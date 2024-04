Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung

Teile die Wahrheit!

Angesichts der aktuellen politischen Weltlage und einem herannahenden Dritten Weltkrieg, ist es an der Zeit auf ein historisches Dokument hinzuweisen, dass aus dem Jahr 1871 stammt. In diesem Briefwechsel zwischen zwei führenden Hochgradfreimaurern des 19. Jahrhunderts wird ein satanischer Plan zur Errichtung einer Neuen Weltordnung beschrieben. Von Jason Mason

Der Okkultist und Souveräne Großkommandeur des Obersten Rates der Südlichen Juristikation des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus von Nordamerika, Albert Pike, beschrieb diese Absichten in einem Brief an seinen Freund, den italienischen Politiker und Freimaurer Giuseppe Mazzini. Bis zu seinem Tod blieb Albert Pike (1809-1891) der Souveräne Großkommandeur des Schottischen Ritus. (Nein! Drei Weltkriege, 1871 von Hochgrad-Freimaurer Albert Pike vorhergesagt)

Im Jahr 1871 veröffentlichte er sein wichtigstes Werk mit dem Titel „Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry“, das bis heute immer wieder neu aufgelegt worden ist und aus dem ich hier zitieren werde. Pike war dafür verantwortlich, eine Menge Rituale für seinen Orden zu entwickeln und sorgte damit für seine Vergrößerung im Laufe des 19. Jahrhunderts.

Bis heute betrachten ihn Angehörige des Ordens als einen der einflussreichsten Freimaurer. Guiseppe Mazzini war ein Nationalist und Revolutionär. Der Autor William R. Denslow bezeichnet Mazzini als einen ehemaligen Großmeister des freimaurerischen Großorient von Italien, also dem größten Dachverband von Freimaurerlogen in Italien.

Das Werk „Morals und Dogma“ beinhaltet eine esoterische Tradition von Freimaurern des 33. Grades der USA und in Europa. Albert Pike selbst war von den Schriften des französischen Esoterikers Éliphas Lévi inspiriert, welcher von einem katholischen Priester zu einem Zeremonialmagier wurde, und sich gewaltiges Wissen über Okkultismus, Alchemie und Kabbalah aneignete und deshalb seinen Geburtsnamen Alphonse Louis Constant (1810 – 1875) in die hebräische Version abänderte. In Morals und Dogma weist Albert Pike auf die freimaurerische Lehre Luzifers hin, den er immer wieder anpries und als Lichtträger verehrte. Gleichzeitig bezeichnete er ihn als den Geist der Dunkelheit und den Sohn des Morgens. Demzufolge hat Luzifers persönlich einige Prunkstücke und Werke verfasst, welche die Freimaurerei bis heute prägen.

Von größter Bedeutung ist allerdings der Inhalt des besagten Briefes an den italienischen Revolutionär Guiseppe Mazzini vom 15. August 1871. Dieser Brief wurde viele Jahre lang im British Museum ausgestellt, bevor er in den 1970er Jahren auf rätselhafte Weise verschwunden ist. Das hat vermutlich damit zu tun, dass in diesem Schriftstück die Pläne für drei Weltkriege dargelegt worden sind, die erst viele Jahre nach dem Tod von Albert Pike stattfinden sollten.

Demzufolge sollten die Zaren von Russland während des ersten großen Konflikts fallen, während im zweiten Krieg, der Nazismus zerstört werden sollte, was zum Aufstieg des Kommunismus führte. In der dritten und letzten Konfrontation sollen sich Zionismus und Islam gegenseitig vernichten. Nach diesem apokalyptischen letzten Krieg in Form des Dritten Weltkriegs sollen die Überlebenden schließlich das wahre Licht durch die universale Manifestation der reinen Lehre Luzifers empfangen.

Im 19. Jahrhundert wurden viele Berichte darüber publiziert, dass innerhalb der Hochgradfreimaurerei schwarze Messen abgehalten werden, in denen der Teufel beschwört wurde. Auch in der Loge von Albert Pike in Charleston in South Carolina. Angeblich besaß Albert Pike einen bemerkenswerten Ring, mit dem er in der Lage war, direkt mit Luzifer zu kommunizieren und Befehle von dieser Entität entgegenzunehmen. In diesen Messen fanden darüber hinaus eine Reihe von Gotteslästerungen statt, die von der Öffentlichkeit als schockierend empfunden wurden.

