Pfizer mit „5‑Jahresplan zur Bevölkerungsreduktion“

Aus den „akribisch“ zensierten Pfizer-Dokumenten geht nun hervor, dass „mit COVID“ eine fünfjährige Agenda zur „Massenentvölkerung“ begonnen hat, die bis 2025 abgeschlossen sein soll, wie auch The Expose zu berichten weiß.

„Entvölkerung“ bis 2025

Eine verblüffende Vorhersage darüber, was bald in Form einer gezielten Bevölkerungsreduktion über die Welt kommen wird, wird unmissverständlich durch die berüchtigten Pfizer-Dokumente gestützt. Diese enthüllen deutlich einen Fünfjahresplan ab 2020 zur massiven Entvölkerung der Welt bis zum Jahr 2025.

In den vertraulichen Dokumenten, die Pfizer der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) vorgelegt hatte, wird auch die Prognose von Deagel, einem globalen Geheimdienst- und Beratungsunternehmen, zitiert.

Es deutet hierin also alles darauf hin, dass 2025 das Jahr sein wird, in dem die gezielte „globale Bevölkerungsreduktion durch die Impfung“ gegen das Corona-Virus (COVID-19) offensichtlich wird.

Der Deagel-Konzern, ein kleiner „Ableger“ des US-Militärgeheimdienstes, agiert ganz im US-Stil, indem er quasi verschleierte Daten und andere Informationen für hochrangige Entscheidungszwecke im gesamten militärisch-industriellen Komplex sammelt und „abliefert“.

Deagel „kooperiert“ auf diese Weise etwa mit der National Security Agency (NSA), den Vereinten Nationen (UN) und der Weltbank. So trug man beispielsweise auch zum Stratfor-Bericht über Nordkorea bei.

Deagel als „verschleierter Akteur“

Aus diesem Grund scheint Deagel als Akteur in der Geheimdienstgemeinschaft also durchaus legitim zu sein. Es erscheint somit nach außen hin unwahrscheinlich, dass Deagel ein Desinformationsaktivist ist, der unbegründete Angst verbreite. (Der ehemalige Impfstoffwissenschaftler von Bill Gates prognostiziert einen starken Bevölkerungsrückgang: „bis zu 30-40 % in hochgeimpften Ländern“)

„Das bedeutet, dass seine Bevölkerungsprognosen für 2025 sowie seine Industrieproduktionsprognosen auf nationaler Basis keine reine Fantasie sind, sondern auf strategischen Annahmen basieren, die von anderen Akteuren in der Geheimdienstgemeinschaft geteilt und gut verstanden werden.“ Berichtete dazu The Expose.(Geheimplan aufgedeckt: Regierungs- und Pfizer-Dokumente implizieren Entvölkerungsplan)

Im Laufe des Jahres 2020 entfernte Deagel offenbar diese Prognose für 2025 von seiner Website. Über die Wayback Machine und das Internet Archive kann es jedoch immer noch aufgerufen werden.

Dem archivierten Bericht ist zu entnehmen, dass Deagel davon ausgeht, dass etwa die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs (UK) bis 2025 um 77,1 Prozent sinken wird. Das zeigt eine „stolze“ Zahl an Menschen, die voraussichtlich in nur zwei Jahren sterben werden. Für die Vereinigten Staaten erwartet Deagel, eine „Bevölkerungsreduktion“ bis 2025 um 68,5 Prozent.

„Deutsche Bevölkerungsreduktion“ um 65,1 Prozent

Für Deutschland wird erwartet, dass die Bevölkerung bis Ende 2025 um 65,1 Prozent reduziert sein werde, während in Australien bis zum Jahr 2025 ein Bevölkerungsrückgang von 34,6 Prozent erwartet werde. Die vollständige Liste aller, für 2025 prognostizierten Bevölkerungsrückgänge weltweit, findet man im hinterlegten Link.

„Leider deuten die vertraulichen Pfizer-Dokumente in Verbindung mit der erschreckenden Zahl der Todesfälle bei Kindern darauf hin, dass die Entvölkerungszahlen von Deagel nicht nur eine Schätzung, sondern ein Zielwert waren“, wie The Expose berichtet.

Dies muss wohl zweifelsfrei auch als Grund angesehen werden, dass die, von Pfizer „beauftragte“ FDA, besagte Pfizer Dokumente für 75 Jahre unter Verschluss zu halten versuchte.

Freilich wäre dann bis zu diesem Zeitpunkt wohl niemand mehr am Leben gewesen, der sich auch noch an Covid hätte erinnern können, ganz zu schweigen von den, im Hintergrund abgelaufenen Machenschaften in diesem Zusammenhang.

Dank der Anordnung des Bundesrichters Mark Pittman vom Januar 2022, der damals die FDA anwies, 55.000 Seiten der Dokumente pro Monat freizugeben ist es überhaupt möglich Einsicht in diese zu nehmen. Die gänzliche Veröffentlichung der Pfizer-Dokumente wird allerdings seitdem systematisch verzögert.

