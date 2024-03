Enthüllt: Kunstfleisch von Jeff Bezos und Bill Gates erzeugt tatsächlich Krebs?

Teile die Wahrheit!

Der Amazon gründer Jeff Bezos steckt 60 Millionen US-Dollar in eine WEF-Initiative, die darauf abzielt, in Amerika echtes Fleisch durch krebserregendes synthetisches Fleisch zu ersetzen.

Lauren Sánchez, Bezos‘ Verlobte und stellvertretende Vorsitzende des Bezos Earth Fund, erklärte am Dienstag , dass der Fonds das Geld als Teil einer 1-Milliarde-Dollar-Verpflichtung zur Zerstörung der bestehenden Lebensmittelindustrie investiert.

Businessinsider.com berichtet: Laut einer Pressemitteilung werden die 60 Millionen US-Dollar in die Einrichtung von Forschungszentren fließen, die an der Verbesserung von Qualität und Ernährung arbeiten und die Kosten für die Herstellung von Kunstfleisch senken sollen.

„Es gibt auch enorme Möglichkeiten, die Textur zu verbessern und den Geschmack durch Innovationen in der Zellbiologie und -technik zu verstärken“, hieß es.

In einem Videointerview sagte Andy Jarvis, Direktor von Future of Food beim Fonds, gegenüber Bloomberg, dass alternatives Fleisch „unerlässlich ist, wenn wir innerhalb der Grenzen unseres Planeten bleiben und 10 Milliarden Menschen innerhalb dieser Grenzen ernähren wollen.“

„Sie müssen weniger kosten, sie müssen geschmackvoller sein“, fügte er hinzu.

Der Earth Fund wurde 2020 im Anschluss an eine Zusage von 10 Milliarden US-Dollar von Bezos, dem drittreichsten Mann der Welt , zur Bekämpfung der Klimakrise und zum Schutz der Natur gegründet.

Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen könnte ein erhöhter Konsum von Fleisch- und Milchalternativen erheblich zur Eindämmung klimaschädlicher Emissionen beitragen, insbesondere in Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen.

Ein Bericht der Boston Consulting Group vom Juli 2022 ergab, dass Investitionen in alternative Fleischsorten von allen Sektoren die höchsten Emissionseinsparungen pro investiertem Dollar bringen.

Und laut dem Good Food Institute besteht ein Appetit auf pflanzliche Lebensmittel. Darin hieß es, dass Fleisch und Meeresfrüchte auf pflanzlicher Basis im Jahr 2022 in den USA einen Einzelhandelsumsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar erzielen würden. (Bis 2050 wird sich die weltweite Krebsrate voraussichtlich fast verdoppeln – natürliche Wege zur Krebsvorbeugung)

Dennoch bleiben Geschmack und Kosten Hindernisse für Verbraucher, die Alternativen ausprobieren.

Ein Drittel der US-Verbraucher gaben an, dass sie kein Fleisch auf pflanzlicher Basis kaufen würden, weil es zu teuer sei, so das Institut.

Grace Dean von Business Insider berichtete letzten August, dass der Umsatz von Beyond Meat im zweiten Quartal 2023 um fast ein Drittel einbrach, weil finanziell angeschlagene Verbraucher auf billigere Proteine ​​umstiegen oder ganz darauf verzichteten.

Florida will gefälschtes Fleisch von Bill Gates verbieten: „Es verursacht Krebs“

Der Gesetzgeber in Florida will die gefälschten Fleischprodukte von Bill Gates im Bundesstaat verbieten, da überwältigende Beweise dafür vorliegen, dass das im Labor gezüchtete Fleisch Krebs verursacht.

Der Gesetzentwurf HB 1071 wird den Verkauf von „kultiviertem Fleisch“ illegal machen, was bedeutet, dass jedes Unternehmen oder jede Einzelperson, die bei der Herstellung oder dem Verkauf von gefälschtem Fleisch erwischt wird, strafrechtlich verfolgt wird.

Floridapolitics.com berichtet: Der Abgeordnete Daniel Alvarez, ein Republikaner aus Tampa, verteidigte den Schritt, den Verkauf von Zuchtfleisch vollständig zu verbieten, räumte jedoch ein, dass dies wahrscheinlich nicht ewig Bestand haben wird.

Aber er sagte, es werde mindestens fünf Jahre dauern, bis das Lebensmittel überhaupt kommerziell erhältlich sei, und die Gesetzgeber hätten Zeit, sich mit dem Thema noch einmal zu befassen.

„Ich möchte einen freien Markt, der mir sagt, wenn ich ein Produkt in Publix einstelle, dass ich weiß, dass es sicher und geschützt ist“, sagte Alvarez.

Kritiker der Gesetzgebung sagen jedoch, dass der Gesetzentwurf die Präsenz einer aufstrebenden Biotech-Industrie in Florida ersticken wird. Dazu gehörten auch Republikaner im Ausschuss.