Das British Museum streitet heutzutage ab, jemals im Besitz der beschriebenen Prophezeiung von Albert Pike gewesen zu sein, doch Kritiker glauben, dass sich das originale Schriftstück immer noch dort befindet. (Wann ist genug genug? Hat Elon Musk gerade die nächste Illuminati-Karte ins Spiel gebracht?)

Im besagten Brief bestätigte Albert Pike laut vorliegenden Quellen, dass er dämonische Visionen von seinem geistigen Führer erhielt. Von dieser Wesenheit stammen daher die Pläne für drei Weltkriege, die notwendig sein sollen, um in Zukunft eine Neue Weltordnung zu erschaffen. Viele der darin dargelegten Vorhersagen haben sich tatsächlich erfüllt und einflussreiche Freimaurer und Kabbalisten haben dafür gesorgt, politische Ereignisse so zu manipulieren, um diesen Anweisungen von Albert Pike folge zu leisten.

Der Brief im British Museum wurde von einem früheren Geheimdienst-Offizier der Royal Canadian Navy namens William Guy Carr (1895-1959) kopiert, bevor er spurlos verschwunden ist.

William Guy Carr wird heute von Journalisten als ein früher Verschwörungstheoretiker bezeichnet, der eigentlich ein christlicher Fundamentalist gewesen ist. Er verfasste eine Reihe von Büchern über die Dämonologie der amerikanischen Illuminati. Carr deckte auf, dass eine uralte Gemeinschaft von Judeo-Illuminati-Bankern auf Befehl Luzifers Methoden der Gedankenkontrolle einsetzt, um eine globale neue Weltregierung herbeizuführen. Dieser umfassende Geheimplan wurde demzufolge auf den ersten internationalen Bilderberger-Treffen entworfen.

Das bekannteste Werk von William Guy Carr trägt den Titel „Pawns in the Game“ und stammt aus den 1950er Jahren. Dort geht er genauer auf die Agenda der Illuminati ein und schreibt, dass der Erste Weltkrieg ermöglicht hat, dass Geheimgesellschaften die Macht des russischen Zaren gebrochen haben und Russland somit zu einer Festung des atheistischen Kommunismus verwandelten. Daher sorgten Illuminati-Agenten dafür, dass Großbritannien und Deutschland gegeneinander ausgespielt worden sind. Der Kommunismus wurde demnach als Katalysator gewählt, andere Regierungen zu zerstören und Weltreligionen zu schwächen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte der politische Zionismus zunehmen, damit ein souveräner Staat Israel entstehen konnte, und zwar in Palästina. Der internationale Kommunismus wurde gestärkt, bis er ein Gegengewicht zur vereinigten Christenheit geworden ist. Seitdem wird er dazu weiterverwendet, um einen finalen und globalen sozialen Zusammenbruch zu erschaffen. Carr schreibt, dass die Pläne von Albert Pike durch den kanadischen Geheimdienst beschafft wurden.

Dort wurde auch eine Aufzeichnung über die Agenda zur Auslösung eines Dritten Weltkriegs aufbewahrt. Im Zuge dieses dritten Konflikts, der sich gegenwärtig bereits zu entfalten beginnt, wird in diesen Aufzeichnungen folgendes dargelegt: Kleinere Nationen werden sich entweder mit Russland oder den Vereinigten Staaten verbünden, während allein Israel neutral bleiben soll. Es soll hernach laut Carr zur Zerstörung der weißen christlichen Rasse auf der Welt kommen, sowie zur Auflösung sämtlicher Weltreligionen. Die einzige Gegenwehr ist, das Christentum gegen alle Formen von Atheismus und Säkularismus zu beschützen.

Grundsätzlich wird in den Büchern von William Guy Carr eine luziferisches Komplott beschrieben, das man auch als weltweite revolutionäre Bewegung betrachten kann. Während Carr schließlich noch spezifischer wird und schreibt, dass diese Agenda von der biblischen „Synagoge des Satans“ orchestriert wird. Diese Form des Satanismus soll durch Geheimgesellschaften und Politik hinter dieser globalen Revolution stecken.

