Rothschild sagt, das WEF werde bald kontrollieren, was Benutzer in der neuen „bargeldlosen Gesellschaft“ kaufen (Video)

Das Oberhaupt der Rothschild-Bankendynastie hat den Regierungen der Welt befohlen, die Einführung bargeldloser Gesellschaften zu beschleunigen, und prahlt damit, dass die vom WEF kontrollierte künstliche Intelligenz (KI) bald diktieren wird, was die Öffentlichkeit mit ihrem eigenen Geld tun darf und was nicht.

Lady Lynn Forester de Rothschild sagt, dass vom WEF kontrollierte KI-Bots unerlässlich sind, um die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen.

Die Familie Rothschild gründete den Council for Inclusive Capitalism ( CIC ), eine Initiative, die auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie an Bedeutung gewann.

Dieser umstrittene Rat verkörpert viele der globalistischen Ideale, vor denen alternative Medien gewarnt haben.

Brandon Smith, der Gründer von Alt-Market, hat ausführlich über den CIC berichtet. Er sagt, sein Artikel mit dem Titel „Was ist der „Rat für integrativen Kapitalismus? Es ist die Neue Weltordnung“ bietet einen umfassenden Überblick über den Zweck und die Auswirkungen des Rates.

Das Hauptziel des Rates besteht, wie von Smith dargelegt, darin, große Unternehmen mit globalem Einfluss zusammenzuführen und sie in Regierungsbehörden zu integrieren, um ein Netzwerk technokratischer Oberherren zu bilden. Dieser Rat fungiert als konkrete Vertretung der Initiative für Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG).

Smith führt weiter aus, dass es zu den Aufgaben des Rates gehört, Belohnungen zu fördern und Strafen im Unternehmenssektor durchzusetzen. Diese Maßnahmen basieren auf dem Grad der Übereinstimmung mit globalistischen Idealen und der Einhaltung fortschrittlicher sozialer Werte sowie dem Engagement für die Ziele des Klimawandels. (Die Rothschild`s und die Globalisten befehlen die perfekt Schattenregierung (Videos))

Obwohl der offizielle Titel des Rates „Rat für integrativen Kapitalismus“ lautet, wurde er tatsächlich am 8. Dezember 2020 unter dem Namen „Rat für integrativen Kapitalismus mit dem Vatikan“ eingeweiht.

Der Rat für integrativen Kapitalismus mit dem Vatikan („der Rat“), eine historische neue Partnerschaft zwischen einigen der weltweit größten Investment- und Wirtschaftsführern und dem Vatikan.

Es verdeutlicht die Dringlichkeit, moralische und marktwirtschaftliche Gebote zu vereinen, um den Kapitalismus zu einer mächtigen Kraft zum Wohle der Menschheit zu machen. Unter der moralischen Führung Seiner Heiligkeit Papst Franziskus und Seiner Eminenz Kardinal Peter Turkson … und inspiriert vom moralischen Imperativ aller Glaubensrichtungen lädt der Rat Unternehmen jeder Größe ein, das Potenzial des Privatsektors zu nutzen, um ein gerechteres, integrativeres Leben aufzubauen nachhaltige wirtschaftliche Grundlagen für die Welt zu schaffen.

Expose-news.com berichtet: Laut der Website von CIC ist inklusiver Kapitalismus „ein Geschäft, das profitabel für das Gemeinwohl arbeitet.“ Wie wir in früheren Artikeln erwähnt haben, ist der Begriff „Gemeinwohl“ eine kollektivistische Ideologie, die in sozialistischen, kommunistischen und faschistischen Bewegungen zu finden ist.(Rothschild-Magazin prognostiziert einen Erdrutschsieg für Trump im Jahr 2024)

Auf der Website des CIC heißt es weiter, dass die CIC-Ratsmitglieder „umsetzbare Verpflichtungen eingehen, die mit den Säulen des International Business Council des Weltwirtschaftsforums für nachhaltige Wertschöpfung – Mensch, Planet, Grundsätze der Regierungsführung und Wohlstand – übereinstimmen und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung voranbringen. ”

Gründerin und CEO von CIC ist Lady Lynn Forester de Rothschild. Ihr dritter Ehemann war der britische Finanzier Sir Evelyn Robert de Rothschild. Die beiden wurden einander von ihrem gemeinsamen Freund Henry Kissinger auf der Bilderberg-Gruppenkonferenz 1998 in Schottland vorgestellt.

Sir Evelyn starb letztes Jahr und hinterließ den Großteil seines Vermögens Lady Lynn, was bedeutete, dass ein Teil des Rothschild-Vermögens in Höhe von mehreren Millionen Pfund aus dem 200 Jahre alten britischen Zweig des Familienimperiums ausging.

