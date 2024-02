Griechen-Nostradamus sagt 3. Weltkrieg voraus, eine Pandemie, einen Impfstoff und ein Siegel

Teile die Wahrheit!

Wird 2024 ein ganz besonders düsteres Jahr? Der Heilige Paisos, besser bekannt als „Griechen-Nostradamus“, warnte bereits vor Jahren vor einem 3. Weltkrieg. Laut ihm wird es schon bald einen großen Krieg zwischen den Russen und den Europäern geben.

Baba Wanga bekommt Konkurrenz. Die blinde Wahrsagerin ist offenbar nicht die einzige, die in die Zukunft blicken kann. Auch der Heilige Paisos, besser bekannt als „Griechen-Nostradamus“, sorgt derzeit mit seinen düsteren Vorhersagen für Schlagzeilen.

3. Weltkrieg befürchtet! „Griechen-Nostradamus“ schockt mit düsteren Vorhersagen

Wie“The Sun“ aktuell berichtet, soll der Prophet bereits den Ukraine-Krieg vorhergesagt haben. Jetzt schockt der als „griechischer Nostradamus“ bezeichnete Heilige Paisos mit neuen finsteren Prophezeiungen.

Demnach soll er die Eskalation im Nahen Osten bereits vor Jahren vorhergesagt haben. Schon damals erklärte der vermeintliche Wahrsager, dass der Nahostkonflikt zum Dritten Weltkrieg führen wird.

Heiliger Paisos sicher: Nahostkonflikt könnte 3. Weltkrieg entfachen

Obwohl er 1994 starb, sind seine Prophezeiungen nach dem Massaker vom 7. Oktober in Israel in den griechischen Medien wieder aufgetaucht. In der „Sun“ wird er mit den Worten zitiert: „Palästina wird ein Schlachtfeld werden, das Tote Meer wird ein Grab. Das wird die erste Hälfte sein, aber es wird eine zweite Hälfte geben“.

Angst vor Putin-Angriff! Griechischer Wahrsager prophezeit Krieg zwischen Russen und Europäern

In anderen Zitaten scheint der „Griechen-Nostradamus“ anzudeuten, dass dies zum Dritten Weltkrieg führen könnte. „Der Nahe Osten wird zu einem Kriegsschauplatz werden, an dem auch die Russen beteiligt sein werden. (Prophezeiungen über die schicksalhafte Mutter des Millenniums, deren Ankunft die ganze Welt verändern wird)

Ein großer Krieg wird zwischen den Russen und den Europäern in Istanbul ausbrechen und viel Blut wird vergossen werden.“, lautet die Schock-Prognose des angeblichen Hellsehers.(2024: Früher Frühling – Verwirrung & Chaos)

„Griechen-Nostradamus“ sagt Zerfall der Europäischen Union voraus

Der vom griechischen Berg Athos stammende Paisos soll auch die Auflösung der Europäischen Union durch das Vereinigte Königreich und die USA vorausgesagt haben.

„Die EU wird nicht viele Jahre überdauern, sie wird von den Briten und Amerikanern zerstört werden, weil sie eine Nation sind und zusammenarbeiten.“, lautet eine weitere bizarre Aussage des Propheten.

Wer war Paisos überhaupt?

Der 1924 in Pharasa, Kappadokien, geborene Paisos floh mit seiner Familie nach dem Bevölkerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland nach Griechenland. Im Jahr 1949 wurde er Mönch auf dem Berg Athos, wo er viele Jahre lang blieb.

Der Ort ist ein wichtiger Teil des orthodoxen Glaubens – sogar Putin reiste 2016 dorthin. Nach einem Krebsleiden, das er als Erfüllung seiner Bitte an Gott bezeichnete, starb er 1994 im Alter von 69 Jahren. Seine Vorhersagen gelten bis heute als umstritten.

Eine griechische Webseite schrieb Ende 2o21 dieses hier:

Shimonakh Paisiy Svyatorets (in der Welt Arsenios Eznepidis) wurde 1924 in eine große griechische Familie geboren, wuchs auf und lebte in Griechenland.

Seit seiner Kindheit betete er, las die Heiligen Schriften und christliche Literatur und beherrschte auch die Tischler- und Tischlerkenntnisse sehr gut.

Von 1945 bis 1950 diente er als Funker in der griechischen Armee und war nach dem Militärdienst in der Welt einige Zeit als Schreiner tätig.

1953 ging Arseny, nachdem er seinen gesamten Besitz an die Armen verteilt hatte, auf den heiligen Berg Athos, um sein Leben klösterlichen Taten zu widmen. Und bereits 1954, nachdem er die Prüfungen bestanden hatte, wurde er mit dem Vornamen Averky zum Mönchtum tonsuriert, dann 1957 mit dem neuen Namen Paisy (zu Ehren des Metropoliten Paisius II. von Cäsarea) in den Mantel.

Paisiy Svyatorets arbeitete hart und hielt in Stomio Konitskaya, Suroti, am Berg Sinai und am Berg Athos aus.

Trotz seines ernsthaft beeinträchtigten Gesundheitszustands und wiederholter chirurgischer Operationen betete Schemamonk Paisiy weiter, engagierte sich in Tugend, körperlicher Arbeit und empfing auch geistliche Kinder und Pilger. Elder Paisios starb 1994 im Kloster St. Johannes der Theologe in der Nähe von Thessaloniki an Darmkrebs.

Shimonakh Paisiy Svyatorets ist bekannt für sein asketisches Leben, seine spirituellen Anweisungen und Prophezeiungen. In der griechisch-orthodoxen Kirche und in der russisch-orthodoxen Kirche wird er als alter Mann respektiert und verehrt.

