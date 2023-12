Was erwartet uns in 2024? Eine große Reinung und viele Überraschungen

Teile die Wahrheit!

2024: Früher Frühling – Verwirrung & Chaos. Für manche hellt es sich auf, für manche wird es düster.

Guten Tag,

das neue Jahr 2024 nähert sich in großen Schritten und viele fragen sich: Was erwartet uns? Meine geistigen Kollegen haben mir die Mottos für 2024 genannt. Ja, für 2024 gibt es nicht ein Motto, sondern gleich zwei. Das erste Motto lautet: Früher Frühling. Das zweite Motto lautet: Verwirrung und Chaos. Von Egon Fischer

Früher Frühling

Das Bild zu diesem Motto war: Der Winter geht zu Ende, es ist Frühjahr, aber es liegt noch ein wenig Schnee. Zwischen den Schneeflecken sieht man aber schon die ersten grünen Blätter der Schneeglöckchen.

Inhaltlich ist damit gemeint, dass die aufgeschlossenen und offenen Menschen langsam anfangen aktiv zu werden. Wenn man ein Haus bauen will, muss man gewisse Vorarbeiten erledigen. Man muss sich einen Plan machen, ein Grundstück suchen usw. 2024 werden die aufgeschlossenen, offenen und erwachten Menschen mit den Vorarbeiten „für die neue Welt“ anfangen.

Verwirrung und Chaos

2024 wird es sehr viel Verwirrung und Chaos geben, besonders bei den Menschen, die nicht offen sind und am Alten festhalten. Die Kollegen habe mir ja schon vor ein paar Monaten gesagt: Ende 2024 werdet ihr eure Welt nicht wiedererkennen. 2024 wird es viele Enthüllungen geben und sehr viele Diskussionen über Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Währungen. Das wird sehr viele Menschen stark verunsichern.

Was die Kollegen auch immer wieder betonen, es wird 2024 sehr viele Überraschungen geben. Es werden Dinge passieren, mit denen niemand rechnet und die wir uns teilweise gar nicht vorstellen können. Genaueres wollen mir die Kollegen aber nicht sagen. Wenn ich mit den großen energetische Strömungen von 2024 in Resonanz gehe, spüre ich vor allem in der zweiten Jahreshälfte, dass sehr viele Menschen extrem verunsichert und orientierungslos wirken.

Die Gesellschaft wirkt aufgescheucht. Ich vermute, dass es Enthüllungen geben wird, wodurch sehr viele Menschen aus ihrer Bahn geworfen werden und krampfhaft nach einer Antwort oder Erklärung suchen.

Bereits zu Jahresbeginn (also im Jänner 2023) habe meine geistigen Kollegen angekündigt, dass es 2024 in der alternativen, esoterischen und spirituellen Szene einige Enthüllungen geben wird. Auch in diesen Bereichen gibt es einige schwarze Schafe. Auch dies wird viele Menschen beschäftigen. (Das Jahr des Drachen – Was uns das chinesische Horoskop für 2024 verspricht)

Seltsame Ankündigungen aus der geistigen Welt

Wie ich im letzten Beitrag „Der Weltuntergang ist abgesagt“ erwähnte, hat eine mediale Bekannte, die ich als „Wasserfrau“ bezeichnete, vor einiger Zeit von der geistigen Welt sehr seltsame Informationen bekommen.

Einige habe ich im letzten Beitrag angeführt. Aber sie hat noch weitere Informationen erhalten, die es wahrlich in sich haben, nämlich: Die erste Feuerwalze nähert sich. Die Psychen werden brennen. Manche werden sich ihre Finger verbrennen.

Ich habe in der geistigen Welt nachgefragt, was das bedeutet. Im Folgenden die Erklärungen, die die Wasserfrau und ich zu den Ankündigungen erhalten haben.

