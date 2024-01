Die Vertuschung geht weiter: Schockierende und schreckliche Wahrheit über Bill Gates, Jeffrey Epstein und Microsoft

Teile die Wahrheit!

Nach der Bekanntgabe der Scheidung von Bill und Melinda Gates wurde eine Reihe von Enthüllungen über die Verbindung zwischen Bill Gates und Jeffrey Epstein bekannt.

Es gibt jedoch stichhaltige Beweise dafür, dass die Verbindung zwischen Gates und Epstein bereits Jahrzehnte vor 2011 bestand und von den Mainstream-Medien immer noch zensiert wird.

Nicht, um Bill Gates zu schützen, sondern um Microsoft zu schützen.

Anfang Mai 2021 schockierte die Ankündigung, dass Bill und Melinda Gates sich nach siebenundzwanzig Jahren Ehe scheiden lassen würden, sowohl diejenigen, die das „philanthropische“ Powerpaar loben, als auch diejenigen, die es verabscheuen.

Weniger als eine Woche nach der ersten Ankündigung der Scheidung, am 7. Mai 2021, berichtete Daily Beast, dass Melinda Gates angeblich „zutiefst beunruhigt“ über Bill Gates‘ Beziehung zu dem Kindersexhändler und Geheimdienstmitarbeiter Jeffrey Epstein gewesen sei.

Der Bericht legte nahe, dass Melinda ein Hauptgrund für die Entscheidung ihres Mannes war, sich um 2014 von Epstein zu distanzieren, weil sie sich mit Epstein unwohl fühlte, nachdem sie beide ihn 2013 getroffen hatten. Dieses bisher nicht berichtete Treffen hatte in Epsteins Villa in der New Yorker Upper East Side stattgefunden.

Daily Beast enthüllte auch, dass die Details der Scheidung der Gates bereits einige Wochen vor der offiziellen Bekanntgabe beschlossen worden waren. Am 9. Mai veröffentlichte das Wall Street Journal dann einen Bericht, der andeutete, dass die Scheidungspläne noch weiter zurückreichten und Melinda im Jahr 2019 Scheidungsanwälte konsultiert hatte. Angeblich erfolgte diese Beratung, nachdem Details über Bill Gates‘ Beziehung zu Jeffrey Epstein in den Mainstream-Medien, darunter auch in der New York Times, große Aufmerksamkeit erlangt hatten.

Während sich die Mainstream-Medien offenbar einig sind, dass Jeffrey Epstein ein wahrscheinlicher Faktor bei der Trennung der Gates‘ war, weigern sich dieselben Medien, über das wahre Ausmaß der Beziehung zwischen Bill Gates und Jeffrey Epstein zu berichten. In der Tat behauptet der Mainstream, dass Gates‘ Beziehungen zu Epstein 2011 begannen, obwohl es Beweise dafür gibt, dass ihre Beziehung schon Jahrzehnte zuvor begann.

Diese pauschale Weigerung, ehrlich über die Beziehungen zwischen Gates und Epstein zu berichten, ist wahrscheinlich auf die überragende Rolle von Gates im aktuellen Geschehen zurückzuführen, sowohl im Hinblick auf die globale Gesundheitspolitik im Zusammenhang mit COVID-19 als auch auf seine Rolle als wichtiger Förderer und Geldgeber umstrittener technokratischer „Lösungen“ für eine Reihe gesellschaftlicher Probleme.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Art der Beziehung zwischen Gates und Epstein vor 2011 sogar noch skandalöser ist als das, was später herauskam, und dass sie nicht nur für Gates, sondern auch für Microsoft als Unternehmen und für einige seiner ehemaligen Top-Führungskräfte große Auswirkungen haben könnte.

Diese besondere Vertuschung ist Teil einer offensichtlichen Tendenz der Mainstream-Medien, den eindeutigen Einfluss zu ignorieren, den sowohl Epstein als auch Mitglieder der Maxwell-Familie im Silicon Valley ausübten – und wohl auch weiterhin ausüben. In der Tat haben die Personen, die Tech-Giganten wie Google, LinkedIn, Facebook, Microsoft, Tesla und Amazon gegründet haben, alle Verbindungen zu Jeffrey Epstein, einige enger als andere.

Diese Untersuchung ist eine Adaption meines demnächst erscheinenden Buches One Nation Under Blackmail, das Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird und eine umfassendere Untersuchung von Epsteins Verbindungen zum Silicon Valley, zu wissenschaftlichen Einrichtungen und Geheimdiensten enthalten wird. (Wir werden „direkt“ vom „verstorbenen“ Pädophilen Jeffrey Epstein hören: Das Schweigen zu Bill Gates, Sex-Orgien mit Minderjährigen)

Das Mysterium des Evening Standard

Im Jahr 2001 wurde der vielleicht wichtigste Artikel, der jemals über Jeffrey Epstein geschrieben wurde, veröffentlicht. Der Artikel, in dem es hauptsächlich um Ghislaine Maxwells und Epsteins Beziehung zu Prinz Andrew ging, erschien am 22. Januar 2001 im Londoner Evening Standard. Der von Nigel Rosser verfasste Artikel wurde nie zurückgezogen und wurde lange vor Epsteins erster Verhaftung und dem Beginn seiner öffentlichen Bekanntheit veröffentlicht.

Er wurde jedoch inzwischen von der Website des Evening Standard entfernt und ist nur noch in professionellen Zeitungsdatenbanken zu finden. Im Oktober 2019 habe ich eine PDF-Version dieses Artikels und mehrerer anderer gelöschter Artikel über Epstein veröffentlicht. (Vgl. MintPress)

Die Kernaussagen des Artikels machen deutlich, warum er aus dem Internet entfernt wurde, offenbar nach Epsteins erster Verhaftung in Florida. Rosser stellt Epstein als „einen immens mächtigen New Yorker Immobilienentwickler und Finanzier“ vor, eine Anspielung auf Epsteins Vergangenheit auf dem New Yorker Immobilienmarkt. Später im Artikel stellt er fest, dass Epstein „einst behauptete, für die CIA gearbeitet zu haben, obwohl er dies inzwischen bestreitet“, einer von mehreren wahrscheinlichen Gründen, warum der Artikel lange vor Epsteins zweiter Verhaftung im Jahr 2019 aus dem Internet entfernt wurde.

Ein großer Teil des Artikels verweist auf die Nähe von Epstein und Maxwell zu Prinz Andrew und legt nahe, dass beide beträchtlichen Einfluss auf den Prinzen ausübten, vor allem aufgrund von Maxwells Rolle als sein „sozialer Fixer“. Es heißt, dass Maxwell den Prinzen „manipulierte“ und dass „die ganze Andrew-Sache wahrscheinlich für Epstein gemacht wurde.“

Eine Zeile sticht jedoch als erster wichtiger Hinweis zur Entmystifizierung des wahren Ursprungs der Beziehung zwischen Gates und Epstein hervor. Kurz nachdem Rosser Epstein in dem Artikel vorgestellt hat, stellt er fest, dass Epstein „viele Millionen aus seinen Geschäftsbeziehungen zu Bill Gates, Donald Trump und dem Milliardär Leslie Wexner aus Ohio, dessen Stiftung er leitet, verdient hat“.

Sowohl Wexners als auch Trumps Beziehungen zu Epstein vor 2001 sind bekannt und gehen auf die Jahre 1985 bzw. 1987 zurück. Die Mainstream-Medien berichten jedoch weiterhin, dass sich Gates und Epstein erstmals 2011 getroffen haben, und weigern sich, den von Nigel Rosser dargelegten Hinweisen nachzugehen.

Ich bin mir dieses Zurückhaltens von Informationen bis zu einem gewissen Grad persönlich bewusst, da ein BBC-Reporter mich 2019 um Details zu diesem Evening Standard-Artikel von 2001 bat, die ich ihm zur Verfügung stellte. Bis heute hat die BBC nie über den Inhalt dieses Artikels berichtet. Bemerkenswert ist, dass die BBC seit Jahren Millionenbeträge von der Bill & Melinda Gates Foundation erhält. (Vgl. BBC und Candid)

Rossers Artikel wurde nicht nur nie zurückgezogen, sondern weder Gates, Trump noch Wexner bestritten die in dem Artikel aufgestellten Behauptungen zum damaligen Zeitpunkt, also lange bevor Epstein berüchtigt wurde. Die Tatsache, dass Gates zusammen mit zwei bekannten engen Mitarbeitern Epsteins – Donald Trump und Leslie Wexner – genannt wird, deutet außerdem darauf hin, dass Gates‘ Verbindungen zu Epstein vor 2001 erheblich genug waren, um seine Erwähnung neben diesen beiden anderen Männern zu rechtfertigen.

