Gesundheitliche Auswirkungen elektromagnetischer Felder: Die Befundlage ist alarmierend!

In den letzten Jahrzehnten haben zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen die schädlichen Auswirkungen der Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung (EMR) aus drahtlosen Quellen – wie Smartphones, WLAN-Routern, Mobilfunkmasten, intelligenten Zählern und anderen Geräten des Internets der Dinge (IoT) – bei Werten deutlich unterhalb der bundesweiten Höchstwerte für die Exposition nachgewiesen.

Trotz dieser Beweise sind die bundesstaatlichen Expositionsrichtlinien seit ihrer Einführung im Jahr 1996 unverändert geblieben, und einer uninformierten Öffentlichkeit wurde eine noch nie dagewesene Verbreitung von drahtlosen Quellen aufgezwungen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, sich selbst und die Menschen in Ihrem Umfeld über die schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen der drahtlosen Exposition, die Unzulänglichkeit der aktuellen bundesstaatlichen Expositionsrichtlinien und die regulatorische Vereinnahmung aufzuklären, die den unkontrollierten Ausbau der drahtlosen Technologie und Infrastruktur im ganzen Land ermöglicht hat. Quelle.

Die Organisation Children’s Health Defense hat eine Sammlung zahlreicher Studien veröffentlicht, die die gesundheitlichen Auswirkungen belegen und die wir alle kennen sollten. Dies sind die Themen:

Elektromagnetische Felder (EMF)

Hochfrequente (RF) Strahlung

Kinder

Schwangere Frauen

Elektromagnetische Sensitivität (EMS)

Mobiltelefone

WLAN

Mobilfunkmasten

Drahtlose Netzwerke der fünften Generation (5G)

Niederfrequente elektromagnetische Strahlung

Mechanismen der Schädigung

Empfehlungen für einen vorsorglichen Ansatz

Die Unzulänglichkeit der Bundesrichtlinien zur Strahlenbelastung

Gesundheitliche Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern (EMF)

EMF sind physikalische Bereiche elektromagnetischer Energie, die durch elektrisch geladene Teilchen und elektromagnetische Strahlung (EMR) erzeugt werden.

EMF Scientist – International Appeal (2022)

„Zahlreiche neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen haben gezeigt, dass EMF lebende Organismen in einem Maße beeinflussen, das weit unter den meisten internationalen und nationalen Richtlinien liegt. Zu den Auswirkungen gehören ein erhöhtes Krebsrisiko, zellulärer Stress, die Zunahme schädlicher freier Radikale, genetische Schäden, strukturelle und funktionelle Veränderungen des Fortpflanzungssystems, Lern- und Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen und negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden des Menschen. Die Schäden gehen weit über die menschliche Rasse hinaus, denn es gibt immer mehr Hinweise auf schädliche Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt.“

PowerWatch: 1,670 Peer-Reviewed Scientific Papers on Electromagnetic Fields and Biology or Health (2018)

„Powerwatch erforscht seit mehr als 25 Jahren die Zusammenhänge zwischen EMF und Gesundheitsrisiken. Die Organisation, die völlig unabhängig von Regierung und Industrie ist, sammelt Informationen, um dem Laien (sic) zu helfen, dieses Thema zu verstehen.“

Kivrak et al. (2017)

„Die Ergebnisse der jüngsten Studien zeigen nicht nur eindeutig, dass die EMF-Exposition oxidativen Stress in verschiedenen Geweben auslöst, sondern auch, dass sie signifikante Veränderungen in den Werten der antioxidativen Marker im Blut verursacht. Müdigkeit, Kopfschmerzen, verminderte Lernfähigkeit und kognitive Beeinträchtigung gehören zu den Symptomen, die durch EMF verursacht werden.“ (Studie bestätigt, dass „schwere“ Kopfschmerzen eines Jungen wahrscheinlich durch den 5G-Turm in der Nähe der Schule verursacht werden)

Gesundheitliche Auswirkungen von Hochfrequenz (RF)-Strahlung

Frequenzen im Bereich von 3 Kilohertz bis 300 Gigahertz auf dem Spektrum der elektromagnetischen Strahlung (EMR) werden als HF-Strahlung definiert. (Vgl. Federal Communications Commission)

Bioinitiative Report – Updated Research Summaries (2022)

„Der Trend geht eindeutig dahin, dass die große Mehrheit der Studien über die Auswirkungen von ELF-EMF- und RFR-Expositionen geringer Intensität berichtet, während ein kleiner Prozentsatz der veröffentlichten Studien keine Auswirkungen feststellt.“

Hardell et al. (2021)

„Diese Ergebnisse stützen das erhöhte Krebsrisiko bei Menschen und Labortieren für HF-Strahlung. Tatsächlich kann HF-EMF jetzt als Karzinogen der Gruppe 1 für den Menschen eingestuft werden, aber eine solche Einstufung kann nur von der IARC vorgenommen werden.“

Yadav et al. (2021)

„Diese Übersichtsarbeit zeigt anhand von In-vitro- und In-vivo-Studien, dass RF die Morphologie und Physiologie der Keimzellen verändern kann, was zu einer Beeinträchtigung der Spermatogenese, der Motilität und einer verringerten Konzentration der männlichen Keimzellen führt. RF führt auch zu genetischen und hormonellen Veränderungen. Darüber hinaus wird der Beitrag des oxidativen Stresses und des Proteinkinasekomplexes nach HF-Exposition zusammengefasst, was ebenfalls ein möglicher Mechanismus für die Verringerung der Spermienparameter sein könnte.“

Smith-Roe et al. (2020)

„Zusammenfassend deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Exposition gegenüber RFR mit einem Anstieg der DNA-Schäden verbunden ist.“

Boileau et al. (2020)

„Die Nutzung eines Mobiltelefons für Anrufe von mehr als 30 Minuten pro Tag während der Schwangerschaft kann sich negativ auf das Wachstum des Fötus auswirken.“

Stein et al. (2020)

„Es wird gefolgert, dass die Mechanismen, die den Symptomen von EHS zugrunde liegen, biologisch plausibel sind und dass viele organische physiologische Reaktionen nach EMF-Exposition auftreten. Patienten können nach einer EMF-Exposition neurologische, neurohormonelle und neuropsychiatrische Symptome als Folge neuronaler Schäden und überempfindlicher neuronaler Reaktionen haben.“

Kim et al. (2019)

„Es wurde festgestellt, dass RF-EMF Veränderungen in den Nervenzellen des Zentralnervensystems hervorrufen können, einschließlich neuronaler Zellapoptose, Veränderungen in der Funktion des Nervenmyelins und der Ionenkanäle; darüber hinaus wirken RF-EMF als Stressquelle in Lebewesen“.

Hardell et al. (2019)

„Wir kommen zu dem Schluss, dass es eindeutige Beweise dafür gibt, dass HF-Strahlung ein Karzinogen für den Menschen ist und Gliome und Vestibularschwannome (Akustikusneurinome) verursacht. Es gibt einige Hinweise auf ein erhöhtes Risiko, an Schilddrüsenkrebs zu erkranken, und eindeutige Belege dafür, dass HF-Strahlung an mehreren Stellen krebserregend ist. Auf der Grundlage der Präambel der IARC-Monographien sollte HF-Strahlung als krebserregend für den Menschen, Gruppe 1, eingestuft werden.“

National Toxicology Program – U.S. Department of Health and Human Services (2018)

„Das NTP führte zweijährige toxikologische Studien an Ratten und Mäusen durch, um mögliche Gesundheitsgefahren, einschließlich des Krebsrisikos, durch die Exposition gegenüber HF-Strahlung zu klären, wie sie in 2G- und 3G-Mobiltelefonen verwendet wird, die in einem Frequenzbereich von etwa 700 bis 2700 Megahertz (MHz) arbeiten.“

Die NTP-Studien ergaben, dass eine hohe Exposition gegenüber 900-MHz-HF-Strahlung, wie sie von Mobiltelefonen verwendet wird, mit Folgendem verbunden ist

Eindeutige Hinweise auf einen Zusammenhang mit Tumoren (malignes Schwannom) in den Herzen männlicher Ratten.

Einige Hinweise auf einen Zusammenhang mit Tumoren (bösartiges Gliom) im Gehirn männlicher Ratten.

Einige Hinweise auf einen Zusammenhang mit Tumoren (gutartiges, bösartiges oder komplexes kombiniertes Phäochromozytom) in den Nebennieren männlicher Ratten.

Messbare DNA-Schäden unter bestimmten Expositionsbedingungen. (Vgl. Environmental and Molecular Mutagenesis)

Miller et al. (2018)

„Die seit der Sitzung der IARC-Arbeitsgruppe im Jahr 2011 vorgelegten epidemiologischen Studien reichen aus, um RFR als wahrscheinliches Karzinogen für den Menschen (Gruppe 2 A) einzustufen. Sie müssen jedoch durch die kürzlich berichteten Tierdaten des Ramazzini-Instituts und des US National Toxicology Program sowie durch mechanistische Studien ergänzt werden. Diese experimentellen Befunde zusammen mit den hier geprüften epidemiologischen Daten reichen unserer Meinung nach aus, um die IARC-Kategorisierung von RFR auf Gruppe 1 anzuheben.“

Obajuluwa et al. (2017)

„In den Schlussfolgerungen (sic) zeigten diese Daten, dass eine langfristige Exposition gegenüber WiFi zu negativen Auswirkungen wie neurodegenerativen Erkrankungen führen kann, was durch eine signifikante Veränderung der AChE-Genexpression und einiger neurologischer Parameter, die mit Hirnschäden verbunden sind, beobachtet wurde.“

Eghlidospour et al. (2017)

„Es wird geschlussfolgert, dass eine akkumulierte Dosis von GSM 900-MHz RF-EMF verheerende Auswirkungen auf die Proliferation und Neurogenese von NSCs haben könnte, was weitere Ursachen in Bezug auf die Verwendung von mobilen Geräten erfordert.“

Havas (2017)