Laut Page Six hatte Lady Lynn, nachdem sie Sir Evelyns Beerdigung verpfuscht hatte, ihren Empfang in der Londoner Gesellschaft offiziell erschöpft. „Sie wurde aus der Stadt vertrieben“, sagte eine Quelle gegenüber Page Six .

In einem Artikel aus dem Jahr 2020 erwähnte der geopolitische Analyst und strategische Risikoberater F. William Engdahl kurz einige andere bemerkenswerte Bekannte von Forester:

Laut der Liste der Namen derjenigen, die im Privatjet des verurteilten Kinderhändlers und gemeldeten Mossad-Agenten Jeffrey Epstein geflogen sind, ist ein Name, der auftaucht, „de Rothschild, Lynn Forester“.

Es ist interessant festzustellen, dass dieselbe Lynn Forester im Jahr 1991, bevor sie Sir Evelyn zum Ehemann nahm, großzügig einem britischen Freund die volle Nutzung eines von Lynns Apartmenthäusern in Manhattan überließ, nachdem offenbar der Vater der Frau, Tycoon und Mossad-Agent Robert Maxwell ermordet worden war, berichten britische Medien.

Die britische Freundin von Lynn, Ghislaine Maxwell, wartet heute auf ihren Prozess wegen Mittäterschaft am Kindersexhandel als Partnerin von Jeffrey Epstein.

Berichten zufolge behielt Maxwell die Manhattan-Adresse von Lady Lynn bis vor Kurzem bei, um eine bizarre gemeinnützige Organisation namens TerraMar zu registrieren, die sie und Epstein 2012 gegründet hatten und die angeblich die Rettung unserer Ozeane zum Ziel hatte.

Als Epstein verhaftet wurde, löste sie die gemeinnützige Organisation schnell auf. Einer der Spender von Ghislaines TerraMar war die sogenannte Clinton Foundation, was zum nächsten Freund führt.

Lady Lynn hat eine weitere langjährige Freundin namens Hillary Clinton, deren Ehemann Bill ebenfalls etwa zwei Dutzend Mal in Epsteins Privatjet „Lolita Express“ eingeloggt war.

Tatsächlich standen Lynn und ihr neuer Ehemann, Sir Evelyn, den Clintons so nahe, dass die frisch vermählten Rothschilds im Jahr 2000 einen Teil ihrer Flitterwochen als Gäste im Weißen Haus von Herrn und Frau Clinton verbrachten.

Danach wurde Lady Lynn 2008 und erneut 2016 zu einer wichtigen Spendensammlerin für eine mögliche Kandidatur Hillarys als Präsidentin, die als „ Bündelerin “ bezeichnet wird.

Sie beriet Hillary auch bei ihrem Wirtschaftsprogramm, einem Programm des freien Marktes, das auf Adam Smith basierte, wie sie es einmal in einem Interview beschrieb.

Mehr dazu hier:Die gefährliche Allianz von Rothschild und dem Vatikan von Franziskus , F. William Engdahl, veröffentlicht von New Eastern Outlook am 22. Dezember 2020

Es mag einige überraschen, dass Lady Lynns CIC mit dem Vatikan zusammenarbeiten würde und umgekehrt. Die Beziehung der Familie Rothschild zum Vatikan reicht jedoch bis ins 19. Jahrhundert zurück .

Bei der Ankündigung der „historischen neuen Partnerschaft“ zwischen CIC und dem Vatikan erklärte Lady Lynn : „Dieses Konzil wird der Warnung von Papst Franziskus folgen, auf den ‚Schrei der Erde und den Schrei der Armen‘ zu hören und auf die Forderungen der Gesellschaft nach einem gerechteren und nachhaltigeren Wachstumsmodell antworten.“

Es klingt hohl, wenn eine Frau, die in eine der reichsten Familien der Welt eingeheiratet hat, über „den Schrei der Armen“ redet.

Der erste Global AI Safety Summit fand am 1. und 2. November im Bletchley Park, Großbritannien, statt. Am ersten Tag des Gipfels trat Lady Lynn bei CNBC auf, um zu besprechen, was sie sich vom Gipfel versprach. „Ich fordere eine gemeinsame Erklärung des Privatsektors und des öffentlichen Sektors zum Gemeinwohl“, sagte sie.

Erforderlich sei eine „grundlegende [umfassende, radikale] Reform der Wirtschaft“, sagte Lady Lynn, „und es gibt keinen besseren Ausgangspunkt als mit KI.“

Anschließend definierte sie den Kapitalismus in ihren eigenen Begriffen neu. „Wir brauchen eine Erklärung, in der Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit eine gemeinsame Erklärung darüber abgeben müssen, warum der Kapitalismus, wenn er für alle Menschen gedacht ist, das beste System der Welt ist.