Das Buch „Gesegnetes Andenken an den Älteren Paisiy Svyatorets. Worte. Band II. Spirituelles Erwachen“, wurde im Jahr 2003 veröffentlicht.

Nach dem Tod von Paisius sammelten die Svyatogorets sein spirituelles Erbe (Tagebücher, Briefe, Tonband und stenografische Aufzeichnungen allgemeiner Gespräche mit Paisius), systematisierten und veröffentlichten Bücher 1998-2001 – in Griechenland, dann in Russland.

Kommen wir nun zu der Prophezeiung von Elder Paisius dem Heiligen Berg, die er in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts über Krankheit, Impfstoff und Druck voraussagte:

„Alles geht wie gewohnt weiter. In Amerika wurden Hunde gefangen. Über den Sender senden sie Funkwellen aus, und sie werden gefunden, sie wissen, wo sich jeder Hund befindet. Unmarkierte streunende Hunde werden mit Laserstrahlen getötet. Und dann werden sie auch anfangen, Menschen zu töten. Sie haben Tonnen von Fischen gefangen und vom Satelliten aus beobachten sie das Meer, in dem sie sich befinden.

Und nun ist eine weitere Krankheit aufgetaucht, für die bereits ein Impfstoff gefunden wurde. Es wird obligatorisch sein, und wenn eine Person geimpft wird, wird sie auch gestempelt. Wie viele Menschen in Amerika wurden schon mit Laserstrahlen erfasst: einige auf der Stirn, andere auf den Händen.

Und anschließend können diejenigen, die nicht mit der Nummer 666 aufgedruckt sind, nicht verkaufen, kaufen, leihen oder einen Job bekommen. Der Gedanke sagt mir, dass der Antichrist mit diesem System die ganze Welt unterwerfen will. Menschen, seien sie rot, schwarz oder weiß, werden außerhalb dieses Systems nicht arbeiten können, sie werden zu sozialen Ausgestoßenen.

Auf diese Weise [антихрист] wird vom System auferlegt, das die Weltwirtschaft kontrolliert, und nur diejenigen, die das Siegel – die Marke mit der Nummer 666 – akzeptieren, können Handelsbeziehungen eingehen.

Wie aber werden die Menschen leiden, die das Siegel annehmen! Ein Spezialist sagte mir, dass Laserstrahlen für den Menschen sehr schädlich sind. Menschen, die das Siegel angenommen haben, werden die Sonnenstrahlen „absorbieren“ und so viel Schaden erleiden, dass sie sich vor Schmerzen auf die Zunge beißen [139]…

Diejenigen, die das Siegel nicht annehmen, werden besser sein als andere, weil Christus ihnen helfen wird. Und das ist keine triviale Angelegenheit …

– Wann wird er ihnen helfen?

– Nein, nur dann.

– Älter, aber wie werden sie besser sein als andere, da sie weder verkaufen noch kaufen können?

– Du wirst sehen. Gott weiß wie. Und ich weiß es auch. Das und das … Diese Frage interessierte mich sehr, und Gott schickte mir … eine Telegrafenbotschaft. Wie Gott für uns sorgt!

– Warum, Geronda, heißt das Siegel „Schrift“ [140]?

– Weil es nicht oberflächlich sein wird. Was bedeutet „Skizze“? Zeichne tiefe gerade Linien, oder?

Das Siegel wird ein Zeichen sein, das zuerst auf alle Waren gesetzt wird, und dann werden die Menschen gezwungen, es auf ihre Stirn oder auf ihre Hände zu setzen.

Vor zwei Jahren erzählte ich einem Arzt in Toronto vom Drucken, und jetzt erzählte er mir, dass er in der Zeitung gelesen hatte, dass statt einer Kreditkarte bereits ein Handabdruck verlangt wird.

Sie bewegen sich vorwärts, aber man kann nicht sagen, dass dies oder das passieren wird. Einige Fernseher, die kürzlich nach Griechenland gebracht wurden, verfügen über ein spezielles Gerät, das diejenigen überwacht, die fernsehen.

Bald werden diejenigen, die Fernsehen haben, es sehen, während andere gleichzeitig sich selbst sehen! Die Leute werden sowohl beobachten als auch beobachtet werden. Ihr ganzes Leben lang, alles was sie sagen, was sie tun – alles wird von einem Computer gesteuert.

Siehst du, was für eine Diktatur der Teufel plant? In Brüssel baute man mit einem Computer einen ganzen Palast mit drei Sechsen. Dieser Computer kann Milliarden von Menschen kontrollieren. Sechs Milliarden sind fast die ganze Welt. Geständnis auf Knopfdruck! Einige Europäer haben protestiert, weil sie eine weltweite Diktatur fürchten.

Und wir, die Orthodoxen, sind dagegen, weil wir den Antichristen und die Diktatur nicht wollen, natürlich auch nicht. Warten auf uns Ereignisse, aber sie werden nicht lange dauern.“

Eine interessante Tatsache ist, dass die Prophezeiung vor etwa 35-40 Jahren erklang und das Buch in Russland vor etwa 20 Jahren in Russland erschien, also lange vor dem Impfstoff und dem Drucken (QR-Code), oder das Mitarbeiter jetzt entfernt werden und nicht in öffentlichen und privaten Unternehmen arbeiten durften.

Wenn in den 1990er und 2000er Jahren die Prophezeiung von Paisius dem Avyatogorets jemandem wie eine Art „Wahn“ eines alten Mannes vorkam, geben die Vorhersagen des Ältesten jetzt in Wirklichkeit einen Blick auf die Ereignisse der Gegenwart in ein anderes Licht und evozieren ganz unterschiedliche Reflexionen über die komplexen Mechanismen unserer Welt.

Quellen: PublicDomain/news.de am 01.02.2024