„Während IR die DNA direkt schädigt, stört NIR die oxidativen Reparaturmechanismen, was zu oxidativem Stress, Schäden an zellulären Komponenten, einschließlich der DNA, und Schäden an zellulären Prozessen führt, die zu Krebs führen. Darüber hinaus erklärt die Schädigung durch freie Radikale das erhöhte Krebsrisiko im Zusammenhang mit der Nutzung von Mobiltelefonen, der beruflichen Exposition gegenüber NIR (ELF EMF und RFR) und der Exposition von Haushalten gegenüber Stromleitungen und RF-Sendern, einschließlich Mobiltelefonen, Mobilfunk-Basisstationen, Rundfunkantennen und Radaranlagen.“

Houston et al. (2016)

„Von insgesamt 27 Studien, die die Auswirkungen von RF-EMR auf das männliche Fortpflanzungssystem untersuchten, wurden in 21 Studien negative Folgen der Exposition berichtet. Innerhalb dieser 21 Studien berichteten 11 der 15 Studien, die die Spermienmotilität untersuchten, über signifikante Verschlechterungen, 7 von 7 Studien, die die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) maßen, dokumentierten erhöhte Werte und 4 von 5 Studien, die DNA-Schäden untersuchten, wiesen auf erhöhte Schäden aufgrund von HF-EMR-Exposition hin.“

Lerchl et al. (2015)

„Die Anzahl der Lungen- und Lebertumore war bei den exponierten Tieren signifikant höher als bei den scheinexponierten Kontrolltieren. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass auch die Zahl der Lymphome durch die Exposition signifikant erhöht war. Ein klarer Dosis-Wirkungs-Effekt ist nicht vorhanden. Wir stellen die Hypothese auf, dass diese tumorfördernden Wirkungen durch expositionsbedingte metabolische Veränderungen verursacht werden können. Da viele der tumorfördernden Wirkungen in unserer Studie bei niedrigen bis moderaten Expositionsniveaus (0,04 und 0,4 W/kg SAR) beobachtet wurden, also weit unterhalb der Expositionsgrenzen für die Nutzer von Mobiltelefonen, sind weitere Studien zur Untersuchung der zugrunde liegenden Mechanismen gerechtfertigt.

Yakymenko et al. (2015)

„Zusammenfassend zeigt unsere Analyse, dass RFR niedriger Intensität ein ausdrucksstarkes oxidatives Agens für lebende Zellen mit einem hohen pathogenen Potenzial ist und dass der durch RFR-Exposition induzierte oxidative Stress als einer der primären Mechanismen der biologischen Aktivität dieser Art von Strahlung anerkannt werden sollte“.

Meo et al. (2015)

„Die Exposition gegenüber hohem RF-EMFR, der durch MPBS erzeugt wird, ist mit erhöhten HbA1c-Werten und der Prävalenz von Prä-Diabetes mellitus bei Jugendlichen im Schulalter verbunden. RF-EMFR scheint ein weiterer Risikofaktor zu sein, der zu hohen HbA1c-Werten und dem Auftreten von Typ-2-Diabetes mellitus beiträgt.“

Cinar et al. (2013)

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine akute Exposition gegenüber EMW epileptische Anfälle begünstigen kann, was möglicherweise unabhängig von der Dauer der EMW-Exposition ist.“

Volkow et al. (2012)

„Bei gesunden Teilnehmern war eine 50-minütige Handy-Exposition im Vergleich zu keiner Exposition mit einem erhöhten Glukosestoffwechsel im Gehirn in der Region verbunden, die der Antenne am nächsten war.“

Bioinitiative Report (2012)

Der Bericht der Bioinitiative 2012 wurde von einer internationalen Gruppe von Experten erstellt, die alle einen medizinischen Abschluss, einen Doktortitel und einen Master-Abschluss haben. Sie kommen zu folgendem Schluss: „Es ist eindeutig erwiesen, dass Bioeffekte bei sehr geringen (nicht-thermischen) Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern und hochfrequenter Strahlung auftreten.“ Sie stellen auch klar fest: „Die wissenschaftlichen Beweise sind … umfangreich genug, um präventive Maßnahmen für RF zu rechtfertigen.“

Zusammenfassung des Reports (Vgl. Bioinitiative 2012)

Hirntumore und Akustikusneurinome

„Menschen, die zehn Jahre oder länger ein Mobiltelefon benutzt haben, weisen eine höhere Rate an bösartigen Hirntumoren und akustischen Neuromen auf. Es ist schlimmer, wenn das Mobiltelefon hauptsächlich auf einer Seite des Kopfes benutzt wurde.“

„Menschen, die zehn Jahre oder länger ein schnurloses Telefon benutzt haben, haben eine höhere Rate an bösartigen Hirntumoren und Akustikusneurinomen. Es ist schlimmer, wenn das Schnurlostelefon hauptsächlich auf einer Seite des Kopfes benutzt wurde.

„Die derzeitige Norm für die Exposition gegenüber den Emissionen von Mobiltelefonen und Schnurlostelefonen ist nicht sicher, wenn man die Studien bedenkt, die über langfristige Hirntumor- und Akustikusneurinomrisiken berichten.“

Veränderungen des Nervensystems und der Gehirnfunktion

„Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass elektromagnetische Felder, die von Mobiltelefonen ausgehen, und die Nutzung von Mobiltelefonen die elektrische Aktivität des Gehirns beeinflussen.

„Die Veränderungen in der Art und Weise, wie das Gehirn und das Nervensystem reagieren, hängen sehr stark von den spezifischen Expositionen ab. Die meisten Studien befassen sich nur mit kurzfristigen Auswirkungen, so dass die langfristigen Folgen der Exposition nicht bekannt sind.“

„Die Folgen längerer Expositionen bei Kindern, deren Nervensystem sich bis ins späte Jugendalter entwickelt, sind derzeit unbekannt. Dies könnte schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit und das Funktionieren der Gesellschaft im Erwachsenenalter haben, wenn die jahrelange Exposition junger Menschen gegenüber ELF und RF zu einer verminderten Fähigkeit des Denkens, des Urteilsvermögens, des Gedächtnisses, des Lernens und der Verhaltenskontrolle führt.“

„Die Auswirkungen der langfristigen Exposition gegenüber drahtlosen Technologien, einschließlich der Emissionen von Mobiltelefonen und anderen persönlichen Geräten, und der Ganzkörperexposition gegenüber HF-Übertragungen von Mobilfunktürmen und Antennen sind einfach noch nicht mit Sicherheit bekannt. Die vorliegenden Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass Bioeffekte und gesundheitliche Auswirkungen bei äußerst geringen Expositionswerten auftreten können und auch tatsächlich auftreten: Werte, die Tausende Male unter den öffentlichen Sicherheitsgrenzwerten liegen können.“

Auswirkungen auf Gene (DNA)

„Sowohl ELF- als auch RF-Expositionen können unter bestimmten Expositionsbedingungen als genotoxisch (DNA-schädigend) angesehen werden, einschließlich Expositionsniveaus, die unter den bestehenden Sicherheitsgrenzen liegen.

Auswirkungen auf Stressproteine (Hitzeschockproteine)

„Sehr schwache ELF- und HF-Expositionen können Zellen zur Produktion von Stressproteinen veranlassen, was bedeutet, dass die Zelle ELF- und HF-Expositionen als schädlich erkennt. Dies ist eine weitere wichtige Art und Weise, in der Wissenschaftler dokumentiert haben, dass ELF- und RF-Expositionen schädlich sein können, und dies geschieht bei Werten, die weit unter den bestehenden öffentlichen Sicherheitsstandards liegen.“

Auswirkungen auf das Immunsystem

„Es gibt stichhaltige Beweise dafür, dass ELF und RF Entzündungsreaktionen und Allergien hervorrufen und die normale Immunfunktion in einem Ausmaß verändern können, das nach den geltenden öffentlichen Sicherheitsstandards zulässig ist.“

Plausible biologische Mechanismen

„Oxidativer Stress durch Schädigung der DNA durch freie Radikale ist ein plausibler biologischer Mechanismus für Krebs und Krankheiten, die mit einer Schädigung des zentralen Nervensystems durch ELF einhergehen.“

World Health Organization – International Agency for Research on Cancer (2011)

„Die WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) hat hochfrequente elektromagnetische Felder als möglicherweise krebserregend für den Menschen (Gruppe 2B) eingestuft, basierend auf einem erhöhten Risiko für Gliome, eine bösartige Form von Hirnkrebs, in Verbindung mit der Nutzung von Mobiltelefonen. Die Schlussfolgerung der IARC basierte auf einem erhöhten Risiko (für Gliome), das bei Personen festgestellt wurde, die über 10 Jahre lang durchschnittlich 30 Minuten pro Tag Mobiltelefone benutzten. Die von Mobiltelefonen, Mobilfunkmasten, Wi-Fi, Bluetooth, Laptops, Routern und Babyfonen ausgehende Strahlung befindet sich nun in der gleichen Kategorie wie DDT, Dieselkraftstoff und Blei, bevor sie in die Gruppe 2A: wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft wurden.

Avendaño et al. (2011)

„Ex-vivo-Exposition menschlicher Spermien gegenüber einem drahtlosen, mit dem Internet verbundenen Laptop verringerte die Beweglichkeit und induzierte eine DNA-Fragmentierung durch einen nichtthermischen Effekt. Wir vermuten, dass die Aufbewahrung eines drahtlos mit dem Internet verbundenen Laptops auf dem Schoß in der Nähe der Hoden zu einer verminderten männlichen Fruchtbarkeit führen kann.“

Han et al. (2010)

„Fernsehen und Mobiltelefonieren während des ersten Trimesters der Schwangerschaft können möglicherweise (sic) das Risiko eines Wachstumsstopps des Embryos signifikant erhöhen, insbesondere bei Frauen mit hohem Risiko und einer Vorgeschichte von Wachstumsstopps des Embryos. Wir empfehlen schwangeren Frauen, die Geräte nicht über einen längeren Zeitraum zu benutzen oder sich bei der Benutzung der Geräte zu schützen, z. B. durch einen Distanzschutz.“

Bas et al. (2009)

„Histopathologische Untersuchungen wurden an Schnitten der CA-Region des Hippocampus durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die postnatale EMF-Exposition eine signifikante Abnahme der Pyramidenzellen in der CA der EMF-Gruppe verursachte (P<0,05). Darüber hinaus ist der Zellverlust in der CA-Region der EMF-Gruppe sogar bei qualitativer Beobachtung zu erkennen. Diese Ergebnisse könnten Forscher dazu ermutigen, die chronischen Auswirkungen von 900 MHz EMF auf die Gehirne von Jugendlichen zu untersuchen.“

