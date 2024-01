Numerologie: und Ritual: 19. Januar Mond-Spielereien und 20. Januar Krankheit-X-Propaganda

Teile die Wahrheit!

Am 19. Januar simulierte Japan wie am 19.01. oder umgekehrt der Scherzcode „911“ eine kindische CGI-„ Mondlandung “, während der Musiker Luis Vasquez, der als „The Soft Moon “ auftrat, im Alter von 44 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles starb. Von Joachim Bartoll

Luis Vasquez, auch bekannt als „The Soft Moon“ , wurde am 30. Mai 1979 geboren und starb 132 Tage zuvor am 19. Januar 2024, am Tag der gefälschten japanischen Mondlandung mit dem Mondlander mit dem Spitznamen „ Moon Sniper “.

Moon Sniper = 132

Luis Vasquez = 132

The Soft Moon = 132

Das Geburtsdatum von Luis Vasquez ist der 30. Mai, der 150. Tag des Jahres. Denken Sie daran, dass das gefälschte japanische Raumschiff angeblich eine Fehlfunktion mit seinen „Sonnenkollektoren“ hatte, einem Symbol für die Sonne, wie in der Sonnenanbetung des Sonnengottes Saturn des Saturnkults.

Der weiche Mond = 150

Saturnanbetung = 150

Er starb genau 7 Monate und 20 Tage nach seinem letzten Geburtstag und erinnerte uns an die extrem gefälschte Mondlandung von Apollo 11 am 20. Juli , wie 7/20 .

Und sein Geburtsname hatte einige treue Gematria.

Luis Vasquez = 46, 62, 62

Opfer = 46, 62, 62

Wenn Sie glauben, dass dieses Vorschulspielzeug-Montageprojekt aus Alufolie auf dem Mond landen könnte, der kein physisches Objekt ist, sind Sie möglicherweise zurückgeblieben.

Der 19. Januar brachte eine vollständige Numerologie mit 64 Daten. Und das japanische Vorschulprojekt, das ein „Mondlander“ sein sollte, wurde „JAXA SLIM-Raumschiff“ genannt.

19.01.2024 = 1 + 19 + 20 + 24 = 64

JAXA SLIM-Raumschiff = 64

Luis Vasquez = 64

Natürlich hatte der 19. Januar eine Kurzzeit-Numerologie von 44 , und Luis starb im Alter von 44 Jahren zu Ehren des Freimaurers Armstrong, der angeblich als Erster den Mond betrat.

19.01.24 = 1 + 19 + 24 = 44

Armstrong = 44

Hinzu kommt, dass der Mond vom Krebs beherrscht wird und die inszenierte und vorgetäuschte Mondlandung im Jahr 1969 zur Zeit des Krebses stattfand.

Krebs = 44

Der 19. Januar brachte auch eine Numerologie mit 28 vollständigen Daten mit sich. Das Raumschiff wurde „SLIM“ genannt, ein Name als Hommage an den Sonnengott, und erneut versagten seine „Sonnenkollektoren“ und der Soft Moon wurde getötet.

Denken Sie auch daran, dass in der Astrologie, im Okkultismus und in der Mystik der Mond der Gefährte des Saturn ist (die Gottesmatrix, die herrschenden Elitefamilien, 7 Ringe, die die 7 Chakren kontrollieren und die Zirbeldrüse stimmen).

19.01.2024 = (1) + (19) + 2+0+2+4 = 28

SLIM = 28, 28

Sonnengott = 28, 28

Kill = 28, 28

Denken Sie daran, dass ihr Sonnengott, wie Saturn, derselbe ist wie Luzifer.

Sonnengott = 28

Luzifer = 28

Am 20. Januar, wie am 20/1 oder der Jesuitennummer 201 , verbreiteten Fox News auf ihrer Titelseite Angstpropaganda über Krankheit X. (Schauspieler Bill Gates warnt vor KI – Konditionierung für die nächste mögliche Psy-Op?)

Natürlich behaupten sie, dass der satanische Kult der Weltgesundheitsorganisation die Länder jetzt vor einer möglichen Pandemie warnt, die 20-mal tödlicher sein kann als COVID-19.

20 -mal tödlicher, oder? Am 20. Tag des Monats. Ja, wir sehen, was Sie da gemacht haben.

Der 20. Januar war genau 7 Wochen und 2 Tage vor dem Jahrestag des 11. März, dem Tag, an dem die WHO das inszenierte und gefälschte jesuitische COVID-19 als eine von den Freimaurern inszenierte Pandemie erklärte.

20-mal tödlicher = 72

Jesuitenorden = 72

Freimaurerritus = 72

Es war auch 45 Wochen nach dem Jahrestag des 11. März und sie wollen, dass wir uns auf einen „gemeinsamen Feind“ vorbereiten, obwohl es in Wirklichkeit keine Viren gibt und alles ein satanisches Ritual ist.

Außerdem gab es am 20. Januar eine kurzfristige Numerologie von 45 .

20.01.24 = 1 + 20 + 24 = 45

Gemeinsamer Feind = 45, 45

Ritual = 45, 45

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Ghebreyesus, wurde am 3. März geboren, wie der 33. März der Freimaurer, und seine Ankündigung einer neuen „Pandemie“ am 20. Januar, erfolgte 43 Tage vor seinem Geburtstag.

Freimaurer = 43

Pandemie = 43

Freimaurer = 43

Etwas „ 20 -mal Tödlicheres“ am 20. Tag des Monats dreht sich alles um Todesangst-Propaganda, um Sie zum Gehorchen zu bewegen – bleiben Sie zu Hause, tragen Sie einen Sklavenmaulkorb, verdächtigen Sie jeden und hassen Sie ihn.

Tod = 20, 20

Gehorchen = 20, 20

Jesuit = 20

Freimaurer = 20

Und der 20. Januar kam auch mit der freimaurerischen 47 -Datums-Numerologie, obwohl etwas zwanzigmal Tödlicheres behauptet wurde.

20.01.2024 = 1 + 2+0 + (20) + (24) = 47

Zwanzig Mal = 47

Auch hier hatten wir jede Menge zahlenmäßig geschriebene und erfundene Geschichten, und vergessen Sie nicht, dass wir am 20. Januar, dem Tag der jesuitischen Nummer 201, vier Schauspieler von Michael López-Alegría hatten, einem pensionierten „Astronauten“ der NASA:

Der Italiener Walter Velladei, der Schwede Marcus Wandt und der Türke Alper Gezeravci, die angeblich an der gefälschten Internationalen Raumstation andocken.

Das Peinlichste daran war, dass erwachsene Erwachsene es tatsächlich geglaubt und in den sozialen Medien darüber gepostet haben.

Wacht auf Leute.

…

am 25.01.2024