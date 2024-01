Gesundheit: Rizinusöl ist das Geheimnis schöner und glatter Haut

Teile die Wahrheit!

Rizinusöl ist ein bekanntes Naturheilmittel und gehört in jede gut sortierte Hausapotheke. Nicht nur, weil es ein wirksames natürliches Mittel bei Verstopfung ist, sondern weil es auch zu einer effektiven Kosmetik für Haut, Haare und Nägel verarbeitet werden kann.

Erfahren Sie jetzt, wie Sie mit Rizinusöl zu einer glatten und schönen Haut, glänzendem Haar sowie gesundem Haarwachstum und kräftigen Nägeln kommen.

Die Rizinuspflanze

Rizinusöl wird aus den Samen des Rizinus, auch »Wunderbaum« genannt, gewonnen. Die Rizinuspflanze (Ricinus communis) gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae).

Ursprünglich in Nordost-Afrika und dem Nahen Osten beheimatet, hat sie sich mittlerweile in allen tropischen Zonen verbreitet. Die krautige Pflanze wächst sehr schnell und kann in wenigen Monaten bis zu 6 Meter hoch werden.

Im Jahr 2018 wurde sie zur Giftpflanze des Jahres gewählt.

Ein Teil der Samen, das sogenannte »Endosperm« ist sehr giftig, da es das toxische Eiweiß Rizin enthält. Rizin ist eines der potentesten natürlich vorkommenden Gifte. Der Tod tritt etwa 48 Stunden nach der Vergiftung durch Kreislaufversagen ein und es ist kein Gegengift bekannt.

Rizinusöl (Ricini oleum) ist durch ein spezielles Herstellungsverfahren ungiftig und wird in der traditionellen Heilkunde sowie modernen Medizin und auch Kosmetikindustrie, häufig unter dem Namen »Castor Oil«, angewendet.

Innere Anwendung von Rizinusöl

Rizinusöl ist ein natürliches Abführmittel und kann bei Verstopfung und Ruhr angewendet werden. Durch die Einnahme von Rizinusöl entsteht in unserem Dünndarm in Zusammenarbeit mit körpereigenen Enzymen die Rizinolsäure.

Die Darmschleimhaut wird gereizt und es sammelt sich Wasser im Darm, wodurch eine abführende Wirkung entsteht.

Doch obwohl es sich um ein natürliches Heilmittel handelt, reagieren einige Menschen auf höhere Dosen mit heftigem Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Außerdem bewegt sich Ihr Darm nach der Einnahme intensiver, was bei einer dauerhaften Anwendung zu einer geschwächten Darmmuskulatur führen kann. Somit sollte keine regelmäßige Einnahme von Rizinusöl erfolgen.

300x250

Dosierung:

Nehmen Sie 3 Teelöffel Rizinusöl (bei Empfindlichkeit weniger und auf keinen Fall mehr) ein.

Die Wirkung tritt nach 2–3 Stunden ein. Halten Sie sich in der Nähe einer Toilette auf.

300x250 boxone

Schwangere Frauen sollten Rizinusöl nicht anwenden, da es zu möglicherweise zu verfrühten Wehen führen kann.

Äußere Anwendung von Rizinusöl

Rizinusöl ist Bestandteil von hunderten Kosmetikprodukten, da es eine entzündungshemmende, antimikrobielle und feuchtigkeitsbewahrende Wirkung hat.

Es dringt gut in die Zwischenzellräume ein und bildet zugleich einen mechanischen Schutzfilm, wodurch es zur Heilung von Schrunden, Fissuren, Hautschuppen, Narben, Altersflecken und sogar Hämorrhoiden eingesetzt werden kann.

Außerdem soll Rizinusöl das Haarwachstum fördern.

Rizinusöl ist das Geheimnis schöner und glatter Haut

Rizinusöl

wirkt entzündungshemmend und antimikrobiell;

wirkt adstringierend und somit reinigend;

umhüllt die Haut mit einer Schutzschicht, welche die Feuchtigkeit der Haut bewahrt;

enthält Antioxidantien (Vitamin E) und hilft die Zeichen der Hautalterung zu reduzieren;

weist einen niedrigen komedogenen Wert auf, wodurch es die Poren weniger verstopft als andere Öle.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist Rizinusöl die perfekte natürliche Kosmetik bei Akne, Narben, Dehnungsstreifen, Altersflecken, Hyperpigmentierungen, Falten, trockener, rissiger und schwieliger Haut sowie zur Behandlung von Sonnenbrand.