Zusätzlich zu dem Artikel im Evening Standard gibt es Beweise von Maria Farmer, einem Epstein-Opfer, das von 1995 bis 1996 bei Epstein und Maxwell beschäftigt war. Sie erinnerte sich daran, dass Epstein Bill Gates in einer Weise erwähnte, die auf eine enge Freundschaft schließen ließ und ihr den Eindruck vermittelte, dass der Mitbegründer von Microsoft bald einen von Epsteins Wohnsitzen besuchen würde. (Vgl. The Last American Vagabond)

Microsoft, McKinley und Isabel Maxwell

Neben diesen beiden Schlüsselbeweisen gibt es auch die Tatsache, dass Gates bereits vor dem Artikel im Evening Standard eine dokumentierte Verbindung zu einem von Ghislaine Maxwells Schwestern geführten Unternehmen hatte, an dem Ghislaine finanziell beteiligt war, was einen Hinweis auf die Art der von Nigel Rosser erwähnten „geschäftlichen Verbindungen“ geben könnte. Darüber hinaus wird in einem Artikel des Guardian aus dem Jahr 2000 die merkwürdige Beziehung von Gates zu Isabel Maxwell dokumentiert, die mit dem PROMIS-Software-Spionageskandal und dem israelischen Geheimdienst in Verbindung steht.

Die Zwillingsschwestern Christine und Isabel Maxwell gründeten zusammen mit ihren damaligen Ehemännern im Januar 1992 die McKinley Group. Christine und Isabel hatten beide zuvor für die Scheinfirma Information on Demand gearbeitet, mit der ihr Vater Robert Maxwell die getürkte PROMIS-Software an die US-Regierung verkaufte. (Vgl. Unlimited Hangout) Nach dem Tod von Robert Maxwell wollten Christine und Isabel „einen Neuanfang wagen“ und sahen in McKinley „die Chance, ein Stück des Erbes ihres Vaters wiederzuerlangen“. (Vgl. Wired)

Die McKinley Group war jedoch nicht nur ein Unternehmen von Isabel, Christine und ihren Ehemännern, da Ghislaine Maxwell laut einem im November 2000 veröffentlichten Artikel der Sunday Times ebenfalls „ein erhebliches Interesse“ an dem Unternehmen hatte. In diesem Artikel wurde auch festgestellt, dass Ghislaine während der gesamten 1990er Jahre „diskret ein ebenso undurchsichtiges Geschäftsimperium wie das ihres Vaters aufgebaut“ hatte und dass „sie bis zur Paranoia geheimnisvoll ist und ihre geschäftlichen Angelegenheiten zutiefst mysteriös sind“. In dieser Zeit bezeichnete sie sich selbst als „Internetbetreiberin“, obwohl „ihr Büro in Manhattan sich weigert, auch nur den Namen oder die Art ihres Geschäfts zu bestätigen“.

In einem anderen Artikel in The Scotsman aus dem Jahr 2001 wird gesondert darauf hingewiesen, dass Ghislaine „über ihre Angelegenheiten äußerst verschwiegen ist und sich selbst als Internetbetreiberin bezeichnet“. Es ist unklar, wie stark Ghislaine tatsächlich in die Angelegenheiten der McKinley-Gruppe verwickelt war. In dieser Zeit betrieb sie jedoch zusammen mit Jeffrey Epstein eine nachrichtendienstliche sexuelle Erpressung, und es gab beträchtliche Überschneidungen bei ihren Finanzen, wie in Presseberichten aus dieser Zeit und danach festgestellt wurde.

McKinley gründete das so genannte Magellan Internet Directory, das als „die erste Website, die ausführliche Rezensionen und Bewertungen von Websites veröffentlichte“, in Erinnerung geblieben ist. Magellans Ansatz des „Mehrwert-Inhalts“ zog mehrere große Unternehmen an, was zu „bedeutenden Allianzen“ mit AT&T, Time-Warner, IBM, Netcom und dem Microsoft Network (MSN) führte, die alle von Isabel Maxwell ausgehandelt wurden. Microsofts wichtigste Allianz mit McKinley kam Ende 1995 zustande, als Microsoft ankündigte, dass Magellan die Suchoption für den MSN-Dienst des Unternehmens betreiben würde. (Vgl. CNET)

Das Glück von McKinley nahm ab, als der Versuch, als erste Suchmaschine an die Börse zu gehen, scheiterte und ein Streit zwischen Christine Maxwell und Isabels damaligem Ehemann entbrannte, (vgl. The Jerusalem Post) der auch dazu führte, dass das Unternehmen im Wesentlichen hinter andere Marktführer zurückfiel. (Vgl. The New York Times) Infolgedessen verpasste McKinley das Zeitfenster für einen zweiten Börsengang und hinkte bei der Erweiterung seines Geschäftsmodells um Werbeeinnahmen weiter hinterher.

Excite, das später von AskJeeves übernommen wurde, kaufte schließlich 1996 die McKinley-Gruppe und Magellan für 1,2 Millionen Aktien von Excite, die damals mit 18 Millionen Dollar bewertet wurden. (Vgl. SFGATE) Angeblich war es Isabel Maxwell, die das Geschäft möglich machte, und der damalige CEO von Excite, George Bell, behauptete, sie allein habe den Kauf von McKinley gerettet.

Trotz des glanzlosen Endes von McKinley erhielten die Maxwell-Zwillinge und andere Anteilseigner des Unternehmens, darunter Ghislaine Maxwell, nicht nur eine millionenschwere Auszahlung aus dem Geschäft, sondern knüpften auch enge Verbindungen zu den hohen Tieren des Silicon Valley. Es ist unklar, ob das Geld, das Ghislaine Maxwell aus dem Verkauf erhielt, zur Fortführung der sexuellen Erpressung verwendet wurde, die sie damals zusammen mit Jeffrey Epstein betrieb.

Nach dem Verkauf von McKinley/Magellan nahmen die offenen Verbindungen von Christine und Isabel Maxwell zu den Geheimdiensten sowohl in den USA als auch in Israel erheblich zu. Isabels Verbindungen zu Microsoft blieben auch nach dem Verkauf der McKinley-Gruppe bestehen. Sie wurde Präsidentin des israelischen Technologieunternehmens CommTouch, dessen Finanzierung mit Personen und Gruppen in Verbindung gebracht wurde, die in die Atomspionageaffäre von Jonathan Pollard verwickelt waren. (Vgl. Unlimited Hangout) CommTouch, ein „obskurer Softwareentwickler“, der 1991 von ehemaligen israelischen Militäroffizieren gegründet wurde, konzentrierte sich auf den „Verkauf, die Wartung und den Service von eigenständigen E-Mail-Client-Softwareprodukten für Großrechner und Personalcomputer“.

Das Unternehmen warb speziell um Isabel, weil sie die Tochter des israelischen „Superspions“ Robert Maxwell war. Isabel hatte ähnliche Gründe für ihren Eintritt in das Unternehmen und erklärte gegenüber Haaretz, dass die Leitung des Unternehmens ihr „die Möglichkeit gibt, das Engagement ihres Vaters in Israel fortzusetzen“.

Von allen Allianzen und Partnerschaften, die Isabel Maxwell in ihren ersten Jahren bei CommTouch aushandelte, war es ihr Umgang mit den Microsoft-Mitbegründern Bill Gates und Paul Allen, der CommTouch „auf die Landkarte“ brachte. Die Mitbegründer von Microsoft taten jedoch viel mehr, als CommTouch „auf die Landkarte“ zu bringen, denn sie intervenierten im Wesentlichen, um den Zusammenbruch des Börsengangs zu verhindern, ein Schicksal, das Isabel Maxwells vorheriges Unternehmen, die McKinley Group, nicht lange zuvor ereilt hatte.

Tatsächlich schob CommTouch seinen Börsengang immer wieder hinaus, bis im Juli 1999 eine massive Investition von Firmen, die mit dem Microsoft-Mitbegründer Paul Allen verbunden sind, angekündigt wurde. (Vgl. Bloomberg)

Die Investitionen von Allens Vulcan und Go2Net führten laut einem Bloomberg-Bericht zu einem sprunghaften Anstieg des „Interesses am Aktienverkauf und an CommTouch, einem bis dato unbekannten Softwareentwickler“, und trieben auch den Aktienkurs unmittelbar vor dem Börsengang in die Höhe. Das Geld der mit Allen verbundenen Unternehmen wurde speziell dafür verwendet, „den Vertrieb und das Marketing zu erweitern und die Präsenz auf internationalen Märkten auszubauen“.