Baste et al. (2008)

„Für die selbstberichtete Exposition gegenüber Hochfrequenz-Antennen und Kommunikationsgeräten gab es signifikante lineare Trends mit einem niedrigeren Verhältnis von Jungen zu Mädchen bei der Geburt, wenn der Vater ein höheres Maß an hochfrequenter elektromagnetischer Exposition angab.“

Belyaev et al. (2005)

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein 50 Hz-Magnetfeld und 915 MHz-Mikrowellen unter bestimmten Expositionsbedingungen vergleichbare Reaktionen in Lymphozyten von gesunden und hypersensiblen Spendern auslösten, die ähnlich, aber nicht identisch mit der durch Hitzeschock induzierten Stressreaktion waren.“

Salford et al. (2003)

„In dieser Studie untersuchten wir, ob ein pathologisches Durchsickern durch die Blut-Hirn-Schranke mit einer Schädigung der Neuronen verbunden sein könnte. Drei Gruppen von jeweils acht Ratten wurden für 2 Stunden bei elektromagnetischen Feldern des Global System for Mobile Communications (GSM) von Mobiltelefonen unterschiedlicher Stärke exponiert. Wir fanden hochsignifikante (p<0,002) Hinweise auf neuronale Schäden im Kortex, Hippocampus und den Basalganglien in den Gehirnen der exponierten Ratten.“

Lai et al (1995)

„Darüber hinaus wurde bei Ratten, die 2 Stunden lang kontinuierlichen 2450-MHz-Mikrowellen (SAR 1,2 W/kg) ausgesetzt waren, ein Anstieg der DNA-Einzelstrangbrüche in den Gehirnzellen beobachtet, und zwar sowohl unmittelbar als auch 4 Stunden nach der Exposition.“

Naval Medical Research Institute – Bibliography of Reported Biological Phenomena (‘Effects’) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation (1972)

„Die Bibliographie enthält mehr als 2000 Referenzen über die biologischen Reaktionen auf Hochfrequenz- und Mikrowellenstrahlung, die bis Juni 1971 veröffentlicht wurden.* Besonderes Augenmerk wurde auf die Auswirkungen nicht-ionisierender Strahlung bei diesen Frequenzen auf den Menschen gelegt. Die Zitate sind alphabetisch nach Autoren geordnet und enthalten so viele Informationen wie möglich, um ein effektives Auffinden der Originaldokumente zu gewährleisten. Ein Überblick über die Wirkungen, die der Hochfrequenz- und Mikrowellenstrahlung zugeschrieben werden, ist ebenfalls Teil des Berichts.“

Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder

Dieser Abschnitt befasst sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen von EMF auf Kinder.

Maryland Children’s Environmental Health and Protection Advisory Council – Guidelines to Reduce Electromagnetic Field Radiation (2022)

„Kinder sind durch die Exposition gegenüber HF-Energie möglicherweise stärker gefährdet als Erwachsene. Ihre Körper und Gehirne befinden sich noch in der Entwicklung und sind anfälliger für Expositionen, die Schaden anrichten könnten. Da ihre Schädel dünner und ihre Köpfe kleiner sind als die von Erwachsenen, haben Kinder ein relativ größeres Risiko, der HF-Energie von Mobiltelefonen ausgesetzt zu sein. Außerdem sind Kinder über viele Jahre hinweg mehr Mobiltelefonen und Funkgeräten ausgesetzt als Erwachsene. Tierversuche haben außerdem gezeigt, dass HF-Strahlung für einen sich entwickelnden Fötus gesundheitsschädlich sein kann.“

Seomun et al. (2021)

„Es wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber ELF-MFs und Leukämie im Kindesalter festgestellt. Darüber hinaus wurde auch ein möglicher Dosis-Wirkungs-Effekt beobachtet.“

American Academy of Pediatrics (2016)

„Sie sind kein Spielzeug. Sie haben eine Strahlung, die von ihnen ausgeht, und je mehr wir sie vom Körper fernhalten und (das Telefon) auf andere Weise nutzen können, desto sicherer ist es“, sagte Jennifer A. Lowry, M.D., FAACT, FAAP, Vorsitzende des AAP Council on Environmental Health Executive Committee in der Pressemitteilung der AAP zu den Ergebnissen der NTP-Studie.

Zhang et al. (2015)

„Beim MWM-Test (Morris-Wasserlabyrinth) stellten wir fest, dass die männlichen Nachkommen ein vermindertes Lern- und Erinnerungsvermögen aufwiesen, während die weiblichen Nachkommen in Bezug auf das Lernen und das Erinnerungsvermögen nicht beeinträchtigt waren, was darauf hindeutet, dass Mikrowellen geschlechtsabhängige Auswirkungen haben“.

Morgan et al. (2014)

Schlussfolgerungen:

„Kinder nehmen eine größere Menge an Mikrowellenstrahlung (MWR) auf als Erwachsene“. „KVA ist ein Karzinogen der Klasse 2B (möglicherweise), ebenso wie Ruß, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, DDT, Blei, Nickel, Phenobarbital, Styrol, Dieselkraftstoff und Benzin. Es scheint klar zu sein, dass wir Kinder nicht diesen anderen Stoffen aussetzen würden, warum also sollten wir Kinder der Mikrowellenstrahlung aussetzen?“ „Föten sind sogar noch empfindlicher als Kinder. Deshalb sollten schwangere Frauen es vermeiden, ihren Fötus Mikrowellenstrahlung auszusetzen.“ „Heranwachsende Mädchen und Frauen sollten Handys nicht in ihre BHs oder Hijabs stecken. „Die Warnungen im Handbuch für Mobiltelefone machen deutlich, dass ein Problem der Überexposition besteht.“ „Drahtlose Geräte sind Funksender, kein Spielzeug. Der Verkauf von Spielzeug, das sie verwendet, sollte verboten werden.“ „Die Regierung hat Warnungen herausgegeben, aber die meisten Menschen wissen nichts von diesen Warnungen.“ „Die Expositionsgrenzwerte sind unzureichend und sollten überarbeitet werden, damit sie angemessen sind.“

BioInitiative 2012 Report Issues New Warnings on Wireless and EMF (2013)

„Während wir die Zusammenhänge zwischen Autismus-Störungen und drahtlosen Technologien intensiv erforschen, sollten wir die Exposition von Menschen mit Autismus-Störungen, Kindern jeden Alters, Menschen, die ein Baby planen, und während der Schwangerschaft auf ein Minimum reduzieren.“ – Martha Herbert, MD, PhD.

American Academy of Pediatrics (2012)

Der Präsident der American Academy of Pediatrics (AAP), Robert W. Block, forderte die FCC auf, ihre Richtlinien für die RF-Strahlungsexposition zu überprüfen und sie zum Schutz von Kindern zu senken. Er schrieb:

„Kinder … sind keine kleinen Erwachsenen und sind unverhältnismäßig stark von allen Umwelteinflüssen betroffen, einschließlich der Handystrahlung. Laut IARC ist die durchschnittliche Ablagerung von HF-Energie im Gehirn von Kindern doppelt so hoch und im Knochenmark des Schädels zehnmal so hoch wie bei der Nutzung von Handys durch Erwachsene.“

BioInitiative Working Group (2012)

„Die Prämisse dieser Übersichtsarbeit ist, dass, obwohl möglichen Verbindungen zwischen elektromagnetischen Feldern und Hochfrequenz-Expositionen (EMF/RFR) und Autismus-Spektrum-Störungen (ASDs) kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurde, solche Verbindungen wahrscheinlich bestehen. Der Grund für diese Annahme ist, dass die physiologischen Auswirkungen von EMF/RFR und eine Vielzahl von zunehmend gut dokumentierten pathophysiologischen Phänomenen bei ASD bemerkenswerte Ähnlichkeiten aufweisen. Zusätzliche Unterstützung kann in den Parallelen zwischen dem Anstieg der gemeldeten Fälle von ASD und der bemerkenswerten Zunahme der EMF/RFR-Exposition in den letzten Jahrzehnten gefunden werden. Die Betrachtung dieser Ähnlichkeiten beweist nicht, dass diese Parallelen eine Kausalität implizieren – diese Art von Forschung wurde nicht durchgeführt.“

Divan et al. (2010)

„Die Ergebnisse der vorangegangenen Veröffentlichung wurden in dieser separaten Gruppe von Teilnehmern wiederholt und zeigten, dass die Nutzung von Mobiltelefonen bei Kindern im Alter von 7 Jahren mit Verhaltensproblemen verbunden war, und dieser Zusammenhang war nicht auf die frühen Nutzer der Technologie beschränkt. Obwohl die Assoziationen in dem neuen Datensatz schwächer waren, blieben sie auch bei weiterer Kontrolle für eine erweiterte Reihe potenzieller Störfaktoren bestehen.“

Divan et al. (2008)

„Die pränatale – und in geringerem Maße auch die postnatale – Exposition gegenüber Mobiltelefonen wurde mit Verhaltensschwierigkeiten wie emotionalen und Hyperaktivitätsproblemen im Alter der Einschulung in Verbindung gebracht. Diese Assoziationen sind möglicherweise nicht kausal und können auf nicht gemessene Störfaktoren zurückzuführen sein. Falls sie tatsächlich bestehen, wären sie angesichts der weit verbreiteten Nutzung dieser Technologie für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung.“

Kheifets et al. (2005)

„Es wurden Bedenken hinsichtlich der potenziellen Anfälligkeit von Kindern gegenüber Hochfrequenzfeldern geäußert, da ihr sich entwickelndes Nervensystem möglicherweise empfindlicher ist; außerdem ist ihr Hirngewebe leitfähiger, die HF-Durchdringung ist im Verhältnis zur Kopfgröße größer, und sie sind einer längeren Exposition ausgesetzt als Erwachsene“.

Gesundheitliche Auswirkungen auf schwangere Frauen

Dieser Abschnitt befasst sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen von EMF auf schwangere Frauen.

