkehrt, genau wie „The Society of Jesus“, auch bekannt als „Der Jesuitenorden“, zusammen „ 224 “ ergibt.

Grand Theft Auto 6 = 224

Die Gesellschaft Jesu = 224 (auch bekannt als „Der Jesuitenorden“)

Natürlich entsprechen 224 Tage 32 Wochen am Tag, dem offiziellen höchsten Grad innerhalb der Freimaurerei des Schottischen Ritus. Und wie viele Aufrufe haben sie laut Medienberichten innerhalb der ersten Stunden auf JewTube generiert? Ja, 32 Millionen.

schottisch = 32 (wie im schottischen Ritus der Freimaurerei)

Im Trailer erhalten wir eine Sekunde eines Bodycam-Filmmaterials der Polizei mit dem Zeitstempel 0 8 -0 4 , etwa 84 , und der Zeit 23:58:46, so dass noch 1 Minute und 14 Sekunden des Tages übrig bleiben, etwa 84 114 . Natürlich ist das Logo neben dem Zeitstempel ein sich drehendes 666-Logo mit 6 kleinen Tortenstücken, wie Pyramiden.

23:58:46 = Es verbleiben noch 1 Minute und 14 Sekunden am Tag, etwa 114 .

Rockstar Games = 84

Der Jesuitenorden = 84

Der Freimaurerorden = 114

Die Freimaurer = 114

Wenn Sie den Zeitstempel wie 23+58+46 addieren, erhalten Sie natürlich 127 , die Nummer des schottischen Ritus der Freimaurerei, auch bekannt als „Alter und anerkannter schottischer Ritus“.

23:58:46

23+58+46 = 127

Schottischer Ritus der Freimaurerei = 127

Alter und anerkannter schottischer Ritus = 127

Die Identifikationsnummer in den Bodycam-Aufnahmen von „X6070511N“ beträgt 58 , die Zahl der Freimaurer. Ein paar Sekunden später zeigen sie im Trailer ein Fahndungsfoto eines Mannes mit dem Wort „Impentinent“, einem ungewöhnlichen Synonym für Reuelosigkeit, das wie das Mal des Tieres auf seine Stirn tätowiert ist.

Impentinent = 58

Böser Geist = 58

Morgenstern = 58 (wie in Luzifer)

Freimaurerei = 58

Die Freimaurer = 58

Um das Thema Freimaurerei fortzuführen, haben wir unsere erste weibliche Protagonistin in GTA 6 namens Lucia, und im Trailer wird Ihnen auch ihr Partner Jason vorgestellt.

Mit anderen Worten: Sie können sowohl als Jason als auch als Lucia spielen, genauso wie Sie in GTA 5 die Charaktere wechseln können. Mit anderen Worten: Bisher haben wir Lucia und Jason, wie in „Jason – Lucia“, ein perfekter Name Kombination in Gematria, da sie in den englischen Chiffren sowohl 33, 66 als auch 42 ergibt.

Auch hier steht 33 für Freimaurerei, 66 ist der Code für „666“, die Zahl des Tieres, wie im Satanismus, wie in der Saturnanbetung, und 42 ist die Zahl von Saturn, ihrem Sonnengott, wie in Satan.

Alle drei Zahlen sind für die Geheimgesellschaften, den Saturn-Kult, äußerst wichtig. Ja, der Entwickler Rockstar weiß genau, was er tut.

Jason – Lucia = 33, 66, 42

Jason – Lucia = 105, 33, 42

Rockstar = 105, 33, 42

Freimaurerei = 105, 33, 42

Jesuiten = 33, 42

Die Freimaurer = 33

Jason – Lucia = 66

Dreiunddreißig = 66 (33, Freimaurer)

Saturnanbetung = 66

Zahl des Tieres = 66

Denken Sie daran, der Soundtrack stammt von Tom Petty, der im Alter von 66 Jahren starb !

In GTA 6 kehren wir nach Vice City zurück, basierend auf Miami, das erstmals 2002 als sechster Teil der Serie eingeführt wurde. Diese Referenz gibt uns weitere 66 . Schön gemacht.

Und natürlich wurde GTA Vice City am 29. Oktober 2002 veröffentlicht, und dieser Trailer für GTA 6 mit einer Rückkehr zu Vice City wurde am 4. Dezember veröffentlicht, genau 36 Tage nach dem Jubiläumsveröffentlichungsdatum des ursprünglichen Vice City.

Wie Sie wissen, ist 36 , genau wie 66, ein Symbol für „ 666 “, da „ 666 “ die 36. Dreieckszahl ist .

Miami = 36

Freimaurer = 36

Im Trailer sehen wir ein Flugzeug mit einem Banner mit der Schlüsselphrase „Nine 1 Nine“, die auf 49 und 43 verkürzt wird und sich auf „Antichrist“ wie in „Luzifer“ und „Satanisches Ritual“ bezieht, was es sicher ist.

Neun 1 Neun = 49

Antichrist = 49

Satanisches Ritual = 49

Neun 1 Neun = 43

Luzifer = 43

Freimaurer = 43

Abgesehen davon ist „Neun 1 Neun“ wie in „ 919 “ tatsächlich ein weiterer kluger Hinweis auf das Tier, den Antichristen und Luzifer. 919 ist einfach verkehrt herum „ 616 “ und 616 ist laut einigen Gelehrten die Zahl des Tieres. 919 ist 616 und 616 ist ein Symbol für 666.

Wenn man nun vorwärtszählt, erschien der Trailer, der am 4. Dezember veröffentlicht wurde, genau 330 Tage vor dem nächsten 29. Oktober-Jubiläum von GTA Vice City. Eine weitere Referenz zu den Freimaurern 33 . Das haben sie wirklich geplant!

Außerdem gab es am 4. Dezember eine Numerologie mit 59 Terminen, ein perfekter Tag für einen Trailer zu GTA VI, wie in „GTA 6“. Und „ 59 “ ist auch der Code für die Freimaurerei „Skull and Bones“.

04.12.2023 = 12 + 4 + 20 + 23 = 59

GTA VI = 59

GTA 6 = 59

Skull & Bones = 59

Freimaurerei = 59

Verstehen Sie allmählich, warum der Trailer am 4. Dezember „vorab veröffentlicht“ wurde und nicht wie zuvor angekündigt am 5. Dezember?

Ja, es war die ganze Zeit über für den 4. Dezember geplant, alles der Zahl nach, alles passend zu ihren satanischen freimaurerischen Ritualen. Und bei der List vom 5. Dezember ging es vor allem um Werbung und darum, das zuvor inszenierte Durchsickern von In-Game-Filmmaterial zu übertreiben.

Und es sorgte in der Tat für gute Schlagzeilen und veranlasste alle verblüfften, verlegenen Fans, in Scharen in die sozialen Medien zu strömen, um sich den Trailer anzusehen.

Der Trailer bietet noch viel mehr.

Dies sollte jedoch mehr als ausreichen, um Ihnen noch einmal zu zeigen, wie sie vorgehen und uns verspotten.

Wer beherrscht diese Illusion, in der wir leben, wirklich?

Außerdem werden im Laufe des heutigen Tages sicherlich viele Dekodierungen im Trailer veröffentlicht.

…

am 07.12.2023