Das bedeutet, dass seit der Zeit Christi Bemühungen zur Erringung dieser Weltordnung stattgefunden haben. Heutzutage erreicht er seine letzten Stufen und die Illuminati sind die historischen Kräfte dieses Komplotts des Bösen.

Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York, entfalteten sich zunehmende Spannungen und Kriege im Nahen Osten, die für eine Zunahme an Rivalitäten zwischen Juden und Arabern führte. Das alles entspricht ziemlich genau den vorhergesagten Aktionen zum Auslösen eines Dritten Weltkriegs. Momentane Entwicklungen demonstrieren, dass wir nicht mehr allzu weit davon vom Punkt entfernt sind, an dem sich der finale soziale Zusammenbruch ereignen soll.

Albert Pike beschreibt, dass der letzte Weltkrieg von den Differenzen zwischen dem politischen Zionismus und der muslimischen Welt aufgelöst werden soll. Beide Bewegungen sollen sich im Zuge dessen gegenseitig zerstören, während die restlichen Nationen der Welt auf Druck der Politik dazu gezwungen werden sollen, sich physisch, mental, spirituell und wirtschaftlich vollständig zu verausgaben, bis sie zusammenbrechen. Albert Pike sagte weiter voraus, dass dadurch ein gewaltiger sozialer Kataklysmus erfolgen wird, der größte, den die Welt je gesehen hat.

Carr beschreibt weiter, dass nach dieser Revolution der Papst aus Rom vertrieben werden könnte, und die letzte Bastion des Christentums in Russland zusammenfinden wird. Die folgenden Zitate von Albert Pike stammen aus dem Buch von William Guy Carr. Wenn sie tatsächlich aus dem Jahr 1871 stammen, muss ihr Inhalt als bemerkenswert bewertet werden. Denn wie soll eine mutmaßliche Fälschung, die mindestens seit 1896 kursiert, derartige Vorgänge exakt voraussagen?

„Darum werden wir, wenn das autokratische Reich Russlands zur Zitadelle des päpstlichen Christentums geworden sein wird, die revolutionären Nihilisten und Atheisten entfesseln und eine furchtbare soziale Katastrophe heraufbeschwören, die den Völkern in all ihrem Schrecken die Wirkung des absoluten Unglaubens, der Mutter der Wildheit und der blutigsten Unordnung, klar vor Augen führen wird.

Dann werden überall die Bürger, die sich gegen die wahnsinnige Minderheit der Revolutionäre verteidigen müssen, diese Zerstörer der Zivilisation ausrotten, und die vom Christentum desillusionierte Menge, deren deistische Seele bis zu diesem Augenblick ohne Kompass sein wird, die nach einem Ideal dürstet, aber nicht weiß, wohin sie ihre Anbetung geben soll, wird das wahre Licht durch die universelle Offenbarung der reinen luziferischen Lehre empfangen, die dann endlich öffentlich gemacht wird. Eine Manifestation, die aus der allgemeinen Bewegung der Reaktion nach der Vernichtung des Atheismus und des Christentums hervorgehen wird, die beide gleichzeitig besiegt und ausgerottet wurden.“

Weiterführende Informationen besagen, dass die Pläne zu den drei Weltkriegen während einer Zusammenkunft einer bösartigen Kabale durchgegeben worden sind, die vom 9. bis zum 15. August 1871 stattgefunden haben soll. Die Inspiration soll Luzifer bzw. Satan selbst gewesen sein, der ein Dokument verfasst haben soll, das in Abschriften in Latein bis heute aufgezeichnet ist.

Freimaurer betrachten ihn als ihren göttlichen Meister, der sich bald der Welt offenbaren soll. Luzifer soll hernach von der ganzen Welt angebetet werden und eine neue Religion begründen, wenn sein neuer Tempel gebaut wird. Das soll zeigen, dass die Zukunftspläne sich erfüllen und zur Weltherrschaft führen sollen.

Albert Pike schrieb in seinem Buch aus dem Jahr 1871, dass die Wahrheit der Welt den Priestern der indischen Veden bekannt und darin aufgezeichnet ist. Dieser Aspekt ist ebenso sehr interessant, denn Pike schrieb die Abhandlung „Indo-Arische-Gottheiten und ihre Anbetung“ wie sie in den Veden beschrieben wird. Besonders der Rigveda ist hier von Bedeutung, denn er enthält die wichtigste Sammlung von Texten der Indo-Arischen-Zivilisation.