Allens Entscheidung, in CommTouch zu investieren, erscheint aus finanzieller Sicht seltsam, da das Unternehmen noch nie einen Gewinn erwirtschaftet hatte und allein im Jahr zuvor Verluste in Höhe von über 4 Millionen Dollar verzeichnete. Doch dank Allens rechtzeitiger Investition und seiner offensichtlichen Koordination mit den wiederholten Verzögerungen des Börsengangs durch das Unternehmen wurde CommTouch beim Börsengang mit über 230 Millionen Dollar bewertet, im Gegensatz zu einer Bewertung von 150 Millionen Dollar nur wenige Wochen vor Allens Investition. (Vgl. The New York Times)

Paul Allen und Nicole Junkermann bei Cinema Against AIDS in Cannes, Frankreich. Quelle: Vocal Media

Es ist nicht ganz klar, warum Paul Allen dem Börsengang von CommTouch zu Hilfe kam und was er sich von seiner Investition versprach. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Allen später zu den Mitgliedern einer 2004 gegründeten elitären Online-Gemeinschaft namens A Small World gehörte, (vgl. Reuters) zu deren Mitgliedern auch Jeffrey Epstein und mit Epstein verbundene Persönlichkeiten wie Lynn Forester de Rothschild und Naomi Campbell sowie Petrina Khashoggi, die Tochter von Adnan Khashoggi, einem ehemaligen Kunden Epsteins, zählten.

Der größte Anteilseigner von A Small World war Harvey Weinstein, der inzwischen in Ungnade gefallene Medienmogul, der ein Geschäftspartner von Epstein war und inzwischen wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Etwa zur gleichen Zeit wurde Paul Allen mit der Epstein-Mitarbeiterin Nicole Junkermann fotografiert, die selbst eine Geheimdienstmitarbeiterin ist. (Vgl. SWAMP)

Weniger als drei Monate nach Allens Investitionen in CommTouch im Oktober 1999 gab das Unternehmen bekannt, dass es einen bedeutenden Vertrag mit Microsoft abgeschlossen hat, wonach „Microsoft den CommTouch Custom MailTM Service nutzen wird, um webbasierte E-Mail-Lösungen für ausgewählte MSN-Partner und internationale Märkte anzubieten.“ (Vgl. Yahoo!)

Darüber hinaus wird CommTouch seinen Kunden den MSN Messenger Service und Microsoft Passport zur Verfügung stellen und gleichzeitig seine Windows NT-Expertise durch die Unterstützung zukünftiger MSN Messaging-Technologien ausbauen“, heißt es in der Vereinbarung. „Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu Microsoft weiter auszubauen, indem wir weitere hochmoderne Microsoft-Produkte integrieren“, sagte Gideon Mantel von CommTouch bei der öffentlichen Bekanntgabe der Vereinbarung.

Im Dezember 1999 gab Microsoft bekannt, dass es 20 Millionen Dollar in CommTouch investiert hatte, indem es 4,7 Prozent der Aktien des Unternehmens erwarb. Die Ankündigung ließ den Aktienkurs von CommTouch innerhalb weniger Stunden von 11,63 Dollar auf 49,13 Dollar steigen. Ein Teil dieses Geschäfts wurde von Richard Sorkin, einem kürzlich ernannten CommTouch-Direktor, abgeschlossen. Sorkin war gerade durch den Verkauf von Zip2, Elon Musks erstem Unternehmen, dessen CEO er gewesen war, zum Multimillionär geworden.

Außerdem scheint Bill Gates, damals Chef von Microsoft, auf Geheiß von Isabel Maxwell persönlich in CommTouch investiert zu haben. In einem Artikel, der im Oktober 2000 im Guardian veröffentlicht wurde, scherzt Isabel Maxwell, dass sie Bill Gates irgendwann in dieser Zeit zu einer persönlichen Investition in CommTouch überredet habe.

In dem Guardian-Artikel heißt es dann merkwürdigerweise zu Isabel Maxwell und Bill Gates:

„In einem falschen Südstaaten-Akzent schnurrt [Isabel]: ‚Er muss 375 Millionen Dollar pro Jahr ausgeben, um seinen steuerfreien Status zu behalten, warum sollte ich ihm nicht helfen.‘ Sie explodiert vor Lachen.“

In Anbetracht der Tatsache, dass so wohlhabende Personen wie Gates keinen „steuerfreien Status“ haben können und dass dieser Artikel kurz nach der Gründung der Bill & Melinda Gates Foundation veröffentlicht wurde, deuten Isabels Aussagen darauf hin, dass es der Bill & Melinda Gates Foundation Trust war, der das Stiftungsvermögen der Stiftung verwaltet, der diese beträchtliche Investition in CommTouch tätigte.

Darüber hinaus ist die merkwürdige Art und Weise hervorzuheben, in der Isabel ihren Umgang mit Gates beschreibt („säuselnd“, in einem falschen Südstaatenakzent sprechend) und ihre Interaktionen mit ihm auf eine Art und Weise beschreibt, die in keinem ihrer zahlreichen anderen Interviews zu einer Vielzahl von Themen zu finden ist. Dieses merkwürdige Verhalten könnte mit Isabels früheren Interaktionen mit Gates und/oder der geheimnisvollen Beziehung zwischen Gates und Epstein in dieser Zeit zusammenhängen.

Isabel Maxwell als Präsidentin von CommTouch

Nach dem Jahr 2000 wuchsen das Geschäft und die Schlagkraft von CommTouch rapide an. Isabel Maxwell machte später die Investitionen von Microsoft, angeführt von Gates und Paul Allen, für das Glück des Unternehmens und den Erfolg seiner Bemühungen um den Eintritt in den US-Markt verantwortlich.

Maxwell, die in dem 2002 erschienenen Buch Fastalliances zitiert wird, erklärt, dass Microsoft CommTouch als ein wichtiges „Vertriebsnetz“ betrachtete, und fügt hinzu: „Microsofts Investition in uns brachte uns auf die Landkarte. Sie verschaffte uns sofortige Glaubwürdigkeit und bestätigte unsere Technologie und unseren Service auf dem Markt.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Microsofts Verbindungen zu CommTouch durch neue Partnerschaften vertieft, darunter das Hosting von Microsoft Exchange durch CommTouch.

Obwohl Isabel Maxwell in der Lage war, lukrative Investitionen und Allianzen für CommTouch zu sichern und dafür zu sorgen, dass die Produkte des Unternehmens in wichtige Software- und Hardware-Komponenten integriert wurden, die von Microsoft und anderen Tech-Giganten hergestellt und verkauft wurden, konnte sie die desolate finanzielle Lage des Unternehmens nicht verbessern. 1998 machte CommTouch einen Verlust von 4,4 Millionen Dollar, (vgl. Bloomberg) und bis weit in die 2000er Jahre hinein waren ähnliche Verluste zu verzeichnen, mit Nettoverlusten von insgesamt 24 Millionen Dollar im Jahr 2000 (nur ein Jahr nach den beträchtlichen Investitionen von Microsoft, Paul Allen und Gates). (Vgl. The Marker)

Die Verluste hielten auch dann noch an, als Isabel das Unternehmen offiziell verließ und 2001 zur Präsidentin emeritiert wurde. Im Jahr 2006 war das Unternehmen mit über 170 Millionen Dollar verschuldet. Isabel Maxwell verließ ihre Position bei CommTouch im Jahr 2001, behielt aber jahrelang eine beträchtliche Menge an CommTouch-Aktien, die damals mit rund 9,5 Millionen Dollar bewertet wurden. (Vgl. The Scotsman) Heute ist Isabel Maxwell unter anderem eine „Technologie-Pionierin“ des Weltwirtschaftsforums. (Vgl. World Economic Forum)

Epstein, Edge und Nathan Myhrvold

Ein weiterer Hinweis auf eine Beziehung zwischen Epstein und Gates vor 2001 sind Epsteins enge Beziehungen zu Nathan Myhrvold, der in den 1980er Jahren zu Microsoft kam und 1996 der erste Chief Technology Officer des Unternehmens wurde. Zu dieser Zeit war Myhrvold einer von Gates‘ engsten Beratern, wenn nicht sogar der engste. Er war Mitverfasser von Gates‘ Buch The Road Ahead aus dem Jahr 1996, in dem er zu erklären versuchte, wie neue Technologien das Leben in den kommenden Jahren und Jahrzehnten beeinflussen würden.