Boileau et al. (2022)

„Die Nutzung eines Mobiltelefons für Anrufe von mehr als 30 Minuten pro Tag während der Schwangerschaft kann sich negativ auf das Wachstum des Fötus auswirken.“

Zhao et al. (2021)

„Unsere Studie bestätigte, dass die Exposition gegenüber einigen Elektrogeräten mit einem höheren KHK-Risiko [angeborene Herzfehler] verbunden war, während das Tragen eines Strahlenschutzanzugs mit einem geringeren KHK-Risiko verbunden war. Frauen sollten daher den Gebrauch von Elektrogeräten vor und während der Schwangerschaft reduzieren.“

Li et al. (2017)

„In dieser Studie fanden wir ein fast dreifach erhöhtes Risiko für eine Fehlgeburt, wenn eine schwangere Frau einer höheren MF-Belastung ausgesetzt war, im Vergleich zu Frauen mit einer geringeren MF-Belastung.“

Li et al. (2011)

„Unsere Ergebnisse liefern neue epidemiologische Beweise dafür, dass hohe mütterliche MF-Werte [Magnetfelder] in der Schwangerschaft das Asthmarisiko bei den Nachkommen erhöhen können“.

Gesundheitliche Auswirkungen der elektromagnetischen Sensibilität (EMS)

EMS ist ein Zustand, bei dem Personen durch die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden. Im Allgemeinen wird sie als elektromagnetische Sensibilität (EMS), Elektrosensibilität, Elektrohypersensibilität (EHS), Mikrowellensyndrom/-krankheit oder Hochfrequenzkrankheit bezeichnet. Dieser Abschnitt befasst sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen von EMS.

U.S. Access Board – IEQ Indoor Environmental Quality Project

„Das Board erkennt an, dass multiple chemische Sensibilitäten und elektromagnetische Sensibilitäten als Behinderungen im Sinne des ADA angesehen werden können, wenn sie die neurologischen, respiratorischen oder anderen Funktionen einer Person so stark beeinträchtigen, dass sie eine oder mehrere der wichtigsten Lebensaktivitäten der Person wesentlich einschränken.“

Nilsson et al. (2023)

„Diese Studie ergänzt die bereits vorliegenden Studien, die zeigen, dass das Mikrowellensyndrom oder die Krankheit bei Werten auftritt, die weit unter den aktuellen, von der ICNIRP empfohlenen Richtlinien liegen.“

Leszczynski (2022)

„Die von den selbsterklärten EHS-Personen empfundenen Symptome beeinträchtigen jedoch ihr Wohlbefinden und sind nach der Verfassung der WHO ein Gesundheitsproblem. Unabhängig von den Ursachen der EHS-Symptome sollte daher diese zugegebene Beeinträchtigung des Wohlbefindens weltweit durch die Entwicklung einer einheitlichen Gesundheitspolitik behandelt werden. Darüber hinaus sollten WHO, ICNIRP und IEEE-ICES Forschungen befürworten und unterstützen, die zuverlässige wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Ursachen von EHS liefern. Ohne eine solche Forschung ist es nicht möglich, Diagnosemethoden zu entwickeln und mögliche Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Es ist dringend erforderlich, dass sich die WHO bei den nationalen Regierungen für die dringende Entwicklung einer umfassenden und gemeinsamen EHS-Gesundheitspolitik einsetzt.“

Hardell et al. (2021)

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mindestens drei Arten von elektromagnetischen Feldern im Arbeitsraum gibt, die eine Langzeitexposition der Arbeitnehmer verursachen. Die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern aus mehreren Quellen könnte die Ursache für die Entwicklung von EHS-bezogenen Symptomen sein. Die Person war jedoch auch an anderen Stellen im Gebäude ELF-EMF ausgesetzt, so dass die Exposition gegenüber RF-EMF die wahrscheinlichste Ursache für ihre entwickelten Gesundheitsprobleme zu sein scheint.“

Belpomme et al. (2020)

„Alles in allem deuten diese Daten stark darauf hin, dass EHS eine pathologische neurologische Störung ist, die diagnostiziert, behandelt und verhindert werden kann. Da sich EHS zu einer neuen heimtückischen weltweiten Plage entwickelt, die Millionen von Menschen betrifft, fordern wir die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, EHS als neurologische Störung in die internationale Klassifikation der Krankheiten aufzunehmen.“

Stein et al. (2020)

„Es wird geschlussfolgert, dass die Mechanismen, die den Symptomen von EHS zugrunde liegen, biologisch plausibel sind und dass viele organische physiologische Reaktionen nach EMF-Exposition auftreten. Patienten können nach einer EMF-Exposition neurologische, neurohormonelle und neuropsychiatrische Symptome als Folge neuronaler Schäden und überempfindlicher neuronaler Reaktionen haben. Es sollten mehr relevante diagnostische Tests für EHS entwickelt werden. Die Expositionsgrenzwerte sollten gesenkt werden, um vor biologischen Auswirkungen von EMF zu schützen. Die Ausbreitung lokaler und globaler drahtloser Netze sollte verringert werden, und es sollten sicherere kabelgebundene Netze anstelle von drahtlosen verwendet werden, um anfällige Bürger zu schützen. Öffentliche Orte sollten für elektrohypersensible Personen zugänglich gemacht werden.“

Bevington (2019)

„Die derzeitigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass zusätzlich zur unbewussten Sensibilität die Prävalenz von IEI-EMF/EHS zwischen etwa 5,0 und 30 Prozent der Allgemeinbevölkerung für leichte Fälle, 1,5 und 5,0 Prozent für mittelschwere Fälle und < 1,5 Prozent für schwere Fälle liegt.“

Belyaev et al. (2016)

„Es scheint jetzt notwendig zu sein, „neue Expositionen“ wie elektromagnetische Felder (EMF) in Betracht zu ziehen. Ärzte werden zunehmend mit Gesundheitsproblemen konfrontiert, deren Ursachen nicht bekannt sind. Studien, empirische Beobachtungen und Patientenberichte weisen eindeutig auf Wechselwirkungen zwischen EMF-Exposition und Gesundheitsproblemen hin. Individuelle Anfälligkeit und Umweltfaktoren werden dabei häufig vernachlässigt. Neue drahtlose Technologien und Anwendungen wurden eingeführt, ohne dass Gewissheit über ihre gesundheitlichen Auswirkungen besteht, was Medizin und Gesellschaft vor neue Herausforderungen stellt… Zu den häufigen EHS-Symptomen gehören Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafprobleme, Depressionen, Energiemangel, Müdigkeit und grippeähnliche Symptome.“

Carpenter (2015)

„Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass das „Mikrowellensyndrom“ oder die „Elektro-Hypersensibilität“ (EHS) eine echte Krankheit ist, die durch die Exposition gegenüber EMF, insbesondere im Mikrowellenbereich, verursacht wird. Die gemeldete Häufigkeit des Syndroms steigt mit der zunehmenden Exposition gegenüber EMF durch Elektrizität, WiFi, Mobiltelefone und Sendemasten, intelligente Zähler und viele andere drahtlose Geräte. Warum manche Menschen empfindlicher sind, ist unklar. Während die meisten Personen, die über EHS berichten, keine spezifische Geschichte einer akuten Exposition haben, kann eine übermäßige Exposition gegenüber EMF, selbst über einen kurzen Zeitraum, das Syndrom auslösen.“

Gesundheitliche Auswirkungen von Mobiltelefonen

Dieser Abschnitt befasst sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen der Exposition durch Mobiltelefone.

Boileau et al. (2022)

„Die Nutzung eines Mobiltelefons für Anrufe von mehr als 30 Minuten pro Tag während der Schwangerschaft kann sich negativ auf das fötale Wachstum auswirken. Eine prospektive Studie sollte durchgeführt werden, um diesen möglichen Zusammenhang weiter zu untersuchen.“

Alkayyali et al. (2021)

„Unsere Überprüfung ergab, dass hochfrequente Strahlung von Mobiltelefonen (RFR) mit einer Schilddrüseninsuffizienz und Veränderungen des Serum-Schilddrüsenhormonspiegels in Verbindung gebracht werden kann, was möglicherweise zu einer Störung der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse führt. Die Untersuchung zeigte auch histopathologische Veränderungen in den Schilddrüsenfollikeln nach der Exposition von Ratten gegenüber nichtionisierender Strahlung. Die Ergebnisse standen in direktem Zusammenhang mit der Menge und Dauer der Exposition gegenüber EMF-Strahlung“.

Shih et al. (2020)

„Exzessive Smartphone-Nutzung erhöht das Brustkrebsrisiko signifikant, insbesondere bei Teilnehmerinnen mit Smartphone-Sucht, einem geringen Abstand zwischen Brüsten und Smartphone und der Gewohnheit, das Smartphone vor dem Schlafengehen zu nutzen.“

National Toxicology Program – U.S. Department of Health and Human Services (2018)

Eine hohe Exposition gegenüber 900 MHz, die von (2G- und 3G-) Mobiltelefonen verwendet wird, stand im Zusammenhang mit:

Eindeutige Hinweise auf einen Zusammenhang mit Tumoren (malignes Schwannom) in den Herzen männlicher Ratten.

Einige Hinweise auf einen Zusammenhang mit Tumoren (malignes Gliom) in den Gehirnen männlicher Ratten.

Einige Hinweise auf einen Zusammenhang mit Tumoren (gutartiges, bösartiges oder komplexes kombiniertes Phäochromozytom) in den Nebennieren männlicher Ratten.

California Department of Public Health (2017)

Die kalifornische Gesundheitsbehörde hat einen Leitfaden zum Umgang mit Mobiltelefonen für Familien herausgegeben, insbesondere für Familien mit Kindern und Jugendlichen:

Halten Sie das Handy vom Körper fern

Reduzieren Sie die Nutzung von Mobiltelefonen, wenn das Signal schwach ist

Reduzieren Sie die Nutzung von Mobiltelefonen für Audio- oder Videostreaming oder zum Herunter- oder Hochladen großer Dateien

Halten Sie das Handy nachts vom Bett fern

Nehmen Sie Headsets ab, wenn Sie nicht telefonieren

Vermeiden Sie Produkte, die angeblich Hochfrequenzenergie blockieren. Diese Produkte können die Exposition erhöhen.