Viele Rätsel sind darin enthalten und es gibt Erörterungen der vielen vedischen Götter samt Ritualen zu ihrer Verehrung sowie philosophisches Wissen und Konzepte der uralten Weisheit. Deshalb kam Albert Pike zum Entschluss, dass darin die ultimative Wahrheit enthalten ist, was bezeugt, dass er von der Realität dieser antiken Gottheiten überzeugt war.

Da das Christentum als eine der größten Bedrohungen für die Neue Weltordnung eingeschätzt wird, schrieb Pike, dass alle Christen vom wahren Licht weggeführt werden sollen, denn in ihren Lehren ist ein Teil der echten Wahrheit über die Suche nach dem „guten Gott“ enthalten. Luzifer soll fortan im „Tempel des echten Lichts“ angebetet werden, zu dem alle Gläubigen schließlich konvertieren sollen.

Somit stehen sich ein guter Gott und ein böser Gott gegenüber und verlangen nach Anbetung. Laut den Plänen der Freimaurerei besteht die größte Schwierigkeit darin, Katholiken in freidenkende Gottgläubige zu verwandeln. Dann sollen soziale Reformen dafür sorgen, dass der christliche Glaube verschwindet und mit ihm alle Priester, Mönche und Nonnen.

„Besonders auf intellektuellem Gebiet muss die Neutralität der öffentlichen Schulen gesichert werden, damit sie nicht mehr von Priestern oder einem ihrer Agenten durchdrungen wird. Dann, in den frühen Stadien der Neutralisierung, lenken wir alle Gedanken der Eltern ab, ihren Kindern eine römisch-katholische Erziehung außerhalb der neutralisierten Schulen zu geben. …

In der Tat existiert in der menschlichen Seele ein angeborener Sinn, der das Individuum zu einem göttlichen Ideal drängt, das es instinktiv die Existenz eines höchsten Wesens verstehen lässt, des übernatürlichen Faktors, des Organisators und der treibenden Kraft des Universums. Wir wollen dieses Gefühl frei entwickeln lassen, das heißt, ohne sie verbrecherisch gegen den Aberglauben zu richten, die Religion des bösen Gottes, die aber im Halbdunkel eines vagen Deismus aus dem Ausland importiert wurde, aber nicht durch den pestigen Atem des römischen Katholizismus verunreinigt ist.

Und wenn die Stunde des guten Gottes kommt, die wahrhaft der Anbetung der Menschheit würdig ist, werden die Kinder, die zu Menschen geworden sind, ihre Sehnsüchte an ihn richten. Und so widmen wir uns, indem wir die Kindheit und Jugend Adonai (den Herrn) entfernen, Luzifer, einfach nur durch natürliche Neigung und die Reife neuer Generationen.“

„Es ist daher unbedingt notwendig, dass der atheistische Lehrer eindeutig aus der Schule entfernt wird, damit er nicht versucht, sein eigenes Dogma einzuführen, nachdem wir bereits den adonaitischen Priester vertrieben haben, und die Lehrbücher, die den Kindern in die Hände gelegt wurden, nachdem sie von den verlogenen Dogmen des römischen Katholizismus gereinigt worden sind, postulieren, aber ohne genaue Definition: die Existenz eines Höchsten Wesens.“

„Auf jeden Fall und unter allen Umständen müssen wir ein Vakuum um den römisch-katholischen Priester schaffen, und es ist auch notwendig, dass der Klerus, nachdem er immer mehr verachtet, gehasst und verachtet wurde, in seiner Zahl reduziert wird und vor nichts zurückschreckt, um dieses Ergebnis zu erzielen. Erstens vergrößern wir Gesellschaften, Kreise, nichtreligiöse Feste usw. zum Vergnügen der Stadt- und Landbewohner; und zweitens treten wir mutig und überall wie eine Lehre für das antirömisch-katholische Motto ein: Kein Priester bei der Geburt! Kein Priester bei der Hochzeit! Kein Priester im Tod! Und befürwortete die Gründung eines Vereins, der sich mit diesem Programm solidarisch gestaltet.“