Im Dezember desselben Jahres, in dem er Microsofts CTO wurde, reiste Myhrvold in Epsteins Flugzeug von Kentucky nach New Jersey und dann im Januar 1997 erneut von New Jersey nach Florida. Weitere Passagiere, die Myhrvold auf diesen Flügen begleiteten, waren Alan Dershowitz und „GM“, vermutlich Ghislaine Maxwell. Dabei ist zu bedenken, dass Gates in dieser Zeit eine dokumentierte Beziehung zu Ghislaines Schwester Isabel hatte.

Außerdem reiste Myhrvold in den 1990er Jahren zusammen mit Epstein nach Russland an der Seite von Esther Dyson, einer Beraterin für digitale Technologien, die als „die einflussreichste Frau in der gesamten Computerwelt“ bezeichnet wurde. (Vgl. BBC) Sie unterhält derzeit enge Beziehungen zu Google und dem DNA-Testunternehmen 23andme und ist Mitglied des Weltwirtschaftsforums und trägt zu dessen Agenda bei. (Vgl. World Economic Forum) Dyson erklärte später, das Treffen mit Epstein sei von Myhrvold geplant worden. Ausgehend von Informationen, die auf Dysons Konten in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, scheint das Treffen 1998 stattgefunden zu haben.

Ein Foto zeigt Dyson und Epstein mit einem Zeitstempel, der den 28. April 1998 angibt, in Pose mit Pavel Oleynikov, der ein Angestellter des russischen Federal Nuclear Center gewesen zu sein scheint. (Vgl. The Nonproliferation Review) Auf dem Foto stehen sie vor dem Haus des verstorbenen sowjetischen Atomwissenschaftlers und Dissidenten Andrej Sacharow, dem Verbindungen zum US-Geheimdienst nachgesagt werden. Sacharow und seine Frau, Jelena Bonner, waren Anhänger zionistischer Anliegen. (Vgl. JTA und Israel National News)

Die Fotos wurden in Sarow aufgenommen, wo sich das Russische Föderale Nuklearzentrum befindet. Am selben Tag wurde ein weiteres Foto aufgenommen, das Epstein in einem Klassenzimmer voller Jugendlicher zeigt, dem Zeitstempel nach offenbar ebenfalls in Sarow.

Ein weiteres Bild von Dyson, eines ohne sichtbaren Zeitstempel, aber mit einer Bildunterschrift, die besagt, dass das Foto „bei Microsoft Russland in Moskau“ im April 1998 aufgenommen wurde, zeigt Nathan Myhrvold.

In Dysons Bildunterschrift heißt es weiter: „Dies war der Beginn einer dreiwöchigen Reise, während der Nathan und eine Reihe von Begleitern (einschließlich eines Leibwächters) den Stand der postsowjetischen Wissenschaft erkundeten.“ Epstein scheint einer der „Mitläufer“ zu sein, wenn man die Fotos, die Daten und den beschriebenen Zweck der Reise betrachtet.

Myhrvold und Epstein hatten offenbar mehr gemeinsam als nur das Interesse an russischen wissenschaftlichen Fortschritten. Als Myhrvold Microsoft verließ, um Intellectual Ventures mitzugründen, berichtete Vanity Fair, dass er Epstein im Büro der Firma mit „jungen Mädchen“ im Schlepptau empfangen hatte, die „russische Models“ zu sein schienen.

Eine Myhrvold nahestehende Quelle, die von Vanity Fair zitiert wurde, behauptete, Myhrvold habe offen darüber gesprochen, Epsteins Jet zu leihen und in seinen Häusern in Florida und New York zu übernachten. Vanity Fair wies auch darauf hin, dass Myhrvold von keinem Geringeren als dem Harvard-Juraprofessor Alan Dershowitz beschuldigt wurde, Sex mit von Epstein vermittelten Minderjährigen gehabt zu haben, der des gleichen Verbrechens beschuldigt wird und zuvor mit Myhrvold in Epsteins Privatflugzeug geflogen war.

Darüber hinaus entwickelte eine ehemalige Kollegin Myhrvolds bei Microsoft später ihre eigenen Verbindungen zu Epstein. Linda Stone, die 1993 zu Microsoft kam und direkt unter Myhrvold arbeitete, wurde schließlich Vizepräsidentin von Microsoft. Sie stellte Epstein nach dessen erster Verhaftung Joi Ito vom MIT Media Lab vor. „Er hat eine belastete Vergangenheit, aber Linda versichert mir, dass er großartig ist“, sagte Ito später in einer E-Mail an drei MIT-Mitarbeiter. (Vgl. MIT report)

In Epsteins berühmtem kleinen schwarzen Buch gibt es mehrere Telefonnummern für Stone, und ihr Notfallkontakt ist als Kelly Bovino aufgeführt, ein ehemaliges Model und angebliche Mitverschwörerin von Epstein. Nach Epsteins Verhaftung 2019 wurde bekannt, dass Epstein Bill Gates „angewiesen“ hatte, dem MIT-Labor im Jahr 2014 2 Millionen Dollar zu spenden. (Vgl. Business Insider) Epstein soll auch eine 5-Millionen-Dollar-Spende von Leon Black für das Labor besorgt haben. Ito war gezwungen, kurz nach Epsteins Verhaftung 2019 von seinem Posten als Laborleiter zurückzutreten.

Nathan Myhrvold, Linda Stone, Joi Ito, Esther Dyson und Bill Gates gehörten neben anderen Silicon-Valley-Ikonen zur Gemeinschaft der Edge Foundation. Edge wird als exklusive Organisation von Intellektuellen beschrieben, die „neu definieren, wer und was wir sind“, und wurde von John Brockman gegründet, einem selbsternannten „Kulturimpresario“ und bekannten Literaturagenten. Brockman ist vor allem für seine engen Verbindungen zur Kunstwelt in den späten 1960er Jahren bekannt, weniger bekannt sind jedoch seine verschiedenen Auftritte als „Unternehmensberater“ für das Pentagon und das Weiße Haus in derselben Zeit. (Vgl. Dazed)

Edge, das der Guardian einmal als „die klügste Website der Welt“ bezeichnete, ist ein exklusives Online-Symposium, das mit dem verbunden ist, was Brockman „die Dritte Kultur“ nennt. Epstein scheint bereits 1995 mit Brockman zusammengearbeitet zu haben, als er half, ein angeschlagenes Buchprojekt zu finanzieren und zu retten, das von Brockman geleitet wurde.

Edge ist jedoch mehr als nur eine Website. Jahrzehntelang war die Stiftung auch maßgeblich daran beteiligt, Führungskräfte aus der Technologiebranche, Wissenschaftler, die oft Kunden von Brockman waren, und Finanziers von der Wall Street im Rahmen des 1985 erstmals veranstalteten Millionaires‘ Dinner zusammenzubringen. Im Jahr 1999 wurde diese Veranstaltung in das Billionaires‘ Dinner umbenannt, und Epstein wurde eng in diese Angelegenheiten und in die Edge Foundation selbst eingebunden. Epstein wurde bei der Teilnahme an mehreren dieser Abendessen fotografiert, ebenso wie Sarah Kellen, Ghislaine Maxwells wichtigste „Assistentin“ und Mitverschwörerin in dem von Epstein und Maxwell betriebenen Sexhandel- und Erpressungsprogramm.

Von 2001 bis 2017 finanzierte Epstein 638.000 USD von insgesamt 857.000 USD, die Edge gesammelt hatte. (Vgl. Insidehook) In diesem Zeitraum gab es mehrere Jahre, in denen Epstein der einzige Spender von Edge war. Epstein hörte 2015 auf zu spenden, was im Übrigen das gleiche Jahr war, in dem Edge beschloss, seine jährliche Tradition des Milliardärsdinners einzustellen.

Darüber hinaus wurde der einzige Preis, den Edge jemals vergeben hat, der mit 100.000 Dollar dotierte Edge of Computation-Preis, 2005 an den Quantencomputer-Pionier David Deutsch verliehen – er wurde vollständig von Epstein finanziert. Ein Jahr bevor er anfing, in großem Umfang an Edge zu spenden, hatte Epstein die Jeffrey Epstein VI Foundation gegründet, um „Spitzenforschung auf der ganzen Welt zu finanzieren und zu unterstützen“.

Seit dem Epstein-Skandal bezeichnen regelmäßige Teilnehmer des Milliardärsdinners, das manchmal auch als Jahresdinner von Edge bezeichnet wird, die Veranstaltung als „Beeinflussungsaktion“. Wenn man dem Geld folgt, scheint es sich um eine Beeinflussungsaktion zu handeln, die hauptsächlich einem Mann, Jeffrey Epstein, und seinem Netzwerk zugute kam. Die Beweise deuten darauf hin, dass Myhrvold und Gates sehr wohl Teil dieses Netzwerks waren, noch bevor Epsteins Beteiligung an Edge erheblich zunahm.