Im Jahr 2023 haben die kosmischen und energetischen Strahlungen vorwiegend auf den physischen Körper eingewirkt. Viele Menschen haben in den letzten Monaten unter sehr unangenehmen Symptomen gelitten.

Dies waren Auswirkungen der Frequenzerhöhung des Körpers. Es führte bei vielen Menschen auch zu psychischen Belastungen. Jetzt rollt wieder eine große energetische Welle auf die Erde zu.

Die Energien, die die Wellte mit sich bringt, wirkt vorwiegend auf die Psyche der Menschen ein. Bei sehr vielen Menschen wird der psychische Druck enorm steigen und viele werden massive psychische Probleme bekommen. 2024 werden depressive Stimmungen, Aggression, Konflikte und vermutlich auch Tätlichkeiten zunehmen. Viele werden orientierungs- und hoffnungslos.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies generell auch zu einer großen Unruhe in der Gesellschaft führt. Weiters werden wir in nächster Zeit sehr oft mit dem Thema “Feuer” konfrontiert werden.

Feuerspuckende Vulkane gibt es schon, vermutlich wird die Anzahl steigen und auch die Intensität der Ausbrüche. Auch schwere Gewitter mit gewaltigen Blitzen werden sich häufigen. Und ich bin mir sicher, dass uns das Phänomenund die Energiequalität “Feuer” noch auf verschiedene andere Arten “nähergebracht” wird.

Die Kollegen erklärten weiters: Die Energien, die jetzt einströmen werden, haben eine sehr spezielle Frequenz, die stark auf den Verstand und die Emotionen wirkt. Wenn man sich gegen diese Frequenzen wehrt oder diese gar abblockt, wird sich eine psychische Spannung aufbauen, die unerträglich werden kann. Am besten ist es, wenn man mit den einströmenden Energien mitschwingt, sich einfach den Energien hingibt.

In der nächsten Zeit kann man seinen Verstand und seine Gefühle auf eine höhere Schwingungsebene bringen. Bedenke: es gibt schwere und leichte Gedanken sowie schwere und leichte Gefühle. Wer weiterhin schwere Gedanken und Gefühle pflegt, wird sehr große Schwierigkeiten bekommen.

Die Kollegen meinten auch, dass Menschen, die offen sind, was bei vielen sogenannten „Aufgewachten“ der Fall ist, viel leichter mit diesen Energien umgehen und sogar für einen „frühen Frühling“ nutzen können. Man muss aber mit psychischen Schwankungen rechnen. Aufenthalte in der Natur werden weiterhin eine sehr positive Auswirkung auf die Menschen haben.

Mit “Manche werden sich ihre Finger verbrennen.” ist gemeint, dass manche Menschen / Organisationen die entstehende Situation (Verwirrung, Chaos, Orientierungslosigkeit) ausnutzen wollen, dabei aber scheitern werden.

In den nächsten Jahren wird es weitere energetische Wellen geben. Wellen, die primär auf den Körper wirken, aber es werden wieder auch energetische Wellen kommen, die primär die Psyche ansprechen.

Die großen energetischen Tendenzen in 2024

Bis Ende Februar kann ich sehr wenig wahrnehmen. Die globale Energie fühlt sich träge und schwer an, was aber nicht bedeutet, dass bis Ende Februar im Außen nichts passieren wird. Ab März wird die Energie leichter und heller. Das Energiefeld flimmert leicht. Wenn es dem Sommerende zugeht, fängt das Energiefeld zu brodeln an.

Ende Sommer und Anfang Herbst nehme ich auch die größte Unruhe und Orientierungslosigkeit wahr. Ab Mitte November bis Jahresende wird das Energiefeld wieder ruhiger. Ab dieser Zeit hat das Energiefeld auch eine etwas andere Färbung und Wirkung. Zuvor hat es eine ganz leichte bläulichen Unterton, gegen Jahresende hin hat es einen leichten rosaroten Unterton.