„Vor allem müssen wir einen Moment innehalten und uns auf Italien konzentrieren. Hier werden die Freimaurer, während sie die von uns skizzierte Politik buchstabengetreu befolgen, die Pflicht haben, unermüdlich und mit größtem Eifer daran zu arbeiten, das vor drei Monaten verabschiedete Gesetz aufzuheben, auf das der Chef der politischen Aktion unsere Aufmerksamkeit gelenkt hat. … Diese Kampagne der italienischen Freimaurerei sollte von Maurern anderer Länder durch einen Botschafter des abergläubischen römischen Papstes unterstützt werden. …

Dann greifen wir die unvorsichtigerweise gewährte Heiligkeit der Kirchengemeinden an, die die hohe geistliche Verwaltung des obersten Hauptquartiers des römischen Aberglaubens bilden. Sie wird Konflikte zwischen den politischen Autoritäten und den Führern unter päpstlicher Autorität provozieren. Wir werden keine Gelegenheit auslassen, das Volk gegen diese Person aufzuwiegeln, selbst gegen den Inhaber dieses verfluchten Sitzes, sodass, wenn er es wagte, den Vatikan zu verlassen, Unruhen ausbrechen würde. Es sollte zur Gewohnheit der öffentlichen Meinung Italiens werden, die Anwesenheit des Papstes in ihrem Lande als eine gefährliche Verlegenheit zu betrachten.“

„Die Zeitungen werden fortschrittliche Abgeordnete aus anderen Ländern auffordern, unverzüglich einen ähnlichen Gesetzentwurf vorzulegen, der sie äußerlich von der nationalen Geistlichkeit dieses katholischen Kultes emanzipiert, um eine liberale Priesterschaft einer Religion zu konstituieren, mit der die Gläubigen nichts gemein haben mit denen, die dasselbe Glaubensbekenntnis in einem anderen Lande praktizieren. Große Unruhen werden in verschiedenen Ländern mit zahlreichen Anhängern des römischen Katholizismus auftreten, und wir werden auf legalem Wege, durch eine allgemeine Übereinkunft, die von der Freimaurerei ausgeht, mit dem Zerfall der Religion des Bösen fortfahren.“

„Es wird auch gesagt, dass der Papst des Aberglaubens, der zum Zeitpunkt seiner Auflösung in Rom ansässig war, sich weigerte, die neue Situation in seiner Kirche zu akzeptieren. Und er wird seine jetzt machtlosen Blitze gegen die Regierungen abfeuern, die an diesem großen Werk der sozialen Erlösung beteiligt sind. In jenen Tagen wird eine Menge Priester in verschiedenen Ländern die Kirche verlassen, weil viele bereits für unsere Sache gewonnen worden sind. Nachdem das Papsttum in Italien vertrieben worden ist, wird es verflucht sein, umherirren und gezwungen sein, in Finsternis zu fallen. Weil die Regierungen harte Strafen gegen diejenigen verhängen werden, die es weiterhin unterstützen und sich mit ihm verschwören.“

„Es steht aber auch geschrieben, dass der wandernde Papst, Hirte einer zerstreuten Herde, das hilflose Gefäß des Petrus und sechster Nachfolger des menschlichen Selbststolzes, der unter der weltlichen Macht des berüchtigten Pontifikats zusammenbrach, nach zahlreichen Vertreibungen von den slawischen Autokraten gerettet werden wird, die ihm große Ehren erweisen werden.

Der Adonaismus wird dann versuchen, sich selbst zu rekonstituieren. Wenn der wandernde Papst in Russland dem Tode nahe ist und der kaiserliche Autokrat zu seinen Füßen liegt, werden sich die Völker zur Orthodoxie bekehren, d.h. zur schismatischen Religion des Ostens, und sich schnell der Sache des alten römischen Katholizismus anschließen, der aus Italien gesäubert wurde. … Die ehemalige römische Kirche wird in den Ländern Westeuropas zersplittert bleiben. Russland ist also die letzte Zuflucht und Bastion des Adonaismus, der behauptet, katholisch zu sein.“