Es verleiht der Haut Elastizität und schützt sie gleichzeitig. Trockene, schuppige und verhornte Haut wird geschmeidig und weich.

Rizinusöl hat eine bemerkenswerte Wirkung auf alle Hauttypen, einschließlich trockener Haut, fettiger Haut, Mischhaut und reifer Haut.

Für die äußere Anwendung sollten Sie nur kaltgepresstes Bio-Rizinusöl von einer seriösen Quelle kaufen. Es sollte kein raffiniertes Rizinusöl zur Anwendung kommen, wie es häufig in Apotheken angeboten wird. Dieses dient zwar als Abführmittel, verliert durch die Erhitzung aber an wertvollen Inhaltsstoffen, wie Vitamin E.

Rizinusöl wird in der Regel verdünnt auf die Haut aufgetragen. Bei Warzen und Schwielen kann es auch pur aufgetragen werden. Jedoch sollte man immer vorher an einer kleinen Stelle testen, wie die Haut auf das Rizinusöl reagiert, da es auch einige Menschen gibt, die nach der Anwendung über Hautreizungen klagen. Rizinusöl ist also nicht für jeden das richtige Mittel, aber in jedem Fall einen Test wert!

Sie können sich auch langsam herantasten und anfangs eine stärkere Verdünnung, beispielsweise 20 Prozent Rizinusöl, 80 Prozent Trägeröl wählen. Verdünnt wird das Rizinusöl mit einem Trägeröl wie beispielsweise Kokosöl, Sesamöl oder Jojobaöl.

Ihre Rizinusöl-Mischung können Sie nun für eine Ölreinigung der Haut verwenden. Ich empfehle Ihnen, falls vorhanden zuerst das Make-up mit Mizellenwasser oder Reinigungsmilch zu entfernen, anschließend das Öl auf die Haut aufzutragen und in kreisenden Bewegungen einzumassieren.

Weichen Sie einen Waschlappen in heißem Wasser ein, wringen Sie ihn aus und legen Sie ihn auf Ihr Gesicht – das öffnet die Poren. Waschen Sie Ihr Gesicht anschließend eventuell nochmals mit einem milden Reinigungsgel oder Reinigungsschaum.

Sie können Ihre Ölmischung auch zu Ihrer gewohnten Tagespflege hinzufügen oder eine dünne Schicht auf die noch feuchte Haut auftragen.

Pflegen Sie auch sonst jede raue Stelle, wie die Ellenbogen und Fersen, mit dem Öl. Ihre Haut wird zart und geschmeidig.

Fazit

Aus der Rizinuspflanze kann das tödliche Gift Rizin hergestellt werden; das Rizinusöl hingegen ist ungiftig, führt jedoch bei der inneren Anwendung und einer hohen Dosierung zu Nebenwirkungen.

Rizinusöl ist ein natürliches Abführmittel und kann bei Verstopfung und Ruhr angewendet werden; durch die Einnahme entsteht im Dünndarm in Zusammenarbeit mit körpereigenen Enzymen die Rizinolsäure, die Darmschleimhaut wird gereizt und es sammelt sich Wasser im Darm, wodurch eine abführende Wirkung entsteht.

Rizinusöl ist Bestandteil von hunderten Kosmetikprodukten, da es eine entzündungshemmende, antimikrobielle und feuchtigkeitsspendende Wirkung hat; es dringt durch seine kleine Molekülstruktur gut in die oberen Hautschichten ein und bildet zugleich einen mechanischen Schutzfilm.

Rizinusöl hilft nicht nur gegen Akne und Falten, es kann auch zur Heilung von Schrunden, Fissuren, Hautschuppen, Narben, Altersflecken und sogar Hämorrhoiden eingesetzt werden; es sorgt ebenfalls für glänzendes Haar, ein gesundes Haarwachstum und starke Nägel.

Quellen: PublicDomain/naturstoff-medizin.de am 06.01.2024