Der Abgeordnete Jim Mooney , ein Republikaner aus Islamorada, sagte, es gäbe jede Menge Fleisch auf den Tellern, das aus aller Welt importiert wurde, was ihn zum Nachdenken bringt.

Warum also Alarm schlagen, wenn es um Fleisch geht, das in sicheren US-Laboren gezüchtet wird?

„Wir wollen kein chinesisches Essen essen, das irgendwann auf unseren Tellern landen wird, und das ist ein beängstigender Gedanke“, sagte Mooney. „Tilapia. Haben Sie jemals gesehen, wie es in Vietnam angebaut wird? Du weißt also, wie ich mich dabei fühle.“

Die Gesetzgebung wurde von der traditionellen Landwirtschaft, einschließlich der Florida Cattlemen’s Association, unterstützt. Doch Investoren, Forscher und Unternehmer sagen, es sei ein Fehler, das Produkt gänzlich zu verbieten.

Erst diese Woche schickte das North American Meat Institute einen Brief an Gouverneur Ron DeSantis und führende Vertreter der Gesetzgebung.

Diese Gruppe ist der größte und am längsten bestehende Handelsverband für Fleischverpacker, und Gegner der Gesetzgebung sagten, der untergrabene Vorschlag der zellularen Landwirtschaft stelle eine Bedrohung für die traditionelle Landwirtschaft dar.

„Gesetzgeber und andere, die für HB 1071 und SB 1084 die Trommel der ‚Lebensmittelsicherheit‘ rühren, tun dies auf eigene Gefahr und auf die Gefahr anderer, denn diese Gesetzesentwürfe schaffen einen Präzedenzfall für die Annahme von Richtlinien und regulatorischen Anforderungen, die sich eines Tages negativ auswirken könnten“, heißt es in dem Brief des Meat Institute.

Kritiker weisen darauf hin, dass das US-Landwirtschaftsministerium den Verzehr des Produkts bereits genehmigt hat

Aber Senator Jay Collins, ein Republikaner aus Tampa, sagte, Florida habe Grund, vorsichtiger zu sein, als die Bundesregierung gezeigt habe.

„Wir sagen, wir wollen mehr Tests und mehr Sicherheitsdaten, bevor wir den Verkauf in Florida zulassen, nur weil die (Food and Drug Administration) es erlaubt hat“, sagte Collins und räumte ein, dass er nicht davon ausgeht, dass das Verbot von Dauer sein wird „für immer.“

Derzeit servieren nur zwei Restaurants im Land kultiviertes Fleisch, eines in San Francisco und eines in Washington, und beide verkaufen weißes Fleisch aus Laboranbau.

Unterdessen wird an einer Reihe von Universitäten und Institutionen in Florida weiterhin über den Fleischanbau geforscht. An der University of Florida und der University of Miami laufen derzeit Studien, ebenso wie am Mote Marine Laboratory in Sarasota und den NASA-Einrichtungen in Cape Canaveral.

Sponsoren in beiden Kammern änderten die Gesetzentwürfe, um die Fortsetzung der Forschung zu ermöglichen.

Die Demokraten im Senat begrüßten diese Änderung, befürchteten jedoch, dass ein anhaltendes Verbot des Fleischverkaufs den Forschungsbemühungen schaden würde.

„Ich bin mir nicht sicher, warum wir im Freistaat Florida versuchen sollten, eine ganz neue Industrie zu stoppen“, sagte Senatorin Lori Berman , eine Demokratin aus Boynton Beach.

Stimmt das? Das künstliches Fleisch Krebs erzeugt?

Ob künstliches Fleisch in Zukunft oft auf dem Speiseplan der Menschen steht, ist noch unbekannt. Sicher ist aber: Eine Studie über eine angebliche Krebs-Gefahr durch Laborfleisch hat es nicht gegeben.