„In den westlichen Ländern wird das neue religiöse Regime, sobald es legalisiert ist, diese gefährlichen Propagandisten, die sich Missionare nennen und unseren Brüdern in Asien predigen, und unter den Heiden in Afrika und Ozeanien, die wir bekehren müssen, drastisch unterdrücken, indem sie Unwahrheiten und giftige Predigten verbreiten. Die Regierungen sollen diese verabscheuungswürdigen Auswanderungen unter strengen Strafen verbieten, die unaufhörliche Konflikte mit asiatischen Nationen hervorrufen können, deren Glaube durch die Bemühungen der weisen tibetischen Priester, die mit unseren Hilfsmaurern in Indien und China vereinigt sind und Achtung verdienen, so vollkommen erleuchtet worden ist.

Und ohne die festgesetzte Zeit dieser Ereignisse abzuwarten, hat jeder Freimaurer die Pflicht, mit der Feder und dem Wort die sogenannten katholischen Missionare zu bekämpfen und in der weltlichen Welt Verachtung und unauslöschlichen Hass zu posaunen. Diese Missionare sind unsere Todfeinde. Jeder Freimaurer, der sich weigert zu kämpfen, wird als Verräter betrachtet. Wer sich ihnen anschließt oder eine solche Aktion mit öffentlichem Lob unterstützt, wird zu Tode geprügelt.“

„Wenn also das autokratische Reich Russlands zur Zitadelle des papistischen Adonaismus wird, werden wir die revolutionären Nihilisten und Atheisten entfesseln und eine furchtbare soziale Katastrophe heraufbeschwören, die den Völkern in all ihrem Schrecken die Wirkung des absoluten Unglaubens, der Mutter der Wildheit und der blutigsten Unordnung, klar vor Augen führen wird.

Dann werden die Bürger, die sich gegen die wahnsinnige Minderheit der Revolutionäre verteidigen müssen, überall diese Zerstörer der Zivilisation ausrotten; und die zahllosen desillusionierten Adonaiten, deren deistische Seele bis dahin ohne Kompass geblieben ist, dürstet nach einem Ideal, aber nicht wissend, welcher Gott der Ehrerbietung würdig ist, werden durch die allgemeine Offenbarung der reinen luziferischen Lehre, die endlich öffentlich gemacht wird, das wahre Licht empfangen, ein Ereignis, das aus einer reaktionären Bewegung nach der Vernichtung des Atheismus und Adonaismus hervorgehen wird, gleichzeitig besiegt und ausgerottet.“

„Die Geburt der Religion des guten Gottes Luzifer, die auf der Erde etabliert und konkurrenzlos ist, kann nicht augenblicklich geschehen, weder in einem Jahr noch in einem Jahrhundert. Eine bleibende Errungenschaft ist das, was durch langsames Fortschreiten geschaffen wird. Das neunzehnte Jahrhundert sah die Konzeption des wahren und guten Katholizismus. Das 20. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Schwangerschaft sein, und der Höhepunkt ist die Geburt an einem festen Ende im Buch der Himmel. …

Geschrieben und gehalten unter dem feierlichen Bogen und unterzeichnet am Fuße des Heiligen Palladiums, vom souveränen Papst der universalen Freimaurerei und von den zehn Ältesten, die das durchlauchtigste große Kollegium der emeritierten Freimaurer bilden, am obersten Orient von Charleston, im geschätzten Tal des göttlichen Meisters, am 29. und letzten Tag des Mondes, Jahr 1871 des Wahren Lichts (15. August 1871, era vulgaris).“

Das ist der Geheimplan in dem kurz zusammengefasst alle Taktiken dieser Agenda, sowie ein exakter Zeitplan zur Erreichung dieser Ziele vorhanden sind. Woher stammen diese Informationen und wo und wann wurden sie niedergeschrieben und vorhergesagt? Weshalb sollte ein guter Gott Mitteln der Lüge, Täuschung und des Kriegs zur Errichtung eines Tempels des Lichts fordern?