Alle bereits offengelegten Dokumente sind auf der PHMPT-Website verfügbar.

„Ich kann mich nur fragen, warum wir es dulden, dass unsere politischen Systeme von denen mit dem größten Reichtum gekapert und gesteuert werden?“ schrieb ein besorgter Kommentator in The Expose.

„Es ist so offensichtlich, woher das kam, sowohl von den verwirrten und psychotisch-neurotischen Köpfen als auch von der Organisation, die das alles möglich gemacht hat. Aber es ist nicht nur dieser Wahnsinn, der schuld ist.

Es ist jeder von uns. Jeder von uns, der ein solches System sieht.“ der absoluten Unordnung und passt unser Leben seinem System der Ordnung an, so ein weiterer Kommentar.

2023: US-Vizepräsidentin verrät Bevölkerungsreduktion ist das eigentliche Ziel

Kamala Harris, demokratische Vizepräsidentin der USA erklärte, was bisher ebenfalls als Verschwörungstheorie gehandelt wurde, am 14. Juli 2023 öffentlich.

„Das eigentliche Ziel der grünen Agenda besteht darin, die Bevölkerung zu reduzieren“, so Harris gegenüber einer „erstaunten“ Menschenmenge.

Eingebaut in Rede über „saubere Energiewirtschaft“

Das erstaunliche Eingeständnis erfolgte, als Vizepräsident Harris an der Coppin State University in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland, eine Rede über die Notwendigkeit des Aufbaus einer „sauberen Energiewirtschaft“ hielt.

Die 58-Jährige Demokratin forderte die USA auf, „die Bevölkerung zu reduzieren“, um den Klimawandel effektiv bekämpfen zu können.

„Wenn wir in saubere Energie und Elektrofahrzeuge investieren und die Bevölkerung reduzieren, können mehr unserer Kinder saubere Luft atmen und sauberes Wasser trinken“, erklärte Harris gegenüber dem Publikum.

White House rudert „panisch“ zurück

In der offiziellen Mitschrift ihrer Rede behauptete das Weiße Haus, Harris habe sich falsch ausgedrückt, und korrigiert Harris‘ „Fehler“.

Man möchte fast glauben, die „kognitiven Probleme“ des Präsidenten könnten auch auf seine Vize-Präsidentin „abgefärbt“ haben.

In der Abschrift wurde nun „Bevölkerung“ durchgestrichen und „Verschmutzung“ in Klammern hinzugefügt.

Wie die Nypost.com berichtet, „Sind Sie die Bevölkerung, die sie reduzieren will?“

Dazu bemerkte Thomas Massie (R‑Ky.) in einem Tweet, „wait, what?“

Josiah Neeley, ein leitender Mitarbeiter der Denkfabrik R Street Institute, kommentierte die augenzwinkernde Bemerkung der Vizepräsidentin.

Unbeliebteste Vize-Präsidentin „ever“

Harris, die laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage, eine der unbeliebtesten Vizepräsidentinnen in der Geschichte der USA ist, hat als rechte Hand von Präsident Biden in der Vergangenheit, wie auch der Präsident selbst, immer wieder aufsehenerregende Äußerungen gemacht.

Anfang dieses Monats gab sie bei einem Musikfestival in New Orleans eine sich wiederholende Definition des Wortes „Kultur“, die in den sozialen Medien für Spott sorgte.

„Kultur ist, sie ist eine Reflexion unseres Augenblicks in unserer Zeit, richtig? Und in der Gegenwart ist Kultur die Art und Weise, wie wir ausdrücken, wie wir uns in diesem Moment fühlen“, sagte Harris unter anderem auf dem Essence Festival of Culture im Caesars Superdome.

Und erst diese Woche stolperte Harris bei einem Treffen mit Gewerkschafts- und Bürgerrechtsführern und hatte Mühe, zu definieren, was künstliche Intelligenz ist und servierte dabei, beinahe nach „Baerbock-Manier“, einen Wortsalat.

„Ich denke, der erste Teil dieses Themas, der artikuliert werden sollte, ist, dass künstliche Intelligenz eine Art ausgefallenes Ding ist“ erklärte Harris am 12. Juli. „Zunächst einmal sind es zwei Buchstaben. Es bedeutet künstliche Intelligenz, aber letztendlich geht es um maschinelles Lernen.“

Harris wurde auch im April verspottet, nachdem sie während einer Kundgebung für Abtreibungsrechte einen rätselhaften Exkurs machte und über den „Moment“ sprach, in dem sich das Land befinde.

„Ich denke, dass es sehr wichtig ist, wie Sie von so vielen unglaublichen Führungspersönlichkeiten gehört haben, die uns in jedem Moment und ganz sicher in diesem Moment zur Seite stehen, den Moment zu sehen, in dem wir existieren und gegenwärtig sind, und in der Lage zu sein, ihn in einen Kontext zu setzen, zu verstehen, wo wir in der Geschichte und im Moment stehen, nicht nur in Bezug auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft“, sagte Harris.

…

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 10.01.2024