Gorpinchenko et al. (2014)

„Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Strahlenbelastung durch Mobiltelefone, dem Grad der DNA-Fragmentierung und der verminderten Beweglichkeit der Spermien.“

Adams et al. (2014)

„Wir kommen zu dem Schluss, dass gepoolte Ergebnisse aus In-vitro- und In-vivo-Studien darauf hindeuten, dass die Exposition durch Mobiltelefone die Spermienqualität negativ beeinflusst.“

West et al. (2013)

„Wir berichten über eine Fallserie von vier jungen Frauen – im Alter von 21 bis 39 Jahren – mit multifokalem invasivem Brustkrebs, die Anlass zur Sorge über einen möglichen Zusammenhang mit nichtionisierender Strahlung elektromagnetischer Felder von Mobiltelefonen gibt. Alle Patientinnen trugen ihre Smartphones über mehrere Jahre hinweg regelmäßig bis zu 10 Stunden am Tag in ihren Büstenhaltern direkt an der Brust und entwickelten Tumore in Bereichen ihrer Brüste, die unmittelbar unter den Telefonen lagen.“

European Environment Agency Report (2013)

„Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Arbeitnehmer, die über einen langen Zeitraum stark mit Mobiltelefonen arbeiten und ein Gliom oder Akustikusneurinom entwickeln, entschädigt werden sollten.“

Volkow et al. (2011)

„Bei gesunden Teilnehmern war eine 50-minütige Handy-Exposition im Vergleich zu keiner Exposition mit einem erhöhten Glukosestoffwechsel im Gehirn in der Region verbunden, die der Antenne am nächsten war.“

Divan et al. (2010)

„Die Ergebnisse der vorangegangenen Veröffentlichung wurden in dieser separaten Gruppe von Teilnehmern wiederholt und zeigten, dass die Nutzung von Mobiltelefonen mit Verhaltensproblemen bei Kindern im Alter von 7 Jahren verbunden war, und dieser Zusammenhang war nicht auf frühe Nutzer der Technologie beschränkt“.

Schüz et al. (2009)

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in dieser ersten Studie über Mobiltelefone und ZNS-Erkrankungen beobachtete Häufung von Migräne und Schwindel weitere Aufmerksamkeit verdient.“

Divan et al. (2008)

„Die pränatale – und in geringerem Maße auch die postnatale – Exposition gegenüber Mobiltelefonen wurde mit Verhaltensschwierigkeiten wie emotionalen und Hyperaktivitätsproblemen im Alter der Einschulung in Verbindung gebracht. Diese Assoziationen sind möglicherweise nicht kausal und können auf nicht gemessene Störfaktoren zurückzuführen sein. Falls sie tatsächlich bestehen, wären sie angesichts der weit verbreiteten Nutzung dieser Technologie für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung.

Hardell et al. (2007)

„Die Ergebnisse der vorliegenden Studien zur Nutzung von Mobiltelefonen über einen Zeitraum von ⩾10 Jahren zeigen ein konsistentes Muster eines erhöhten Risikos für Akustikusneurinome und Gliome. Das Risiko ist am höchsten bei ipsilateraler Exposition“.

Gesundheitliche Auswirkungen von WLAN

Dieser Abschnitt befasst sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen der WLAN-Exposition.

Cappucci et al. (2022)

„Alles in allem deuten diese Daten darauf hin, dass hochfrequente Strahlung, die von WLAN-Geräten ausgestrahlt wird, genotoxische Wirkungen in Drosophila ausüben könnte, und bilden die Grundlage für die weitere Erforschung der biologischen Auswirkungen von elektromagnetischer WLAN-Strahlung auf lebende Organismen.“

Pall (2018)

„Wiederholte WLAN-Studien zeigen, dass WLAN oxidativen Stress, Spermien-/Hodenschäden, neuropsychiatrische Effekte einschließlich EEG-Veränderungen, Apoptose, zelluläre DNA-Schäden, endokrine Veränderungen und Kalziumüberladung verursacht.“

Dasdag et al. (2015)

„Langfristige Exposition mit 2,4-GHz-Hochfrequenzstrahlung kann zu unerwünschten Wirkungen wie neurodegenerativen Erkrankungen führen, die auf die Veränderung einiger miRNA-Expressionen zurückzuführen sind, und es sollten mehr Studien zu den Auswirkungen von Hochfrequenzstrahlung auf die miRNA-Expressionswerte durchgeführt werden.“

Özorak et al. (2013)

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch WLAN- und Mobiltelefon-induzierte EMR oxidative Schäden verursacht werden, indem das Ausmaß der Lipidperoxidation und der Eisenspiegel erhöht werden, während der gesamte antioxidative Status, die Kupfer- und GSH-Werte sinken. WLAN- und Mobiltelefon-induzierte EMR können bei heranwachsenden Ratten eine frühzeitige Pubertät und oxidative Nieren- und Hodenschäden verursachen.“

Avendaño et al. (2011)

„Ex-vivo-Exposition menschlicher Spermien gegenüber einem drahtlosen, mit dem Internet verbundenen Laptop verringerte die Beweglichkeit und induzierte eine DNA-Fragmentierung durch einen nichtthermischen Effekt. Wir vermuten, dass die Aufbewahrung eines drahtlos mit dem Internet verbundenen Laptops auf dem Schoß in der Nähe der Hoden zu einer verminderten männlichen Fruchtbarkeit führen kann.“

Gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkmasten

Dieser Abschnitt befasst sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen der Exposition gegenüber Mobilfunkmasten.

Rangkooy et al. (2023)

„Die Studie hatte zum Ziel, die Auswirkungen der Exposition gegenüber Wellen, die von Basisstationen (BTS) ausgesendet werden, auf die Gesundheit der Arbeitnehmer zu untersuchen… Die Ergebnisse zeigten, dass die Blutparameter bei den BTS-Betreibern stärkere Veränderungen aufwiesen. Daraus lässt sich schließen, dass diese gesundheitlichen Auswirkungen auf die berufliche Exposition gegenüber BTS-Wellen zurückzuführen sind.“

Balmori et al. (2022)

„Die Gesamtergebnisse dieser Überprüfung zeigen drei Arten von Auswirkungen von Basisstationsantennen auf die Gesundheit von Menschen: Hochfrequenzkrankheit (RS), Krebs (C) und Veränderungen biochemischer Parameter (CBP).“

Clegg et al. (2020)

„Eine Studie des italienischen Ramazzini-Instituts, die bei niedrigeren Intensitäten (unterhalb der FCC-Grenzwerte) durchgeführt wurde, um die Strahlung von Mobilfunkmasten zu imitieren. Die in diesen groß angelegten Studien gefundenen Tumore waren vom gleichen Histotyp wie in einigen epidemiologischen Handy-Studien am Menschen.“

Falcioni et al. (2018)

„Die Ergebnisse des RI [Ramazzini Institute] über die Exposition gegenüber HFR im Fernfeld stimmen mit den Ergebnissen der NTP-Studie über die Exposition im Nahfeld überein und verstärken diese, da in beiden Studien ein Anstieg des Auftretens von Tumoren des Gehirns und des Herzens bei HFR-exponierten Sprague-Dawley-Ratten festgestellt wurde. Diese Tumore sind vom gleichen Histotyp wie diejenigen, die in einigen epidemiologischen Studien über Mobiltelefonbenutzer beobachtet wurden. Diese experimentellen Studien liefern genügend Beweise, um eine Neubewertung der IARC-Schlussfolgerungen hinsichtlich des karzinogenen Potenzials von RFR beim Menschen zu fordern“.

Meo et al. (2018)

„Eine hohe Exposition gegenüber RF-EMF, die von MPBSTs [Mobilfunk-Basisstationen] erzeugt wird, war mit einer Verzögerung der Fein- und Grobmotorik, des räumlichen Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit bei Jugendlichen in der Schule verbunden, verglichen mit Schülern, die einem niedrigen RF-EMF ausgesetzt waren.“

Meo et al. (2015)

„Es wird geschlussfolgert, dass die Exposition gegenüber hohen RF-EMFR-Werten, die von MPBS [Mobilfunk-Basisstationen] erzeugt werden, mit erhöhten HbA1c-Werten und einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes mellitus verbunden ist.“

Dode et al. (2011)

„Es wurden Cluster von Basisstationen (BS) und Todesfälle durch Neoplasien in der Gemeinde Belo Horizonte ermittelt. Die Sterblichkeitsrate war bei den Bewohnern in einem Umkreis von 500 m um die BS höher. Es wurde auch eine Strahlungsüberlagerung in der Nähe der BS beobachtet; je näher, desto stärker.“

Khurana et al. (2010)

„Bei der Suche in PubMed haben wir insgesamt 10 epidemiologische Studien gefunden, in denen mutmaßliche gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunk-Basisstationen untersucht wurden. Sieben dieser Studien untersuchten den Zusammenhang zwischen der Nähe von Basisstationen und neurologischen Auswirkungen und drei untersuchten Krebs. Wir fanden heraus, dass acht der zehn Studien über eine erhöhte Prävalenz von negativen neurologischen Verhaltenssymptomen oder Krebs in Bevölkerungsgruppen berichteten, die in einer Entfernung von weniger als 500 Metern von Basisstationen leben. In keiner der Studien wurde über eine Exposition berichtet, die über den anerkannten internationalen Richtlinien liegt, was darauf schließen lässt, dass die derzeitigen Richtlinien möglicherweise nicht ausreichen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Wir sind der Meinung, dass umfassende epidemiologische Studien über die Langzeitbelastung durch Mobilfunkbasisstationen dringend erforderlich sind, um die gesundheitlichen Auswirkungen besser zu verstehen.“

Abdel-Rassoul et al. (2007)

„Bewohner, die in der Nähe von Mobilfunk-Basisstationen leben, sind gefährdet, neuropsychiatrische Probleme und einige Veränderungen in der Leistung von neurologischen Funktionen entweder durch Erleichterung oder Hemmung zu entwickeln. Es wird daher empfohlen, die Standardrichtlinien für die Exposition der Bevölkerung gegenüber RER von Mobilfunkantennen zu überarbeiten und das NBTB für die regelmäßige Bewertung und frühzeitige Erkennung biologischer Auswirkungen bei den Bewohnern in der Nähe der Stationen einzusetzen.“

Gesundheitliche Auswirkungen der drahtlosen Netzwerke der fünften Generation (5G)

Dieser Abschnitt befasst sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen der 5G-Exposition.