Somit erlebte Satan im 19. Jahrhundert eine fulminante Wiedergeburt. Aber es gab auch ein Gegengewicht dazu, so wurde zum Beispiel im Jahr 1875 die Theosophische Gesellschaft in den USA gegründet, die ebenfalls auf antiken östlichen Traditionen basiert und diese Esoterik im Westen bekannter machte. Seit dem frühen 19. Jahrhundert kam es im Westen zu verschiedenen Revolutionen, die grundlegend von Satan inspiriert worden sein sollen, dem neuen Symbol der Freiheit. Priester und Könige fielen diesen Revolutionen zum Opfer, doch Theologen denken, dass der größte Feind Luzifers der höchste König Jesus Christus selbst ist. Dieser Definition gemäß wurde Satan in die Kälte des Weltraums verstoßen und bleibt in Dunkelheit zurück. Romantiker des 19. Jahrhunderts sahen ihn als Erlöser im Kampf um die menschliche Freiheit von Gott.

Darum ersannen Luzifer zusammen mit anderen übernatürlichen Geistwesen einen Plan zur Auslöschung des Christentums, mit dem Ziel eine Neue Weltordnung zu etablieren. Im Laufe der Jahre 1870 und 1871 empfingen Albert Pike und seine Mitverschwörer diese „göttliche Weisheit“ und dieser Plan wurde in der Freimaurerei streng geheim gehalten. Nur hochgradig illuminierte Personen konnten davon erfahren. Der Autor und Illuminat Doc Marquis beschreibt weitere Details in seinem Buch „Secrets of the Illuminati“.

Der Geheimplan sieht drei Weltkriege vor und diese Pläne existierten somit schon 44 Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass übernatürliche Entitäten für die Ausführung dieser Kriege mitverantwortlich sind und die Befehle dazu erteilen. Pike und seine Mitverschwörer wollen eine satanische Neue Weltordnung gründen und diese ist nur durch verheerende Kriege herbeizuführen. Der Dritte Weltkrieg soll global stattfinden, wobei Satan respektive Luzifer einen komplizierten Plan entworfen hat, um dieses Ziel zu erreichen. Davon ist auch in der Bibel die Rede, wenn die prophezeiten letzten Tage vor der Apokalypse anbrechen. Stehen wir kurz vor der Erfüllung dieser Vorhersagen?

Ironischerweise wurde die Gedenkstatue von Albert Pike im Juni 2020 von Anhängern der Bewegung Black Lives Matter gestürzt und in Flammen gesetzt. Diesen Revoluzzern war wohl nicht ganz klar, was sie tun. Sie hatten keine Ahnung, dass Albert Pike nicht nur ein amerikanischer General im Bürgerkrieg, sondern auch ein Hochgradfreimaurer war, der dafür sorgte, dass die gegenwärtige Revolution stattfinden kann.

William Guy Carr wies darauf hin, dass er Informationen von Vater Eustace Eilers (1902-1957) erhielt. Dieser händigte Carr ein Exemplar des Buches „The Mystery of Freemasonry Unveiled“ von Kardinal Caro Y Rodriguez aus Santiago in Chile aus, das ursprünglich im Jahr 1925 erschien. Auch in diesem Werk stellt der Autor fest, dass die Freimaurerei an ihrer Spitze von der Geheimgesellschaft der Illuminati kontrolliert wird. Die Informationen dazu stammen laut diesen Geistlichen aus den geheimen Archiven des Vatikans!

Selbst Freimaurer des 32. Grades wissen nicht darüber Bescheid, dass Illuminati an der Spitze ihrer Hierarchie stehen. Nur hochgradige illuminierte Maurer wie Albert Pike wurden und werden in den Plan der großen Revolution eingeweiht. Dieser geht laut diesen Quellen bis zum Wirken der bayerischen Illuminaten unter Adam Weishaupt zurück.

Als Weishaupt seinen Orden zwischen den Jahren 1776 und 1784 organisierte, installierte er bereits diese Protokolle Luzifers in seine Pläne. Damals stand noch nicht fest, ob man das Christentum, die Freimaurerei, den Judaismus oder den Atheismus dazu verwenden sollte, das geheime Vorhaben umzusetzen. Weishaupt entschied schließlich, dass die Illuminaten die Freimaurerei infiltrieren sollten, nachdem der Orden offiziell aufgelöst worden ist. Daraufhin entstand eine Geheimgesellschaft innerhalb einer Geheimgesellschaft.

