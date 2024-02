Elon Musk sagt, dass sich der erste Mensch mit Neuralink-Gehirnchip „gut erholt“ – doch min. 12 Affen eingeschläfert

Teile die Wahrheit!

Das erste Neuralink-Produkt wird laut Musk „Telepathy“ heißen und es Benutzern ermöglichen, digitale Geräte nur mit ihren Gedanken zu steuern.

Der erste menschliche Patient, dem das Gehirn-Computer-Gerät von Neuralink implantiert wurde, „erholt sich gut“, so Neuralink-Eigentümer Elon Musk.

In einem X-Beitrag vom 29. Januar sagte Musk, dass die Person das Implantat am Sonntag, dem 28. Januar, erfolgreich erhalten habe. Er fügte hinzu, dass die ersten Ergebnisse eine „vielversprechende Erkennung von Neuronenspitzen“ zeigten.

Das Gehirnimplantat von Neuralink soll Menschen mit schwächenden Verletzungen oder Lähmungen dabei helfen, mit einem Telefon oder Computer allein durch Denken zu interagieren, sagte Musk und fügte hinzu, dass das erste Produkt von Neuralink Telepathy heißt.

„Stellen Sie sich vor, Stephen Hawking könnte schneller kommunizieren als ein Schnellschreiber oder Auktionator. Das ist das Ziel.“

Laut einem Blogbeitrag vom 19. September eröffnete Neuralink erstmals im September 2023 Anträge für klinische Studien am Menschen, nachdem das Unternehmen im Mai 2023 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration die Genehmigung für seine Studie „Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface“ (PRIME) erhalten hatte von der Firma.

Das ursprüngliche Ziel der PRIME-Studie besteht darin, eine erfolgreiche Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI) zu schaffen, die es Menschen ermöglicht, „einen Computer-Cursor oder eine Computertastatur allein mit ihren Gedanken zu steuern“. (Totale Entmenschlichung: Die Transportsicherheitsbehörde präsentiert den Orwellschen Flughafen der Zukunft)

Das BCI funktioniert, indem es einen kleinen Abschnitt im Schädel des Patienten öffnet und einen chirurgischen Roboter verwendet, um das Neuralink-Gerät – das aus „ultrafeinen und flexiblen Fäden“ besteht – in eine Region des Gehirns zu implantieren, die die Bewegungsabsicht steuert.

Sobald das Gerät implantiert wurde, wird es „kosmetisch unsichtbar“ und fungiert als Aufzeichnungs- und Übertragungsgerät, um Daten drahtlos an eine App zu übertragen, die dann die Gedanken des Patienten in digitale Bewegungen auf einem Gerät entschlüsselt.

Die Sicherheitsverfahren von Neuralink wurden in den letzten Monaten von den Aufsichtsbehörden kritisiert. Vier US-Gesetzgeber forderten die SEC auf, angeblich falsche Behauptungen von Musk bezüglich der Sicherheit von Neuralink-Implantaten zu untersuchen.

In einem inzwischen gelöschten X- Beitrag vom 10. September 2023 sagte Musk, dass durch die Neuralink-Implantate „keine Affen gestorben“ seien. Der Gesetzgeber bestand darauf, dass es sich hierbei um eine wissentlich falsche Aussage handele, die darauf abzielte, Anleger in die Irre zu führen.

In einem Brief vom 20. September an die Durchsetzungsabteilung der SEC schrieb das Physicians Committee for Responsible Medicine, dass mindestens zwölf junge Affen eingeschläfert wurden, nachdem sie schwächende Gesundheitsprobleme entwickelt hatten, die in direktem Zusammenhang mit den Implantaten von Neuralink standen.

Neuralink reagierte nicht sofort auf die Bitte von Cointelegraph um einen Kommentar.

Elon Musk und die toten Affen 🦧 Tierquälerei im Namen der Wissenschaft 🧪

🧠🔬 Von vielen wird der Unternehmer Elon Musk als Genie und Innovator gefeiert.

Mit seinem Unternehmen Neuralink will er Chip-Implantate für das Gehirn entwickeln, welche schwer erkrankten oder beeinträchtigten Menschen das Leben erleichtern sollen.

Auch wenn das Ziel nobel sein mag, kamen vor einiger Zeit Berichte über Tierquälerei bei Neuralink ans Tageslicht, welche einen langen Schatten auf das strahlende Image der Firma werfen.

🔪🦍 Im Rahmen der Entwicklung dieser Implantate hat Neuralink angeblich eine Million Dollar an die US-amerikanische „University of California, Davis“ (UC Davis) gezahlt, diese sollte dafür Experimente an Menschenaffen durchführen.

Laut Angaben der Organisation „Ärzte für eine verantwortungsbewusste Medizin“ wurden dabei bis zu zehn Operationen an einem einzelnen Tier durchgeführt. Den Affen wurde dabei wiederholt operativ der Schädel geöffnet.

❤️‍🩹😥 Der Bericht spricht außerdem von “Isolationsgefangenschaft” in viel zu kleinen Käfigen und Hirnblutungen, welche zu schweren Entzündungen geführt haben. Des Weiteren wird von Gesichtstraumata und Krampfanfällen berichtet. Den Affen seien anscheinend Stahlpfosten in den Schädel geschraubt worden, außerdem wurden sie wohl stundenlang an Stühle gefesselt.

💀💔 Die „Berliner Zeitung“ schreibt zudem von Erbrechen, Lähmungen, tiefen Schmerzempfindungen und der Unfähigkeit, sich selbst zu ernähren, zu bewegen oder zu stehen.

Insgesamt 16 der 23 Affen, an denen „geforscht“ wurde, sind nach diesen Angaben tot, inzwischen könnten es noch mehr sein.

🤫🤐 Elon Musk und Neuralink haben mittlerweile den Tod der Affen zugegeben, streiten aber die Vorwürfe der Tierquälerei weiterhin ab und weigern sich, Bild- und Videomaterial der Experimente zu veröffentlichen.

📑❌ Ebenfalls werden bis heute alle tierärztlichen Dokumente und Aufzeichnungen über die Tiere von der UC Davis unter Verschluss gehalten.

Ist dieses Leid wirklich der Preis, den wir für den technologischen Fortschritt zahlen sollten?

Wir sagen

NEIN!