Eine Geschichte von zwei Bills

Es lohnt sich, die Verbindungen zwischen den „philanthropischen“ Bestrebungen von Bill Gates und Bill Clinton in den frühen 2000er Jahren zu untersuchen, insbesondere angesichts der Verbindungen von Epstein und Ghislaine Maxwell zur Clinton Foundation und der Clinton Global Initiative in dieser Zeit. Nach Angaben des ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiters Ari Ben-Menashe stand Bill Clinton in den 1990er Jahren im Mittelpunkt von Epsteins sexueller Erpressung, eine Behauptung, die durch Aussagen von Epsteins Opfern und Epsteins intime Beziehungen zu Personen, die dem ehemaligen Präsidenten nahe standen, gestützt wird. (Vgl. MintPress und Unlimited Hangout)

Bill Gates auf der Konferenz des Weißen Hauses über die neue Wirtschaft im Jahr 2000 – Quelle: LA Times

Trotz der Spannungen, die sich aus der Verfolgung des Microsoft-Monopols durch die Clinton-Regierung in den späten 1990er Jahren ergaben, war das Verhältnis zwischen Gates und Clinton im April 2000 aufgetaut, als Gates an der „Conference on the New Economy“ im Weißen Haus teilnahm. Zu den Teilnehmern gehörten neben Gates auch die enge Epstein-Mitarbeiterin Lynn Forester (jetzt Lady de Rothschild) und der damalige Finanzminister Larry Summers, der ebenfalls wegen seiner Epstein-Verbindungen in die Kritik geraten ist.

Ein weiterer Teilnehmer war der Stabschef des Weißen Hauses Thomas „Mack“ McLarty, dessen spezieller Assistent Mark Middleton sich mindestens dreimal mit Epstein im Weißen Haus der Clintons traf. Middleton wurde entlassen, nachdem Presseberichte aufgetaucht waren, in denen seine Verbindungen zu illegalen, mit ausländischen Regierungen in Verbindung stehenden Spenden für Clintons Wiederwahlkampagne 1996 beschrieben wurden. Eine weitere Teilnehmerin an der Konferenz war Janet Yellen, Bidens derzeitige Finanzministerin.

Gates sprach auf einer Konferenzveranstaltung mit dem Titel „Überwindung der globalen Kluft: Gesundheit, Bildung und Technologie“. Er erörterte, wie die Kartierung des menschlichen Genoms zu einer neuen Ära technologischer Durchbrüche führen würde, und sprach über die Notwendigkeit, allen Menschen einen Internetzugang zu ermöglichen, um die digitale Kluft zu schließen und die „neue“ internetbasierte Wirtschaft entstehen zu lassen.

Zu dieser Zeit unterstützte Gates zusammen mit dem amerikanischen Telekom-Milliardär Craig McCaw ein Unternehmen, das mit Hilfe eines Netzes von Satelliten in niedriger Umlaufbahn ein globales Monopol für Internetdienste errichten wollte. Dieses Unternehmen, Teledesic, wurde zwischen 2002 und 2003 geschlossen und gilt als Inspiration für Elon Musks Starlink. (Vgl. The New York Times)

Bill Clinton und Bill Gates betraten die Welt der Philanthropie etwa zur gleichen Zeit: Die Bill & Melinda Gates Foundation wurde im Jahr 2000 gegründet, die Clinton Foundation im Jahr 2001. Wired beschrieb die beiden Stiftungen als „Vorreiter einer neuen Ära der Philanthropie, in der Entscheidungen – die oft als Investitionen bezeichnet werden – mit der strategischen Präzision getroffen werden, die von Unternehmen und Regierungen verlangt wird, und dann sorgfältig nachverfolgt werden, um ihren Erfolg zu messen“.

Andere Medien, wie z. B. die Huffington Post, bestritten jedoch, dass diese Stiftungen „Philanthropie“ betreiben, und behaupteten, dass diese Bezeichnung zu einer „schnellen Dekonstruktion des anerkannten Begriffs“ führt. Die Huffington Post stellte ferner fest, dass die Clinton Global Initiative (Teil der Clinton Foundation), die Gates Foundation und einige ähnliche Organisationen „alle in die Richtung weisen, die Grenzen zwischen Philanthropie, Wirtschaft und gemeinnützigen Organisationen zu verwischen“.

Die Studie stellt fest, dass dieses Modell der „Philanthropie“ vom Weltwirtschaftsforum und dem Milken Institute gefördert wurde. Es ist auch erwähnenswert, dass mehrere von Epsteins eigenen „philanthropischen“ Vehikeln ebenfalls gerade zu Beginn dieser neuen Ära der Philanthropie gegründet wurden.

Das Milken Institute wurde von Michael Milken gegründet, dem berüchtigten „Junk-Bond-König“ der Wall Street, der 1989 in 98 Fällen wegen Erpressung und Wertpapierbetrugs angeklagt wurde. (Vgl. Los Angeles Times) Er verbüßte nur eine kurze Haftzeit und wurde schließlich von Donald Trump begnadigt. (Vgl. CNN) Milken beging seine Verbrechen an der Seite von Leon Black und Ron Perelman bei Drexel Burnham Lambert vor dessen skandalösem Zusammenbruch. (Vgl. CNBC) Black war eng mit Epstein verbunden und ließ Epstein sogar mehrere Jahre lang seine persönliche „philanthropische“ Stiftung verwalten, selbst nach Epsteins erster Verhaftung. (Vgl. New York Post)

Perelman war ein wichtiger Spender für Clinton, an dessen Benefizveranstaltung für den damaligen Präsidenten im Jahr 1995 Epstein teilnahm und dessen Unternehmen Webster Hubbell und Monica Lewinsky nach ihren jeweiligen Skandalen in der Clinton-Regierung Jobs anboten. Wie Gates hat Milken seinen Ruf als skrupelloser Unternehmer in den eines „prominenten Philanthropen“ verwandelt. Ein Großteil seiner „Philanthropie“ kommt dem israelischen Militär und illegalen israelischen Siedlungen im besetzten Palästina zugute. (Vgl. Middle East Eye)

Jahre nach der Gründung ihrer Stiftungen sprachen Gates und Clinton darüber, dass sie „seit langem über ihre gemeinsame Mission“ verbunden seien, dieses neue Modell der Philanthropie zu normalisieren. Gates sprach 2013 mit Wired über „ihre Vorstöße in Entwicklungsregionen“ und „zitiert die engen Partnerschaften zwischen ihren Organisationen“. In diesem Interview verriet Gates, dass er Clinton kennengelernt hatte, bevor dieser Präsident wurde: „Ich kannte ihn, bevor er Präsident war, ich kannte ihn, als er Präsident war, und ich kenne ihn jetzt, wo er nicht mehr Präsident ist.“

Ebenfalls in diesem Interview erklärte Clinton, dass er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus auf zwei bestimmte Dinge konzentrieren wolle. Das erste ist die Clinton Health Access Initiative (CHAI), die, wie er sagte, „größtenteils dank der Finanzierung durch die Gates Foundation“ existiert, und das zweite ist die Clinton Global Initiative (CGI), „wo ich versuche, ein globales Netzwerk von Menschen aufzubauen, die ihr eigenes Ding machen.“

Die Clinton Health Access Initiative erhielt 2009 erstmals eine Spende der Gates Foundation in Höhe von 11 Millionen US-Dollar. (Vgl. Gates Foundation) In den letzten zwölf Jahren hat die Gates-Stiftung mehr als 497 Millionen Dollar an CHAI gespendet. CHAI wurde 2002 mit dem Ziel gegründet, HIV/AIDS weltweit durch „starke Regierungsbeziehungen“ und die Beseitigung von „Marktineffizienzen“ zu bekämpfen. Die bedeutenden Spenden der Gates-Stiftung begannen jedoch nicht lange nach der Expansion von CHAI in die Malariadiagnostik und -behandlung. (Vgl. CHAI) Im Jahr 2011 trat Tachi Yamada, der frühere Präsident des Global-Health-Programms der Gates-Stiftung, neben Chelsea Clinton dem Vorstand von CHAI bei.