Bisher waren die Energiefelder von Deutschland und Österreich sehr ähnlich. In Österreich war die Energieintensität meist schwächer als in Deutschland. Während das Energiefeld in Deutschland Ende Sommer und Anfang Herbst richtig brodelt, bewegt sich das Energiefeld in Österreich relativ wenig.

Ich wollte wissen, warum es da so große Unterschiede gibt. Die Kollegen machten dazu eine lustige Anmerkung: Österreich ist wie eine Operettenbühne.

Einige persönliche Gedankengänge

Die geistigen Kollegen sind mit Infos zu 2024 sehr zurückhaltend. Ich vermute, dass ich erst wieder ab März 2024 detaillierte Infos bekommen.

Auf Basis der wenigen Infos, die ich zu 2024 erhalten habe, habe ich aber doch ein paar Vermutungen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es meine persönlichen Vermutungen und Hypothesen sind und nicht Infos aus der geistigen Welt.

Die Wasserfrau hat die Info bekommen, dass im ersten Halbjahr Silber steigen wird. Die Kryptowährungen hingegen steigen nach den Infos, die die Wasserfrau bekommen hat, erst gegen Jahresende 2024. Die Staatsverschuldung nimmt immer größere Ausmaße an. In Deutschland geht die Wirtschaft den Bach hinunter, in Österreich ist es etwas besser, aber nicht viel.

Die Banken in ganz Europa sind finanziell unter Wasser. Nach den Infos der Wasserfrau wird es aber den Dollar und den Euro noch längere Zeit geben. Die größte Unruhe spüre ich im September 2024. Möglicherweise gibt es im nächsten September neben anderen Problemen und Aufdeckungen auch massive Probleme mit den Börsen, mit dem Finanzsystem und mit den Währungen.

Vielleicht wird in dieser Zeit vielen Menschen klar, dass die Wirtschaft und der Euro eigentlich kaputt und der Staat sowie sehr viele Länder, Städte und Gemeinden pleite sind und dass es sich einfach nicht mehr ausgeht. Diese Erkenntnis würde zu einer massiven Verunsicherung der Bevölkerung führen und heftige Diskussionen auslösen. Wenn dann noch einige gröbere Korruptionsfälle (oder andere Mißstände) aufgedeckt werden, könnte die Volksseele heftig zu brodeln anfangen.

Und bei vielen Menschen würde das Weltbild in Brüche gehen und ein gewisser Realitätssinn einkehren. Sie würden endgültig begreifen, dass sie von diesem Staat und dieser Regierung nichts mehr zu erwarten haben und jede Hoffnung darauf aufgeben, dass es der Staat oder die Politik “richten” werden. Viele werden sich belogen und betrogen fühlen.

Viele werden dann auch begreifen, dass sie selbst jetzt etwas tun müssen. Nur was? Viele Menschen werden sich völlig neu orientieren müssen. Aber gegenwärtig fehlen noch die positiven Perspektiven. Die müssen alle erst erschaffen und erfunden werden. Das sind aber nur persönliche Gedanken und keine Infos aus der geistigen Welt.

Was mich noch sehr irritiert ist, dass mir seit Monaten immer wieder der Spruch der Regentrude durch den Kopf geht. Die Regentrude ist ein Märchen von Theodor Storm.

Auf der Website www.maerchenatlas.de steht:

Die Regentrude von Theodor Storm, veröffentlicht 1863, ist ein Kunstmärchen, das dem deutschen Realismus zuzuordnen ist. Die Titelfigur ist ein weiblicher Naturgeist, ähnlich der Frau Holle. Die Regentrude sorgt für Regen und Fruchtbarkeit, doch wenn niemand mehr an sie glaubt und keiner sie besuchen kommt, schläft sie vor Langeweile ein. Dann beginnt das Land zu verdorren und ihr Gegenspieler, der Feuermann, gewinnt die Oberhand. Dies ist die Ausgangssituation des Märchens,….

