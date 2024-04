UFOs über Ölplattform vor der mexikanischen Küste: Einheimische vermuten das sie aus einer Unterwasserbasis kamen (Video)

Teile die Wahrheit!

Über einer Ölbohrinsel im Golf von Mexiko wurden zwei mysteriöse Objekte mit auffälligen Lichtern fotografiert. UFO-Forscher vermuten, dass sie einen außerirdischen Ursprung haben und möglicherweise mit einer geheimen Unterwasser-Alienbasis namens „Amupac“ in Verbindung stehen.

Seit einer spektakulären Massensichtung im Jahr 1967 glauben die Einwohner der Region, dass sie von den außerirdischen Besuchern vor Naturkatastrophen beschützt werden. Von Frank Schwede

Plötzlich thronte über einer Ölplattform im Golf von Mexiko ein rotierender Lichtkranz. Die Arbeiter erschraken, doch zwei von ihnen hielten ihr Smartphone in die Höhe und filmten die gespenstische Szene.

Eine Aufnahme zeigt ein untertassenförmiges Objekt, die andere ein Dreieck. Die Aufnahmen entstanden bereits im Oktober 2023, wurden aber erst jetzt veröffentlicht. Woher die Objekte kamen, ist bislang unklar.

Laut Aussage der Arbeiter haben die Objekte rund zehn Minuten über der Plattform geschwebt, dann seien sie „blitzschnell weggerast“. Einer der Augenzeugen, ein gewisser Pat, sagte im Gespräch mit Daily Mail, dass die Lichter aufgetaucht seien, als die Bohrinsel auf den Meeresboden aufsetzte.

Unbekannte Flugobjekte scheinen in Mexiko etwas Alltägliches zu sein. Nach Aussage von UFO-Forschern behauptet rund 80 Prozent der mexikanischen Bevölkerung, schon einmal etwas Ungewöhnliches am Himmel gesehen zu haben.

Die Einwohner der Region von Tampico sind fest davon überzeugt, dass sich ein paar Meilen vor der Küste eine geheime Unterwasser-Alienbasis namens „Amupac“ befindet. Und sie glauben, dass die Außerirdischen sie seit mehr als 50 Jahren beschützen.

Als Beweis nennen sie Tropensturm Karl, der im September 2010 mit Windgeschwindigkeiten von knapp 200 Kilometer in der Stunde den Südosten Mexikos bedrohte. (Ein pensionierter Admiral über UFOs und was Elvis Presley beobachtet hat)

Kurz nachdem das Sturmtief das Festland erreicht hat, wurde es wie durch ein Wunder schwächer. Zwar hatte Karl laut Behördenangaben Hunderte Bäume entwurzelt, Strommasten umgeworfen und Autos beschädigt, doch die befürchtete Katastrophe blieb aus. Wurde der Sturm tatsächlich von unbekannten Mächten umgeleitet?

Seit mehr als 50 Jahren glauben die Einwohner der Region von Tampico. dass vor der Küste Wesen in einer geheimen Basis unter Wasser leben und das Wetter des Landes kontrollieren. Auch die 73-jährige Beatriz Garcia ist davon überzeugt:

„Ich sagte sofort: Sie werden uns beschützen. Das glaube ich und ich vertraue darauf, dass es sie gibt, dass sie hier vor unserer Küste eine Basis haben.“

300x250

Einheimische sagen: „Sie werden uns beschützen.“

Die Basis, von der Beatriz Garcia spricht, soll sich ein paar Meilen vor der Küste von Miramar Beach befinden. Ein Gebiet, das die Einheimischen „Amupac“ nennen. Noch heute erzählt man sich dort die Geschichte jener Nacht im August des Jahres 1967, als plötzlich Tausende Einheimische Zeuge einer außergewöhnlichen UFO-Sichtung wurden.

Die Objekte verschwanden unmittelbar vor der Küste von Miramar Beach im Wasser, andere kamen heraus. Seit diesem Tag besteht für die Anwohner der Region kein Zweifel mehr, dass die fremden Besucher eine Basis tief unten im Meer haben.

Die Objekte wurden laut einem Bericht der Tageszeitung El Sol de Tampico sogar von der Flugsicherung am Flughafen von Tampico bestätigt. Auffällig ist, dass die Objekte nicht nur von einer kleinen Gruppe, sondern von vielen Menschen gleichzeitig beobachtet wurden.

300x250 boxone

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die küstennahen Städte wurden seither nie wieder von so extremen Wetterereignissen heimgesucht, wie es sie noch in den Jahren 1955 und 1966 gab.

Sogar noch heute fühlen sich die Anwohner beschützt. Ihre Dankbarkeit drücken sie in dem jährlich stattfindenden UFO-Festival El Dia OVNI aus, das von der OVNI Scientific Investigations Association of Tamaulipas organisiert wird, eine Aktivistengruppe, die hauptsächlich aus UFO-Forschern besteht.

Das Festival wurde erstmals im Oktober 2013 als „Der Tag der Marsmenschen“ gefeiert; dann hat AICOT-Gründer Carlos Ramon Lòpez diesen Tag zum Feiertag erklärt.

López behauptet, die Fremden im Juli 2013 auf einer Astralreise besucht zu haben. Er beschreibt sie als multidimensionale Wesen mit sehr viel Energie, die weit in die Region ausstrahlt. López sagt:

„Die Informationen, die ich an diesem Ort erhalten habe, besagen, dass sie diesen Planeten überwachen. Ich kann für mich daraus schließen, dass sie Wissenschaftler sind, die mit unserer Realität verbunden sind, aber im Raum der Nullzeit leben.“

Der Schriftsteller Ivan T. Sanderson äußerte in seinem 1979 veröffentlichten Buch Invisible Residents: The Reality Underwater UFOs die Vermutung, dass fremde Intelligenzen seit mehr als 300 Millionen Jahren auf der Erde leben und im Laufe der Evolution die Spezies Mensch in etwa so studieren, wie der Mensch heute noch die Ameisenvölker.