Bill Gates und Bill Clinton bei der jährlichen Clinton Global Initiative im Jahr 2010

In Bezug auf die CGI argumentierten Epsteins Verteidiger 2007 vor Gericht, dass Epstein „Teil der ursprünglichen Gruppe war, die die Clinton Global Initiative konzipierte“, die erstmals 2005 ins Leben gerufen wurde.

Epsteins Anwälte beschrieben die CGI als ein Projekt, das „eine Gemeinschaft globaler Führungspersönlichkeiten zusammenbringt, um innovative Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln und umzusetzen“. Die Gates-Stiftung gab der CGI zwischen 2012 und 2013 insgesamt 2,5 Millionen Dollar, zusätzlich zu ihren massiven Spenden an die CHAI und weiteren 35 Millionen Dollar an die Clinton-Stiftung selbst. Zusätzlich zu den Spenden der Gates-Stiftung war Gates‘ Microsoft eng in andere „philanthropische“ Projekte involviert, die von Clinton unterstützt wurden.

Zusätzlich zu diesen Verbindungen gründete Hillary Clinton 2014 eine Partnerschaft zwischen der Clinton Foundation und der Gates Foundation als Teil der Initiative „No Ceilings“ der Clintons. Diese Partnerschaft zielte darauf ab, „Daten über den Status der Teilhabe von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt zu sammeln und zu analysieren“ und beinhaltete die Zusammenarbeit der beiden Stiftungen „mit führenden Technologiepartnern, um diese Daten zu sammeln und zusammenzustellen.“

Schon Monate vor der Bekanntgabe der Partnerschaft trafen sich Gates und Epstein zu einem Abendessen und diskutierten über die Gates Foundation und Philanthropie, so die New York Times. Während Hillary Clintons erfolgloser Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahr 2016 standen sowohl Bill als auch Melinda Gates auf ihrer Shortlist als mögliche Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. (Vgl. GeekWire)

Darüber hinaus versuchte Epstein, sich direkt an der Gates-Stiftung zu beteiligen, wie seine Bemühungen zeigen, die Gates-Stiftung davon zu überzeugen, mit JP Morgan eine Partnerschaft für einen milliardenschweren „Wohltätigkeitsfonds für die globale Gesundheit“ einzugehen, der Epstein, der zu dieser Zeit sehr stark bei JP Morgan engagiert war, hohe Gebühren eingebracht hätte. (Vgl. Daily Beast) Obwohl dieser Fonds nie zustande kam, sprachen Epstein und Gates darüber, dass sich Epstein an Gates‘ philanthropischen Bemühungen beteiligen sollte.

Einige dieser Kontakte wurden von der Mainstream-Presse erst nach der Bekanntgabe der Scheidung von Bill und Melinda Gates gemeldet. Wie bereits erwähnt, war jedoch bekannt, dass Epstein Gates „angewiesen“ hatte, an mindestens eine Organisation zu spenden – 2 Millionen Dollar im Jahr 2014 an das MIT Media Lab.

Jüngste Enthüllungen über Treffen zwischen Gates und Epstein, die zwischen 2013 und 2014 stattfanden, haben die Bedeutung, die Epstein offenbar in der Welt der milliardenschweren „Philanthropie“ hatte, weiter unterstrichen, wobei Gates Berichten zufolge behauptete, dass Epstein sein „Ticket“ für den Nobelpreis sei. (Vgl. Daily Beast) Norwegische Medien berichteten jedoch im Oktober 2020, dass Gates und Epstein den Vorsitzenden des Nobelkomitees getroffen hätten, was damals in den internationalen Medien kein großes Aufsehen erregte. (DN Magasinet)

Es stellt sich die Frage, ob es Epstein gelungen ist, solche Treffen mit anderen Personen zu arrangieren, die ebenfalls einen Nobelpreis begehrten, und ob diese Personen später den Preis erhalten haben. Wenn Epstein über solche Verbindungen verfügte, ist es unwahrscheinlich, dass er sie im Fall von Bill Gates nur einmal nutzte, da sein Netzwerk, insbesondere in der Welt der Technik und Wissenschaft, sehr umfangreich war.

Das Jahr 2013 ist auch das Jahr, in dem Bill und Melinda Gates gemeinsam mit Epstein in dessen New Yorker Residenz zusammentrafen, woraufhin Melinda angeblich begann, ihren baldigen Ex-Ehemann zu bitten, sich von Epstein zu distanzieren. (Vgl. Daily Beast) Als Grund dafür wurde nach der Bekanntgabe der Scheidung der Gates‘ angegeben, dass Melinda von Epsteins Vergangenheit und seiner Person abgeschreckt war. Es könnte aber auch mit anderen Bedenken in Bezug auf Melindas Ruf und den der Stiftung, die ihren Namen trägt, zusammenhängen.

Tatsächlich war 2013 auch das Jahr, in dem die Polizei von Seattle gegen den Systemtechniker der Gates-Villa, Rick Allen Jones, wegen seiner Kinderporno- und Kindervergewaltigungssammlung zu ermitteln begann, die über sechstausend Bilder und Videos enthielt. Trotz der Schwere seines Verbrechens wurde Jones, als er ein Jahr später in der Gates-Villa verhaftet wurde, nach seiner Verhaftung nicht ins Gefängnis gesteckt, sondern es wurde ihm lediglich aufgetragen, sich von Kindern fernzuhalten“, so lokale Medienberichte. (Vgl. Kiro7) Aus Melindas Sicht könnte dieser Skandal in Zusammenhang mit Bill Gates‘ zunehmender Verbindung mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein eine Bedrohung für den Ruf der Bill & Melinda Gates Foundation dargestellt haben, und zwar lange vor Epsteins Verhaftung 2019.

2013 war auch das Jahr, in dem sich die Maxwells in der Clinton Foundation engagierten. In diesem Jahr stellte Ghislaine Maxwells TerraMar-Projekt, das offiziell die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung in Bezug auf die Weltmeere unterstützte, der Clinton Global Initiative 1,25 Millionen Dollar zur Verfügung, um eine Allianz für nachhaltige Ozeane zu bilden. TerraMar wurde kurz nach Epsteins Verhaftung 2019 eingestellt.

Isabel Maxwell und Al Seckel auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums 2011

Das TerraMar-Projekt von Ghislaine war in vielerlei Hinsicht der Nachfolger der gescheiterten Blue World Alliance von Isabel Maxwell, die sich angeblich ebenfalls mit den Weltmeeren befasste. Die Blue World Alliance wurde von Isabel und ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Al Seckel ins Leben gerufen, der eine „wissenschaftliche Konferenz“ auf Epsteins Insel veranstaltet hatte.

Die Blue World Alliance firmierte auch unter dem Namen Globalsolver Foundation, und Xavier Malina, der Sohn von Christine Maxwell, war als Globalsolver-Verbindungsmann zur Clinton Foundation aufgeführt. (Vgl. Twitter) Zuvor war er Praktikant bei der Clinton Global Initiative.

Malina arbeitete später in der Obama-Regierung im Personalbüro des Weißen Hauses. Jetzt arbeitet er für Google. Erwähnenswert ist auch, dass Isabel Maxwells Sohn, Alexander Djerassi, im selben Zeitraum Stabschef im Büro für Nahost-Angelegenheiten im von Hillary Clinton geführten Außenministerium war.

Gates-Wissenschaft und Epstein-Wissenschaft

Während die Gates Foundation und die Clinton Foundation ineinandergriffen und letztere Verbindungen zu Epstein und Maxwell hatte, scheint Epstein auch erheblichen Einfluss auf zwei der prominentesten wissenschaftlichen Berater von Bill Gates in den letzten fünfzehn Jahren gehabt zu haben – Melanie Walker und Boris Nikolic.

Melanie Walker, heute eine gefeierte Neurochirurgin, lernte Jeffrey Epstein 1992 kurz nach ihrem College-Abschluss kennen, als er ihr einen Job als Model bei Victoria’s Secret anbot. Solche Angebote wurden von Epstein und seinen Komplizen häufig gemacht, wenn es darum ging, Frauen für sein Unternehmen zu rekrutieren, und es ist unklar, ob Walker jemals tatsächlich als Model für das Unternehmen, das Leslie Wexner gehört, gearbeitet hat. Bei Besuchen in New York wohnte sie in einem New Yorker Apartmenthaus, das mit Epsteins Menschenhandelsgeschäften in Verbindung stand, aber es ist unklar, wie lange sie dort oder in anderen Epstein gehörenden Immobilien wohnte.