In diesem Märchen kommt ein Spruch für die Regentrude vor und der lautet:

Dunst ist die Welle,

Staub ist die Quelle!

Stumm sind die Wälder,

Feuermann tanzet über die Felder!

Nimm dich in acht!

Eh du erwacht,

Holt dich die Mutter

Heim in die Nacht!

Ich weiß nicht, warum mich seit Monaten dieser Spruch verfolgt. Seltsamerweise kommt auch der Wasserfrau dieser Spruch immer wieder in den Sinn. Das ist schon ungewöhnlich. Im Spruch kommt ein Feuermann vor. Nun, wir werden uns in nächster Zeit auch mit diesem Thema befassen müssen.

Ich habe den Verdacht, dass die Passage “Eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht” irgend etwas Gemeinsames mit der jetzigen Zeit oder Situation zu tun hat. Soll damit eventuell Folgendes ausgesagt werden: Wenn du nicht erwachst, holt dich die Mutter heim in die Nacht?

Ich weiß es nicht. Vielleicht hat einer von euch eine Idee und Erklärung.

2024 – Das Jahr des Amüsement?

Seit die Kollegen mir sagten, dass wir Ende 2024 unsere Welt nicht mehr wiedererkennen werden, rätsle ich, was 2024 passieren könnte. Die Kollegen geben mir dazu keine Details bekannt, aber sie amüsieren sich jedes Mal, wenn ich sie dazu befrage. Und dieses Verhalten ist befremdlich.

Wenn man in Deutschland und Österreich 2024 eine gewaltige Katastrophe erleben würde, würden die sich nicht amüsieren. Ich habe sie auch gefragt, warum sie sich so über mich amüsieren und ob sich die Menschen 2024 auch amüsieren werden.

Die Kollegen meinten: Nein, es wird Menschen geben, die 2024 verzweifeln, vielen wird es nicht gut gehen. Aber im Vergleich zu dem, was die ganz dunklen Kräfte vorhatten, ist es ein sehr sanftes Szenario. Ende 2024 hätte der Großteil Deutschlands in Schutt und Asche liegen können. Eine fürchterliche Hungersnot wäre sehr wahrscheinlich gewesen. So aber braucht niemand verhungern und keine Stadt liegt in Schutt in Asche. Ja, nachdem die Wirtschaft absackt, wird die Arbeitslosigkeit steigen, die Inflation wird steigen und die Steuern auch.

Aber es muss keiner verhungern und wenn man hilfsbereit ist, können alle auch diese Übergangsphase gut überstehen. Viele Menschen werden die Hoffnung verlieren und keinen Ausweg mehr sehen. Aber es gibt bereits genug Menschen in Österreich und Deutschland, die schon seit längerer Zeit wissen, dass die Systeme zerbrechen müssen, und sie haben sich psychisch und mental vorbereitet.

Wenn diese Menschen sich auf die kommenden Energien einschwingen, sich von diesen tragen lassen, positiv bleiben und konstruktive Vorbilder für die anderen sind, wird alles nicht so schlimm. Wir amüsieren uns, weil die „Lösung“ vor deiner Nase liegt und du sie nicht siehst.

Wenn du dich von den neuen Energien tragen lässt, die Ereignisse nicht persönlich nimmst, sondern wie ein Zuschauer ein Theaterstück beobachtest und dann noch wahrnimmst, wie sich die ganz dunklen Kräfte seit langem bemüht haben, Deutschland völlig zu vernichten und du dann zusehen kannst, wie deren Pläne teilweise auf unvorhergesehene und skurille Art und Weise scheitern, dann würdest du unter Umständen auch öfters lächeln.

Nun, das Jahr 2024 scheint sehr anders und abwechslungsreich zu werden. Aber wenn ich die Infos der Kollegen richtig verstehe, wird es ein gutes Ende geben.

Alles Gute bis zum nächsten Beitrag – und ihr wisst schon: Bleibt im Auge des Zyklons.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 08.12.2023