Zusätzlich waren alle Mitglieder dazu verpflichtet, niemals über das zu sprechen, was sie gesehen oder erfahren haben. Die Mehrheit der Maurer des 32. und selbst des 33. Grades wissen demzufolge nicht, was sie Spitze der Eingeweihten plant. Nur diejenigen, die als Mitglieder der Synagoge des Satans ausgewählt werden, werden zu Hohepriestern des luziferischen Kults.

Weishaupt führte das Vorhaben aus, Illuminaten in die Hochgradfreimaurerei einzuschleusen und diese Personen in hohe Positionen in Wirtschaft oder Politik zu versetzen. Dann verwendeten die Illuminati ihren Einfluss, um ihre Agenten in Schlüsselpositionen zu setzen, und zwar auf allen Ebenen der Macht. Die gewöhnlichen Mitglieder wurden lediglich dafür ausgenutzt, die Vorstellung einer neuen Weltregierung umzusetzen, die auch die Entstehung der neuen Weltreligion beinhaltet. Diese Meister der Lüge und Täuschung nutzen Freimaurerlogen, um ihre bösartigen Absichten zu verbergen und ihren Agenten den Anschein von respektabler Seriosität zu verleihen.

Seitdem hat die Welt erlebt, zu welchen Taten diese Leute fähig sind. Niemand sollte jemals Geheimhaltung schwören, ohne zu wissen, welche Geheimnisse er bewahren soll. Dieses Wissen muss daher bekannt gemacht werden. Die Agenten Luzifers können nur damit fortfahren, die Welt zu täuschen, wenn ihre Pläne und Ziele weiterhin geheim bleiben.

Der Theologe Moses Mendelssohn (1729 – 1786) soll unter anderem die Rituale für die Grade des Großorients mitgestaltet haben, die man als schwarze Messe bezeichnet. Diese Zeremonien drücken einen bitteren Hass auf Christus und das Christentum aus. Weishaupt und Mendelssohn waren somit Quellen der Inspiration für Albert Pike und seine Gestaltung weiterer freimaurerischer Rituale. Die von Albert Pike im Alleingang fertig gestellte Zeremonie trägt den Namen „die Adoniszid-Messe“.

Das bedeutet übersetzt soviel wie der Tod von Gott. Die Vorstellung vom Tod von Gott soll eine Herrschaft Luzifers erlauben. Während seine Anhänger ihn für den wahren Gott halten, der Adonai gleichgestellt sein soll. Luzifer soll dabei über alle Teile des Universums herrschen, außer über den Bereich von Adonai, den wir Himmel nennen!

Das vollständige Geheimnis der Freimaurerei wurde durch diese damals neu ersonnenen Rituale so verändert, dass Anhänger der Synagoge des Satans fortan Luzifer als ihren wahren Gott verehren. Sie beten ihn als guten Gott des Lichts an, von dem alles Wissen und alle Intelligenz stammen soll. Durch die schwarzen Messen soll suggeriert werden, dass der christliche Gott Adonai der Gott des Bösen und der Dunkelheit sein soll.

Es kommt somit zu einer Verdrehung der objektiven Tatsachen im Universum. Wobei diese Feststellung beweist, dass Gott über den Himmel herrscht, aus dem Luzifer verbannt wurde, weil er den Menschen verbotenes Wissen übergab.

Somit wird die Welt von einer Kabale aus ausgewählten Hohepriestern von Luzifer kontrolliert, die planen die ganze Welt bzw. Menschheit im Zuge einer totalitären Neuen Weltordnung im Auftrag ihres Herren der Dunkelheit zu versklaven, sobald ein finaler sozialer Zusammenbruch und ein Dritter Weltkrieg stattgefunden haben.

Albert Pike erklärte zeitlebens, dass der internationale Kommunismus dafür eingesetzt werden soll, um diese desaströsen Aktionen zu realisieren. In seinen Aufzeichnungen ist darüber hinaus festgehalten, dass der atheistische Kommunismus nur eine vorübergehende Phase in dieser Agenda repräsentiert. Kommunismus und Christentum sollen einander in diesem finalen Krieg zerstören, um die Verschwörung Luzifers in seine abschließende Phase zu befördern. Da wir nun über diese Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden sind, ist es möglich diese finsteren Pläne zu vereiteln.

…

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 23.03.2024