Hardell et al. (2023)

„Innerhalb weniger Tage verursachte eine neue 5G-Basisstation bei zwei zuvor gesunden Personen schwere Symptome, die dem Mikrowellensyndrom entsprechen… Die Symptome bildeten sich schnell zurück, als das Paar in eine Wohnung mit viel geringerer Exposition zog.“

Hardell et al. (2023)

„Diese Studie bestätigt unsere früheren Veröffentlichungen zum Mikrowellensyndrom, das durch HF-Strahlungsemissionen von 5G verursacht wird. Unsere drei Studien sind unseres Wissens nach die ersten, die gesundheitliche Auswirkungen von 5G-Basisstationen untersucht haben. 5G erhöht die Exposition gegenüber Mikrowellenstrahlung erheblich, und im vorliegenden Fall, wie auch in den früheren Fallstudien, kam es nach der 5G-Einführung zu einer raschen Entwicklung von Symptomen, die als Mikrowellensyndrom bekannt sind. Die zuständigen Regierungsbehörden müssen sich dringend mit den Gesundheitsgefahren von 5G befassen.“

Nilsson et al. (2023)

„Innerhalb weniger Wochen verursachte eine neue 5G-Basisstation typische Symptome des Mikrowellensyndroms oder der Hochfrequenzkrankheit bei zwei Männern, die in dem Büro unterhalb der Basisstation arbeiten und leben. Die Einrichtung von 5G verursachte auch eine sehr hohe maximale (Spitzen-)Belastung durch nicht-thermische Mikrowellen-/RFR-Strahlung, die jedoch weit unter den ICNIRP-Richtlinien lag. Die Symptome verschwanden innerhalb weniger Wochen vollständig, nachdem die Männer aus dem Büro in eine Wohnung mit wesentlich geringerer Exposition umgezogen waren.“

McCredden et al. (2023)

„Die oben dargelegten Beweise deuten darauf hin, dass es glaubwürdige Risiken biologischer Störeffekte bei den für 5G geplanten Frequenzen gibt, die deutlich unter den ICNIRP-Referenzwerten liegen. Angesichts der allgegenwärtigen und oft nicht einvernehmlichen Art der vom Menschen verursachten drahtlosen Strahlungsexposition erfordert das Vorhandensein auch nur einer kleinen Anzahl signifikanter biologischer Auswirkungen weitere gezielte Forschungsarbeiten.“

Perov et al. (2022)

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Exposition bei einem multifrequenten elektromagnetischen Feld, das die Wirkungen von 5G-Systemen simuliert, die funktionelle Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse beeinflusst und stressiger Natur ist.“

Kin et al. (2022)

„Es wurde festgestellt, dass sich das angstähnliche Verhalten und die Fähigkeit des räumlichen Gedächtnisses von Mäusen nicht veränderten, aber das depressionsähnliche Verhalten wurde bei Mäusen nach 4,9 GHz HF-Exposition ausgelöst. Darüber hinaus war die Anzahl der Neuronen signifikant reduziert und das Niveau der Pyroptose stieg offensichtlich eher in der Amygdala als im Hippocampus. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine 4,9 GHz HF-Exposition ein depressionsähnliches Verhalten auslösen könnte, das mit der neuronalen Pyroptose in der Amygdala verbunden sein könnte.“

ICBE-EMF (2022)

„Daher werden dringend gesundheitsschützende Expositionsgrenzwerte für Mensch und Umwelt benötigt. Diese Grenzwerte müssen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf falschen Annahmen beruhen, insbesondere angesichts der weltweit zunehmenden Exposition von Mensch und Umwelt gegenüber HF-Strahlung, einschließlich neuartiger Formen von Strahlung aus der 5G-Telekommunikation, für die es keine angemessenen Studien über gesundheitliche Auswirkungen gibt.“

Nyberg et al. (2022)

„Alles in allem ergibt sich aus diesen Erkenntnissen eine hohe Priorität für die Europäische Union, (i) die derzeitigen mangelhaften Richtlinien durch schützende Grenzwerte zu ersetzen und (ii) ein Moratorium für die Einführung von 5G zu verhängen, um (iii) industrieunabhängigen Wissenschaftlern die nötige Zeit zu geben, neue gesundheitsschützende Richtlinien vorzuschlagen. Die Relevanz des Appells von 2021 wird noch dringlicher, wenn man bedenkt, dass die EU die Einführung der sechsten Generation von Drahtlostechnologien, 6G, plant, was die bekannten Risiken der RFR-Technologie für Mensch und Umwelt noch weiter erhöht. Dies alles führt zu einer wichtigen Frage: Haben die Entscheidungsträger der EU das Recht, die eigenen Richtlinien der EU zu ignorieren, indem sie dem wirtschaftlichen Gewinn Vorrang vor der Gesundheit von Mensch und Umwelt einräumen?“

Kim et al. (2022)

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aufhellende Wirkung von 5G EMR auf die Hautpigmentierung auf mehreren Ebenen bestätigt wurde, angefangen bei der B16F10-Zelllinie und einem künstlichen menschlichen pigmentierten Hautmodell, das durch einen verringerten Melaningehalt und eine morphologische Regression der Melanozytenaktivierung bestimmt wurde. Wir können beobachten, dass die 5G-Exposition die Melanin-Produktion durch die Regulierung melanogener Gene und der ROS-Produktion abschwächt. Im Vergleich zu unserer zuvor veröffentlichten Studie hatte die 5G-Exposition allein keinen Einfluss auf die Melanin-Synthese, jedoch zeigte die gleichzeitige Exposition mit Melanin-Synthese-Stimuli, wie α-MSH, einen Effekt der Unterdrückung von α-MSH-induziertem Melanin, wie in den PMBT-Studien der kürzeren Wellenlängen berichtet. Darüber hinaus ist es notwendig, die Auswirkungen von 5G-EMR auf die Melaninsynthese unter extremeren Expositionsszenarien, wie stärkere Intensität oder über einen längeren Zeitraum, in der Zukunft zu untersuchen.“

European Parliamentary Research Service (EPRS) – Health Impact of 5G (2021)

„Es gibt ausreichende Beweise für die Karzinogenität hochfrequenter Strahlung im Tierversuch.“

„Es gibt hinreichende Beweise für schädliche Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit von Männern.“

„FR1 (450 bis 6000 MHz): Als Synthese dessen, was wir in der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur, sowohl in Studien an Menschen als auch an Tieren, analysieren konnten, können wir sagen, dass die Exposition mit HF-EMF bei FR1-Frequenzen wahrscheinlich Krebs verursacht, insbesondere Gliome und Akustikusneurinome beim Menschen.“

„FR1 (450 bis 6000 MHz): Diese Frequenzen beeinträchtigen eindeutig die männliche Fruchtbarkeit. Diese Frequenzen beeinträchtigen möglicherweise die weibliche Fruchtbarkeit. Sie haben möglicherweise nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklung von Embryonen, Föten und Neugeborenen“.

Hardell et al. (2020)

„Abschließend zeigt dieser Artikel, dass die EU einer 13-köpfigen, nichtstaatlichen privaten Gruppe, der ICNIRP, das Mandat erteilt hat, über die Richtlinien für HF-Strahlung zu entscheiden. Sowohl die ICNIRP als auch der SCENIHR verwenden nachweislich nicht die fundierte wissenschaftliche Bewertung der schädlichen Auswirkungen von HF-Strahlung, die in den oben erwähnten Forschungsarbeiten dokumentiert ist (9,10,21-24,54,55). Diese beiden kleinen Organisationen erstellen Berichte, die die Existenz von wissenschaftlich veröffentlichten Berichten über die damit verbundenen Risiken zu leugnen scheinen. Man sollte sich vielleicht fragen, ob es im Sinne des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der Umwelt durch die EU ist und ob die Sicherheit der EU-Bürger und der Umwelt geschützt werden kann, wenn man die gesundheitsbezogenen Risiken nicht vollständig versteht.“

Kostoff et al. (2020)

„In diesem Artikel werden nachteilige Auswirkungen nicht-ionisierender, nicht-sichtbarer Strahlung (im Folgenden drahtlose Strahlung genannt) aufgezeigt, die in der führenden biomedizinischen Literatur beschrieben werden. Es wird hervorgehoben, dass die meisten der bisher durchgeführten Laborexperimente nicht darauf ausgelegt sind, die schwerwiegenderen nachteiligen Wirkungen zu ermitteln, die die reale Betriebsumgebung widerspiegeln, in der drahtlose Strahlungssysteme arbeiten. In vielen Experimenten wird die Pulsung und Modulation des Trägersignals nicht berücksichtigt. Die überwiegende Mehrheit berücksichtigt nicht die synergistischen schädlichen Wirkungen anderer toxischer Reize (z. B. chemischer und biologischer), die mit der drahtlosen Strahlung zusammenwirken. In diesem Artikel werden auch Beweise dafür vorgelegt, dass die im Entstehen begriffene 5G-Mobilfunktechnologie nicht nur die Haut und die Augen beeinträchtigen wird, wie gemeinhin angenommen wird, sondern auch negative systemische Auswirkungen haben wird.“

Russell (2019)

„Obwohl die 5G-Technologie viele ungeahnte Einsatzmöglichkeiten und Vorteile bieten kann, wird auch immer deutlicher, dass ihre breite Einführung erhebliche negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Ökosysteme haben könnte. Die derzeitigen Wellenlängen der Funkfrequenz (sic), denen wir ausgesetzt sind, scheinen wie ein Gift für biologische Systeme zu wirken. Ein Moratorium für die Einführung von 5G ist gerechtfertigt, ebenso wie die Einrichtung unabhängiger Gesundheits- und Umweltbeiräte, denen unabhängige Wissenschaftler angehören…“

5G Appeal (2017)

„Wir, die Unterzeichner, mehr als 180 Wissenschaftler und Ärzte aus 36 Ländern, empfehlen ein Moratorium für die Einführung der fünften Generation, 5G, für die Telekommunikation, bis mögliche Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt von Wissenschaftlern unabhängig von der Industrie vollständig untersucht worden sind. 5G wird die Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (RF-EMF) zusätzlich zu den bereits bestehenden Telekommunikationsnetzen 2G, 3G, 4G, WLAN usw. erheblich erhöhen. RF-EMF sind nachweislich schädlich für Mensch und Umwelt.“

Senator Blumenthal beanstandet fehlende 5G-Sicherheitsstudien (2019)

Während eines Austauschs [siehe Video des Verfahrens: 2:04:00] mit Vertretern der Mobilfunkindustrie fragte Senator Richard Blumenthal die Vertreter der großen Netzbetreiber, ob sie die Forschung zur Sicherheit der 5G- und Millimeterwellen-Technologie (MMW) und zu möglichen Verbindungen zwischen Hochfrequenz und Krebs unterstützt hätten – die Vertreter der Industrie räumten ein, dass dies nicht der Fall sei.