Das ist nicht nur der freie Markt. Es ist der freie Markt, der, wie Adam Smith sagte, von Moral und Ethik bestimmt wird. Das ist alles, was ich verlange.“

Adam Smith war ein schottischer Philosoph, der oft als Vater des modernen Kapitalismus bezeichnet wird. Allerdings verwendete Smith nie den Begriff „Kapitalismus“.

Stattdessen benutzte er „kommerzielle Gesellschaft“, eine Formulierung, die seine Überzeugung betonte, dass das Wirtschaftliche nur eine Komponente des menschlichen Daseins sei. Strömungen von Adam Smith ziehen sich durch die von Karl Marx veröffentlichten Werke, der argumentierte, dass eine Arbeiterrevolution notwendig sei, um den Kapitalismus durch ein kommunistisches System zu ersetzen.

Wie ein Blogger es ausdrückte : „Wenn man heutzutage „ The Wealth of Nations “ von Adam Smith lesen würde, ohne zu erfahren, wer es geschrieben hat, könnte man geneigt sein zu glauben, dass es sich um einen von einem Kommunisten verfassten Wirtschaftstext handelte.

Es gibt weit mehr Gemeinsamkeiten zwischen Adam Smiths Analyse und der Marxschen Ökonomie als zwischen Adam Smiths Analyse und der modernen neoklassischen Ökonomie.“

Ein CNBC-Interviewer brachte Lady Lynn zur Sprache und sagte, das Problem sei nicht das, was Lady Lynn behauptete, sondern „Sozialismus und KI sind die wirkliche Gefahr … der beste Weg zum Wohlstand ist der Kapitalismus des freien Marktes.“

Brandon Smith von Alt-Market führte diese Bemerkung weiter aus:

Rothschild stößt bei ihren Interviewern auf einigen Widerstand, der sie zu einem indirekten Eingeständnis zwingt: KI wird eine „grundlegende Reform der Wirtschaft“ erfordern, was bedeutet, dass freie Märkte verschwinden müssen und Regierung/Unternehmenspartner eingreifen müssen, um alles zu kontrollieren , natürlich zum Wohle der Bevölkerung und des „größeren Wohls“. Außer, dass alles nur Schwindel ist.

KI wird, ähnlich wie der Klimawandel, schnell zu einer weiteren erfundenen Ausrede für die globale Zentralisierung. Der CIC sowie Institutionen wie das WEF und die UN behaupten seit einigen Jahren, dass „jemand“ eingreifen muss, um die KI zu moderieren, damit keine einzelne Regierung ihre scheinbar unbegrenzte Macht missbraucht. Mit anderen Worten: Problem, Reaktion, Lösung.

Die Globalisten schaffen ein Problem aus dem Nichts (KI), behaupten dann, es sei ein viel größerer Segen (oder eine größere Bedrohung) für die Menschheit, als es tatsächlich ist, und bieten dann ihre Dienste als faire und wohlwollende Schiedsrichter der Technologie und ihrer Auswirkungen an.

Rothschild deutet dies im Interview selbst an, wenn sie behauptet, dass „Kapitalisten“ im Zuge der KI ihre Prioritäten auf soziale Belange verlagern müssen. Wie ich bereits sagte, handelt es sich lediglich um ESG in einer anderen Form. Rothschild will Fusion zwischen Unternehmen, Regierungen und KI, um „den Kapitalismus zu retten“, Alt-Market, 29. November 2023

Warum sagte der CNBC-Interviewer: „Der beste Weg zum Wohlstand ist der Kapitalismus des freien Marktes“? Ein Artikel mit dem Titel „ How to Explain the Great Reset to Idiots “ von A Lily Bit gibt eine detailliertere Erklärung der Missverständnisse, die über Kapitalismus und Sozialismus verbreitet wurden.

„Der Kapitalismus ist das produktive System, das Reichtum erzeugt und rechtmäßig verteilt, während der Sozialismus als das konsumtive System angesehen wird, das die Schaffung von Reichtum einschränkt und ihn ungerechtfertigt verbraucht“, schrieb Lily.

Lily erklärte, warum der Sozialismus ein konsumtives System ist: „Der Sozialismus entmutigt oder verbietet Investitionen in produktive Faktoren, er entmutigt auch das Sparen und fördert den Konsum.“

Da man kein Kapitalist werden kann, gibt es weniger Gründe zum Sparen und mehr Anreize zum Konsum. Das Ergebnis ist eine geringere Produktion von Konsumgütern, was zu einem sinkenden Lebensstandard für alle führt.

„Im Sozialismus sind die Menschen weniger in der Lage, zu produzieren, Innovationen hervorzubringen und auf die sich ändernden Bedürfnisse ihrer Mitmenschen zu reagieren. Sie werden weniger anpassungsfähig. Mit der längeren Dauer des Sozialismus werden sie immer zukunftsorientierter und weniger zukunftsorientiert.“

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 11.12.2023