BewertungFalsch. Es gibt keine Studie, die beweist, dass Fleisch aus dem Labor krebserregend sein soll. In der ursprünglichen Quelle, auf die sich irreführende Artikel beziehen, geht es sogar um das genaue Gegenteil: Dass Wissenschaftler übereinstimmend davon ausgehen, dass Laborfleisch keinen Krebs auslösen kann. Unternehmen und Forscher weltweit arbeiten an der Herstellung von künstlichem Fleisch, um eine Alternative zu Massentierhaltung und Schlachtung anzubieten. Doch wie gesund ist solches Laborfleisch? In sozialen Medien wird behauptet , dass eine neue Studie zeigen soll: «Laborgezüchtetes Fleisch von Bill Gates verursacht Krebs beim Menschen.» Doch dafür gibt es keinen Beleg.Falsch. Es gibt keine Studie, die beweist, dass Fleisch aus dem Labor krebserregend sein soll. In der ursprünglichen Quelle, auf die sich irreführende Artikel beziehen, geht es sogar um das genaue Gegenteil: Dass Wissenschaftler übereinstimmend davon ausgehen, dass Laborfleisch keinen Krebs auslösen kann. Fakten Der Artikel, der in sozialen Medien kursiert, berichtet nicht selbst über die angebliche Studie. Er verweist lediglich auf die Berichte anderer Blogs. Folgt man den Verweisen auf der Suche nach jener Studie, so zeigt sich: Sie existiert gar nicht. Die kursierenden Texte zu diesem Thema beziehen sich alle auf denselben Artikel von «The National Pulse», einem konservativen Blog, der bereits mit Falschinformationen aufgefallen ist. Der Autor dieses Artikels legt nahe, Fleisch aus dem Labor habe ein Krebs-Problem. Als Ursprung dieser Behauptung verweist er auf einen Artikel des US-Wirtschaftsmediums Bloomberg. Bei Bloomberg steht allerdings bereits im Teaser des Artikels das genaue Gegenteil: «Führende Wissenschaftler sind sich einig, dass gezüchtetes Fleisch bei Ihnen kein Krebs verursachen kann.» Die Industrie könne das aber nicht mit jahrzehntelangen Datensammlungen beweisen und versuche daher das Thema zu vermeiden. Im Bloomberg-Artikel geht es um das Imageproblem von gezüchtetem Fleisch. Dieses erwachse daraus, dass Laborfleisch teilweise mit sogenannten «unsterblichen Zelllinien» hergestellt wird, die mit Krebs in Verbindung gebracht werden. Fleisch wird im Labor hergestellt, indem Stammzellen von einem lebenden Tier entnommen werden. Die Stammzellen werden in eine Kulturflüssigkeit aus Fetten, Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Zucker gegeben (S. 49), wo sie sich vermehren und zu Muskelgewebe heranwachsen: Fleisch. Einige Produzenten verwenden dabei unsterbliche Zelllinien (S. 49). Das sind Zellen, die so manipuliert wurden, dass sie sich ewig weiter teilen – wie es auch Krebszellen tun. Die Firmen verwenden diese Zelllinien, um Fleisch rentabel in ausreichend großem Maßstab produzieren zu können, wie der Bloomberg-Artikel erklärt. Laut Krebsforschern ist diese Methode jedoch unbedenklich. Sie sagten zu Bloomberg, dass es «im Wesentlichen unmöglich» sei, dass Menschen an Krebs erkranken oder dass sich tierische Zellen überhaupt im Körper eines Menschen teilen. Der Biologe Robert Weinberg vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) sagte: «Es ist im Grunde unmöglich, dass sich eine Zelle einer Art in das Gewebe einer anderen Art einbettet. Also selbst wenn man sehr bösartige Zellen von einer Kuh nehmen und sie trinken würde, sehe ich nicht, was das Problem wäre.» In Deutschland und Europa kann man Laborfleisch noch nicht kaufen: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat bisher noch kein gezüchtetes Fleisch für den europäischen Markt zugelassen, schlägt jedoch vor, dass dessen Sicherheit von unabhängigen Wissenschaftlern untersucht wird. In den Vereinigten Staaten hat die Lebensmittelzulassungsbehörde FDA im November 2022 aus Stammzellen gezüchtetes Huhn des kalifornischen Unternehmens Upside Foods für sicher zum Verzehr erklärt. Das Hühnchenfleisch aus dem Labor wartet noch auf die Zulassung anderer US-Behörden, bevor es tatsächlich verkauft werden kann. Im März 2023 erklärte die FDA auch das gezüchtete Fleisch der Firma Good Meat für sicher. Doch was hat das alles überhaupt mit Bill Gates zu tun? Der Microsoft-Gründer gehört einem Medienbericht zufolge und nach Angaben von Upside Foods selbst zu den Investoren des Unternehmens. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass Gates eine Mehrheitsbeteiligung an Upside Foods oder einem anderen Unternehmen hält, das gezüchtetes Fleisch herstellt. Aber! Fleischersatzprodukte verschlimmern Diabetes-Problematik Neben E-Stoffen werden bei der Produktion von Fleischersatzprodukten oftmals Hefen beigemischt. So kann der Geschmack von Fleisch und Wurstwaren imitiert werden. Darin sieht Michael Despeghel eine weitere Gefahr: Indem der Fleischgeschmack künstlich erzeugt wird, nimmt der Hunger nach „echtem“ Fleisch nicht ab, sondern eher zu. „Viele Menschen werden auf diese Weise geradezu in die Fehlernährung hineingeführt. Denn zu viel Fleisch als solches und verarbeitet als Wurstware fördert onkologische Probleme“, sagt der Ernährungsexperte. Wir berichteten bereits über den Zusammenhang von Fleischverzehr und Krebserkrankungen. Zu viele industriell erzeugte Produkte und Fast Food – und damit auch Fleisch aus dem 3D-Drucker – sind außerdem eine der Hauptursachen für die Volkskrankheit Nummer 1: Diabetes mellitus Typ II. Rund 7 Millionen Deutsche und 425 Millionen Menschen weltweit leiden unter der sogenannten Zuckerkrankheit. Für Despeghel ist klar: Diabetes mellitus ist die nächste Pandemie-Welle – und die rollt gerade richtig an.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 17.03.2024