Nachdem sie 1998 ihr Medizinstudium abgeschlossen hatte, wurde sie für mindestens ein Jahr Epsteins wissenschaftliche Beraterin. Bis 1999 war sie Prinz Andrew so nahe gekommen, dass sie zusammen mit Epstein und Ghislaine Maxwell an einer Geburtstagsfeier auf Schloss Windsor teilnahm, die von der Königin ausgerichtet wurde. (Vgl. The Sun) Während dieser Zeit erscheint Melanie in Epsteins Flugprotokollen unter ihrem Geburtsnamen Melanie Starnes, obwohl es in den Flugprotokollen wie „Starves“ aussieht. (Vgl. Epsteins Black Book)

Die enge Beziehung zwischen Prinz Andrew und Melanie Walker geriet in die Kritik, nachdem Epsteins ehemalige Haushälterin auf der Zorro Ranch, Deidre Stratton, in einem Interview erklärt hatte, dass Prinz Andrew während seines Aufenthalts auf Epsteins Anwesen in New Mexico eine „schöne junge Neurochirurgin“ „geschenkt“ worden sei. (Vgl. Daily Beast)

In Anbetracht der Tatsache, dass es nur eine Neurochirurgin gab, die sowohl Prinz Andrew nahe stand als auch zu Epsteins Gefolge gehörte, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei der Frau, die Andrew „geschenkt“ wurde, um Melanie Walker handelte. Laut Stratton war Andrew drei Tage lang mit dieser Frau „zusammen“. Die Vereinbarung wurde von Epstein getroffen, der sich zu dieser Zeit nicht auf dem Anwesen aufhielt. Der genaue Zeitpunkt des Aufenthalts ist ungewiss, aber er dürfte zwischen 1999 und 2001 stattgefunden haben.

Stratton äußerte sich wie folgt zu dem Aufenthalt:

„Zu der Zeit hatte Jeffrey diese Frau, die angeblich eine Neurochirurgin war, ziemlich jung, schön und brillant, und sie wohnte bei ihm zu Hause… Irgendwann hatten wir all diese verschiedenen Teesorten und man konnte sich die Teesorten aussuchen, die man wollte, und sie bat mich, eine zu finden, die Andrew noch geiler machen würde.

Ich schätze, sie verstand, dass es ihre Aufgabe war, ihn zu unterhalten, denn ich schätze, die Angst, ich weiß nicht, die Angst war, dass Andrew sagen würde: „Nein, ich fand sie nicht wirklich so attraktiv.“ . . . Er würde Jeffrey das sagen und dann wäre sie in den Seilen.

Ich vermute, eine andere Theorie ist, dass Jeffrey sie wahrscheinlich angeheuert hat und sie wusste, was ihre Aufgabe sein würde, sein sollte, um diese Leute glücklich zu machen. . . . Sex war alles, woran sie dachten. Ich meine, ich weiß sicher, dass Jeffrey im Idealfall drei Massagen am Tag bekommen hätte.“

Einige Zeit später zog Walker nach Seattle und begann, mit dem damaligen Microsoft-Manager Steven Sinofsky zusammenzuleben, der jetzt als Vorstandspartner bei der Risikokapitalfirma Andreesen Horowitz tätig ist. Andreesen Horowitz unterstützt vor allem Carbyne911, das von Epstein und seinem engen Partner, dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak, finanzierte Start-up-Unternehmen, das mit dem israelischen Geheimdienst in Verbindung steht, sowie ein weiteres von Barak geleitetes israelisches Technologieunternehmen namens Toka. (Vgl. PitchBook)

Toka hat kürzlich über die Weltbank, bei der Melanie Walker derzeit Direktorin und ehemalige Sonderberaterin des Präsidenten ist, Verträge mit den Regierungen von Moldawien, Nigeria und Ghana abgeschlossen. (Vgl. WEF) Es ist unklar, wann, wie und unter welchen Umständen Walker Sinofsky getroffen hat.

Nach ihrem Umzug nach Seattle, um mit Sinofsky zusammen zu sein, und nach einer kurzen Tätigkeit als „Praktikerin in der Dritten Welt“ in China bei der Weltgesundheitsorganisation wurde Walker 2006 von der Bill & Melinda Gates Foundation als Senior Program Officer eingestellt. In Anbetracht der Tatsache, dass das Hauptmerkmal von Walkers Lebenslauf zu dieser Zeit darin bestand, dass sie wissenschaftliche Beraterin eines anderen wohlhabenden „Philanthropen“, Jeffrey Epstein, war, unterstreicht ihre Einstellung durch die Gates-Stiftung für diese wichtige Aufgabe noch mehr, dass Bill Gates zumindest nicht nur wusste, wer Epstein war, sondern auch genug über seine wissenschaftlichen Interessen und Investitionen wusste, um Walker einstellen zu wollen. Walker wurde später stellvertretende Direktorin für globale Entwicklung und stellvertretende Direktorin für Sonderinitiativen bei der Stiftung.

Nach Angaben der Rockefeller Foundation, bei der sie Stipendiatin ist, beriet Walker später Gates in Fragen der Neurotechnologie und Hirnforschung für Gates‘ geheimnisvolles Unternehmen bgC3, das Gates ursprünglich unter dem Namen Carillon Holdings als Denkfabrik registriert hatte. (Vgl. 15 captures und Business Insider) Laut Bundesunterlagen waren die Schwerpunkte von bgC3 „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen“, „industrielle Analyse und Forschung“ sowie „Design und Entwicklung von Computerhardware und -software“.

Während ihrer Zeit bei der Gates-Stiftung machte Walker Boris Nikolic, den wissenschaftlichen Berater von Gates, mit Epstein bekannt. Heute ist Melanie Walker Ko-Vorsitzende des Global Future Council on Neurotechnology and Brain Science des Weltwirtschaftsforums, nachdem sie zuvor zum WEF Young Global Leader ernannt worden war. Sie berät auch die Weltgesundheitsorganisation, die eng mit Bill Gates‘ „Philanthropie“ verbunden ist.

Beim WEF schrieb Walker 2016 einen Artikel mit dem Titel „Healthcare in 2030: Goodbye Hospital, Hello Home-spital„, in dem sie erörtert, wie tragbare Geräte, Gehirn-Maschine-Schnittstellen und injizierbare/schluckbare Roboter-„Medikamente“ bis 2030 die Norm sein werden. Jahre vor COVID-19 und den durch den Great Reset inspirierten Bemühungen, das Gesundheitswesen auf diese Weise zu verändern, schrieb Walker, dass das von ihr gezeichnete dystopische Szenario zwar „verrückt klingt … aber die meisten dieser Technologien sind entweder schon fast marktreif oder in der Entwicklung“.

Natürlich haben viele dieser Technologien dank der Schirmherrschaft ihrer ehemaligen Chefs, Jeffrey Epstein und Bill Gates, Gestalt angenommen.

Im Fall von Boris Nikolic nahm er, nachdem er durch Walker mit Epstein bekannt gemacht worden war, 2011 an einem Treffen mit Gates und Epstein teil, bei dem er zusammen mit James Staley, damals leitender Angestellter bei JP Morgan, und Larry Summers, ehemaliger Finanzminister und enger Mitarbeiter von Epstein, fotografiert wurde. (Vgl. Newsweek)

Nikolic war damals Chefberater für Wissenschaft und Technologie von Bill Gates und beriet sowohl die Gates Foundation als auch bgC3. (Vgl. MedCity News) Nach der gängigen Erzählung soll dies das erste Mal gewesen sein, dass sich Gates und Epstein getroffen haben. Außerdem könnte dies der Zeitpunkt gewesen sein, an dem Epstein den gemeinsamen „Global Health Charitable Fund“ der Gates Foundation und JP Morgan vorstellte.

Das Treffen 2011 in der Villa von Jeffrey Epstein in Manhattan, an dem James E. Staley, Larry Summers, Jeffery Epstein, Bill Gates und Boris Nikolic teilnahmen.

Im Jahr 2014 äußerte sich Nikolic „enthusiastisch“ über Epsteins angebliche Vorliebe für Finanzberatung im Vorfeld eines Börsengangs eines Gen-Editing-Unternehmens, an dem Nikolic mit 42 Millionen Dollar beteiligt war. (Vgl. New York Post) Bemerkenswert ist, dass sowohl Nikolic als auch Epstein Kunden derselben Gruppe von Bankern bei JP Morgan waren, wobei Bloomberg später berichtete, dass Epstein diesen Bankern regelmäßig half, wohlhabende neue Kunden zu gewinnen.