Keiner der fünf Vertreter von großen Telekommunikationsanbietern oder Infrastrukturbauern, die vor Blumenthals Ausschuss erscheinen sollten, wusste von irgendwelchen Finanzmitteln, die für die Erforschung der gesundheitlichen Auswirkungen von 5G ausgegeben wurden, und sie konnten auch nicht behaupten, dass eine solche Forschung für die Zukunft geplant war.

„Es gibt also wirklich keine laufende Forschung. Wir befinden uns hier sozusagen im Blindflug, was die Gesundheit und Sicherheit angeht.“ – U.S. Sen. Richard Blumenthal, Februar 2019

New Hampshire: Abschlussbericht der Kommission zur Untersuchung der Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen der sich entwickelnden 5G-Technologie (2020)

New Hampshire setzte eine staatliche Kommission ein, um die gesundheitlichen Auswirkungen der sich entwickelnden 5G-Technologie zu untersuchen und zu prüfen, ob die Funkstrahlung tatsächlich schädlich für die menschliche Gesundheit ist. Die Mehrheit der staatlichen Kommission von New Hampshire kam zu dem Schluss, dass die Exposition gegenüber drahtloser Strahlung schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ist. Die Kommission wurde durch eine vom Gouverneur unterzeichnete parteiübergreifende Gesetzgebung einberufen, (vgl. Legiscan) und der Kommission gehörten unparteiische Experten aus den Bereichen Gesundheit und Strahlenbelastung an. In ihrem 2020 veröffentlichten Abschlussbericht heißt es: (Vgl. State of New Hamshire)

„Die Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass die FCC ihrer Aufgabe, die elektromagnetische Umwelt zu verwalten, nicht mit der gebührenden Sorgfalt nachgekommen ist, indem sie keine Expositionsgrenzwerte festgelegt hat, die vor gesundheitlichen Auswirkungen schützen. Sie haben es versäumt, technische Mittel und Untersuchungen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischer Strahlung (EMR) in Telekommunikationssystemen zu reduzieren und drahtlose Modulationen zu optimieren, um biologische und gesundheitliche Auswirkungen zu verringern.“

Gesundheitliche Auswirkungen von Millimeterwellen (MMW)

Frequenzen im Bereich von 30 Gigahertz bis 300 Gigahertz im EMR-Spektrum werden als MMW definiert. (Vgl. TechTarget) In diesem Abschnitt werden die gemeldeten Gesundheitsauswirkungen von MMW, einem Teil des 5G-Spektrums, untersucht. (Vgl. FCC)

Redmayne et al. (2023)

„Sobald das 5G-mmW-Band international in Betrieb ist, wird ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung neuen Gefahren ausgesetzt sein. Die Intensität und Komplexität der Exposition im Nahfeld, z. B. beim Tragen eines Telefons in der Tasche oder bei der Verwendung in Kopfnähe, wird bei 5G anders sein. Es ist das erste Mal, dass mmW für die öffentliche Telekommunikation verwendet wird und das erste Mal, dass Beamforming bewusst für die Nutzung im Nahfeld eingeführt wird. Ohne Forschung zu den Auswirkungen von 5G im Nahbereich ist dieser globale Schritt ein Experiment auf Bevölkerungsebene. Vor diesem Hintergrund besteht ein dringender Bedarf an gezielter Forschung und an einer Neubewertung der wissenschaftlichen Relevanz des grundlegenden Ansatzes und der Annahmen der aktuellen Normen für die HF-Exposition des Menschen.“

Di Ciaula (2018)

„Vorläufige Beobachtungen zeigten, dass MMW die Hauttemperatur erhöhen, die Genexpression verändern, die Zellproliferation und die Synthese von Proteinen fördern, die mit oxidativem Stress, Entzündungs- und Stoffwechselprozessen verbunden sind, Augenschäden verursachen und die neuromuskuläre Dynamik beeinträchtigen können. Es sind weitere Studien erforderlich, um die gesundheitlichen Auswirkungen von HF-EMF im Allgemeinen und von MMW im Besonderen besser und unabhängig zu untersuchen. Die vorliegenden Ergebnisse scheinen jedoch auszureichen, um biomedizinische Wirkungen nachzuweisen, sich auf das Vorsorgeprinzip zu berufen, exponierte Personen als potenziell gefährdet einzustufen und die bestehenden Grenzwerte zu überprüfen.

Kostoff et al. (2020)

„Es wird betont, dass die meisten der bisher durchgeführten Laborexperimente nicht darauf ausgelegt sind, die schwerwiegenderen nachteiligen Auswirkungen zu ermitteln, die sich aus der realen Betriebsumgebung ergeben, in der drahtlose Strahlungssysteme arbeiten. Bei vielen Experimenten wird die Pulsung und Modulation des Trägersignals nicht berücksichtigt. Die überwiegende Mehrheit berücksichtigt nicht die synergistischen schädlichen Wirkungen anderer toxischer Reize (z. B. chemischer und biologischer), die mit der drahtlosen Strahlung zusammenwirken. In diesem Artikel werden auch Beweise dafür vorgelegt, dass die im Entstehen begriffene 5G-Mobilfunktechnologie nicht nur die Haut und die Augen beeinträchtigen wird, wie gemeinhin angenommen wird, sondern auch negative systemische Auswirkungen haben wird.“

Wu et al. (2015)

„Daher ist zu erwarten, dass thermische Verletzungen aufgrund einer Überexposition mit mmWellen zu oberflächlichen Verbrennungen führen, wie sie entstehen, wenn eine Person heiße Gegenstände oder Flammen berührt. Mit anderen Worten: mmWellen-induzierte Verbrennungen werden wahrscheinlich eher zu Blasenbildung und lokalen Entzündungsreaktionen führen, die konventionellen Verbrennungen ähneln, als zu den tiefen thermischen Gewebeschäden, die für eine Überexposition bei Mikrowellenfrequenzen charakteristisch sind.“

Alekseev et al. (2008)

„Millimeterwellen dringen tief genug in die menschliche Haut ein (delta = 0,65 mm bei 42 GHz), um die meisten Hautstrukturen in der Epidermis und Dermis zu beeinflussen.“

Gesundheitliche Auswirkungen niederfrequenter elektromagnetischer Strahlung

Dieser Abschnitt befasst sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen der EMF-Exposition unterhalb von 3 Kilohertz im Spektrum der elektromagnetischen Strahlung (EMR).

Bioinitiative Report – Updated Research Summaries (2022)

„Der Trend geht eindeutig dahin, dass die überwiegende Mehrheit der Studien über Auswirkungen von ELF-EMF- und RFR-Expositionen geringer Intensität berichtet, während ein kleiner Prozentsatz der veröffentlichten Studien keine Auswirkungen feststellt.“

Hosseini et al. (2022)

„Es kann geschlossen werden, dass die Beteiligung von ELF-EMF und pränatalem Stress an der potenziellen Induktion von angstähnlichem Verhalten über den Hippocampus unterschiedlich sein kann, so dass ELF-EMF angstähnliches Verhalten durch Erhöhung von 25(S)-OHC und PNMDAr2/NMDAr2 im Hippocampus auslösen kann, während pränataler Stress wahrscheinlich angstähnliches Verhalten durch Erhöhung von Corticosteron und Verringerung von Serotonin verstärkt.“

Seomun et al. (2021)

„Es wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber ELF-MFs und Leukämie im Kindesalter festgestellt. Darüber hinaus wurde auch ein möglicher Dosis-Wirkungs-Effekt beobachtet.“

Carles et al. (2020)

„Wir fanden signifikante Zusammenhänge zwischen der kumulierten Wohndauer in <50 m Entfernung zu Hochspannungsleitungen und: i) allen Hirntumoren (OR 2,94; 95%CI 1,28-6,75); ii) Gliomen (OR 4,96; 95%CI 1,56-15,77). Weitere Untersuchungen sind erforderlich, insbesondere um die Qualität und Verfügbarkeit von geografischen und technischen Daten über Hochspannungsleitungen zu verbessern.“

Havas (2017)

„Die wichtigsten Punkte dieses Kommentars sind folgende: (1) Die Anwendung des IR-Modells auf NIS ist unangemessen, da die Mechanismen der biologischen Wechselwirkungen unterschiedlich sind; (2) es gibt genügend wissenschaftliche Beweise für Zellschäden, die durch NIS bei Werten weit unterhalb der thermischen Richtlinien verursacht werden; und (3) es wurden verschiedene Mechanismen dokumentiert, die oxidativen Stress einschließen und für die Zunahme von Tumoren verantwortlich sein können, die in epidemiologischen Studien sowohl bei niederfrequenter als auch bei hochfrequenter elektromagnetischer Exposition dokumentiert wurden. In der Tat kann diese Art von oxidativem Stress für die Schädigung von Spermien, die RFR ausgesetzt sind, und für einige der Symptome, die als Elektrohypersensibilität (EHS) klassifiziert werden, verantwortlich sein.“

Benassi et al. (2015)

Die Exposition mit einem extrem niederfrequenten Magnetfeld (ELF-MF) sensibilisiert SH-SY5Y-Zellen für das Pro-Parkinson-Krankheitstoxin.

Mechanismen der Schädigung

In diesem Abschnitt werden die biophysikalischen Mechanismen untersucht, durch die die EMF-Exposition gesundheitliche Auswirkungen hat.