Es ist durchaus vorstellbar, dass ein Großteil jener Intelligenzen auf dem Meeresgrund lebt. Vor rund zwanzig Jahren vermuteten Taucher vor der Nordküste Mallorcas eine UFO-Basis.

Zwischen den Inseln Dragonera und dem Cap Formentor ertönten ständig mysteriöse Geräusche, die von Tauchern gehört wurden. UFO-Forscher hielten eine Unterwasserbasis von Außerirdischen für möglich.

Seltsame Geräusche vor der Küste von Mallorca

Laut Aussage des dreifachen mallorquinischen Weltmeisters im Unterwasserfischen, Josep Amengual, handelte es sich bei den Geräuschen um hohe Töne wie von einer Maschine in weiter Entfernung, die so deutlich waren, dass man meinen konnte, sie sei in unmittelbarer Nähe. Amenguals Tauchkollege Toni Carbonelli sagte:

„Die Geräusche scheinen künstlich erzeugt und man hört sie jeden Tag. Sie kommen in Intervallen von sechs bis sieben Sekunden und hören sich an, als ob eine gewaltige Metallröhre auf den Boden geworfen wird.“

Die Fischer vor der Küste glaubten, dass Erdölbohrarbeiten in den Gewässern von Tarragona für die seltsamen Geräusche verantwortlich waren. Mallorcas UFO-Forscher glauben weiterhin, dass sich 1000 bis 1500 Meter vor der Küste von Sóller auf dem Meeresgrund in einer bisher nicht entdeckten Höhle eine Unterwasserbasis von Außerirdischen befindet. Häufig schon soll es in der Gegend auch zu mysteriösen UFO-Sichtungen gekommen sein.

Weltweit für Schlagzeilen sorgte 2019 ein Film der Besatzung des US Kampfschiffes „USS Omaha“, die vor der kalifornischen Küste ein unbekanntes Objekt filmte, das im Wasser abgetaucht ist.

Nachdem Filmemacher Jeremy Corbell die Aufnahme zugespielt bekam, stellt er den Clip dem US TV-Sender NBC zur Verfügung, der ihn schließlich veröffentlichte.

Auf dem Video ist ein kugelförmiges Objekt zu sehen, das ein paar Minuten vor der Küste von San Diego mäandert, bevor es in den Pazifik abtaucht. Im Hintergrund ist ein Besatzungsmitglied der „USS Omaha“ zu hören, das zweimal laut ruft: „Es ist auf dem Wasser niedergegangen.“ Corbell postete die Aufnahmen auch auf seinem Twitter-Konto und schrieb:

„Die US Marine fotografierte und filmte ‚sphärisch‘ geformte Ufos & fortschrittliche Transmedium-Fahrzeuge, hier ist ein Teil der Aufnahme. Gefilmt im Combat Information Center der USS Omaha / 15. Juli 2019 / Warnbereich vor San Diego @ 23 Uhr PST. Keine Wrackteile gefunden. Es wurden keine Fahrzeuge geborgen.“

Schon Tage vor der Veröffentlichung berichteten die Ex-Marinepiloten Dave Fravor und Alex Dietrich dem CBS-Nachrichtenmagazin 60 Minutes von einem ähnlichen Zwischenfall, ebenfalls vor der Küste von San Diego im Jahr 2004.

Die Navy Piloten sahen, dass das Wasser auf einer Fläche in der Größe einer Boeing 737 aufgewühlt war. Dann entdeckten sie ein seltsames Objekt, das möglicherweise aus dem Wasser kam.

Ist auch Puerto Rico eine Alien-Hochburg?

Auch vor der Küste des karibischen Inselstaat Puerto Rico kommt es immer wieder zu Begegnungen mit unbekannten Flugobjekten, die plötzlich aus dem Meer auftauchen oder abtauchen. Das berichtet der bekannte puerto-ricanische UFO-Forscher Jorge Martin, der seit mehr als dreißig Jahren das UFO-Phänomen in seinem Land untersucht.

2021 tauchte eine Aufnahme auf, die eine 1,5 Meter lange metallische Kugel zeigt, die sich mit rund 120 Kilometer in der Stunde in Bodennähe bewegt, bevor sie in den Ozean abgetaucht.

Aufgenommen wurde das dreiminütige Video mit einer Infrarotkamera von Mitarbeitern der US Zoll- und Grenzschutzbehörde gegen 21.00 Uhr, als das Objekt über die Landebahn des Flughafens Hernandez in Aguadilla flog.

Laut einer Gruppe, die sich Scientific Coalition for Ufology nennt, haben Forscher bestätigt, dass das Objekt Eigenschaften zeigt, die weder durch ein Naturphänomen noch durch irgendein bekanntes Flugzeug erklärt werden können.

Jonathan Lace, Sprecher der SCU, erklärte, dass sie Organisation glaubt, dass dies die bisher überzeugendste Aufnahme ist, die zeigt, dass wir es hier nicht mit einem natürlichen Phänomen zutun haben.

Ein weiteres Video aus dem US Heimatschutzministerium zeigt ein Objekt, das aus dem Meer auftaucht und sich in zwei Hälften teilt. Die Szene wurde ebenfalls mit Wärmebildkamera aufgenommen. Bis heute konnte weder die Art noch die Herkunft des Objekts geklärt werden.

Möglicherweise ist ja die Antwort auf die Frage, woher die geheimnisvollen Objekte kommen, auf dem Grund der Weltmeere zu finden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 10.04.2024