Im Jahr 2016 war Nikolic Mitbegründer von Biomatics Capital, das in gesundheitsbezogene Unternehmen an der „Konvergenz von Genomik und digitalen Daten“ investiert, die „die Entwicklung von erstklassigen Therapeutika, Diagnostika und Liefermodellen ermöglichen“. Nikolic gründete Biomatics zusammen mit Julie Sunderland, der früheren Direktorin des Strategic Investment Fund der Gates Foundation.

Mindestens drei der von Biomatics unterstützten Unternehmen – Qihan Biotech, eGenesis und Editas – wurden von George Church mitbegründet, einem Harvard-Genetiker mit engen Verbindungen zu Epstein, der auch eng mit der Edge Foundation verbunden ist. Die Investition von Biomatics in Qihan Biotech ist auf der Biomatics-Website nicht mehr aufgeführt. Churchs Qihan Biotech zielt darauf ab, menschliches Gewebe und Organe in Schweinen für die Transplantation in Menschen zu produzieren, während eGenesis versucht, Schweineorgane für die Verwendung beim Menschen genetisch zu verändern. Editas stellt CRISPR-Gene-Editing-„Medikamente“ her und wird ebenfalls von der Gates-Stiftung und von Google Ventures unterstützt.

Church wurde vorgeworfen, Eugenik und unethische Menschenversuche zu fördern. (Vgl. Daily Beast) Epsteins großes Interesse an der Eugenik wurde nach seinem Tod öffentlich gemacht, und auch Bill Gates sowie sein Vater William H. Gates II wurden mit eugenischen Bewegungen und Ideen in Verbindung gebracht. (Vgl. The Guardian und The Corbett Report)

Nach Epsteins Tod im Jahr 2019 wurde bekannt, dass Nikolic zum „Nachfolgevollstrecker“ von Epsteins Nachlass ernannt worden war, was trotz Nikolics gegenteiliger Behauptungen auf enge Verbindungen zu Epstein hindeutet. Nachdem Einzelheiten von Epsteins Testament veröffentlicht wurden, unterzeichnete Nikolic kein Formular, in dem er seine Bereitschaft zur Übernahme des Amtes des Testamentsvollstreckers bekundete, und wurde schließlich auch nicht in dieser Funktion tätig. (Vgl. New York Post)

Die Epstein-Vertuschung geht weiter

Trotz des relativ abrupten Wandels in den Mainstream-Medien hinsichtlich der Frage, was im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Jeffrey Epstein und Bill Gates diskutiert werden darf, weigern sich viele dieser Medien, einen Großteil der in diesem Untersuchungsbericht enthaltenen Informationen anzuerkennen. Dies gilt insbesondere für den Artikel im Evening Standard und Bill Gates‘ merkwürdige Beziehung zu Ghislaine Maxwells Schwester Isabel und CommTouch, dem Unternehmen, das Isabel früher leitete.

Der wahrscheinliche Grund für die anhaltende Vertuschung des wahren Ausmaßes von Epsteins Beziehungen zu Gates hat viel mehr mit Gates‘ Unternehmen Microsoft zu tun als mit Bill Gates selbst. Während es jetzt erlaubt ist, über Verbindungen zu berichten, die den persönlichen Ruf von Gates in Misskredit bringen, wurden die Informationen, die seine Beziehung zu Epstein und den Maxwells mit Microsoft in Verbindung bringen könnten, unterschlagen.

Wenn, wie der Evening Standard berichtet, Epstein vor 2001 Millionen aus seinen Geschäftsbeziehungen mit Gates verdient hat und wenn Gates‘ Verbindungen zu Isabel Maxwell und dem israelischen Spionageunternehmen CommTouch öffentlich bekannt werden, könnte dies leicht zu einem Skandal führen, der mit der PROMIS-Software-Affäre vergleichbar ist. Eine solche Enthüllung könnte für Microsoft und seinen Partner, das Weltwirtschaftsforum, sehr schädlich sein, da Microsoft zu einem wichtigen Akteur in den WEF-Initiativen zur Vierten Industriellen Revolution geworden ist, die von digitaler Identität und Impfpässen bis hin zu Bemühungen reichen, menschliche Arbeitskräfte durch künstliche Intelligenz zu ersetzen.

Es gibt eindeutig mächtige Akteure, die ein persönliches Interesse daran haben, dass sich die Epstein-Gates-Geschichte auf 2011 und später konzentriert – nicht unbedingt, um Gates zu schützen, sondern eher, um das Unternehmen selbst und andere hochrangige Microsoft-Führungskräfte zu schützen, die anscheinend von Epstein und anderen Mitgliedern desselben geheimdienstlichen Netzwerks kompromittiert wurden.

Dies ist kein Einzelfall, denn es wurden ähnliche Anstrengungen unternommen, um die Verbindungen von Epstein und den Maxwells zu anderen prominenten Silicon-Valley-Imperien, wie denen von Jeff Bezos und Elon Musk, zu vertuschen (oder in Vergessenheit zu bringen). Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Erpressungsoperation des Epstein-Netzwerks nicht nur sexuelle Erpressung beinhaltete, sondern auch elektronische Formen der Erpressung, die von Robert Maxwell im Rahmen der PROMIS-Operation im Auftrag des israelischen Geheimdienstes mit großem Erfolg eingesetzt wurden.

Elektronische Formen der Erpressung durch illegale Überwachung oder mit Hintertürchen versehene Software können genutzt werden, um Machthaber zu kompromittieren, die etwas zu verbergen haben, aber nicht bereit sind, sich an der Ausbeutung von Minderjährigen zu beteiligen, wie sie von Epstein missbraucht wurden.

Die Tatsache, dass Isabel und Christine Maxwell in der Lage waren, enge Geschäftsbeziehungen zu Microsoft zu knüpfen, nachdem sie Teil der Scheinfirma waren, die eine zentrale Rolle bei der PROMIS-bezogenen Spionage spielte, und nachdem sie ihre nachfolgenden Unternehmen ausdrücklich mit der zugegebenen Absicht leiteten, die Arbeit und das Erbe ihres Spionagevaters „wiederherzustellen“, deutet stark auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass zumindest einige Microsoft-Produkte in irgendeiner Weise kompromittiert wurden, wahrscheinlich durch Allianzen mit von Maxwell geführten Technologieunternehmen.

Die Tatsache, dass die Mainstream-Medien sich nicht um die dokumentierten Verbindungen des Epstein-Netzwerks zu anderen hochrangigen Microsoft-Führungskräften der Vergangenheit, wie Nathan Myhrvold, Linda Stone und Steven Sinofsky, kümmern, macht deutlich, dass die Beziehung zwischen Bill Gates und Epstein zwar offenkundig ist, dies aber nicht für Microsoft und Epstein gilt.

Die Verbindungen von Epstein und den Maxwells zum Silicon Valley, nicht nur zu Microsoft, sind Teil eines umfassenderen Versuchs, die starke Geheimdienstkomponente bei der Entstehung der mächtigsten Unternehmen des Silicon Valley zu verschleiern. Es wurden große Anstrengungen unternommen, um in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass es sich bei diesen Unternehmen um rein private Einrichtungen handelt, obwohl sie seit langem enge Verbindungen zu den Geheimdiensten und dem Militär der Vereinigten Staaten und Israels unterhalten. (Vgl. Unlimited Hangout und MintPress)

Das wahre Ausmaß des Epstein-Skandals wird in den Mainstream-Medien nie zur Sprache kommen, weil so viele Nachrichtenagenturen im Besitz derselben Oligarchen aus dem Silicon Valley sind oder für die Online-Leserschaft auf das Silicon Valley angewiesen sind.

Der vielleicht wichtigste Grund, warum die Ursprünge des Militärs bzw. des Geheimdienstes und die Verbindungen zur gegenwärtigen Silicon-Valley-Oligarchie nie ehrlich untersucht werden, ist jedoch, dass genau diese Einrichtungen jetzt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit daran arbeiten, die Vierte Industrielle Revolution einzuleiten, die künstliche Intelligenz, Automatisierung, massenhafte elektronische Überwachung und Transhumanismus zum zentralen Bestandteil der menschlichen Gesellschaft machen würde.

Einer der Architekten dieser „Revolution“, Klaus Schwab, sagte Anfang dieses Jahres, dass die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Vertrauens in der Öffentlichkeit für dieses Projekt von entscheidender Bedeutung sei. Sollte jedoch die wahre Natur des Silicon Valley, einschließlich seiner bedeutenden Verbindungen zum Serienkindervergewaltiger und Sexhändler Jeffery Epstein und seinem Netzwerk, ans Licht kommen, würde das Vertrauen der Öffentlichkeit erheblich untergraben und damit das bedrohen, was die globale Oligarchie als überlebenswichtiges Projekt betrachtet.