Panagopoulos et al. (2021)

„Die vorliegende Studie gibt einen Überblick über die durch vom Menschen verursachte EMF induzierten DNA-Schäden und die damit verbundenen Wirkungen. Der Mechanismus der erzwungenen Ionen-Oszillation für das unregelmäßige Gating von spannungsgesteuerten Ionenkanälen auf Zellmembranen durch polarisierte/kohärente EMFs wird ausführlich beschrieben. Eine Störung der Ionenkanäle stört die intrazellulären Ionenkonzentrationen, die das elektrochemische Gleichgewicht und die Homöostase der Zelle bestimmen. Die vorliegende Studie zeigt, wie dies zu DNA-Schäden durch eine Überproduktion reaktiver Sauerstoffspezies/freier Radikale führen kann. Somit ergibt sich ein vollständiges Bild davon, wie die vom Menschen verursachte EMF-Exposition tatsächlich zu DNA-Schäden und damit verbundenen Krankheiten, einschließlich Krebs, führen kann.“

Yakymenko et al. (2015)

„Zusammenfassend zeigt unsere Analyse, dass RFR niedriger Intensität ein ausdrucksstarkes oxidatives Mittel für lebende Zellen mit einem hohen pathogenen Potenzial ist und dass der durch RFR-Exposition induzierte oxidative Stress als einer der primären Mechanismen der biologischen Aktivität dieser Art von Strahlung anerkannt werden sollte“.

Bioinitiative Report – Summary for the Public (2007)

„Oxidativer Stress durch die Schädigung der DNA durch freie Radikale ist ein plausibler biologischer Mechanismus für Krebs und Krankheiten, die mit einer Schädigung des zentralen Nervensystems durch ELF einhergehen.“

Empfehlungen für einen vorsorglichen Ansatz

In diesem Abschnitt werden verschiedene Expertenempfehlungen untersucht, die einen präventiven Ansatz für den 5G-/Mobilfunkausbau fordern.

European Parliamentary Research Service (EPRS) – Effects of 5G Wireless Communication on Human Health (2020)

„Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass 5G die Gesundheit von Menschen, Pflanzen, Tieren, Insekten und Mikroben beeinträchtigen würde – und da es sich bei 5G um eine noch nicht getestete Technologie handelt, wäre ein vorsichtiges Vorgehen ratsam.“

„Die Europäische Umweltagentur (EUA) plädiert seit langem für Vorsicht bei der EMF-Exposition und weist darauf hin, dass es in der Vergangenheit Fälle gab, in denen das Vorsorgeprinzip nicht angewendet wurde, was zu oft irreversiblen Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt geführt hat. Geeignete, vorsorgliche und verhältnismäßige Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um plausible und potenziell schwerwiegende Gesundheitsgefahren durch EMF zu vermeiden, werden in Zukunft wahrscheinlich als umsichtig und klug angesehen werden. Die EUA fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, mehr zu tun, um die Bürger über die Risiken der EMF-Exposition, insbesondere für Kinder, zu informieren“.

Frank (2019)

„Der Autor, ein erfahrener Epidemiologe, kommt zu dem Schluss, dass man die wachsenden gesundheitlichen Bedenken über HF-EMFs nicht abtun kann, insbesondere in einer Zeit, in der die Bevölkerung aufgrund der räumlich dichten Sendeanlagen, die 5G-Systeme erfordern, weithin höheren Belastungen ausgesetzt ist. Auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips schließt sich der Autor den Forderungen anderer an, die ein Moratorium für die weitere weltweite Einführung von 5G-Systemen fordern, bis schlüssigere Untersuchungen zu deren Sicherheit vorliegen.“

Miligi (2019)

„Epidemiologische Studien und Metaanalysen über den Zusammenhang zwischen Krebs und Hochfrequenzstrahlung, insbesondere bei Mobiltelefonen, zeigen immer noch Unsicherheitsbereiche auf, die untersucht werden müssen, und die Zahl der Studien über Nicht-Krebswirkungen nimmt zu, was auf die Möglichkeit neuer Risiken hindeutet. Die relativen Szenarien, die sich mit der 5G-Studie eröffnen werden, werden wahrscheinlich das Gesamtexpositionsniveau der Bevölkerung infolge größerer Veränderungen in der Netzarchitektur verändern. Daher ist es wichtig, einen stark vorsorglichen Ansatz zu verfolgen. Angesichts der starken Bedenken der Bevölkerung sollten die zuständigen Institutionen Informations- und Sensibilisierungsprogramme durch angemessene Risikokommunikation durchführen.“

Russell (2018)

„Hochfrequenzstrahlung (HF) wird zunehmend als eine neue Form der Umweltverschmutzung erkannt. Wie andere häufige toxische Expositionen sind auch die Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung (HF EMR) epidemiologisch problematisch, wenn nicht gar unmöglich zu klären, da es keine nicht exponierte Kontrollgruppe mehr gibt. Dies ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass diese Auswirkungen wahrscheinlich durch synergistische toxische Expositionen und andere häufige Gesundheitsrisiken verstärkt werden. Die Auswirkungen können auch nicht-linear sein. Da es sich hier um die erste Generation handelt, die von der Wiege bis zur Bahre einer derartigen Belastung durch künstliche Mikrowellen (RF EMR) ausgesetzt ist, wird es noch Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis die tatsächlichen gesundheitlichen Folgen bekannt sind. Vorsicht bei der Einführung dieser neuen Technologie ist dringend geboten.“

Di Ciaula (2018)

„Vorläufige Beobachtungen zeigten, dass MMW die Hauttemperatur erhöhen, die Genexpression verändern, die Zellproliferation und die Synthese von Proteinen fördern, die mit oxidativem Stress, Entzündungs- und Stoffwechselprozessen verbunden sind, Augenschäden verursachen und die neuromuskuläre Dynamik beeinträchtigen können. Es sind weitere Studien erforderlich, um die gesundheitlichen Auswirkungen von HF-EMF im Allgemeinen und von MMW im Besonderen besser und unabhängig zu untersuchen. Die vorliegenden Ergebnisse scheinen jedoch auszureichen, um biomedizinische Wirkungen nachzuweisen, sich auf das Vorsorgeprinzip zu berufen, exponierte Personen als potenziell gefährdet einzustufen und die bestehenden Grenzwerte zu überprüfen.“

European Environment Agency (EEA) – Late Lessons from Early Warnings: Science, Precaution, Innovation (2013)

„Die Vorteile der mobilen Telekommunikation sind vielfältig, aber diese Vorteile müssen mit der Möglichkeit weit verbreiteter Schäden einhergehen. Vorsorgliche Maßnahmen zur Verringerung der Exposition des Kopfes würden das Ausmaß und die Schwere eines möglicherweise bestehenden Hirntumorrisikos begrenzen. Eine Verringerung der Exposition kann auch dazu beitragen, die anderen möglichen Schäden zu verringern, die in dieser Fallstudie nicht berücksichtigt werden.“

Kheifets et al. (2005)

„Bedenken über die potentielle Anfälligkeit von Kindern gegenüber Hochfrequenzfeldern wurden geäußert, weil ihr sich entwickelndes Nervensystem potentiell anfälliger ist; außerdem ist ihr Hirngewebe leitfähiger, das Eindringen von Hochfrequenzstrahlung ist im Verhältnis zur Kopfgröße größer, und sie werden einer längeren Exposition ausgesetzt sein als Erwachsene… Dieser Artikel basiert auf den Diskussionen des Workshops und bietet Hintergrundinformationen über die Entwicklung des Embryos, des Fötus und des Kindes, mit besonderem Augenmerk auf das sich entwickelnde Gehirn, einen Überblick über die Anfälligkeit von Kindern für Umweltgifte und Kinderkrankheiten, die in EMF-Studien untersucht wurden, sowie einen Überblick über die Exposition von Kindern gegenüber EMF. Er enthält auch eine Bewertung der potenziellen Anfälligkeit von Kindern für EMF und schließt mit einer Empfehlung für zusätzliche Forschung und die Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen angesichts der wissenschaftlichen Unsicherheit.“

Die Unzulänglichkeit der staatlichen Expositionsrichtlinien

Dieser Abschnitt befasst sich mit den grundlegenden Mängeln der gegenwärtigen Bundesrichtlinien zur HF-Exposition.

Tausende von Peer-Review-Studien zeigen, dass biologische Wirkungen unterhalb der Expositionsgrenzwerte der Federal Communications Commission (FCC) ausgelöst werden. (Vgl. The Defender)

In einem historischen Sieg für CHD gegen die FCC im Jahr 2021 entschied das D.C. Circuit Court of Appeals, dass die Anordnung der FCC aus dem Jahr 2019 (ihre Expositionsrichtlinien aus dem Jahr 1996 nicht zu überprüfen) „willkürlich und kapriziös war, da sie nicht auf die aufgezeichneten Beweise reagierte, dass die Exposition gegenüber HF-Strahlung unterhalb der aktuellen Grenzwerte der Kommission negative gesundheitliche Auswirkungen haben kann, die nicht mit Krebs in Verbindung stehen.“

Außerdem stellte das Gericht fest:

„Dieses Versäumnis untergräbt die Schlussfolgerungen der Kommission in Bezug auf die Angemessenheit ihrer Testverfahren, insbesondere in Bezug auf Kinder, und ihre Schlussfolgerungen in Bezug auf die Auswirkungen der Langzeitexposition gegenüber HF-Strahlung, die Exposition gegenüber HF-Pulsation oder -Modulation und die Auswirkungen der technologischen Entwicklungen, die seit 1996 stattgefunden haben, die alle auf der Prämisse beruhen, dass die Exposition gegenüber HF-Strahlung bei Werten unterhalb der derzeitigen Grenzwerte keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen hat. Dementsprechend halten wir auch diese Schlussfolgerungen für willkürlich und unangemessen. Schließlich halten wir die Anordnung der Kommission für willkürlich und unangemessen, weil sie es völlig versäumt hat, auf Kommentare zu Umweltschäden durch HF-Strahlung einzugehen.“

Das Urteil stellt die Grundlage für die Expositionsrichtlinien der FCC in Frage.

Norm Alster stellt in seinem vom Edmond J. Safra Center for Ethics der Harvard University veröffentlichten Buch fest: (Vgl. Captured Agency: How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates (2015))

„Am heimtückischsten ist, dass der Mobilfunkindustrie erlaubt wurde, unkontrolliert und praktisch unreguliert zu wachsen, wobei grundlegende Fragen zu den Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit routinemäßig ignoriert wurden. Die Industrie kontrolliert die FCC durch einen Würgegriff, der von ihren gut platzierten Wahlkampfausgaben im Kongress über ihre Kontrolle der FCC-Aufsichtsausschüsse bis hin zu ihrer hartnäckigen Lobbyarbeit bei der Behörde reicht.“

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 18.03.2024